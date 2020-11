Offerte WindTre con telefono senza anticipo: le promozioni di novembre 2020

WindTre permette di acquistare a rate e senza anticipo i migliori modelli di smartphone top di gamma di produttori come Apple, Samsung, Huawei e Xiaomi . Scopri le tariffe dedicate dell'operatore italiano e il costo previsto per ogni dispositivo

WindTre a novembre ha finalmente reso disponibile la connettività 5G, ovvero il più recente standard per la telefonia mobile. La copertura attualmente è attiva solo in alcuni Comuni ma il gestore sta lavorando per ampliarla ulteriormente. Questo mese sono arrivare anche nuove tariffe telefono incluso che permettono di dilazionare la spesa su più rate, che vanno ad aggiungersi all’addebito mensile per il piano. Alcune di queste promozioni non prevedono alcun tipo di anticipo.

Offerte WindTre con telefono senza anticipo

WindTre permette di associare l’acquisto a rate di uno smartphone a diversi piani mobili con un vincolo di 24 mesi. Per questa modalità è previsto un costo di attivazione di 3 euro e un vincolo di 24 mesi. Il pagamento avviene tramite addebito su carta di credito o conto corrente. E’ possibile accedere ad un finanziamento con TAN fisso 0,00%, TAEG 0,00% in 30 mesi, salvo approvazione finanziaria. Con questa modalità spese e costi accessori sono azzerati ma c’è un vincolo di 30 mesi. L’utente in caso di recesso anticipato dovrà corrispondere le rate rimanenti.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Unlimited 5G illimitati (200 minuti verso l’estero) illimitati alla massima velocità (5G Priority Pass) 29,99 euro Gratuita se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro una tantum Assistenza dedicata al 159 Xlarge Easy Pay minuti illimitati (50 minuti verso l’estero) 200 SMS 100 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) 16,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro una tantum Assistenza dedicata al 159 Large minuti illimitati 200 SMS 50 GB alla massima velocità 14,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro una tantum Medium minuti illimitati 200 SMS 30 GB alla massima velocità 12,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro una tantum

Confronta le offerte di WindTre »

In tutte le tariffe sopra elencate sono inclusi i servizi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

WindTre permette di scegliere tra i seguenti modelli di smartphone senza anticipo (prezzo di partenza con Unlimited):

Apple

Modello Rate iPhone 12 Mini da 64 GB 17,99 euro al mese iPhone 12 da 64 GB 18,99 euro al mese iPhone 12 Pro da 128 GB 29,99 euro al mese iPhone 11 da 64 GB 14,99 euro al mese iPhone 11 da 128 GB 16,99 euro al mese iPhone 11 Pro da 64 GB 26,99 euro al mese iPhone 11 Pro da 256 GB 31,99 euro al mese iPhone SE da 64 GB 4,99 euro al mese iPhone SE da 128 GB 7,99 euro al mese

Chi acquista un prodotto Apple ottiene in regalo un anno di Apple TV+

Samsung

Modello Rate Samsung Galaxy Note20 4G 13,99 euro al mese Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 24,99 euro al mese Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 29,99 euro al mese Samsung Galaxy Note10+ 16,99 euro al mese Samsung Galaxy S20+ 5G 20,99 euro al mese Samsung Galaxy Note20 5G 16,99 euro al mese Samsung Galaxy S20 5G 14,99 euro al mese Samsung Galaxy S20+ 4G 13,99 euro al mese Samsung Galaxy S10 11,99 euro al mese Samsung Galaxy S20 4G 7,99 euro al mese Samsung GalaxyS10+ 13,99 euro al mese Samsung Galaxy Note10 Lite 6,99 euro al mese Samsung Galaxy A51 zero Samsung Galaxy A41 zero Samsung Galaxy A21s zero Samsung Galaxy A20s zero Samsung Galaxy A31 zero Samsung Galaxy S20 FE 8,99 euro al mese Samsung Galaxy A20e zero

Huawei

Modello Rate Huawei P Smart 2021 zero Huawei P40 Pro+ 23,99 euro al mese Huawei P40 Pro 10,99 euro al mese Huawei P30 Pro New Edition 7,99 euro al mese Huawei P40 3,99 euro al mese Huawei P30 Lite New Edition zero Huawei P30 Lite New Edition zero Huawei P Smart Pro zero Huawei P40 Lite zero Huawei P40 Lite E zero Huawei P Smart 2020 zero Huawei Y6p zero Huawei Y6s 2019 zero

Altri produttori

Modello Rate Oppo Find X2 Neo 3,99 euro al mese Oppo A91 zero Oppo A9 2020 zero Moto G Pro zero Xiaomi Mi 10T 2,99 euro al mese Xiaomi Mi 10T Lite zero Xiaomi Mi 10 4,99 euro al mese Xiaomi Mi 10 Lite zero Xiaomi Redmi Note 8T zero Xiaomi Redmi Note 9 zero Xiaomi Redmi 9 zero

WindTre ha poi predisposto una famiglia di tariffe smartphone incluso chiamata Smart Pack con offerte dedicate a specifiche categorie di utenti che possono essere attivate in negozio:

