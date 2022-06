Offerte Vodafone nuovi clienti: le migliori promo di Giugno 2022

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Easy 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super Power 20 4.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Vodafone questo mese ha deciso di ampliare la sua platea di utente di telefonia mobile puntando su un nuovo servizio chiamato Vodafone Club, che sostituisce Vodafone Happy Black e permette di avere sconti e vantaggi per l’acquisto di beni o servizi dei partner nell’operatore. I punti di forza delle offerte Vodafone nuovi clienti sono molteplici. Il primo è qualità della rete della dell’operatore in rosso.

Con la Giga Network 5G si può navigare a una velocità quattro volte superiore al 4G, senza cadute del segnale o ritardi, in tutte le principali città italiane. La comunicazione è praticamente istantanea grazie alla latenza minima e la qualità della navigazione resta sempre elevata anche neu luoghi affollati o con più dispositivi connessi contemporaneamente. Per farlo però serve comunque uno smartphone che supporta l’ultimo standard per le reti mobili.

Vodafone inoltre garantisce il massimo in termini di sicurezza, proteggendo i dati dell’utente e di tutta la famiglia anche quando si tratta di pagamenti online. Le offerte Vodafone nuovi clienti si possono poi gestire con la massima semplicità grazie all’app My Vodafone, disponibile gratuitamente su App Store per iPhone, Google Play per Android e AppGallery per i telefoni di Huawei. Da qui si possono verificare i consumi, controllare il traffico residuo e accedere ai vantaggi di Vodafone Club e Vodafone Happy.

Offerte Vodafone nuovi clienti: le tariffe per chi arriva da altri operatori

Le offerte Minuti, SMS e Giga Costo mensile Come attivarla Special 100 Digital Edition Minuti ed SMS illimitati

100 GB in 4G 5 euro il primo mese, poi 9,99 euro al mese solo online con portabilità da Iliad o da un operatore virtuale Special Giga Minuti illimitati

1000 SMS

50 GB in 4G (100 GB attivando il pagamento automatico Smart Pay) 5 euro il primo mese, poi 7,99 euro al mese solo online con portabilità da Iliad o da un operatore virtuale Special Minuti 50 Giga

Minuti illimitati

50 GB in 4G 9,99 euro al mese solo online con portabilità da un operatore virtuale

Per i clienti che richiedono la portabilità da operatori selezionati sono disponibili le offerte Vodafone Special. In particolare, è possibile puntare su:

Special 100 Digital Edition : l’offerta include minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G al costo di 9,99 euro al mese

: l’offerta include minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G al costo di 9,99 euro al mese Special Giga : l’offerta include minuti illimitati, 1000 SMS e 50 GB in 4G (100 GB con il pagamento automatico Smart Pay) al costo di 7,99 euro al mese

: l’offerta include minuti illimitati, 1000 SMS e 50 GB in 4G (100 GB con il pagamento automatico Smart Pay) al costo di 7,99 euro al mese Special Minuti 50 Giga: l’offerta include minuti illimitati e 50 GB in 4G al costo di 9,99 euro al mese

Queste offerte sono attivabili con attivazione gratuita e primo mese scontato a 5 euro. Da notare che per richiedere una delle offerte in questione è necessario richiedere la portabilità da Iliad o da un operatore virtuale selezionato. Per maggiori dettagli è possibile accedere al link di seguito e selezionare il proprio attuale operatore in modo da verificare le tariffe disponibili.

Offerte Vodafone nuovi clienti: le tariffe con 5G e Giga illimitati

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione RED Pro illimitati (anche in Ue) 50 GB per navigare in 5G 14,99 euro con Smart Pay 6,99 euro RED Max illimitati (anche in Ue) 100 GB per navigare in 5G 19,99 euro con Smart Pay 6,99 euro Infinito illimitati (200 minuti in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (1 GB in roaming in Ue – velocità fino a 2 Megabit al secondo in 5G) 24,99 euro con Smart Pay (altrimenti 36,99 euro) 6,99 euro Infinito Black Edition illimitati (500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (5 GB in roaming in Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro con Smart Pay (altrimenti 59,99 euro) 6,99 euro

Tra le più popolari offerte Vodafone nuovi clienti troviamo le promozioni della famiglia RED per navigare in 5G alla massima velocità e quelle Infinito con Gigabyte illimitati. Quest’ultime includono anche Top Service, il servizio che permette di richiedere assistenza a un team dedicato quando si vuole. È possibile sia scegliere di essere ricontattati in meno di un minuto sia chattare h24 con l’assistente digitale TOBi.

Le stesse tariffe sono disponibili anche in versione smartphone incluso per abbinare al piano l’acquisto di un telefono a rate. Vodafone permette di scegliere tra tanti cellulari 5G come iPhone 13, Samsung Galaxy S22, Xiaomi 12 Pro, Oppo Find X5. Per alcuni modelli potrebbe essere previsto il pagamento di un anticipo. Per questo tipo di offerte è previsto un vincolo di permanenza minimo di 24 mesi. La consegna è gratuita su tutto il territorio nazionale dal lunedì al venerdì. Per seguire lo stato della spedizione si può utilizzare l’apposito sistema di tracking inserendo il numero di pratica dell’acquisto ricevuto via email o SMS. Entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine si può poi esercitare il diritto di recesso.

