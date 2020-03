Offerte vodafone nuovi clienti: le migliori promo marzo 2020

Vodafone è particolarmente generosa con i nuovi clienti, soprattutto con coloro che acquistano i suoi prodotti e offerte online. Scopri le migliori tariffe per i nuovi clienti dell’operatore e i vantaggi in esse inclusi

Vodafone è tra i più grandi operatori di telefonia mobile al mondo e anche in Italia ha milioni di clienti soddisfatti. Il provider britannico si distingue per un eccellente servizio di assistenza e la varietà della sua offerta. Se state pensando di passare a Vodafone, ecco le migliori promozioni del gestore in rosso per i nuovi clienti descritte nel dettaglio:

Le offerte Vodafone per i nuovi clienti

1. Vodafone Special Unlimited

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet in 4G

Rete sicura gratuita per 3 mesi (poi 1,49 euro al mese)

L’offerta ha un costo di 7 euro al mese e non prevede costo di attivazione invece di 12 euro per chi proviene da Iliad, Fasteweb e Poste Mobile e la sottoscrive online. Per chi arriva da Kena Mobile l’addebito mensile sale a 9,90 euro al mese più 12,01 euro una tantum per l’attivazione. Chi arriva da Coop Voce spenderà invece solo 9,90 euro al mese senza ulteriori costi per l’attivazione.

Nel piano sono inoltre compresi:

Modalità Hotspot

Smart Password+ con 60 minuti (30 in entrata e 30 in uscita), 60 SMS e 200 MB a 3 euro al giorno, solo in caso di utilizzo, in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, San Marino e USA. Nel resto del mondo si hanno 30 minuti (15 in entrata e 15 in uscita), 30 SMS e 30 Mega a 6 euro al giorno, solo in caso di utilizzo.

con 60 minuti (30 in entrata e 30 in uscita), 60 SMS e 200 MB a 3 euro al giorno, solo in caso di utilizzo, in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, San Marino e USA. Nel resto del mondo si hanno 30 minuti (15 in entrata e 15 in uscita), 30 SMS e 30 Mega a 6 euro al giorno, solo in caso di utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

Attiva Vodafone Special Unlimited

2. Vodafone Facile

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

4 GB di traffico in 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 12,99 euro al mese ed è riservata a chi ha più di 60 anni. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 5 euro (22,50 euro se si è già clienti Vodafone) se si consumano almeno 195 euro di credito telefonico, altrimenti sono 31 euro. Inoltre, è possibile utilizzare le app di messaggistica e i servizi VoIP per le videochiamate via Internet senza consumare traffico. Nel piano è compreso anche il blocco automatico di servizi digitali a pagamento come oroscopi, quiz e suonerie.

3. Simple Digital

1000 minuti per chiamare

1000 SMS

20 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese invece di 17,99 euro se si sceglie l’addebito per le ricariche su carta di credito o conto corrente ed è riservata ai nuovi numeri. Non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. Nel pacchetto è compreso il servizio Smart Passport+.

Scopri le offerte Vodafone

5. Shake it Easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Abbonamento di 6 mesi alla piattaforma di streaming musical Tidal

6. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

Attiva RED Unlimited Smart

7. RED Unlimited Ultra

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

30 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

1 GB e 200 minuti in roaming extra Ue

RED Care incluso

La promozione ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 34,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 359 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

8. Infinito

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 2 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 1 GB + 100 minuti

12 mesi di Tidal Premium (poi 8,99 euro al mese)

La tariffa ha un costo di 26,99 euro invece di 36,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 384 euro di ricariche.

9. Infinito Gold Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 10 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 2 GB + 300 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile (poi 4,99 euro al mese)

La tariffa ha un costo di 29,99 euro invece di 39,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

10. Infinito Black Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 1 Gigabit anche in 5G

Roaming Extra Ue – 5 GB + 500 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile (poi 4,99 euro al mese)

12 mesi di Tidal Premium (poi 8,99 euro al mese)

La tariffa ha un costo di 39,99 euro invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

I vantaggi di passare a Vodafone

Vodafone è tra gli operatori che maggiormente coccolano i suoi clienti, ed in particolare quelli nuovi. L’azienda li agevola proponendogli un addebito mensile inferiore o l’azzeramento del costo per l’attivazione per le alcune offerte, che dipende dal gestore di provenienza, o ancora li incentiva al cambio di operatore includendo in promozione alcuni servizi aggiuntivi.

Vodafone propone un’ampia scelta di tariffe per tutti i gusti. Si passa dalle promozioni low cost per chi arriva da determinati operatori come Vodafone Unlimited special o Simple Digital alle proposte tutto incluso con Gigabyte illimitati della famiglia Infinito. Nel mezzo troviamo le tariffe RED Unlimited con una quantità di traffico limitata ma dall’eccellente rapporto qualità prezzo e offerte per specifiche categorie di utenti come i giovani e gli anziani.

Vodafone poi dispone di una delle reti più diffuse e stabili a livello nazionale e come dimostrano diversi report è in grado di competere alla pari con Tim sotto questo aspetto. La Giga Network 5G nasce da un’evoluzione della Giga Network 4.5G e offre una velocità di navigazione 4 volte superiore. L’obiettivo è arrivare entro qualche anno a 10 Gigabit al secondo. L’operatore britannico ad oggi è infatti il solo gestore insieme a Tim ad aver lanciato un’offerta commerciale dedicata al 5G.

La Giga Network 5G di Vodafone consente di utilizzare le app e accedere ai siti web in tempo reale grazie ad un tempo di reazione della rete inferiore ai 10 ms. La navigazione risulta stabile e veloce anche in movimento e in condizioni di traffico impreviste. Non solo, la tecnologia di Vodafone consente di connettere tra loro contemporaneamente fino a 10 dispositivi smart assicurando il massimo delle performance di rete anche nei luoghi più affollati.

Vodafone ha anche implementato la sua tecnologia sotto l’aspetto della sicurezza e della qualità dell’audio. La piattaforma Rete Sicura ha protetto la privacy e i pagamenti online di milioni di utenti bloccando 3 miliardi di virus e 44 milioni di malware in un solo anno. L’introduzione della crittografia end-to-end nelle app ha ulteriormente elevato la soglia di sicurezza.

Per quanto riguarda la voce, Vodafone ha ridotto i tempi di attesa per l’avvio delle chiamate e migliorato del 50% la qualità dell’audio anche in ambienti particolarmente rumorosi.

Vodafone include l’opzione 5G in molte delle sue tariffe ma anche chi preferisce altre offerte può comunque acquistarla al costo di 5 euro al mese e con i primi 30 giorni in promozione gratuita. Attualmente la copertura per il nuovo standard di rete si estende a Milano, Bologna, Torino, Roma e Napoli ma l’obiettivo è arrivare a breve a 100 città italiane.

I clienti Vodafone hanno anche altri vantaggi. Tra questi c’è sicuramente la comodità dell’app My Vodafone. Il software gratuito per iPhone e Android permette di gestire ogni dettaglio del piano e di verificare il credito residuo o i minuti, SMS, Gigabyte consumati dagli appositi contatori. L’interfaccia semplice e intuitiva consente anche di effettuare operazioni come le ricariche online, disattivazione di servizi aggiuntivi od opzioni, cambio di piano, etc.

Infine, i clienti Vodafone accedono di diritto e a costo zero al programma Vodafone Happy, che ogni settimana permette di ricevere sconti, vantaggi e regali come Gigabyte aggiuntivi o prezzi agevolati per l’acquisto di uno smartphone. Per chi vuole di più c’è poi il programma a pagamento Happy Black (1,99 euro al mese).