Offerte Vodafone casa per nuovi clienti

Ci sono tre mesi di Vodafone Tv con serie tv e i principali show in onda sui canali Sky gratis per chi acquisti i piani in fibra di Vodafone, ma non solo. Ecco quali sono le migliori tariffe proposte dall’operatore e come avere i benefit extra compresi con l’attivazione della FTTH

Nel confronto tra le migliori offerte internet casa del mese su 10 posizioni 4 sono dell’operatore britannico. I piani proposti ai nuovi clienti Vodafone a Novembre 2019 sono delle promozioni fibra o ADSL semplici oppure con l’aggiunta di pacchetti di intrattenimento e pay tv a prezzi scontati.

Le tariffe più convenienti di Vodafone per gli utenti domestici sono:

Internet Unlimited sia in FTTH/FTTC che in ADSL

Vodafone One Pro

Tv Sport Plus

Chiamate + Tv Sport Plus

Tv Sport e intrattenimento con e senza chiamate incluse in FTTH (Fiber to Home)

Tv Sport e intrattenimento con e senza traffico voce in FTTC a 200 Mega

Di base la proposta è quella di attivazione di un pacchetto internet casa da 27.90€ al mese a cui poi vengono abbinati un piano internet e mobile (Vodafone One Pro) o diverse soluzioni fibra + Vodafone TV con pacchetti Sky e NOW TV. I prezzi di questi piani misti variano dai 37.90 € della soluzione mobile fino ad arrivare a più di 47 € per quella con integrato tutto lo Sport e l’intrattenimento della pay Tv.

Se state pensando di passare a Vodafone usate il comparatore di SosTariffe.it per scoprire qual è la tariffa più adatta a voi e quali sono i benefit extra che il gestore di telefonia fissa propone agli utenti. I piani al momento più sponsorizzati e che quindi offrono i maggiori vantaggi sono quelli per chi attiva una rete FTTH.

Vantaggi e svantaggi dei piani Vodafone

Cosa includono i piani e quali sono i benefici per gli utenti che passino alle tariffe internet casa di Vodafone?Vodafone ha una rete che garantisce una banda minima di 100 Mbit/s, è seconda sola a TIM come copertura e velocità di download garantita. Inoltre ha sviluppato la sua tv in streaming da abbinare ai suoi piani nella versione base e con possibili integrazioni a pagamento. E ancora per qualche giorno si potrà ottenere un buono spesa da 100 € attivano il pacchetto Unlimited FTTH dell’operatore.

Consigliamo prima di decidere di attivare la fibra di verificare la copertura disponibile nella vostra zona, infatti molti degli sconti proposti da Vodafone a Novembre, come detto, sono esclusivi per i clienti che acquistino la soluzione FTTH. Se al momento dell’attivazione dovesse risultare impossibile attivare il servizio potreste dover pagare anche 10 € in più ogni mese, quindi 120€ in un anno.

Se questi sono i vantaggi, dall’altro lato c’è da considerare che ci sono soluzioni più economiche e che la sottoscrizione delle offerte che stiamo per illustrare vincola gli utenti almeno per 2 anni. Questo secondo quanto emerso da uno studio sui prezzi delle offerte condotto da SosTariffe.it è un limite per i clienti. Infatti gli operatori propongono dei pacchetti offerte molto convenienti a chi migra da un gestore all’altro e se un utente è attento e si gioca bene le sue carte può anche arrivare a risparmiare 100 € sulla bolletta internet di casa.

Le offerte Internet casa di Vodafone

Ecco quali sono le principali tariffe proposte al momento da Vodafone. Per chi acquisti le soluzioni in FTTH (Fiber to Home) ci sono dei bonus speciali: 3 mesi di Vodafone Tv e sconti sui pacchetti NOW TV e SKy e un buono spesa da 100 euro. Invece, come vedremo, per chi attivi Unlimited con FTTC e voglia sfruttare anche la Vodafone Tv per vedere i contenuti Sky il costo delle tariffe sarà più caro.

