Offerte Wind Internet Casa senza linea telefonica: esistono ancora?

Le offerte Wind Internet Casa senza linea telefonica sono dei pacchetti che ti offrono i nuovi modem Cube e sim solo dati. Ma sono promozioni convenienti? O è più vantaggioso scegliere le tariffe in fibra del gestore e non utilizzare la linea telefonica? Ecco una guida per scoprire costi e condizioni di queste due tipologie di offerta di WindTre

Conviene di più scegliere una promozione solo dati o passare alle offerte Wind Internet Casa senza linea telefonica? Se ti stai ponendo questa domanda, questo articolo fa al caso tuo. Analizziamo insieme quali sono le tariffe proposte da WindTre ai nuovi clienti che scelgono i suoi piani con sim e Giga o la sua fibra super veloce.

WindTre è stato l’operatore con la migliore connessione di rete fissa nel 2020, ecco quali sono stati i risultati dei test Ookla – società di servizi di diagnostica Internet:

velocità in download 44,43Mbps

velocità in upload 13,15Mbps

latenza 48 ms

Nella classifica stilata dal questo provider, il secondo posto è stato occupato da TIM – la sua rete scarica a 35,83Mbps e carica a 11,83Mbps; a seguire Vodafone in download 33,67 Mbps e in upload 10,88 Mbps; a chiudere il gruppo Iliad con una velocità di connessione media di 32,01 Mbps in download e in upload 10,69.

Il dato sulla latenza è un indice che dovrai tenere in considerazione se hai bisogno di una connessione adatta a seguire live streaming o per lunghe sessioni di gaming online. In termini di ping (altro termine utilizzato per definire questo genere di prestazioni) il vincitore è stato TIM (33ms), seguito da Vodafone (40ms), da WindTre (48ms) e infine da Iliad (57ms).

Anche Fastweb è un gestore che offre ottime soluzioni internet casa e la sua fibra è tra le migliori d’Italia, ma i risultati della ricerca Ookla hanno registrato speed test di questo provider solo a Milano. La società lo ha quindi escluso dalla classifica generale.

Le migliori offerte in fibra, costi e servizi

Le promozioni in fibra o con sim dati di questo operatore le vedremo tra poco. Se vuoi capire se le offerte di WindTre includono servizi interessanti e se i costi proposti da WindTre sono convenienti puoi usare il comparatore di SOStariffe.it.

Questo strumento confronta le tariffe, analizza quali servizi e dispositivi sono compresi nel canone e ti fornisce in dettaglio anche una panoramica delle promozioni (pay tv o abbonamenti digitali, ecc.). La nuova tendenza tra i gestori è quella di proporre piani combinati, all’offerta internet casa viene abbinato anche un piano mobile o con una sim dati per portare la connessione ovunque vai.

Se vuoi passare alla fibra di WindTre devi effettuare prima di tutto un test per verificare la copertura di rete, non in tutta Italia è disponibile questa nuova tecnologia per navigare fino a 1 Gigabit/s. Una volta che ti sarai accertato di poter attivare la connessione del provider, seleziona la nuova offerta che ti interessa, fornisci i tuoi dati personali e quelli relativi al servizio casa (vecchio operatore, indirizzo e numero di telefono). Alla migrazione poi penserà il tuo nuovo gestore.

Per maggiori informazioni e per un confronto tra le promozioni internet casa più convenienti puoi cliccare sul link qui in basso. Il servizio è gratuito e senza impegno all’acquisto.

Confronta le migliori promozioni internet casa »

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Quali sono le offerte Wind internet casa

Ecco quali sono le offerte WindTre internet casa per avere la rete fissa con e senza linea telefonica.

1. Super Fibra Unlimited di WindTre

La promozione Super Fibra di WindTre ha un costo di 26,99 euro al mese e comprende nel pacchetto proposto:

la fibra fino a 1 Gigabit/s (se non disponibile si può attivare la FTTC o l’ADSL)

chiamate illimitate

attivazione

modem di nuova generazione (facoltativo 5,99 euro per 48 mesi)

Questa soluzione include anche come welcome bonus per i nuovi clienti 12 mesi di Amazon Prime Video. Se WindTre è anche il tuo operatore mobile sappi che potrai avere Giga illimitati per te e altre 2 sim della tua famiglia.

Con l’attuale promozione chi acquista il pacchetto Super Fibra potrà anche contare su uno speciale servizio di Assistenza, fornito da AnyTech 365, che comprende anche l’intervento di un tecnico che configurerà al meglio i dispositivi di casa.

Per attivare l’offerta o richiedere più informazioni puoi cliccare sul link qui in basso.

Scopri di più sulla Super Fibra di WINDTRE

2. Cube XL Unlimited di WindTre

Se non hai la linea telefonica attiva e non hai intenzione di attaccarla puoi ricorrere alle offerte con sim dati per connetterti con i nuovi modem che funzionano con le schede e senza necessità di configurazione.

