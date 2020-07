Offerte WINDTRE mobile per vecchi clienti: le migliori promozioni di Luglio 2020

WINDTRE è l’operatore di telefonia nato dalla fusione tra Wind e Tre. Il provider, presente sia nel settore di telefonia fissa che in quello di telefonia mobile, può contare su di una vasta gamma di offerte da attivare. Ecco quali sono le migliori offerte WINDTRE mobile per vecchi clienti e come fare ad individuare le promozioni più vantaggiose del mese di luglio 2020 per chi vuole passare a WINDTRE.

Le offerte WINDTRE di luglio 2020 mettono a disposizione degli utenti una vasta gamma di soluzioni per sfruttare, al massimo, il proprio smartphone. L’operatore, infatti, presenta numerose soluzioni tariffarie che vanno ad adattarsi alle differenti esigenze della clientela. WINDTRE, inoltre, presenta anche offerte specifiche (come quelle pensate per gli utenti più giovani) che possono risultare davvero molto convenienti.

Ecco le migliori offerte dell’operatore:

Offerte WINDTRE mobile: le migliori soluzioni di luglio 2020

Per i vecchi clienti che vogliono tornare in WINDTRE c’è la possibilità di scegliere tra diverse soluzioni tariffarie. Ecco alcune delle offerte più interessanti del momento:

MEDIUM: minuti illimitati, 200 SMS e 20 GB a 12,99 Euro al mese

minuti illimitati, 200 SMS e 20 GB a 12,99 Euro al mese LARGE: minuti illimitati, 200 SMS e 40 GB a 14,99 Euro al mese

minuti illimitati, 200 SMS e 40 GB a 14,99 Euro al mese XLARGE: minuti illimitati, 200 SMS e 60 GB a 16,99 Euro al mese

minuti illimitati, 200 SMS e 60 GB a 16,99 Euro al mese UNLIMITED: minuti, SMS e Giga illimitati a 29,99 Euro al mese; l’offerta è l’unica tariffa WINDTRE 5G-ready che garantirà l’accesso alla rete 5G di WINDTRE quando questa sarà disponibile

Da segnalare, inoltre, anche le ottime offerte che WINDTRE riserva ai clienti più giovani. Ecco le migliori proposte:

(per Under 30) YOUNG Summer Edition : minuti ed SMS illimitati e 80 GB di traffico dati ogni mese al costo di 9,99 Euro al mese per i primi 3 mesi di sottoscrizione; successivamente, l’offerta si rinnoverà al costo di 11,99 Euro al mese

: minuti ed SMS illimitati e 80 GB di traffico dati ogni mese al costo di 9,99 Euro al mese per i primi 3 mesi di sottoscrizione; successivamente, l’offerta si rinnoverà al costo di 11,99 Euro al mese (per Under 20) STUDENT: minuti ed SMS illimitati e 80 GB di traffico dati ogni mese a 9,99 Euro al mese

minuti ed SMS illimitati e 80 GB di traffico dati ogni mese a 9,99 Euro al mese (per Under 14) JUNIOR+ : minuti illimitati, 200 SMS e 60 GB di traffico dati a 8,99 Euro al mese

: minuti illimitati, 200 SMS e 60 GB di traffico dati a 8,99 Euro al mese (per Under 14) JUNIOR: 100 minuti, minuti illimitati verso WINDTRE e 60 GB a 6,99 Euro al mese

Per gli Over 60, inoltre, c’è da considerare la seguente offerta:

SENIOR: minuti illimitati, 200 SMS e 6 GB a 9,99 Euro al mese con servizio d’assistenza dedicato al 159 disponibile 24 ore su 24

Da notare che chi passa a WINDTRE ha la possibilità di abbinare uno smartphone alla propria offerta sfruttando una delle tante offerte “telefono incluso” dell’operatore. Il listino di smartphone abbinabili ad una tariffa mobile del provider è in continua evoluzione e i modelli tra cui scegliere sono davvero numerosi.