1. Internet Unlimited

La tariffa per avere la fibra ultra veloce di Vodafone può essere attivata in 100 comuni nella versione FTTH, ma è disponibile allo stesso prezzo e con le stesse condizioni anche con FTTC e ADSL. Il costo mensile per questo pacchetto è di 27.90€, che poi scenderà a 20.90 € dal quinto anno di abbonamento. Il piano prevede:

navigazione fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH o fino a 200 Mega con FTTC. La soluzione ADSL invece arriva fino a 20 Mbit/s

sim dati per chiavette e tablet con 30 GB di traffico al mese

Vodafone Ready incluso: servizio di assistenza, installazione e manutenzione della Vodafone Station

Chiamate gratuite verso numeri fissi e mobili nazionali

Vodafone TV Intrattenimento gratis per 3 mesi (solo con FTTH)

Buono spesa da 100 € (solo FTTH)

Modem Vodafone Station incluso

Non si pagherà l’attivazione del piano e si avrà un vincolo contrattuale di 2 anni, se non rispetterete questo termine la penale sarà di 24 €.

Nel pacchetto Vodafone Tv intrattenimento sono compresi 30 film al mese su Chili Tv, paghi 1 € in meno per ogni contenuto in prima visione che acquisti e hai 6 mesi di abbonamento ad Infinity gratis. Inoltre per chi attiva la FTTH potrà avere NOW Tv intrattenimento e Serie Tv o Sport con uno sconto di 10 € (quindi incluso nel piano internet casa).

2.Vodafone One Pro

Questa seconda soluzione vi propone un piano misto Fibra e mobile, in pratica è il precedente piano internet casa ma con traffico voce a consumo e una sim con chiamate e GB. In questo caso l’abbonamento mensile è più costoso, si sale fino a 37.90 €.

L’offerta in breve dà diritto a:

sim con 30 GB al mese per tablet e chiavette (solo per le attivazioni tramite sito)

chiamate verso fissi nazionali a 0.19 € di scatto alla risposta

telefonate ai cellulari nazionali e fissi in Europa, Canada e Usa a 0.19 € al minuto e 0.19 € di scatto alla risposta

sim con 25 GB di traffico internet (5G), chiamate senza limiti e non si consumano Giga usando app e chat

3. TV Sport Plus

Il piano internet che consente di attivare anche Sport Plus + TV di Vodafone è sempre Unlimited in FTTH, si può decidere se includere o meno le chiamate gratuite in questa offerta. Il prezzo sarà in ogni caso lo stesso, quindi per i nuovi clienti Tv Sport Plus avrà un abbonamento da 47.90€ (a prezzo pieno sarebbe intorno ai 60 €) e dal 5° anno il canone passerà a 40.90€ al mese.

Attivare questa proposta significa legarsi a Vodafone per almeno 2 anni e se si rescinde prima il contratto si pagherà 24 € per il recesso e altri 28 € dovrete spenderli per il passaggio ad un altro operatore. Con l’offerta appena illustrata oltre a internet casa + telefono si avrà accesso alla Tv di Vodafone e ai 23 canali sportivi di Sky con disponibili i contenuti in Super HD.

Con Sky si può seguire la serie A italiana (7 incontri per ogni giornata), una gara a settimana del campionato femminile, gli eventi della Formula 1 e del Moto GP, il rugby. E ancora i principali tornei di tennis sono visibili tramite gli abbonamenti alla pay tv e molti altri sport.

4. Tv Sport e intrattenimento

I pacchetti, come già sottolineato, sono piani internet casa di Vodafone con l’aggiunta degli abbonamenti speciali a Sky. Rispetto alla soluzione appena descritta in questa seconda offerta mista è compreso con la Vodafone TV, la streaming tv dell’operatore, NOW TV con i suoi pacchetti Intrattenimento e Serie TV.

