Offerte Wi Fi casa: le migliori promozioni di Ottobre 2022

Per chi ancora non sa quale abbonamento scegliere per la propria connessione Internet da casa, SOStariffe.it propone una selezione delle offerte più economiche, consigliandole agli utenti che sono a caccia di una tariffa conveniente per navigare dalla propria abitazione con la massima velocità. Gli esperti di SOStariffe.it, inoltre, raccomandano sempre di procedere con la verifica della copertura di rete nel Comune in cui si vive, prima di sottoscrivere un nuovo contratto con un operatore.

Per scegliere qual sia l’offerta più conveniente per avere Internet casa con il wireless ecco una panoramica delle principali e più economiche soluzioni attualmente presenti sul mercato delle telecomunicazioni in Italia.

Sono tre le migliori offerte del mese di ottobre 2022 e sono state selezione grazie al comparatore per Internet casa di SOStariffe.it. Il tool digitale e gratuito, consultabile anche tramite l’App di SOStariffe.it (disponibile nella versione Android e iOS), ha messo a confronto le proposte oggi presenti sul mercato. Ecco quali sono le più vantaggiose:

Fastweb Casa Light FWA;

TIM WiFi Power FWA;

Eolo più.

Offerte wireless casa

NOME DELL’OFFERTA COSTO DELL’OFFERTA 1 Fastweb Casa Light FWA 19,95 euro al mese 2 Tim Wifi Power FWA 24,90 euro al mese 3 Eolo più 24,90 euro al mese il pacchetto base con possibilità di ampliarlo

Analizziamo qui di seguito quali sono le principali caratteristiche delle tre offerte più vantaggiose trovate da SOStariffe.it per avere Internet casa con il Wi-Fi.

Fastweb Casa Light FWA

Un’offerta wireless che sposa la convenienza è Fastweb Casa Light FWA. Con questa promozione è possibile navigare da casa senza limiti (fino a 1 Gbps in download di velocità) spendendo 19,95 euro al mese.

Questa proposta dell’operatore Fastweb, che non ha le chiamate incluse, prevede in dettaglio:

navigazione senza limiti a una velocità fino a 1 Gbps in download ;

; modem Internet Box NeXXt di ultima generazione, con Wi-Fi 6 e Alexa integrata ;

; installazione di un’antenna inclusa;

costo di attivazione che ammonta a 2 euro al mese per 20 mesi;

nessun vincolo di durata e possibilità di disdire l’offerta in qualsiasi momento;

accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy per acquisire le competenze più richieste dal mercato del lavoro.

TIM WiFi Power FWA

Anche dove non arriva la fibra è possibile avere Internet veloce per navigare da casa, chiamare e vivere il meglio dell’intrattenimento. L’offerta TIM WiFi Power FWA al costo di 24,90 euro al mese è una delle migliori di ottobre 2022, anche perché prevede chiamate a 0,19 euro di scatto alla risposta e 0,19 euro al minuto verso fissi e mobili nazionali. Tuttavia, con soli 2 euro in più al mese è possibile avere chiamate illimitate verso fissi e mobili.

Questa soluzione prevede:

traffico internet illimitato;

navigazione fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Inoltre, a seconda della copertura e disponibilità FWA è possibile avere:

una soluzione di tipo Indoor con Modem autoinstallante;

una soluzione di tipo Outdoor con antenna esterna.

La soluzione outdoor non include il modem. Il cliente può dotarsi di un modem proprio (compatibile con le caratteristiche dell’offerta TIM WiFi Power FWA e che il cliente dovrà collegare all’Antenna esterna FWA e configurare a sua cura e spese) oppure può acquistare il Modem TIM Hub+ in vendita opzionale a 240 euro (rateizzabile in 48 rate da 5 euro al mese) con intervento del tecnico gratuito.

Eolo più

Nel panel di soluzioni per avere Internet casa con una tecnologia wireless, c’è anche la proposta del pacchetto base di Eolo più al prezzo fisso di 24,90 euro al mese con installazione gratuita, router di Eolo incluso, chiamate illimitate e assistenza in caso di necessità nell’arco di 3 minuti.

L’offerta Eolo consente di scegliere fra tre opzioni:

il pacchetto base con una velocità di navigazione di 30Mbps in download;

il pacchetto Intrattenimento o Studio e Lavoro con una velocità fino a 100 Mbps in download al costo aggiuntivo di 5 euro al mese ;

; il pacchetto Intrattenimento e Studio e Lavoro con una velocità fino a 200 Mbps in download al costo aggiuntivo di 8 euro al mese anziché 10 euro.

Offerte fibra: tutto quello che c’è da sapere

Per navigare da casa alla massima velocità e con una stabilità di connessione ci sono varie opzioni. Ci sono anzitutto l’ADSL e la fibra ottica, le quali, a differenza della maggior parte delle offerte mobile, non hanno limiti di traffico dati e garantiscono ottime performance di navigazione.

Ci sono però zone non raggiunte né dall’ADSL né dalla fibra ottica FTTH e dalla fibra mista rame FTTC, per ragioni tecniche e naturali, c’è la possibilità di beneficiare di prestazioni al top grazie alla tecnologia FWA. Che cos’è?

FWA (Fixed Wireless Access) è un sistema di trasmissione dati che prevede l’utilizzo di una rete mista, formata in parte da una rete cablata in fibra ottica che raggiunge un’antenna radio base e, in parte, da una rete che sfrutta le frequenze radio per inviare il segnale internet in modalità wireless nella zona circostante. Con il sistema FWA si possono raggiungere con una rete a banda larga (con velocità fino a 30 Mbps) o a banda ultralarga (con velocità fino a 100 Mbps) luoghi che sarebbe difficile raggiungere con una rete in fibra ottica.