A seconda del modello scelto sarà possibile optare per il pagamento delle rate con carta di credito o con addebito su conto corrente. Il pagamento rateale prevede un minimo di 24 rate mensili oltre ad un anticipo che, per molte offerte, è azzerato. Per acquistare uno smartphone con WINDTRE sarà necessario recarsi uno dei negozi dell’operatore.

Oltre agli smartphone, i clienti WINDTRE possono abbinare alle loro offerte anche modem 4G, tablet e notebook scegliendo tra una ricca gamma di dispositivi tecnologici quelle che sono le soluzioni più in linea con le proprie esigenze.

Offerte WINDTRE per già clienti

Per i già clienti WINDTRE, oltre alla possibilità di attivare una delle offerte viste in precedenza (a fronte di un contributo di attivazione iniziale, c’è anche la possibilità di attivare tariffe speciali dedicate. Per scoprire le offerte che WINDTRE riserva, in esclusiva, al proprio numero di cellulare è sufficiente accedere all’app ufficiale WINDTRE, disponibile per il download gratuito su smartphone Android, tramite il Play Store, e su iPhone, tramite l’AppStore.

Dopo aver effettuato la registrazione all’applicazione dell’operatore basterà accedere alla pagina principale dell’app e, in basso, scegliere l’opzione Offerte. In questa sezione vengono riepilogate tutte le tariffe attivabili dai già clienti WINDTRE. Selezionando l’offerta che si desidera attivare sarà possibile completare una rapidissima procedura di attivazione online.

Le offerte riservate ai già clienti sono di vario tipo. In particolare, le tariffe speciali disponibili per chi è già WINDTRE rientrano all’interno della gamma di offerte MIA. Ogni cliente dell’operatore può attivare specifiche tariffe. Consultando periodicamente l’applicazione sarà possibile scoprire quali sono le offerte speciali che il provider ha riservato al proprio numero di cellulare.

Giga illimitati per chi sceglie WINDTRE anche per Internet a casa

Per chi sceglie WINDTRE anche per la linea fissa di casa c’è la possibilità di ottenere Giga illimitati (per sé e per altre 2 SIM dell’operatore) senza alcun costo aggiuntivo oltre al canone mensile dell’abbonamento Internet casa ed al costo mensile della propria offerta mobile. Per attivare un abbonamento per la linea fissa di casa è possibile puntare su Super Fibra Unlimited. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

linea telefonica con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; al costo di 5 Euro in più al mese è possibile attivare l’opzione Call Your Country Home che aggiunge le chiamate gratis verso i fissi internazionali in Andorra, Argentina, Australia, Austria, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Messico, Nuova Zelanda, Olanda, Perù, Polonia, Porto Rico, Portogallo, Regno Unito, Romania, San Marino, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Uruguay

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; al costo di 5 Euro in più al mese è possibile attivare l’opzione Call Your Country Home che aggiunge le chiamate gratis verso i fissi internazionali in Andorra, Argentina, Australia, Austria, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Messico, Nuova Zelanda, Olanda, Perù, Polonia, Porto Rico, Portogallo, Regno Unito, Romania, San Marino, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Uruguay connessione illimitata ad Internet tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica, l’abbonamento sarà attivabile, senza costi aggiuntivi, con fibra mista rame FTTC che garantisce una velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload; in caso di indisponibilità anche della FTTC, la connessione avverrà tramite ADSL sino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload

Scegliendo Super Fibra Unlimited di WINDTRE si potrà accedere anche a diversi vantaggi per il proprio smartphone:

per i già clienti WINDTRE: attivando l’offerta si riceveranno Giga illimitati sulla propria SIM senza alcun costo aggiuntivo oltre al solo canone mensile dell’offerta mobile già attiva; successivamente è possibile abbinare all’abbonamento di rete fissa anche altre due SIM WINDTRE per avere Giga illimitati

attivando l’offerta si riceveranno oltre al solo canone mensile dell’offerta mobile già attiva; successivamente è possibile abbinare all’abbonamento di rete fissa anche altre due SIM WINDTRE per avere Giga illimitati per chi passa a WINDTRE: attivando Super Fibra Unlimited si potrà passare all’operatore anche con la SIM dell’ smartphone attivando l’offerta Unlimited Special con minuti, SMS e Giga illimitati a 9,99 Euro al mese

