Offerte WindTre con telefono senza anticipo: le migliori offerte di maggio 2020

Le offerte telefonia mobile telefono incluso consentono di acquistare uno smartphone di ultima generazione a prezzi speciali e tramite modalità di pagamento rateale.

Approfondiamo a questo proposito le migliori offerte WindTre con telefono senza anticipo di maggio 2020. Inoltre, grazie al comparatore online SOSTariffe.it, abbiamo selezionato per voi alcune delle alternative simili proposte da altri operatori, come Vodafone, Iliad e TIM.

Migliori offerte WindTre con telefono senza anticipo questo mese

1. WindTre Unlimited

Questa proposta di WindTre telefono incluso senza anticipo è una delle promozioni più interessanti proposte al momento dall’operatore. Sono inclusi minuti, SMS e GIGA illimitati al prezzo di 29,99 Euro/mese. Nel caso abbiate bisogno di una nuova SIM, potrete aggiungerla al costo 10 Euro una tantum. WindTre Unlimited include anche la possibilità di navigare in 5G nelle città italiane in cui questa rete è già disponibile.

Ecco i servizi compresi nell’attivazione del pacchetto WindTre Unlimited:

servizio di attivazione gratuito, anziché al costo originale di 49,99 Euro;

traffico illimitato;

internet in navigazione 5G, nelle città in cui sarà disponibile;

opzione Top Speed, ovvero navigazione alla massima velocità disponibile con i GB inclusi;

servizio Easy Pay, per pagare la ricarica comodamente con carta di credito, conto corrente e carte conto.

Grazie a questa proposta potrete sfruttare l’eccellenza della rete WindTre, classificata come una Top Quality Network in quanto consente di navigare con:

una velocità di download in media di 79 Mbps;

una velocità di upload con una media di 31 Mbps;

un’esperienza video con percentuale di successo della fruizione pari al 97% nelle aree urbane;

un’affidabilità del servizio Voce con una percentuale di successo maggiore al 99% nelle aree urbane.

Per quanto riguarda l’opzione telefono incluso, potrete avere uno Huawei P40 scegliendo tra due modalità di pagamento rateale, senza alcun anticipo:

sconto di 400 Euro sul prezzo totale iniziale e anticipo zero, 24 rate da 7,99 Euro al mese;

sconto di 380 Euro sul prezzo totale iniziale e anticipo zero, 24 rate da14,99 Euro e uno sconto sull’offerta di 15,84 Euro per 24 mesi.

2. WindTre Medium

WindTre Medium è la proposta della serie telefono incluso senza anticipo proposta dall’operatore più contenuta nel prezzo e nei servizi. Il costo è pari a 12,99 Euro e include 20 GIGA alla massima velocità, minuti illimitati e 200 SMS tutti i mesi.

Con WindTre Medium potrete utilizzare i seguenti servizi:

Easy Pay, per effettuare un pagamento con carte di credito, conto corrente e carte conto;

opzione Top Speed, per navigare sempre alla massima velocità disponibile;

navigazione sulla rete Top Quality Network, la rete di connessione certificata che offre un servizio di eccellenza per quanto riguarda la velocità di upload, download, streaming video e chiamate Voce;

gestione dell’offerta tramite l’app gratuita WINDTRE;

partecipazione al programma a premi WINDAY, che consente di ottenere tutte le settimane buoni sconto o GIGA extra, prezzi esclusivi per l’acquisto di smartphone e altri prodotti di marca, biglietti del cinema a prezzo ridotto e tanti altri premi.

Ecco infine quali telefoni potrete acquistare a rate senza alcun anticipo se scegliete questa offerta:

Samsung Galaxy A41 , sconto sul prezzo iniziale di 180 Euro, anticipo zero e 24 rate da 3,99 Euro;

, sconto sul prezzo iniziale di 180 Euro, anticipo zero e 24 rate da 3,99 Euro; Huawei P Smart Z, sconto sul prezzo originale di 170 Euro, anticipo zero, 24 rate da 1,99 Euro al mese.

Confronta le tariffe WindTre

3. WindTre Large

WindTre Large offre un pacchetto voce e internet con telefono incluso senza anticipo al costo di 14,99 Euro ogni mese.

Queste sono le caratteristichee principali di queste offerte:

40 GIGA di traffico ogni mese;

minuti illimitati;

200 SMS al mese;

servizio Easy Pay, che consente di effettuare la ricarica tramite carte conto, conto corrente e carte di credito secondo le vostre personali preferenze;

servizio Top Speed, per navigare sempre alla massima velocità disponibile.

