Offerte TIM vs Vodafone per il cellulare: confronto promozioni di Settembre 2021

Quando si tratta di offerte smartphone incluso sia TIM che Vodafone sono due eccellenti soluzioni. Entrambi gli operatori di telefonia mobile prevedono tariffe apposite per acquistare a rate un telefono e permettono di scegliere tra tutti i migliori modelli di grandi marchi come Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei e OPPO. I due provider sono stati inoltre i primi ad adottare in Italia la tecnologia 5G. Chi vince quindi nel confronto offerte TIM vs Vodafone? Il secondo ha un leggero vantaggio sul primo.

Offerte TIM vs Vodafone: il confronto tra le tariffe smartphone incluso

Le offerte smartphone incluso con pagamento a rate impogono all’utente un vincolo di durata che solitamente non supera i 30 mesi. In caso di recesso prima della scadenza o passaggio ad altro gestore, il cliente è tenuto a corrispondere tutte le rate residue o in un’unica soluzione o con la stessa cadenza mensile e metodo di pagamento scelto al momento dell’acquisto. Vodafone rispetto a TIM ha il vantaggio di proporre il pagamento a rate a tutti gli utenti. L’operatore italiano invece limita questa offerta solo a chi è suo cliente anche per il fisso.

TIM smartphone incluso

TIM ha quindi riservato la possibilità di comprare a rate un telefono solo a coloro che sottoscrivono anche una delle sue offerte Internet casa o l’hanno già attivata. Pagando in un’unica soluzione, invece, l’operatore permette di completare l’acquisto anche senza registrare un account MyTIM. Le offerte WOW, che prevedono prezzi scontati su molti modelli di grido, sono disponibili fino al 14 settembre.

Modello Prezzo (unica soluzione) Samsung Galaxy A02s 114,90 euro (offerta WOW – sconto di 45 euro) Samsung Galaxy S21 5G da 256 GB 929,90 euro Samsung Galaxy A52 5G 459,90 euro Samsung Galaxy S21+ 5G da 256 GB 1129,90 euro Samsung Galaxy Z Fold2 5G 2049,90 euro Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 1279,90 euro Samsung Galaxy A52 379,90 euro iPhone 12 da 64 GB 799,90 euro iPhone 12 da 128 GB 799,90 euro (offerta WOW – sconto di 200 euro) iPhone 12 da 256 GB 1059,90 euro iPhone 12 Mini da 64 GB 689,90 euro iPhone 12 Mini da 128 GB 739,90 euro (offerta WOW – sconto di 150 euro) iPhone 12 Mini da 256 GB 839,90 euro iPhone 12 Pro da 256 GB 1319,90 euro iPhone 12 Pro Max 1299,90 euro iPhone 11 da 64 GB 659,90 euro iPhone 11 da 128 GB 719,90 euro Xiaomi Redmi 9AT 119,90 euro Xiaomi Redmi Note 8 2021 179,90 euro Xiaomi POCO M3 Pro 5G 219,90 euro (solo online) OPPO A53s 169,90 euro OPPO Find X3 Pro 5G 1149,90 euro OPPO Find X3 Lite 5G 499,90 euro Motorola Moto G10 189,90 euro Motorola Moto g100 5G 599,90 euro TCL 20 5G 299,90 euro LG Velvet 5G 299,99 euro (offerto WOW – sconto di 350 euro) REALME C21 129,90 euro REALME 7 5G 279,90 euro VIVO Y72 5G 329,90 euro VIVO V21 5G 449,90 euro

TIM poi offre navigazione 5G gratis per 3 mesi per chi acquista i seguenti modelli:

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy A32 5G

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

Xiaomi Mi 11i 5G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

OPPO Find X3 Pro 5G

OPPO Find X3 Lite 5G

OPPO Find X3 Neo 5G

OPPO A74 5G

Motorola Moto g100 5G

TCL 20 5G

LG Velvet 5G

REALME 7 5G

VIVO Y72 5G

VIVO V21 5G

Le offerte TIM smartphone incluso con pagamento a rate sono quindi esclusiva di chi ha attivato una linea fissa con lo stesso operatore. A seconda del modello desiderato è previsto un vincolo di durata da 24 a 30 mesi ma nessun anticipo. Essere clienti TIM per mobile e fisso inoltre permette di attivare gratuitamente anche TIM Unica e avere così ogni mese Gigabyte illimitati per i telefoni di tutta la famiglia (massimo 6 SIM) e 3 mesi di Disney+ (poi 4,99 euro al mese). Tra le migliori offerte TIM a cui associare l’acquisto a rate di uno smartphone vi segnaliamo quelle della famiglia TIM Super, che includono anche Gigabyte illimitati e navigazione 5G.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo Attivazione SIM Note TIM Super 4G illimitati 50 GB (25 GB con credito residuo) 14,99 euro al mese 9 euro online (19 euro per i già clienti) Gratuita TIMMUSIC incluso TIM Super 5G illimitati 100 GB fino a 2 Gigabit al secondo (50 GB con credito residuo) 19 euro al mese 9 euro online (19 euro per i già clienti) Gratuita Priorità della rete (accesso privilegiato al 119) MultiSIM per condividere i Giga TIMMUSIC incluso TIM Super Unlimited 5G illimitati (250 minuti verso l’estero) illimitati fino a 2 Gigabit al secondo 39,99 euro al mese Gratuita Gratuita Priorità della rete (accesso privilegiato al 119) MultiSIM per condividere i Giga TIMMUSIC incluso

In tutti i piani è anche incluso il servizio Giga di scorta. Quando si esaurisce il traffico dati incluso nel piano, in assenza di un’altra opzione dati, è possibile continuare a navigare fino a 1 GB al prezzo di 1,90 euro ogni 200 MB per un importo massimo di 9,50 euro. L’utente riceverà un SMS quando il traffico sta per esaurirsi.

