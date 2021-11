Ecco una guida completa alle migliori promozioni per i clienti TIM vs Vodafone e viceversa. I due colossi del mondo della telefonia sono in lotta da sempre per conquistare l'uno gli utenti dell'altro. Ecco quali sono le migliori offerte che puoi attivare passando a TIM o a Vodafone a Novembre e quali sono i piani con Giga illimitati e 5G dei gestori

Offerte TIM VS Vodafone per il cellulare: confronto tra le promozioni di Novembre 2021

Nell’eterna sfida TIM vs Vodafone c’è un continuo passaggio di clienti da un operatore all’altro, i due servizi di rete di questi gestori tradizionali sono senza dubbio più costosi delle tante offerte low cost ma garantiscono anche prestazioni superiori. Tra le promozioni mobile di Novembre nei cataloghi dei due operatori trovi soluzioni interessanti, sia se sei interessato al 5G o ai Giga illimitati che se vuoi una promozione su misura per te.

TIM ha sicuramente una delle migliori reti per quanto riguarda la copertura del servizio, anche la velocità di connessione è buona. Per Ookla gli speed test effettuati sulle linee del gestore sono anche risultati migliori di quelli dei suoi competitor in Italia. Vodafone, d’altro canto, con la sua Giga Network 5G ti propone la rete premiata da nPerf per le sue performance di rete.

Ciò che però accomuna questi due provider è anche il costo decisamente elevato delle offerte proposte. È molto difficile che i due gestori scendano sotto i 10 euro per i piani anche se i bundle offerti sono di 50 Giga o poco più. Ormai questi sono prezzi considerati molto elevati se si pensa che Iliad per meno di 10 euro offra la sua 120 Giga e con i MVNO di possono avere 50 Giga a partire da 6 euro al mese.

C’è da dire però che Vodafone propone ai suoi clienti un periodo di prova gratuito di 30 giorni per poter testare i servizi, al termine del periodo il cliente può decidere se rinnovare o chiedere il rimborso dell’offerta. Gli incentivi di TIM sono servizi come TIMMusic o TIMVision attivati gratuitamente per i nuovi clienti.

Le offerte TIM vs Vodafone

Se hai un numero Vodafone chiedi la portabilità del tuo vecchio contatto potrai scegliere di attivare una delle offerte Super. In particolare nel programma Passa a TIM l’operatore riserva ai clienti del provider britannico il piano Super 4G, ecco cosa ti offre e quali sono le condizioni se decidi di attivare questa offerta.

TIM Minuti e SMS Giga Prezzo Attivazione SIM Note Super 4G illimitati 50 GB con rinnovo automatico 25 GB con credito residuo 14,99 euro al mese 9 euro online Gratuita TIMMUSIC incluso Google One 100 GB incluso per 3 mesi

Attiva TIM Super 4G »

Se ciò che vuoi però è una promozione 5G puoi valutare una delle altre alternative Super:

TIM Minuti e SMS Giga Prezzo Attivazione SIM Note TIM Super 5G illimitati in Italia e Ue 100 GB fino a 2 Gigabit al secondo 50 GB con rinnovo credito residuo 19 euro al mese 9 euro online Gratuita Priorità della rete (accesso privilegiato al 119) MultiSIM per condividere i Giga TIMMUSIC incluso Google One 100 GB incluso per 3 mesi TIM Super Unlimited 5G illimitati in Italia e Ue 250 minuti verso l’estero illimitati fino a 2 Gigabit al secondo 39,99 euro al mese Gratuita Gratuita Priorità della rete (accesso privilegiato al 119) MultiSIM per condividere i Giga TIMMUSIC incluso Google One 100 GB incluso per 3 mesi

La rete 5G non è disponibile in tutta Italia, al momento la tecnologia di questo gestore puoi averla a Baranzate, Beinasco, Benevento, Bologna, Bonate Sopra, Brescia, Busalla, Cascinette d’Ivrea, Cortina, Crosio della Valle, Courmayeur, Ferrara, Firenze, Genova, Gessate, Ivrea, Livigno, Milano, Monza, Napoli, Osio Sotto, Paderno d’Adda, Portovenere, Portofino, Roma, San Martino Siccomario, San Vincenzo, Sanremo, Selva di Val Gardena, Torino, Villadossola, Venaria Reale, Verona, Vedano al Lambro.