Per quanto riguarda l’opzione telefono incluso, ecco quali sono i modelli abbinabili a questo pacchetto:

Xiaomi MI 10 , sconto sul costo originale di 250 Euro, anticipo zero e rate mensili di 18,99 Euro per 24 mesi;

, sconto sul costo originale di 250 Euro, anticipo zero e rate mensili di 18,99 Euro per 24 mesi; Xiaomi MI 10 lite, sconto sul prezzo totale iniziale pari a 190 Euro, anticipo zero, 6,99 Euro al mese per 24 mesi.

Infine, se siete curiosi di provare anche una delle offerte WindTre internet casa, con WindTre Large avrete la possibilità di farlo al prezzo di 25,98 Euro al mese.

4. WindTre XLarge

WindTre XLarge include 60 GIGA di internet al mese alla massima velocità, oltre che minuti illimitati e 200 SMS. Il pacchetto costa 16,99 Euro al mese. In aggiunta, la nuova SIM può essere acquistata a 10 Euro.

WindTre XLarge prevede i seguenti servizi:

servizio di attivazione;

traffico illimitato;

internet top speed, ovvero navigazione alla massima velocità disponibile;

servizio Easy Pay, ovvero pagamento attraverso carta di credito, conto corrente e carte conto;

gestione della tariffa attraverso l’app WINDTRE;

partecipazione al programma a premi WINDAY.

Le opzioni attualmente disponibili sono in caso di acquisto rateale di un nuovo smartphone sono:

iPhone 11 Pro 256GB , anticipo zero e 24 rate da 37,99 Euro al mese, che garantiscono uno sconto sul prezzo totale originale di 260 Euro;

, anticipo zero e 24 rate da 37,99 Euro al mese, che garantiscono uno sconto sul prezzo totale originale di 260 Euro; iPhone 11 64GB, anticipo zero e 24 rate da 19,99 Euro al mese, sconto di 250 Euro sul costo originale dello smartphone.

Migliori offerte altri operatori con telefono

1. TIM

Tra le migliori offerte altri operatori, troviamo quelle di TIM della serie TIM Advance. Sono sempre compresi questi servizi:

velocità di navigazione massima in download fino a 2 Gb/s in 5G oppure fino a 700 Mb/s in 4,5G;

Giga first class, ovvero utilizzo privilegiato della rete TIM, che offre una connessione alla massima performance anche in movimento, nei luoghi più affollati e in condizioni di alto traffico con una navigazione internet fluida, stabile e potente;

video ultra HD, per video, film, serie TV in streaming ad altissima definizione;

assistenza dedicata con operatore sempre disponibile chiamando il numero 119;

TIM UNICA, che permette di avere GIGA illimitati in regalo per voi, la vostra famiglia e i vostri amici, fino a 6 linee mobili. Per attivare il servizio sarà sufficiente inoltrare la richiesta presso uno dei negozi TIM, chiamare il numero 187 oppure ricorrere direttamente alla pagina dedicata del modulo presente sul sito web TIM.

Tra i pacchetti della serie TIM Advance, TIM Advance 5G UNLIMITED è la soluzione top di gamma che vi permette di acquistare anche uno smartphone a prezzi promozionali. Se scegliete questo pacchetto, il costo da sostenere è pari a 39,99 Euro/mese, che includono:

Giga veloci illimitati, ad una velocità massima che raggiunge i 2 Gb/s;

minuti e SMS illimitati;

video in HD oppure Ultra HD;

Giga first class;

servizio di assistenza dedicata;

acquisto di modelli smartphone 5G con sconti esclusiva da 0 Euro/mese;

tre mesi di TIMGAMES;

roaming nei Paesi dell’Unione Europea e 3GB nei Paesi Extra UE;

250 minuti di chiamate verso l’estero;

servizi LoSai e Chiama Ora;

TIMGAMES, che trasforma il vostro smartphone in una vera e propria console portatile. La tariffa include tre mesi gratuiti di questo servizio. Per attivarlo, basterà scaricare l’App TIMGAMES, collegare il TIM Gamepad al vostro smartphone e iniziare a giocare. Il catalogo giochi in streaming include giochi come MotoGP19, RIDE 3 e GRID Autosport Complete.

Per quanto riguarda l’acquisto di un nuovo telefono, con TIM Advance 5G UNLIMITED potrete scegliere tra diversi modelli, ad un costo di partenza pari a 0 Euro/mese, seppur con anticipo di 199 Euro. Tre gli smartphone in promozione si trovano:

iPhone 11 128 GB a 10 Euro/mese per 30 mesi, costo originale 899,90 Euro;

a 10 Euro/mese per 30 mesi, costo originale 899,90 Euro; iPhone 11 Pro 64GB a 15 Euro/mese per 30 mesi, costo originale 1.199,90 Euro;

a 15 Euro/mese per 30 mesi, costo originale 1.199,90 Euro; Huawei P40 Pro a 10 Euro/mese per 30 mesi, costo originale 1.049,90 Euro.