Nel pacchetto Cube XL Unlimited sono compresi

Giga illimitati a casa (5G Ready)

Modem WebCube. 4G+ incluso (possibilità di collegare fino a 20 dispositivi)

La tariffa proposta a chi acquista questo piano è di 14,99 euro al mese, i costi di attivazione sono pari a 6,99 euro ma solo per quei clienti che restino fedeli all’offerta per almeno 24 mesi. Se disattivi il pacchetto prima del termine dei 2 anni dovrai pagare 49,99 euro.

Annunci Google

Se scegli la modalità Easy Pay potrai pagare con l’addebito su conto corrente o carta di credito, l’attivazione è di 3 euro con vincolo di 24 mesi. La copertura è ancora limitata ad alcuni comuni, effettua la verifica della disponibilità o richiedi informazioni ai nostri operatori cliccando sul pulsante qui in basso.

Confronta le offerte di WindTre »

3. Cube Large

Tra i piani solo dati internet che ti permettono di avere una connessione casa senza linea telefonica c’è anche Cube Large. Questa promozione di WindTre potrai attivarla con Easy Pay pagando un canone di 12,99 euro al mese e avrai:

100 Giga per navigare al massimo della velocità consentita

invio di Web Cube 4G+ – velocità di collegamento supportata 300 Mbps e connessione di 20 dispositivi in contemporanea

Questo mese è in corso un’offerta speciale che ti permette di avere Cube Large anche con addebito su credito residuo. Il costo del canone sarà comunque di 12,99 euro ma comprenderà solo la sim dati.

In entrambi i casi, se vorrai utilizzare la sim anche per effettuare chiamate o inviare sms lo potrai fare. La tariffa applicata ai tuoi consumi sarà il piano New Basic: 0,29 euro per minuto, 0,29 euro per sms e 0,99 euro per 1 GB. I Giga, i minuti e gli sms potranno essere utilizzati anche in Europa senza costi aggiuntivi.

Per saperne di più clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri di più su Cube Large con Easy Pay »

4. Cube Medium

La promozione Cube Medium solo SIM costa solo 8,99 euro al mese ma ti garantisce un bundle dati di 60 Giga alla massima velocità. Puoi pagare il canone mensile attivando Easy Pay, il sistema di addebito automatico su carta o conto corrente.

I servizi compresi con questo piano, e con le offerte internet mobile di WindTre, sono:

segreteria telefonica – per ascoltare i messaggi ti basterà digitare il 4200

ti ho cercato – per avere informazioni su chi ha provato a contattarti mentre non eri raggiungibile

Per poter usare questa promozione come offerta internet casa sarà necessario però avere un modem in cui poter inserire la sim o acquistare da WindTre il dispositivo ZTE WebPocket 4G, in offerta a 39,90 euro. Si tratta di un modem che ti permetterà di portare la tua connessione ovunque, non necessità di configurazione, ti basterà inserire la sim e inizierai a navigare in pochi secondi.

Si tratta di un’offerta solo Internet che potrai attivare dal portale online del per saperne di più clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri di più su Cube Medium con Easy Pay solo SIM »

5. Cube International

Un’altra promozione che ti consentirà di avere una connessione casa con WindTre senza linea telefonica è Giga International. Con questo piano da 9,99 euro avrai:

attivazione e sim

potrai utilizzare fino 40 Giga di traffico ogni mese

Il piano base associato a questa offerta è il New Basic, quindi quando avrai terminato il traffico dati compreso potrai avere 1 Giga a 0,99 euro per 24 ore.

6. Unlimited

L’ultima offerta del gestore che analizziamo è la nuova promozione Unlimited, il costo mensile di questa promozione è di 29,99 euro al mese. Si tratta della soluzione ideale se non vuoi attivare la linea telefonica ma non vuoi avere i limiti imposti dalle altre tariffe descritte in questa guida.

In Unlimited sono compresi i seguenti vantaggi:

Giga illimitati

minuti illimitati

200 SMS

il blocco dei servizi a sovrapprezzo

puoi attivare le ricaricare con Easy Pay

50 minuti di chiamate verso l’estero

Con la promozione avrai la possibilità di navigare alla massima velocità, nella città in cui è attiva la nuova rete 5G potrai sfruttare uno dei servizi di connessione più performanti. I clienti che acquistano questa soluzione avranno accesso al call center dedicato, senza attese e con operatori pronti a rispondere 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il numero del centralino è il 159.

Con questa offerta potrai anche attivare l’opzione Giga Family e potrai regalare Giga illimitati a 2 familiari che abbiano la sim WindTre. Il costo per attivare questo servizio è di 9,99 euro al mese.

Attiva Unlimited di WindTre »