La piattaforma TIMMusic ti permette di ascoltare più di 50 milioni di brani, non ci sono pubblicità o limitazioni nel numero di canzoni o contenuti che puoi sentire e non utilizzerai Giga quando usi l’app.

Un nuovo servizio fornito ai clienti che scelgono TIM per il servizio mobile ci sono 100 Giga di spazio per archiviare i documenti, i video e i materiali con Google One. Potrai collegare questo spazio ai tuoi account Gmail, Drive e Foto.

Con TIM inoltre puoi anche attivare delle Card ad hoc per avere Giga illimitati per i tuoi servizi preferiti, per esempio con Video non consumerai traffico dati quando usi le app come YouTube, Vimeo, ecc…. Idem con Music Card o con Games Card, i costi dei servizi vanno da 2,99 euro per la Giga illimitati per le app musicali a 9,99 euro per quelle video.

Scopri le migliori offerte TIM »

Le offerte per passare a Vodafone da TIM

Se invece vuoi passare da TIM a Vodafone ci sono un paio di offerte operator attack oppure puoi scegliere tra uno dei piani Infinito con 5G e Giga illimitati.

Iniziamo dalle due promozioni riservate a chi richiede la portabilità:

Vodafone Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note RED Pro illimitati (anche in Ue) 50 GB per navigare in 4G 14,99 euro con Smart Pay 6,99 euro Gratuita Buddyfit incluso per 12 mesi- un abbonamento alla piattaforma per i tuoi allenamenti e workout RED Max illimitati (anche in Ue) 100 GB per navigare in 5G 19,99 euro con Smart Pay 6,99 euro Gratuita Buddyfit incluso per 12 mesi – 600 classi da seguire live o on demand

Passa a Vodafone »

Anche con il gestore britannico il servizio 5G non è ancora disponibile ovunque, la sua rete di nuova generazione puoi attivarla se ti trovi in uno dei seguenti comuni: Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, La Spezia, Milano, Monza, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Prato, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Torino, Trento, Trieste, Verona, Venezia.

Con i piani di Vodafone puoi anche utilizzare dei servizi per i tuoi viaggi all’estero o che paghi solo in caso di effettivo uso:

Smart Passport + – per avere 60 minuti e 60 SMS, oltre a 500 MB al giorno, nei Paesi extra Unione Europea e negli Stati Uniti. Se attivi il servizio durante i tuoi soggiorni ti costerà 3 o 6 euro

per avere 60 minuti e 60 SMS, oltre a 500 MB al giorno, nei Paesi extra Unione Europea e negli Stati Uniti. Se attivi il servizio durante i tuoi soggiorni ti costerà 3 o 6 euro Continuità del servizio – se il giorno del rinnovo della tua offerta non hai abbastanza credito ma vuoi continuare ad usare minuti e Giga puoi farlo per 48 ore pagando 0,99 euro al giorno

se il giorno del rinnovo della tua offerta non hai abbastanza credito ma vuoi continuare ad usare minuti e Giga puoi farlo per 48 ore pagando 0,99 euro al giorno Segreteria telefonica – 1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo

1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo Modalità Hotspot per condividere la connessione è gratuito

I piani Infinito potrai attivarli sia con la portabilità del tuo vecchio numero che attivando una nuova SIM Vodafone, ecco quali sono le condizioni