Confronta le tariffe TIM

2. Vodafone

Vodafone propone una serie di offerte 5G-ready con internet illimitato e telefono incluso. Scegliendo una delle offerte Vodafone potrete usufruire di questi vantaggi:

navigazione sulla Giga Network 5G, la rete per la connessione con standard di ultima generazione;

partecipazione al programma a premi Vodafone Happy;

utilizzo gratuito della App My Vodafone per il controllo e la gestione dell’offerta;

acquisto online di offerta e smartphone, con consegna gratuita del dispositivo e possibilità di reso gratuito entro 14 giorni dalla data di ricezione.

Una delle offerte del momento Vodafone con telefono incluso è Vodafone Infinito, al prezzo di 26,99 Euro/mese, anziché 36,99 Euro al mese. La proposta comprende:

Giga per la navigazione illimitati;

minuti di chiamata e SMS illimitati;

minuti illimitati per le chiamate verso i Paesi dell’Unione Europea;

1000 minuti al mese di chiamate verso i Paesi extra-europei;

1 Giga di roaming nei Paesi extra-europei;

12 mesi del servizio di streaming musicale TIDAL Premium, con oltre 60 milioni di brani senza pubblicità, successivamente al costo di 8,99 Euro al mese.

Con Vodafone Infinto è possibile scegliere l’aggiunta del nuovo Galaxy A20e. L’acquisto è a costo zero per 30 mesi in abbinamento all’offerta. È richiesto un unico anticipo pari a 9,99 Euro.

Confronta le tariffe Vodafone

3. Iliad

Le offerte Iliad non includono direttamente in abbinamento l’acquisto di un telefono. È però possibile acquistare lo stesso tramite il portale web dell’azienda, a costi promozionali e modalità di pagamento rateali. In generale, gli smartphone sono sempre acquistabili in un’unità rata oppure con pagamento suddiviso in 30 rate mensili secondo le condizione e le modalità che descriviamo sotto:

pagamento in un’unica soluzione , che prevede appunto il pagamento immediato del 100% del costo totale del telefono e la consegna fisica dello stesso presso il domicilio indicato entro 5 giorni dalla data dell’ordine. È naturalmente possibile tracciare il proprio ordine attraverso il servizio messo a disposizione all’interno dell’area riservata;

, che prevede appunto il pagamento immediato del 100% del costo totale del telefono e la consegna fisica dello stesso presso il domicilio indicato entro 5 giorni dalla data dell’ordine. È naturalmente possibile tracciare il proprio ordine attraverso il servizio messo a disposizione all’interno dell’area riservata; pagamento a rate, che propone una modalità di pagamento suddivisa in 30 rate mensili, pagando un contributo iniziale, ricevendo il device presso l’indirizzo indicato entro 5 giorni dalla data dell’ordine. È importante sottolineare che questa modalità di pagamento è riservata agli utenti titolari di una SIM Iliad che sia attiva da almeno 3 mesi e che preveda l’opzione di addebito automatico su carta di pagamento (credito o debito).

Tra i modelli acquistabili sul portale web Iliad troviamo un’ampia varietà di iPhone, tra cui sono presenti:

Apple iPhone 11 Pro Max , 1279 Euro in un’unica soluzione, oppure 30 rate mensili da 33 Euro con anticipo pari a 289 Euro;

, 1279 Euro in un’unica soluzione, oppure 30 rate mensili da 33 Euro con anticipo pari a 289 Euro; Apple iPhone 11 Pro , 1179 Euro in un’unica soluzione, oppure 30 rate mensili da 31 Euro oltre che un anticipo pari a 249 Euro;

, 1179 Euro in un’unica soluzione, oppure 30 rate mensili da 31 Euro oltre che un anticipo pari a 249 Euro; Apple iPhone Xs, 789 Euro anziché 1059 Euro in un’unica soluzione, oppure 30 rate mensili da 19 Euro oltre che anticipo d 219 Euro.

Per procedere con l’acquisto, dovrete effettuare la registrazione e accedere con le vostre credenziali personali all’area riservata del sito utilizzando. È importante inoltre assicurarsi di avere a disposizione una SIM Iliad attiva con caratteristiche conformi a quelle necessarie allo smartphone che si intende acquistare.

Confronta le tariffe Iliad