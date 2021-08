Offerte Vodafone per ricaricabile: le promozioni passa a di Agosto 2021

Cambiare gestore è uno dei migliori metodi per ridurre il canone della propria tariffa ricaricabile. Le offerte Vodafone per il tuo cellulare includono diversi servizi e puoi scegliere tra le promozioni passa a o uno dei piani con Giga illimitati dell'operatore britannico

Se decidi di attivare una delle promozioni Passa a Vodafone questo mese avrai bisogno del codice ICCID della tua sim (se vuoi mantenere il tuo numero), dei dati personali e del codice fiscale. Dovrai anche scegliere tra la offerte Vodafone ricaricabili o in abbonamento.

Per aiutarti in questa ricerca potrai usare il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento che confronta per te le promozioni e ti restituisce uno schema che riporta le principali caratteristiche di ogni tariffa.

Ecco quali sono le migliori tariffe mobile del mese di Agosto e come puoi attivarle.

Offerte Passa a Vodafone di Agosto

Il catalogo dell’operatore è molto ampio e le offerte sono suddivise in diverse categorie, ci sono i piani: Infinito, under 30, over 60, promozioni operator attack.

Quasi tutte le tariffe che andiamo ad illustrare sono delle soluzioni 5G, cioè sono delle offerte che ti consentiranno di navigare sulla rete di nuova generazione di Vodafone. Questa connessione mobile ti consentirà di navigare alla massima velocità di 1 Gigabit/s.

La rete 5G Vodafone non è al momento disponibile in tutta Italia, ecco l’elenco dei comuni in cui il servizio è attivo: Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, La Spezia, Milano, Monza, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Prato, Reggio Calabria, Roma, Rimini, Torino, Trento, Trieste, Venezia e Verona.

Anche se la promozione che hai deciso di attivare non prevede la possibilità di accedere alla rete 5G potrai attivare l’apposita opzione 5G Start, ti costerà 5 euro al mese.

Ecco quali sono le offerte Vodafone per ricaricabile tra cui puoi scegliere il tuo prossimo piano tariffario.

Minuti e SMS Giga Canone Attivazione SIM Note Infinito illimitati 200 minuti in USA, Canada, Monaco e altri 60 Paesi illimitati 1 GB in roaming in Ue velocità massima fino a 2 Megabit/s in 5G 24,99 euro con Smart Pay (altrimenti 36,99 euro) 6,99 euro se consumi 384 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) Infinito Gold Edition illimitati 300 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi illimitati 2 GB in roaming in Ue velocità fino a 10 Megabit/s in 5G 29,99 euro con Smart Pay oppure 39,99 euro con addebito su credito residuo 6,99 euro se ricarichi almeno 575 euro 22,50 euro se sei già cliente Vodafone Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Black Edition illimitati 500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e in altri Paesi esteri illimitati 5 GB in roaming in Ue velocità fino a 1 Gigabit/s in 5G 39,99 euro con Smart Pay o su credito residuo 59,99 euro 6,99 euro se ricarichi 575 euro prima di disattivare l’offerta 22,50 euro per i già clienti di Vodafone Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Shake it Easy (solo per under 30) illimitati 60 GB anche in 5G 10 GB in roaming in UE 14,99 euro con Smart Pay con addebito su credito residuo si dimezzano i Giga 6,99 euro Gratuita TIDAL Premium incluso per 12 mesi (poi 8,99 euro al mese) Giga illimitati per chat, social network, mappe e musica Vodafone Power Gaming incluso Shake Remix Unlimited Junior (solo per under 15 e in negozio) minuti illimitati per le tue chiamate verso due numeri Vodafone 300 minuti verso tutti 50 SMS 20 GB 9,99 euro 5 euro Gratuita Keepers incluso per 12 mesi Blocco dei servizi a sovrapprezzo e numeri a pagamento Giga illimitati per chat, social network, mappe e musica Shake it Fun (solo per under 25) illimitati 40 GB 9,99 euro con Smart Pay (altrimenti 11,99 euro) 6,99 euro Gratuita TIDAL Premium incluso per 6 mesi (poi 6,99 euro al mese) Vodafone Power Gaming incluso Giga illimitati per chat, social network, mappe e musica Vodafone Facile (solo over 60) illimitati 4 GB 12,99 euro al mese con Smart Pay 5 euro se consumi almeno 195 euro di ricariche Giga illimitati per chat e VoIP Blocco automatico servizi digitali a pagamento

Confronta le offerte di Vodafone »

Nella tabella sono riportati in modo sintetico i servizi compresi nei diversi pacchetti. Alcuni forse vale la pena approfondirli un attimo. Il Top Service per esempio, si tratta dell’opzione che ti permette di avere un’assistenza speciale con operatori dedicati che rispondono alle tue chiamate in meno di 1 minuto.

Annunci Google

Per i più giovani è disponibile anche Vodafone Power Gaming, se attivi Shake it fun il servizio sarà compreso nel tuo abbonamento. Si tratta di una piattaforma del gestore che permette di giocare dallo smartphone e di seguire le dirette su Twitch. Con questa opzione non consumerai Giga mentre svolgi queste attività e se giochi ad uno dei seguenti giochi: Asphalt 9: Legends, Brawl Stars, Dead Rivals, Clash of Clans, Clash Royale, Elvenar, Forge of Empires, HayDay, Pokémon GO e Warlords of Aternum.

