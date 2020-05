Offerte Vodafone contro Iliad: tutte le promozioni di maggio 2020

Vodafone propone alcune soluzioni molto interessanti per i clienti Iliad che hanno la possibilità di cambiare operatore e di attivare tariffe particolarmente vantaggiose. Ecco, quindi, quali sono le migliori promozioni di maggio 2020 per i clienti Iliad che vogliono attivare una nuova offerta Vodafone.

Iliad è uno dei principali operatori del mercato di telefonia mobile e, in due anni di presenza sul mercato italiano, è stato scelto da diversi milioni di utenti italiani. Per contrastare la crescita di Iliad nel nostro Paese, Vodafone, da tempo punto di riferimento del settore, ha presentato una serie di nuove offerte che possono rappresentare l’occasione giusta, per molti, per dare un taglio alle spese per lo smartphone senza rinunciare ad una tariffa completa.

Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte Vodafone di maggio 2020 per i clienti Iliad:

Special 50 Digital Edition

La principale soluzione per i clienti Iliad che vogliono passare a Vodafone è rappresentata da Special 50 Digital Edition, tariffa di tipo “operator attack” (ovvero attivabile esclusivamente da un target specifico di utenti, in questo caso clienti Iliad e clienti di alcuni operatori virtuali) che può essere sottoscritta direttamente dal sito dell’operatore di telefonia mobile.

Chi sceglie Special 50 Digital Edition potrà contare su:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

50 GB di traffico dati in 4G ogni mese

di traffico dati in 4G ogni mese inclusi nel canone mensile: Segreteria telefonica, servizi Chiamami e Recall e opzione Smart Passport+ (60 minuti, 30 in entrata e 30 in uscita, 60 SMS e 500 Mega a 3 o 6 euro al giorno nei Paesi Extra UE)

in roaming in UE: minuiti ed SMS illimitati e 3.3 GB di traffico dati al mese senza costi aggiuntivi; in caso di esaurimento dei GB disponibili la navigazione continuerà a consumo oppure sarà possibile attivare un’opzione da 5 GB a 2,99 Euro da usare in una settimana

Special 50 Digital Edition presenta un canone mensile di 7 Euro, con addebito su credito residuo (per chi lo desiderasse è possibile impostare l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito). L’offerta in questione è disponibile con attivazione gratuita. Anche la spedizione della SIM all’indirizzo fornito dall’utente è gratuita.

Successivamente all’attivazione, è possibile abbinare all’offerta anche uno smartphone a rate, scegliendo tra i vari modelli disponibili nel listino Vodafone e sfruttando le promozioni del momento. L’acquisto a rate prevede un anticipo e 30 rate mensili che vanno a sommarsi al canone mensile dell’offerta. L’addebito delle rate avviene su carta di credito o, per alcuni modelli selezionati, su conto corrente.

Scopri le migliori offerte Vodafone

Altre offerte Vodafone per clienti Iliad

Oltre all’offerta speciale attivabile direttamente online, il listino di offerte Vodafone include diverse soluzioni aggiuntive per i clienti Iliad che vogliono cambiare operatore e sfruttare i vantaggi delle tariffe Vodafone e la rete dell’operatore. Tra le principali soluzioni disponibili troviamo RED Unlimited Smart. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

minuti illimitati dall’Italia verso i Paesi UE

40 GB di traffico dati in 5G ogni mese

di traffico dati in 5G ogni mese Giga illimitati su app social, chat, mappe e musica

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati oltre a 10 GB al mese senza costi aggiuntivi

inclusi nel canone mensile: Segreteria telefonica, servizi Chiamami e Recall e opzione Smart Passport+ (60 minuti, 30 in entrata e 30 in uscita, 60 SMS e 500 Mega a 3 o 6 euro al giorno nei Paesi Extra UE)

L’offerta in questione presenta un canone mensile di 18,99 Euro con addebito diretto su conto corrente o carta di credito. In caso di addebito su credito residuo, il costo dell’offerta salirà sino a 24,99 Euro al mese rendendo questa soluzione decisamente meno conveniente rispetto alla versione con addebito diretto.

Ci sono poi da considerare le offerte della gamma Infinito che mettono a disposizione Giga illimitati per i clienti Vodafone. Tra le offerte in questione segnaliamo, in particolare Infinito Black Edition che, a differenza delle altre tariffe Infinito, non presenta limitazioni alla velocità di connessione.

Chi sceglie Infinito Black Edition potrà contare su:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

Giga illimitati sotto rete 5G

minuti illimitati dall’Italia verso i Paesi UE

1000 minuti al mese dall’Italia verso i Paesi extra UE

minuti e SMS illimitati e 22 GB al mese senza costi aggiuntivi in roaming UE

5 GB e 500 minuti in roaming extra UE

Infinito Black Edition presenta un costo periodico di 39,99 Euro al mese con addebito su conto corrente o carta di credito. L’offerta è personalizzabile con l’aggiunta di 12 mesi gratis di NOW TV Mobile con gli show e le serie TV di Sky (poi 4,99 Euro al mese) oppure con 12 mesi gratis del servizio di streaming Tidal (poi 8,99 Euro al mese).

Per i clienti under 30 che vogliono passare da Iliad a Vodafone, invece, l’offerta da tenere d’occhio è Shake it Easy. L’offerta in questione include:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

60 GB di traffico dati in 5G ogni mese

di traffico dati in 5G ogni mese Giga illimitati su app social, chat, mappe e musica

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati oltre a 10 GB al mese senza costi aggiuntivi

inclusi nel canone mensile: Segreteria telefonica, servizi Chiamami e Recall e opzione Smart Passport+ (60 minuti, 30 in entrata e 30 in uscita, 60 SMS e 500 Mega a 3 o 6 euro al giorno nei Paesi Extra UE)

L’attivazione di Shake it Easy è limitata ai clienti under 30. L’offerta in questione presenta un costo di 14,99 Euro al mese sia con addebito diretto su conto o carta che con addebito su credito residuo. Da notare, in ogni caso, che in caso di addebito su credito residuo l’offerta includerà solo 30 GB al mese.

Tutte le offerte illustrate permettono di acquistare uno smartphone a rate (anticipo più 30 rate mensili) scegliendo tra i vari modelli presenti nel listino Vodafone il prodotto più in linea con le proprie esigenze.

Offerte solo Internet di Vodafone

Per passare a Vodafone, da Iliad o da un altro operatore, non è necessario portare il proprio numero di cellulare. L’operatore, infatti, propone diverse offerte Internet che prevedono la possibilità di attivare una SIM dati da affiancare alla propria SIM principale. Le offerte in questione sono le Giga Speed. A disposizione degli utenti ci sono quattro diverse soluzioni:

Giga Speed 20: offerta ricaricabile con 20 GB a 9,99 Euro al mese

offerta ricaricabile con 20 GB a 9,99 Euro al mese Giga Speed 50: offerta ricaricabile con 50 GB a 13,99 Euro al mese

offerta ricaricabile con 50 GB a 13,99 Euro al mese Giga Speed Plus 50: offerta in abbonamento con 50 GB a 11,99 Euro al mese

offerta in abbonamento con 50 GB a 11,99 Euro al mese Giga Speed Plus 100: offerta in abbonamento con 100 GB a 19,99 Euro al mese

Le offerte Giga Speed di Vodafone includono la possibilità di abbinare alla propria SIM anche il Mobile Wi-Fi, un pratico modem 4G in cui inserire la SIM e a cui collegare tutti i propri dispositivi tramite connessione Wi-Fi. Con Giga Speed Plus 100, il Mobile Wi-Fi costa appena 1 Euro.

Attiva online una delle offerte Giga Speed di Vodafone

Giga extra con le offerte Internet casa di Vodafone

Per massimizzare i vantaggi legati al passaggio a Vodafone con la propria SIM per smartphone è possibile valutare l’attivazione di un’offerta Internet casa dell’operatore. Attivando un nuovo abbonamento per la linea fissa di casa è possibile sfruttare la promozione Giga Family che garantisce GB extra senza costi aggiuntivi semplicemente “portando” la propria SIM in fattura, unificando i pagamenti con Vodafone in un unico conto.

Con Giga Family è possibile avere:

50 GB extra portando una SIM Vodafone in fattura

portando una SIM Vodafone in fattura 100 GB extra su ogni SIM portando una seconda SIM Vodafone in fattura

L’offerta Internet casa di Vodafone da attivare è Internet Unlimited. Questa soluzione include le seguenti caratteristiche:

linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali (le chiamate verso i fissi internazionali costano 5 Euro in più al mese)

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload, oppure tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, o ancora tramite rete ADSL, sino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload

SIM dati con 30 GB in 4G ogni mese (15 GB al giorno sino ad attivazione della linea)

Vodafone TV con 6 mesi di abbonamento Amazon Prime, 6 mesi di Infinity e 30 film al mese su Chili inclusa senza costi aggiuntivi

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo periodico di 27,90 Euro al mese con attivazione azzerata per chi si abbona online e opzione Vodafone Ready, che mette a disposizione il modem Wi-Fi Vodafone Station, al costo di 6 Euro al mese per 48 mesi già inclusi nel canone mensile di 27,90 Euro al mese.

L’offerta è attivabile direttamente online, dopo la verifica della copertura, cliccando sul box qui di sotto.

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone

Internet Unlimited verrà attivata utilizzando la migliore tecnologia (FTTH, FTTC o ADSL) disponibile all’indirizzo fornito dall’utente in fase di verifica della copertura.