Super Fibra Unlimited di WINDTRE presenta un costo periodico di 26,98 Euro al mese. Nel canone mensile sono inclusi sia il contributo di attivazione (10 Euro al mese per 24 mesi) che il costo del modem Wi-Fi (5 Euro al mese per 48 mesi) e non sono quindi previsti costi aggiuntivi oltre al già citato canone mensile. In caso di recesso anticipato, in ogni caso, andranno versate le rate residue dell’attivazione e del modem Wi-Fi.

Da notare, inoltre, che è possibile arricchire l’abbonamento con il Wi-Fi Extender, un dispositivo che, collegandosi al modem Wi-Fi, permette di espandere la copertura del segnale della connessione wireless risultando particolarmente comodo per chi ha una casa grande (o distribuita su più piani) o un terrazzo o un giardino. Il dispositivo ha un costo di 59,90 Euro una tantum.

Per attivare l’offerta Internet casa dell’operatore è sufficiente avviare la verifica della copertura e, successivamente, la procedura online di attivazione dal sito di WINDTRE:

Le migliori offerte mobile di luglio 2020

Le offerte WINDTRE sono, senza dubbio, tra le migliori proposte disponibili sul mercato di telefonia mobile in questo mese di luglio 2020. A disposizione degli utenti, in ogni caso, ci sono svariate opzioni alternative da considerare per minimizzare i costi senza rinunciare ad un bundle di minuti, SMS e GB molto ricco.

Per una panoramica completa è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte telefonia mobile. Dal comparatore si potrà accedere a tutte le principali tariffe per smartphone disponibili a luglio 2020, scegliendo la soluzione più adatta alle proprie esigenze tra tantissime soluzioni alternative.

Ecco alcune delle migliori tariffe disponibili a luglio a meno di 10 Euro al mese:

Very 4,99: minuti ed SMS illimitati oltre a 30 GB di traffico dati in 4G, con velocità limitata a 30 Mbps, al costo di 4,99 Euro al mese; l’offerta è attivabile da chi richiede un nuovo numero o da chi passa da un operatore virtuale

minuti ed SMS illimitati oltre a 30 GB di traffico dati in 4G, con velocità limitata a 30 Mbps, al costo di 4,99 Euro al mese; l’offerta è attivabile da chi richiede un nuovo numero o da chi passa da un operatore virtuale ho. 5,99: minuti ed SMS illimitati e 70 GB con velocità limitata a 30 Mbps al costo di 5,99 Euro al mese; l’offerta è disponibile per chi passa da Iliad o da un virtuale

minuti ed SMS illimitati e 70 GB con velocità limitata a 30 Mbps al costo di 5,99 Euro al mese; l’offerta è disponibile per chi passa da Iliad o da un virtuale Kena 5,99: minuti ed SMS illimitati e 70 GB con velocità limitata a 30 Mbps al costo di 5,99 Euro al mese; l’offerta è disponibile per chi passa da Iliad o da un virtuale

minuti ed SMS illimitati e 70 GB con velocità limitata a 30 Mbps al costo di 5,99 Euro al mese; l’offerta è disponibile per chi passa da Iliad o da un virtuale Giga 50 di Iliad: minuti ed SMS illimitati, minuti illimitati dall’Italia a 60 destinazioni internazionali, 50 GB in 4G al costo di 7,99 Euro al mese

minuti ed SMS illimitati, minuti illimitati dall’Italia a 60 destinazioni internazionali, 50 GB in 4G al costo di 7,99 Euro al mese Fastweb Mobile : minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB a 8,95 Euro al mese

: minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB a 8,95 Euro al mese Creami Relax 100 di PosteMobile: minuti ed SMS illimitati e 80 GB al mese (dal secondo anno, 100 GB); il costo è di 10 Euro al mese per i primi tre mesi, dal 4° al 6° mese diventano 9 Euro al mese e poi, dal 7°, il costo dell’offerta sarà di 8 Euro al mese