Le promozioni Passa a Vodafone

Quelle della tabella precedente sono le offerte che possono attivare tutti i nuovi clienti o coloro che passano a Vodafone dai gestori tradizionali. Ci sono anche altre promozioni disponibili nel catalogo e sono quelle offerte definite operator attack perché destinate a sottrarre utenti ad un concorrente. Ecco quali sono:

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione Note RED Digital Edition Senza limiti 40 GB anche in 5G 18,99 euro al mese con Smart Pay con rinnovo su credito residuo 24,99 euro 6,99 euro se si consumi 269 euro di ricariche Giga illimitati per chat, social network, mappe e musica Happy Black Smart Passport + Special 50 Digital Edition Minuti e sms senza limiti verso numeri nazionali 50 GB anche in 5G 7,99 euro se sei cliente Iliad o di un gestore virtuale 0,01 euro Happy Black Smart Passport + Special 100 Digital Edition Minuti e SMS verso numeri nazionali senza limiti 100 GB 9,99 euro con Smart Pay 0,01 euro Happy Black Smart Passport+

Ognuna di queste opzioni è disponibile per una categoria ben precisa di utenti, coloro che provengono da Poste Mobile per esempio possono attivare le Special Digital Edition. Per i clienti WindTre invece le opzioni sono Shake it fun o Shake it easy.

Le offerte smartphone incluso di Vodafone

Con questo gestore puoi anche abbinare alla tua promozione l’acquisto di un nuovo smartphone. La lista di modelli di cellulari che puoi comprare a rate con Vodafone è molto ampia è sono inclusi modelli Apple, LG, Huawei, Xiaomi, Oppo e Samsung. I piani prevedono il pagamento dello smartphone in 30 mesi e con piccoli anticipi al momento della sottoscrizione del tuo acquisto.

Se attivi le promozioni Infinito o l’offerta RED puoi avere il tuo nuovo modello di cellulare Apple alle seguenti condizioni:

iPhone 12 Mini da 128 GB – 30 euro al mese per 30 mesi

da – 30 euro al mese per 30 mesi iPhone 12 Pro Max da 128 GB – 45 euro al mese per 30 mesi

da – 45 euro al mese per 30 mesi iPhone 12 da 128 GB – 34 euro al mese per 30 mesi

da – 34 euro al mese per 30 mesi iPhone 12 Pro da 128 GB – 42 euro al mese per 30 mesi

Se preferisci un nuovo Samsung trovi anche questi dispositivi, in particolare ecco quali sono i cellulari 5G che potrai acquistare a rate:

Samsung Galaxy S21 5G – 30 euro al mese per 30 mesi

– 30 euro al mese per 30 mesi Samsung Galaxy S21+ 5G – 34 euro al mese per 30 mesi

– 34 euro al mese per 30 mesi Samsung Galaxy S21 Ultra 5G – 44 euro al mese per 30 mesi

Ci sono anche smartphone con costi molto più contenuti come gli Xiaomi o i Huawei e gli Oppo:

Xiaomi Mi 11 Lite 5G – 10 euro al mese per 30 mesi

– 10 euro al mese per 30 mesi Xiaomi Mi 11i 5G – 12 euro al mese per 30 mesi

– 12 euro al mese per 30 mesi Xiaomi Mi 11 5G – 15 euro al mese per 30 mesi

– 15 euro al mese per 30 mesi Huawei P40 5G – 19 euro al mese per 30 mesi

– 19 euro al mese per 30 mesi Oppo Find X3 Lite 5G – 11 euro al mese per 30 mesi

– 11 euro al mese per 30 mesi Oppo Find X3 Neo 5G – 16 euro al mese per 30 mesi

– 16 euro al mese per 30 mesi Oppo Find X3 Pro 5G – 29 euro al mese per 30 mesi

Servizi gratuiti e a pagamento che ti offre Vodafone

A prescindere da quale offerta attivi per passare a Vodafone, ecco quali sono i servizi che questo operatore ti offre come plus gratuito. Questo gestore ti fornirà anche delle opzioni che pagherai solo se utilizzerai effettivamente le funzioni e i servizi.

Smart Passport+ è l’opzione per i tuoi viaggi all’estero. Questo servizio ti garantirà, a fronte di un pagamento di 3 o 6 euro al giorno, fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo sarà scalato dal tuo credito solo se userai i servizi.

C’è poi la ricevuta di ritorno SMS, si tratta di una funzione che ti avvisa se i messaggi che hai inviato non arrivano a destinazione entro 48 ore. Il servizio ti costerà 0,25 euro per SMS.

Oppure la Continuità del servizio, un’opzione che ti consentirà di continuare ad usare minuti e Giga anche se hai esaurito il credito. Potrai usare questo servizio/proroga per 48 euro e per ogni 24 ore ti costerà 0,99 euro.

Tra le altre opzioni attivate in automatico e senza costi ci sono:

Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (0,12 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(0,12 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi

per condividere la connessione con altri dispositivi iscrizione al programma a premi Happy Black con Giga, sconti e promozioni

con Giga, sconti e promozioni App e area personale