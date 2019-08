Offerte Vodafone incluso: le migliori tariffe di agosto 2019

Vodafone anche in agosto punta ad espandere ulteriormente la sua base di utenti. L’operatore britannico punta sulla sua offerta 5G (l’unico a fare altrettanto è Tim ) e proposte di ricche di minuti, SMS e Gigabyte. Scopri le migliori promozioni di agosto del provider in rosso

Vodafone è una sicurezza nel campo della telefonia mobile. L’operatore britannico è l’unico a poter competere alla pari con Tim per copertura di rete sia a livello di capillarità sia di stabilità. L’azienda è inoltre leader quando si parla di assistenza e nonostante sia particolarmente avvezza alle rimodulazioni, pratica non certo apprezzata dalla maggior parte degli utenti, è molto attenta a rinnovare costantemente la sua offerta per venire in contro alle reali esigenze dei suoi clienti.

Attualmente l’operatore britannico punta sulle offerte della linea RED Unlimited. Si tratta di tariffe in grado di incontrare i gusti delle più variegate tipologie di clienti e ricche di minuti per chiamare e Gigabyte con cui scorrere tra i siti web o accedere in mobilità alle app e servizi online più utilizzati. La variamente Unlimited Smart per un periodo di limitato di tempo prevede il raddoppio dei Gigabyte disponibili (da 20 a 40 GB) allo stesso prezzo.

Non bisogna poi dimenticare l’offerta dedicata ai giovani Shake it Easy. Chi ha meno di 30 anni può utilizzare social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare il traffico previsto dal piano telefonico. Inoltre, sono inclusi anche servizi aggiuntivi come un abbonamento a Netflix per vedere film e serie TV in streaming da dispositivi mobili anche in HDR 4K.

Ricordiamo che la maggior parte delle tariffe ricaricabile di Vodafone sono disponibili anche nella modalità telefono incluso. Tali proposte consentono di accedere a smartphone top di gamma anche a coloro che normalmente non avrebbero questa possibilità. Vodafone permette di scegliere tra i modelli più recenti dei più importanti brand del settore (Apple, Samsung, Hyuawei, Xiaomi, etc.) e di acquistarli a rate e affrontando così un costo inferiore a quello previsto con il pagamento in un’unica soluzione o dai maggiori rivenditori di elettronica. Nell’offerta di Vodafone non possono poi mancare i primi smartphone 5G come LG V50 5G, Xiaomi Mi Mix 3, Samsung Galaxy S10 5G e Huawei MateX 5G. Le tariffe telefono incluso prevedono un vincolo di 30 mesi ed eventualmente un anticipo la cui entità varia da modello a modello.

Perché passare a Vodafone

Passare a Vodafone significa scegliere uno degli operatori più importanti a livello globale e soprattutto il primo a lanciare un’offerta commerciale dedicata al 5G in Italia. A luglio infatti ha debuttato ufficialmente nel nostro Paese la Giga Network 5G dell’operatore britannico, che promette di rivoluzionare non solo il settore della telefonia mobile ma anche altri campi della nostra quotidianità.

La tecnologia 5G consente infatti di navigare su Internet in tempo reale e di utilizzare le proprie app preferite, compresi i tanto apprezzi giochi su mobile, con tempi di reazione sostanzialmente immediati. Grazie alla potenza di calcolo garantita dall’edge computing la velocità di reazione della rete è inferiore 10 ms. Il nuovo standard di comunicazione offre poi la possibilità di scaricare film e serie TV in altissima risoluzione in tempi ristretti rispetto a quelli previsti dalla tecnologia attuale e di condividere video con altrettanta velocità. Già oggi la Giga Network 5G è 4 volte più rapida di quella 4G e l’obiettivo è arrivare nei prossimi anni fino a 10 Mbps.

Il 5G è la soluzione ideale per connettere tra loro più dispositivi contemporaneamente e di farli dialogare tra loro ovunque ci si trovi e con le migliori performance anche nei luoghi più affollati. Si può arrivare a collegare fino a 10 dispositivi smart nello stesso momento senza problemi a livello di interazione. Con il nuovo standard si può condividere foto, guardare video, parlare e navigare sul web con la massima stabilità anche in movimento e in condizioni di traffico congestionato grazie alla crescente virtualizzazione. Il 5G ha anche migliorato la qualità della voce durante le telefonate, che è sempre chiara anche in ambienti rumorosi. L’avvio della chiamata ha un minore tempo di attesa e si percepisce un miglioramento del servizio, in termini di audio, fino al 50%.

La Giga Network 5G permette poi di tenere al sicuro i dati personali e i pagamenti online grazie a Rete Sicura. La piattaforma ha bloccato 3 miliardi di malware e 44 milioni di virus in un anno. Inoltre, l’edge computing integra la crittografia end-to-end nelle applicazioni più utilizzate.

