Offerte Vodafone nuovi clienti: le migliori promo di Giugno 2020

L’operatore britannico con le sue offerte Infinito e i piani per l’estate sta lanciando delle promozioni molto competitive sia per recuperare clienti Iliad sia per fare concorrenza ai piani 5G di TIM. Scopriamo quali sono le migliori offerte per chi passa a Vodafone a Giugno 2020. Ecco i prezzi e le condizioni delle nuove tariffe con Giga illimitati, dei piani under 30 e delle promo speciali Unlimited

L’Osservatorio trimestrale sulle comunicazioni dell’AGCOM ha mostrato i nuovi andamenti del mercato degli operatori mobile. I primi tre gruppi restano i gestori tradizionali: TIM 29.8%, Vodafone 28.8% e WindTre 28.1%. Nel conteggio di queste quote di mercato le sim di Kena Mobile e quelle di Ho. mobile vengono inserite rispettivamente nella percentuale di TIM e di Vodafone, i due MVNO infatti sono dei gestori virtuali che fanno capo ai due maggiori operatori.

Vodafone ha mantenuto pressoché stabile il numero complessivo di clienti e di sim attive, è stato però registrato un 25.8 % di richieste di portabilità da Vodafone verso altri operatori. Un dato compensato poi solo in parte da un +19 % di nuove linee in entrata con questo gestore.

Il 5 G e le offerte senza limiti di Vodafone

Le offerte di Vodafone stanno puntando molto sulle nuove reti 5G e l’operatore britannico ha studiato delle offerte mobile tutto incluso, comprensive anche del traffico dati illimitato, che stanno attirando l’attenzione dei nuovi clienti.

I piani Infinito con un canone compreso tra i 27 e i circa 40 euro al mese consentiranno di navigare, chiamare e messaggiare senza limiti. A fare la differenza tra le tre versioni di queste promozioni saranno le velocità massime garantite per il pacchetto Infinito, Infinito Gold e Infinito Black.

Per chi non si voglia spingere verso delle soluzioni così costose ci sono le offerte RED, queste tariffe consentono di accedere alla rete 5 G ma con bundle limitati. Per chi invece sia alla ricerca di offerte più economiche, ma che voglia l’efficienza e la copertura delle normali reti 4G e 4.5G di Vodafone, ci sono le promozioni Special e Unlmited e i pacchetti per under 30 e over 60. I canoni di questi piani si aggirano tra i 7 euro e i 25 euro e includono interessanti servizi extra.

Le migliori promo di Giugno 2020

Il modo migliore per conoscere le promozioni di Vodafone più convenienti di Giugno per i nuovi clienti è utilizzare il comparatore di SosTariffe.it. Questo strumento vi consentirà sia di analizzare le offerte in portabilità dal vostro vecchio operatore, sia di analizzare quali siano le tariffe con il miglior rapporto qualità/prezzo. Selezionando i parametri potrete personalizzare la ricerca e ottenere dei risultati su misura per voi.

Si potrà, ad esempio, chiedere di visualizzare solo le promozioni in abbonamento o per ricaricabili. Si potranno anche impostare dei precisi bundle per chiamate e sms o per il traffico dati. Nella barra di ricerca potrete anche inserire l’opzione telefono incluso e scegliere il modello di smartphone che volete acquistare a rate in abbinamento al canone. In questo caso nei risultati vi sarà mostrato il costo complessivo mensile dell’offerta in cui sarà compresa anche la quota destinata al cellulare.

Le tariffe per i nuovi clienti di Vodafone

Ecco quali sono le offerte Vodafone migliori per i nuovi clienti:

Special Unlimited

Unlimited x 4 Pro

Shake it easy

Facile

RED Unlimited Smart

Infinito

Infinito Gold Edition

Infinito Black Edition

1. Special Unlimited

Questa è l’unica offerta con delle limitazioni per l’attivazione, non si tratta infatti di una tariffa per tutti i nuovi clienti ma solo per quelli in portabilità da Iliad o dai principali MVNO. Con Special Unlimited si pagherà un canone mensile di 7 euro e si avranno:

chiamate senza limiti

sms illimitati

50 GB in 4.5G

attivazione e sim gratis

numero Vodafone preferito

2. Unlimited x 4 Pro

Il piano ricaricabile da quasi 15 euro al mese del gestore include:

chiamate illimitate verso i fissi e mobili nazionali

sms 0.29 euro

10 GB in 4.5G

opzione per non consumare Giga usando le principali app di messaggistica, per ascoltare musica e le mappe

Per attivare questa offerta si dovrà versare un piccolo contributo, pari a 3 euro, in fase di sottoscrizione della promozione. I costi di attivazione sono ridotti rispetto ai 29 euro previsti da listino solo per quei clienti che ricarichino almeno 239 euro nel periodo in cui la sim è attiva.