Se siete all’estero, grazie a Smart Passport+ si possono avere fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi al di fuori dell’Unione Europea e USA al prezzo di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

Offerte Vodafone nuovi clienti per gli under 30

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione Shake it Easy (solo per under 30) illimitati 100 GB anche in 5G (10 GB in roaming in Ue) 14,99 euro con Smart Pay 6,99 euro Shake Remix Unlimited Junior (solo per under 15 e in negozio) minuti illimitati per chiamare due numeri Vodafone 300 minuti verso tutti 50 SMS 20 GB 9,99 euro (6,99 euro per i clienti rete fissa) 6,99 euro Shake it Fun (solo per under 25) illimitati 50 GB 9,99 euro con Smart Pay (altrimenti 11,99 euro) 6,99 euro

Vodafone ha pensato anche a tariffe ad hoc per i giovani. Nello specifico, per i ragazzi sono inclusi diversi servizi per giocare gratuitamente su mobile e senza consumare il traffico dati previsto dall’offerta (Vodafone Power Gaming e GameNow). Ai più piccoli però serve anche un livello superiore di protezione per tenerli al sicuro dalle principali minacce in cui possono inavvertitamente incappare sul web.

Per questo Vodafone con Digital Privacy & Security blocca l’accesso ai siti potenzialmente pericolosi e permette ai genitori non solo di monitorare l’attività online dei figli ma anche di limitare l’utilizzo del telefono in modo che i figli non trascurino il sonno o le ore dedicate allo studio. Su Kids Planet, invece, i bambini troveranno una serie di giochi, video e musica adatti alla loro età. Solo con Shake Remix Unlimited Junior si può poi avere lo smartwatch Vodafone Neo a 9,99 euro al mese.

Offerte Vodafone nuovi clienti: tutti i vantaggi di Smart Pay

Chi acquista le offerte Vodafone nuovi clienti può scegliere se pagare il rinnovo del piano su credito residuo, acquistando ogni mese una ricarica manuale, o attivare con Smart Pay l’addebito automatico su conto corrente o carta di pagamento (credito/debito). La seconda scelta permette non solo di avere uno sconto sul costo mensile dell’offerta ma include anche l’abbonamento a Vodafone Club o Vodafone Club+. La convenienza di Smart Pay si intuisce immediatamente dai vantaggi di cui permette di usufruire:

Vodafone Club Vodafone Club+ 10 GB aggiuntivi 10 GB aggiuntivi 5% di sconto su Booking.com 5% di sconto su Booking.com 10 euro di sconto sulla spesa online su Carrefour.it (spesa minima 99 euro) 10 euro di sconto sulla spesa online su Carrefour.it (spesa minima 99 euro) 5 euro di sconto carburante digitale nei distributori Q8 e Q8easy (rifornimento minimo 30 euro) 5 euro di sconto carburante digitale nei distributori Q8 e Q8easy (rifornimento minimo 30 euro) 30 euro di sconto sugli acquisti su YOOX (spesa minima 150 euro) 30 euro di sconto sugli acquisti su YOOX (spesa minima 150 euro) 6 mesi di Infinity+ con film, serie TV, cartoni animati e UEFA Champions League (poi si disattiva in automatico) 150 euro di sconto su una selezione di smartphone e accessori nei Vodafone Store

Con Vodafone Happy invece ogni venerdì si possono ritirare dall’app My Vodafone premi personalizzati e promozioni esclusive. Fino al 30/9/22 con Happy Cashback si possono poi convertire i crediti raccolti in ricariche omaggio e sconti in fattura o aiutare Fondazione Vodafone a sostenere con una donazione Junior Achievement.

Offerte Vodafone per i clienti di rete fissa

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione Giga Family+ illimitati illimitati in 5G 9,99 euro 6,99 euro

Chi è già cliente Vodafone per la rete fissa e vuole diventarlo anche per la telefonia mobile può sottoscrivere un’offerta dedicata per navigare senza limiti in casa e fuori sul proprio smartphone. L’operatore permette di scegliere tra diverse offerte Internet casa a seconda della copertura disponibile al proprio indirizzo. Vodafone Unlimited, ad esempio, che include una connessione senza limiti fino a 2,5 Gigabit al secondo in fibra ottica, modem e attivazione è proposta con uno sconto di 2 euro al mese per chi è cliente Vodafone anche per il mobile.

Offerte Vodafone nuovi clienti solo dati

Gigabyte Prezzo mensile Attivazione Giga Speed Plus 50 50 GB in 4G 11,99 euro 5 euro Giga Speed Plus 100 100 GB in 4G 19,99 euro 5 euro Giga Speed 20 20 GB in 4G 9,99 euro 10 euro Giga Speed 50 50 GB in 4G 13,99 euro 10 euro

Vodafone permette di abbinare a una qualsiasi delle sue offerte Internet mobile l’acquisto di un modem Wi-Fi portatile per navigare in 4G anche su più dispositivi contemporaneamente. Il dispositivo è incluso a 1 euro al mese per 24 rate con e Giga Speed Plus 50. La spedizione è gratuita.