Oggi tutte le principali offerte di Vodafone offrono gratuitamente la possibilità di accedere alla Giga Network 5G. Chi preferisce altre proposte, e dispone di un telefono che supporta il nuovo standard, può comunque navigare sulla rete più recente attivando l’apposita opzione da 5 euro al mese. La Giga Network 5G di Vodafone offre oggi il massimo delle performance a Milano, Napoli, Roma, Torino e Bologna ma l’obiettivo è di raggiungere almeno 100 città italiane entro la fine dell’anno.

I clienti Vodafone possono poi usufruire del servizio di Ricarica Automatica, che provvede ad effettuare una ricarica da non appena il credito scende al di sotto dei 5 euro. Il pagamento avviene tramite addebito diretto su carta di credito o conto corrente. Con Ricarica Automatica ci si può sostanzialmente dimenticare del problema di ricaricare il credito e avere la certezza di continuare a chiamare e navigare in Internet anche nelle situazioni di emergenza.

Vodafone offre ai suoi clienti la possibilità di gestire ogni dettaglio della propria offerta tramite la sua app My Vodafone, disponibile gratuitamente per iPhone, iPad, smartphone e tablet Android. La piattaforma permette di controllare i minuti, SMS e Gigabyte residui dagli appositi contatori, effettuare ricariche online, verificare offerte e promozioni associate al piano, disattivare servizi non richiesti, cambiare offerte di telefonia mobile e molto altro ancora.

L’operatore britannico è poi una delle aziende più efficienti del settore quando si parla di assistenza. Chiamando il numero gratuito 190 si può ricevere supporto da parte di un consulente dedicato per quanto riguarda sia problemi di natura amministrativa, come un errore nell’addebito in fattura, o tecnica, come difficoltà associate alla linea o ai servizi di Vodafone.

Infine, solo i clienti di Vodafone possono accedere al programma di vantaggia Vodafone Happy e alla sua versione a pagamento Happy Black. Il primo ogni venerdì offre sconti su servizi o minuti e Gigabyte aggiuntivi. La piattaforma da 1,99 euro al mese, invece, permette di accedere a promozioni esclusive sui prodotti dei servizi partner del provider in rosso, convenzioni e Giga illimitati sulle mappe. Con l’arrivo dell’estate i vantaggi sono ovviamente incentrati sulle vacanze, con sconti sul soggiorno, viaggi o il noleggio auto. Ad esempio, si possono ricevere 50 Gigabyte in regalo da utilizzare per tutta l’estate. Le offerte cambiano ogni mese. L’iscrizione ad Happy Black può essere effettuata sia nei negozi Vodafone che sull’app My Vodafone.

Non bisogna poi dimenticare che chi sottoscrive un’offerta 5G di Vodafone ha la possibilità di accedere gratuitamente per 3 mesi alla piattaforma di mobile gaming Hatch Premium, che consente di giocare ad oltre 100 titoli in modalità on demand su smartphone, tablet, TV, game console e decoder.

Di seguito sono illustrati tutti i dettagli delle migliori offerte di Vodafone disponibili per questo mese di agosto e le modalità previste per sottoscriverle.

Le migliori tariffe Vodafone incluso di agosto 2019

1. Shake it easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Abbonamento di 6 mesi alla piattaforma di streaming musical Tidal

Abbonamento di 3 mesi a Netflix

2. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

Offerta disponibile fino al 6/8/19.

3. RED Unlimited Ultra

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

30 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

1 GB e 200 minuti in roaming extra Ue

La promozione ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 34,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 359 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

4. RED Unlimited Black

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

Traffico illimitato in 4.5G o 5G per navigare in Internet

5 GB e 500 minuti in roaming extra Ue

La promozione ha un costo di 39,99 euro al mese invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 575 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro.

Tutte le offerte Vodafone RED sopracitate permetto di utilizzare 1 GB di riserva per continuare a navigare e l’opzione Smart Passport+ per quando ci si trova all’estero. Il primo servizio offre un 1 GB di traffico dati da utilizzare un volta esauriti i Gigabyte previsti dal piano sottoscritto. Si può continuare a navigare pagando 2 euro ogni 200 Megabyte fino al rinnovo dell’offerta. Successivamente la navigazione si blocca.

Con Smart Passport+ si hanno 60 minuti (30 in entrata e 30 in uscita), 60 SMS e 200 Megabyte al giorno, solo in caso di utilizzo, in Albania, Turchia, Canada, Svizzera e Principato di Monaco. Terminato il traffico dati si continua a navigare a 2 euro ogni 100 Mega fino a 1 GB al giorno. Negli USA si hanno invece 500 Megabyte al giorno.