Vodafone Minuti e SMS Giga Costo mensile Attivazione SIM Note Infinito illimitati 200 minuti in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi illimitati in Italia 1 GB in roaming in Ue velocità fino a 10 Megabit/s in 5G 24,99 euro con Smart Pay (altrimenti 36,99 euro) 6,99 euro solo se effettui almeno 384 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Buddyfit incluso per 12 mesi Infinito Black Edition illimitati 500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi illimitati 5 GB in roaming in Ue velocità fino a 1 Gigabit/s in 5G 39,99 euro con Smart Pay (in caso di rinnovo su credito residuo 59,99 euro) 6,99 euro se ricarichi 575 euro nel periodo in cui la promozione risulta attiva Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Buddyfit incluso per 12 mesi

Confronta le offerte Infinito »

Offerte TIM e Vodafone mobile per giovani e anziani

Sia TIM che Vodafone nei loro cataloghi hanno previsto una serie di offerte riservate solo ai clienti che rispondono a dei precisi profili per la loro età, ci sono piani Young e Senior con servizi pensati per soddisfare le esigenze di quel target di utenti.

Per esempio per i pacchetti creati per minorenni o giovani sono previsti dei sistemi di protezione dei dati e di navigazione più sicura, oltre a piani per giocare, studiare o ascoltare musica in libertà. Per i più anziani invece le promozioni sono più semplici, diminuisce il costo e il numero di Giga, ma viene rinforzata l’assistenza clienti.

Ecco quali sono le offerte TIM per anziani e più giovani:

TIM Minuti e SMS Gigabyte Prezzo Attivazione SIM Note TIM Super Young 5G (per persone con meno di 25 anni) illimitati 50 GB fino a 2 Gigabit/s con Ricarica automatica 25 GB con credito residuo 11,99 euro al mese 9 euro online Gratuita Giga illimitati per le app di social, chat, gaming, e-learning e musica TIMMUSIC incluso TIMGAMES incluso TIM Junior (solo se hai meno di 16 anni) chiamate illimitate verso 2 numeri TIM 200 minuti verso tutti 200 SMS 10 GB per navigare in 4G 7,99 euro al mese 39 euro per 6 mesi 69 euro per 12 mesi 5 euro Gratuita Giga illimitati per le chat TIM I Love Games incluso TIM Safe Web Plus incluso TIM 60+ (solo over 60) illimitati 6 GB per navigare in 4G 4 GB per addebito su credito residuo 12,99 euro al mese 5 euro 25 euro con 20 euro di traffico incluso con addebito su credito residuo Doctor TIM Mobile TIM Safe Web Plus Giga illmitati per le chat

Attiva TIM Super Young 5G »

Ecco invece tra quali promozione di Vodafone puoi scegliere la tua offerta se hai meno di 30, se sei adolescente o sei hai più di 60 anni:

Vodafone Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note Shake it Easy (solo per under 30) illimitati 60 GB anche in 5G 10 GB in roaming in Ue 14,99 euro con Smart Pay 6,99 euro Gratuita Giga illimitati per chat, mappe per sempre e meeting per 3 mesi Buddyfit incluso per 12 mesi Vodafone Power Gaming incluso Shake Remix Unlimited Junior (se hai meno di 15 anni) minuti illimitati per chiamare 2 contatti Vodafone 300 minuti verso tutti 50 SMS 20 GB 9,99 euro 5 euro Gratuita Kids Planet incluso per 12 mesi Digital Privacy & Security incluso Giga illimitati per chat, mappe per sempre e meeting per 3 mesi Puoi attivarla solo nei negozi Vodafone Shake it Fun (solo per under 25) illimitati 40 GB 9,99 euro con Smart Pay (altrimenti 11,99 euro) 6,99 euro Gratuita Buddyfit incluso per 12 mesi Digital Privacy & Security incluso Vodafone Power Gaming incluso Giga illimitati per chat, mappe per sempre e meeting per 3 mesi Vodafone Facile (solo over 60) illimitati 4 GB 12,99 euro al mese con Smart Pay 5 euro se si consumano almeno 195 euro di ricariche Giga illimitati per chat e VoIP Blocco automatico servizi digitali a pagamento

Attiva Shake it Easy »