Sono compresi anche CHILI con 30 film gratis e uno sconto sulle anteprime e anche 6 mesi di abbonamento ad Infinity. La Tv Box che riceverete con l’attivazione dell’offerta FTTH sarà il decoder che vi consentirà di accedere anche ai contenuti Sky. Scaricando l’app avrete anche la possibilità di visionare i materiali disponibili su Vodafone Tv anche su smartphone e tablet.

Non solo cinema e serie tv, come indica il nome di questa promozione, è compreso al prezzo di 47.90€ al mese per 4 anni anche lo Sport di Sky. In questo caso, non trattandosi della soluzione Sport Plus, il numero dei canali scende a 13 e non è incluso il Super HD, ma avrete comunque la possibilità di seguire il campionato di Serie A, la Moto GP, le gare di formula 1 e altri molti altri sport.

Con questa soluzione le chiamate saranno a consumo e costeranno:

0.19€ scatto alla risposta in Italia verso i fissi

0.19€ scatto alla risposta EU, Usa e Canada numeri fissi

0.19€ al minuto con 0.19€ di scatto alla risposta verso cellulari nazionali

5. Internet casa + Chiamate illimitate + Tv Sport e intrattenimento

L’unica differenza tra questo pacchetto e il precedente sta nelle condizioni del traffico voce. Il piano infatti può essere attivato sia includendo le chiamate senza limiti sia come soluzione a consumo. Il prezzo in ogni caso non subisce alcuna variazione, per i primi 4 anni si pagheranno 47.90 € al mese che poi passeranno a 40.90€ al mese.

Se nella vostra zona non siete coperti da FTTH, ma solo dalla FTTC a 200 Mbit/s una brutta notizia per voi il costo del piano darà di 57.90 € al mese. Infatti verrebbero meno gli sconti riservati ai nuovi utenti fibra. Questo significa che anche se il pacchetto Unlimited vi costerà comunque 27.90 € al mese i costi per la Vodafone Tv e i piani Sky saranno superiori. Per farvi un’idea di quali siano le tariffe applicate ai clienti Vodafone o a chi attivi FTTC o ADSL che vogliano comprare uno dei pacchetti Vodafone Tv sono le seguenti:

NOW TV Intrattenimento e Serie Tv 10 €/a mese

Sport 10 €/al mese

Sport Plus e NOW TV Sport 30 € al mese (per chi attiva FTTH solo 20€)

Sport Plus, Intrattenimento e Serie Tv con NOW TV 40 € al mese (con i soliti 10 € di sconto per clienti fibra)

Per chi attiva FTTH Vodafone casa 100 euro di bonus

Ancora per poche ore, entro la 23.59 del 21 Novembre, chi attiva Internet Unlimited di Vodafone con FTTH avrà la possibilità di richiedere un buono spesa del valore massimo di 100 €. Questo voucher potrà essere speso in qualsiasi supermercato di 4 grandi catene presenti in Italia: Carrefour, Conad, Despar e Iper. Attenzione però per poter richiedere questo benefit non si dovrà solo sottoscrivere il piano fibra ma anche richiedere Vodafone Ready. Si tratta dell’unica condizione posta dall’operatore per poter partecipare all’inziativa.

Il servizio di assistenza Vodafone Ready viene compreso di default nei pacchetti Unlimited ed è in promozione quindi lo avrete senza pagare nulla. L’opzione di assistenza dedicata alla Vodafone Station costerebbe 6 € al mese per 4 anni. Qualora doveste disdire prima di 48 mesi il contratto con Vodafone dovrete pagare le rimanenti rate di Vodafone Ready in un’unica soluzione o versando l’importo in 12 o 24 mesi.

Il voucher potrà essere richiesto sia in formato digitale che cartaceo. Per averlo dovrete assicurarvi di aver correttamente attivato online Unlimited, l’operatore quindi vi invierà un codice che potrete usare per il buono. I buoni, a prescindere dalla catena di negozi prescelta: