Offerte Vodafone con 5G incluso: tutto quello che c’è da sapere

Vodafone ha lanciato ufficialmente sul mercato la sua Giga Network 5G , la prima rete commerciale in Italia per navigare sfruttando il più recente standard di comunicazione mobile. Scopri come sfruttare tutti i vantaggi offerti dalla nuova rete e quali tariffe sottoscrivere per avere il massimo della velocità su smartphone

La rivoluzione 5G è finalmente arrivata ed è stata Vodafone la prima azienda a lanciare in Italia una rete commerciale per il nuovo standard di comunicazione di telefonia mobile. La divisione tricolore dell’operatore in rosso ha infatti reso disponibile dal 16 giugno 2019 la sua Giga Network 5G in alcune grandi città come Roma, Milano, Torino, Bologna e Napoli.

Il 5G permette di navigare tra le pagine web e utilizzare le app al massimo della velocità oltre a poter scaricare film e contenuti multimediali con un rapidità mai vista prima. La rete di Vodafone consente anche di condividere foto e filmati sui social network o piattaforme di videosharing senza problemi anche nei luoghi affollati e di connettere vari dispositivi tra loro. Questa tecnologia offre poi un elevato livello di sicurezza per i pagamenti online e i dati personali.

I clienti di Vodafone in realtà possono connettersi sfruttando la nuova tecnologia anche in alcune aree di 28 Comuni: Assago, Bollate, Bresso, Carugate, Cassina de’ Pecchi, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cusano Milanino, Garbagnate Milanese, Lainate, Legnano, Melegnano, Novate Milanese, Opera, Parabiago, Pessano con Bornago, Pioltello, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, San Giuliano Milanese, Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Solaro, Trezzano sul Naviglio.

L’obiettivo è fornire una copertura 5G in 100 città del Paese entro il 2021.

Offerte Vodafone con 5G: tutte le informazioni

Vodafone oggi offre due opzioni chiamate Promo 5G e 5G Start. La prima è gratuita ed inclusa in alcune tariffe mentre la seconda è a pagamento e consente di navigare alla massima velocità su mobile anche a coloro che hanno sottoscritto promozioni senza Promo 5G inclusa. 5G Start costa 5 euro al mese con il primo mese gratuito. Il rinnovo è automatico ma può essere disabilitato in ogni momento.

A partire da 16 giugno 2019 le tariffe che permettono di accedere alla Giga Network 5G di Vodafone senza alcun costo aggiuntivo sono: RED Unlimited Smart, RED Unlimited Ultra, RED Unlimited Black, Shake it Easy riservata agli Under 30 e Vodafone One Pro, che unisce l’offerta di rete fissa a quella mobile. Tutte queste promozioni hanno già attiva l’opzione Promo 5G, che non può essere richiesta tramite nessun canale di vendita. Tutti coloro che hanno sottoscritto tali offerte dopo il 16 giugno possono quindi navigare alla velocità del 5G senza ulteriori spese rispetto all’addebito mensile previsto dal piano.

La situazione però è più intricata del previsto per i già clienti Vodafone prima del 16 giugno. Quest’ultimi si sono visti attivare Promo 5G in automatico a partire dal 17 giugno 2019 ma solo per le offerte che l’operatore in precedenza aveva annunciato come 5G Ready come quelle della gamma RED Unlimited. Nella lista non comparivano invece Shake it Easy e Vodafone One Pro.

Coloro che hanno sottoscritto la tariffa convergente prima del debutto ufficiale della Giga Network 5G sono stati meno più fortunati rispetto agli Under 30 che hanno scelto la proposta creata ad hoc per le loro esigenze in termini di servizi di telefonia mobile. I già clienti Shake it Easy prima del 16 giugno hanno dovuto attendere il giorno successivo per poter navigare gratuitamente con la nuova tecnologia mentre gli utenti Vodafone One Pro sono stati esclusi dalla promozione.