1. Smart Pack Unlimited 5G con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

Giga illimitati per navigare in 5G

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese e prevede un vincolo di 30 mesi. Il costo di attivazione è azzerato se l’offerta resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. A Smart Pack Unlimited 5G può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Xiaomi Mi10 T Lite zero iPhone 12 da 64 GB 19 euro al mese iPhone 12 Pro da 128 GB 30 euro al mese Xiaomi Mi10 T 3 euro al mese Xiaomi Mi10 T Pro 8 euro al mese iPhone 12 Mini da 64 GB 18 euro al mese Oppo Reno 4 Pro 10 euro al mese Samsung Galaxy Note20 5G 21 euro al mese Samsung Galaxy S20 Ultra 30 euro al mese Huawei P40 8 euro al mese

2. Smart Pack 100 con Easy Pay

Minuti illimitati

20 SMS

100 GB per navigare in Internet in 4G

La tariffa ha un costo di 16,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. A Smart Pack 100 può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Xiaomi Redmi 9 zero Samsung Galaxy A21s zero Oppo A53s zero Oppo A9 2020 zero Samsung Galaxy A20e zero Huawei P40 Lite 1 euro al mese Samsung Galaxy A51 2 euro al mese Xiaomi Mi 10 Lite 4 euro al mese iPhone SE (2020) da 128 GB 13 euro al mese iPhone SE (2020) da 64 GB 10 euro al mese Xiaomi Mi10 T Lite 3 euro al mese Huawei P30 Lite New Edition 3 euro al mese

3. Smart Pack Junior+ con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

80 GB per navigare in Internet in 4G

App WindTre Family Protect inclusa

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Con l’opzione gratuita EDU Time è possibile ottenere 50 GB aggiuntivi per un mese da utilizzare dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 15.00. La promozione si disattiva in automatico.

4. Smart Pack Young con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

80 GB per navigare in Internet in 4G

La tariffa ha un costo di 11,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Con l’opzione gratuita EDU Time è possibile ottenere 50 GB aggiuntivi per un mese da utilizzare dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 15.00. La promozione si disattiva in automatico.

5. Smart Pack Senior con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

6 GB per navigare in Internet in 4G

La tariffa ha un costo di 10,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Con l’opzione gratuita EDU Time è possibile ottenere 50 GB aggiuntivi per un mese da utilizzare dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 15.00. La promozione si disattiva in automatico.

A Smart Pack Junior+, Smart Pack Young, Smart Pack Senior può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Huawei Y6s zero ZTE Blade A5 (2020) zero

Inoltre, fino al 6/12/20 è possibile usufruire dei WindTre Black Days e acquistare un telefono top di gamma con uno sconto fino a 150 euro:

Xiaomi Mi10 T – 349,90 euro

Samsung Galaxy A41 – 189,90 euro

Huawei P40 Lite – 199,90 euro

Oppo A9 2020 – 159,90 euro

Huawei P40 Lite E – 139,90 euro

Samsung Galaxy A20e – 119,90 euro

Huawei P Smart 2020 – 149,90 euro

Huawei Y6p – 109,90 euro

Oppo A53S – 149,90 euro

Samsung Galaxy A21s – 169,90 euro

Xiaomi Redmi 9 – 129,90 euro

WindTre: servizi per smartphone

Smartphone Reload è il servizio che permette di sostituire il proprio telefono danneggiato per qualsiasi motivo con uno semi nuovo o di pari valore fino a 2 volte l’anno. La consegna avviene in un giorno lavorativo nelle maggiori città (Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Firenze e Bari) o in 2 giorni lavorativi nel resto d’ Italia per richieste confermate prima delle 17:00 di una giornata lavorativa. Smartphone Reload ha un costo compreso tra 2,49 e 9,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi e può essere attivato solo in negozio contestualmente ad un’offerta smartphone incluso. Il contributo una tantum di sostituzione varia a seconda del modello:

per rata da 2,49 euro al mese – 60 euro

per rata da 3,99 euro al mese – 95 euro

per rata da 5,99 euro al mese – 170 euro

per rata da 9,99 euro al mese – 330 euro

Smartphone Reload Plus è attivabile in negozio e consente di avere un nuovo modello a partire dal 13esimo mese consegnando l’attuale telefono in buone condizioni. L’utente può anche mantenere il proprio device o sostituirlo, a prescindere dalle sue condizioni, con un nuovo modello o rigenerato fino a 5 volte l’anno in 30 mesi (massimo 2 volte l’anno in 12 mesi). Smartphone Reload Plus ha un costo di 6,99 euro al mese più 3 euro una tantum per l’attivazione. Anche in questo caso il servizio richiede la sottoscrizione contestuale di un’offerta smartphone incluso.

Screen Protection al costo di 2,49 euro al mese offre:

Riparazione o sostituzione dello schermo in 5 giorni lavorativi per un massimo di 3 volte in 30 mesi (l’intervento non invalida la garanzia del produttore)

Ritiro e consegna gratuita presso l’indirizzo fornito dall’utente

Portale web e contact center dedicato per seguire l’andamento dell’ordine

Nessun vincolo di durata. Per disattivarlo basta chiamare il 159