3. Shake it easy

Questa è la prima offerta compatibile con la navigazione in 5G. La promozione Shake it easy è riservata ai nuovi clienti che abbiano meno di 30 anni. Il canone di questo piano è di 14.99 euro al mese e offre:

traffico voce senza limiti

sms illimitati

60 GB in 5G

10 GB da usare in UE

servizi Recall, Chiamami e Segreteria telefonica gratuiti

Giga illimitati per navigare su chat, mappe e social

abbonamento per 6 mesi alla piattaforma Tv Tidal

Le chiamate saranno illimitate solo verso i numeri nazionali, se si vuole ottenere anche un’offerta per chiamare all’estero e in paesi extra Ue si potrà attivare l’opzione Passport +. Questo è una promozione extra che dà diritto a 60 minuti di chiamate, 60 SMS e 500 MB al giorno nei paesi non comunitari e in USA al costo ridotto di 3 euro al giorno (si paga solo quando si usa il servizio).

Per questa offerta non sono previsti dei vincoli o penali in caso di recesso anticipato.

4. Facile

La promozione per gli over 60enni di Vodafone ha un costo mensile di 12.99 euro, il piano include:

chiamate e sms verso i fissi e mobili nazionali senza limiti

4 GB per connettersi anche in 5G

non si consumano i Giga dell’offerta quando si usano le app di messaggistica

servizi di Segreteria e Recall compresi gratis

opzione Rete Sicura gratuita per 3 mesi, poi si disattiva

in UE si potranno usare chiamate e GB

Al termine del bundle dati sarà applicata la tariffa di 0.055 euro ogni MB.

5. RED Unlimited Smart

Le offerte RED sono le promozioni base di Vodafone. Per avere RED Unlimited Smart si dovrà pagare un contributo di attivazione di 5 euro e un canone mensile di 18.99 euro. In questo piano sono inclusi:

Opzione Giga illimitati sulle app

chiamate e sms illimitati verso i numeri nazionali

40 GB in 5G

I Giga compresi nell’offerta saranno solo 20 GB se si sceglierà come metodo di pagamento l’addebito su credito residuo, il bundle di 40 GB sarà attivo per i clienti che abbinino la carta di credito o il conto corrente come modalità di versamento.

6. Infinito

E siamo alle nuove arrivate in casa Vodafone, le promozioni Infinito con i loro bundle illimitati. Il primo piano che analizziamo è Infinito, la versione base di questa nuova linea di offerte è la più economica con il suo canone di 26.99 euro al mese in cui sono compresi:

telefonate illimitate verso fissi e mobili nazionali

chiamate in UE senza limiti

1000 minuti per chiamate extra UE

sms senza limiti

GB illimitati alla velocità massima di 2 Mbit/s

al di fuori dell’UE si potrà utilizzare 1 GB

12 mesi di abbonamento alla piattaforma Tidal Premium (poi canone ridotto a 8.99 euro)

Il costo per attivare questa offerta per i nuovi clienti sarà di 5 euro se durante il periodo di attivazione di questa promozione ricaricherete almeno 384 euro, in caso contrario dovrete pagare altri 26 euro.

7. Infinito Gold Edition

La Gold Edition delle promozioni Infinito ha un canone di 29.99 euro e offre ai nuovi clienti:

traffico voce e sms senza limiti in Italia

chiamate illimitate in UE

1000 minuti di chiamate in paesi extra UE

2 GB per navigare quando si è al di fuori dell’UE

300 minuti in roaming extra UE

Giga illimitati in 5G (velocità massima limitata a 10 Mbit/s in download) in Italia

Con questa versione dell’offerta Infinito sarà possibile vedere contenuti in HD e si avrà incluso nel pacchetto anche un abbonamento gratuito per un anno a NOW TV Serie tv e Intrattenimento.

Anche per attivare la Gold Edition i costi iniziali previsti per i nuovi clienti sono in promozione, da 31 euro sono scontati a 5 euro. La condizione che vi permetterà di risparmiare 26 euro di contributo per l’attivazione è che durante il periodo di attività della sim dovrete ricaricare almeno 420 euro.

8. Infinito Black Edition

L’ultima delle offerte Infinito è la Black Edition, è il piano che vi garantirà di poter navigare sulla rete 5 G di Vodafone senza limitazioni di velocità. Secondo i dati forniti dall’operatore le velocità massime che si potranno raggiungere sono di 1.2 Gigabit/s in download e 150 Mbit/s in upload. Il costo di questa promozione è di 39.99 euro al mese, nel canone sono compresi:

chiamate e sms illimitati verso i numeri italiani

minuti senza limiti anche in UE

Giga illimitati in Italia e UE

1000 minuti extra UE

500 minuti in roaming al di fuori UE

5 GB extra UE

1 anno di abbonamento a Tidal Premium e NOW TV