La situazione sopra descritta è confermata non solo dalle segnalazioni di diversi clienti dell’operatore ma in parte anche dallo stesso operatore. Se si accedere alla pagina dedicata alla Giga Network 5G sul sito del provider britannico troviamo una sottosezione che contiene le risposte alle principali domande degli utenti riguardante la nuova tecnologia e le tariffe ad esse associate. Tra i questi figura anche “Con quale offerte posso navigare in 5G?” La risposta dell’azienda è: “Puoi navigare in 5G con tutte le offerte RED Unlimited, con Shake it easy e con Vodafone One Pro se l’hai attivata dopo il 16 giugno 2019”. Anche il servizio clienti di Vodafone tramite l’assistente personale TOBi conferma questa dinamica e l’opzione Promo 5G risulta effettivamente attiva nella sezione dell’app My Vodafone per iPhone e telefoni Android anche per chi è cliente Shake it Easy prima del 16 giugno.

In sintesi, l’opzione Promo 5G che permette di navigare gratuitamente al massimo della velocità su mobile è già attiva per chi ha sottoscritto RED Unlimited Smart, RED Unlimited Ultra, RED Unlimited Black, Shake it Easy e Vodafone One Pro a partire dal 16 giugno e per i già clienti RED Unlimited e Shake it Easy che hanno sottoscritto il piano prima di tale data. Coloro che invece hanno attivato Vodafone One Pro prima del 16 giugno o hanno attiva o sottoscriveranno una qualsiasi delle altre tariffe ricaricabile o in abbonamento dell’operatore in rosso dovranno pagare i 5 euro al mese con primo mese gratuito per l’opzione Smart 5G per poter navigare utilizzando il nuovo standard.

Come accedere al 5G di Vodafone: requisiti minimi

Non tutti possono accedere alla Giga Network 5G, a prescindere dal fatto che abbiano sottoscritto una delle offerte dell’operatore britannico prima o dopo il 16 giugno o abbiano attivato l’opzione a pagamento 5G Start. Vodafone infatti richiede dei requisiti minimi per navigare sulla sua rete:

Smartphone abilitato al 5G con modem apposito come LG V50 ThinQ 5G e Xiaomi MI Mix 3 5G

con modem apposito come e SIM da almeno 128K

L’operatore inoltre ricorda che nel caso si abbiano difficoltà a connettersi alla nuova rete nonostante ci si trova in una città coperta dal servizio si può provare ad attivare la modalità aereo e poi disattivarla poco dopo. Altrimenti, l’extrema ratio è riavviare lo smartphone.

Confronta le offerte di Vodafone

Le offerte di Vodafone con 5G già abilitato gratuitamente

1. Shake it easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Abbonamento di 6 mesi alla piattaforma di streaming musical Tidal

2. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

20 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

3. RED Unlimited Ultra

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

30 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

1 GB e 200 minuti in roaming extra Ue

La promozione ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 34,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 359 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

4. RED Unlimited Black

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

Traffico illimitato in 4.5G per navigare in Internet

5 GB e 500 minuti in roaming extra Ue

La promozione ha un costo di 39,99 euro al mese invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 575 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro.

Tutte le offerte Vodafone RED sopracitate permetto di utilizzare 1 GB di riserva per continuare a navigare e l’opzione Smart Passport+ per quando ci si trova all’estero.

5. Vodafone One Pro

L’offerta prevede:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH

sulla di con SIM mobile con minuti illimitati per chiamare e 25 GB di traffico per navigare in Internet. Utilizzare app di messaggistica, social network, mappe e piattaforme di streaming non prevede il consumo del traffico dati previsto dal piano.

L’offerta ha un costo di 37,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi. In caso di cessazione del contratto passaggio ad altro operatore prima della scadenza del contratto il costo di attivazione è di 28 euro. Il servizio Vodafone Ready è disponibile a 6 euro al mese per 48 mesi. L’utente può scegliere di pagare nelle seguenti modalità:

288 euro in prima fattura

6 euro al mese per 12 mesi + 216 euro di contributo iniziale in prima fattura

6 euro al mese per 24 mesi + 144 euro di contributo iniziale in prima fattura

In caso di recesso anticipato, l’importo residuo dell’opzione Vodafone Ready può essere corrisposto in un’unica soluzione ovvero in 12, 24 o 48 rate.