TIM oggi raggiunge con l’ultimo standard per reti mobili le città di Milano, Roma, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Brescia, Verona, Ferrara, Benevento e Ivrea oltre a località turistiche come Cortina, Sanremo, Livigno, Selva di Val Gardena, Portovenere, Courmayeur, Portofino e altre come Crosio della Valle, Villadossola, Bonate Sopra, Busalla, Venaria Reale, Beinasco, Baranzate, Paderno d’Adda, San Martino Siccomario, San Vincenzo, Cascinette d’Ivrea, Gessate, Vedano al Lambro e Osio Sotto.

TIMMUSIC offre un catalogo di oltre 50 milioni di brani da ascolare senza limiti e pubblicità anche offline. La piattaforma offre poi una selezione di playlist per tutti i generi e permette di crearne di proprie. Ascoltare musica in streaming su TIMMUSIC sotto rete dell’operatore non prevede il consumo dei Gigabyte inclusi nell’offerta.

MultiSIM è il servizio che permette di condividere la connessione dati con altri due dispositivi contemporaneamente senza alcun costo aggiuntivo.

Gli smartphone tra cui scegliere sono:

Modello Rate (solo se si ha TIM a casa) iPhone SE 15 euro al mese in 30 rate Samsung Galaxy A32 5G 5 euro al mese in 30 rate Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 19 euro al mese in 30 rate Samsung Galaxy S21+ 5G da 128 GB 24 euro al mese in 30 rate iPhone 12 Mini da 64 GB 27 euro al mese in 30 rate iPhone 12 Pro da 256 GB 38 euro al mese in 30 rate OPPO A74 5G 5 euro al mese in 30 rate OPPO Find X3 Neo 5G 17 euro al mese in 30 rate Xiaomi Mi 11 Lite 5G 10 euro al mese in 30 rate Xiaomi Mi 11i 5G 15 euro al mese in 30 rate Xiaomi Mi 11 20 euro al mese in 30 rate

TIM permette di pagare nelle seguenti modalità:

carta di credito (Visa, Mastercard, American Express e Diners)

PayPal

TIMpersonal

contrassegno alla consegna

credito residuo (solo opzioni tariffarie per la linea mobile)

rateizzazione senza interessi su bolletta della linea di casa

Si può abilitare e modificare l’addebito automatico della fattura TIM della linea di casa su conto corrente bancario (RID Bancario). La consegna è gratuita ed è possibile monitorare lo stato del proprio ordine tramite un apposito servizio di tracking dalle sezioni MyTIM Fisso o MyTIM Mobile. Gli smartphone vengono consegnati dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, indicativamente nelle seguenti fasce orarie: 8.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00. Il tempo medio di consegna è tra i 3 e gli 8 giorni lavorativi, a partire dalla data di richiesta online.

Vodafone smartphone incluso

Le migliori offerte Vodafone per acquistare un telefono a rate appartengono alla famiglia Infinito Smartphone Edition. Queste tariffe includono Gigabyte illimitati e navigazione 5G. A seconda del modello desiderato è previsto fino a 30 mesi ma nessun anticipo. Queste tariffe però possono essere attivate solo in negozio. Con Smart Pay si può attivare l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito e ottenere uno sconto sul costo mensile del piano.

Vodafone ad oggi garantisce copertura in 5G a Milano, Bologna, Torino, Roma, Genova, Bergamo, Brescia, La Spezia, Monza, Novara, Verona, Padova, Parma, Rimini, Trento, Trieste, Venezia, Firenze, Cagliari, Prato, Palermo, Bari, Catania e Reggio Calabria.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Infinito Gold Edition illimitati (300 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (2 GB in roaming in Ue – velocità fino a 10 Megabit al secondo in 5G) 29,99 euro con Smart Pay (altrimenti 39,99 euro) 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Black Edition illimitati (500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (5 GB in roaming in Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro con Smart Pay (altrimenti 59,99 euro) 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso

E’ possibile scegliere tra:

iPhone 12 Mini da 128 GB – 30 euro al mese per 30 mesi

da – 30 euro al mese per 30 mesi iPhone 12 Pro Max da 128 GB – 45 euro al mese per 30 mesi

da – 45 euro al mese per 30 mesi iPhone 12 da 128 GB – 34 euro al mese per 30 mesi

da – 34 euro al mese per 30 mesi iPhone 12 Pro da 128 GB – 42 euro al mese per 30 mesi

Per tutti i telefoni è inclusa l’assicurazione Kasko Full per 18 mesi. E’ inoltre possibile aggiungere anche Apple Watch SE o Apple Watch Series 6 a partire da 13,99 euro al mese. I dispositivi sono disponibili solo in negozio. One Number, offerta necessaria per chiamare e navigare sullo smartwatch, è inclusa per 3 mesi, poi 3 euro al mese invece di 5 euro al mese.

Samsung Galaxy S21 5G – 30 euro al mese per 30 mesi

– 30 euro al mese per 30 mesi Samsung Galaxy S21+ 5G – 34 euro al mese per 30 mesi

– 34 euro al mese per 30 mesi Samsung Galaxy S21 Ultra 5G – 44 euro al mese per 30 mesi

– 44 euro al mese per 30 mesi Xiaomi Mi 11 Lite 5G – 10 euro al mese per 30 mesi

– 10 euro al mese per 30 mesi Xiaomi Mi 11i 5G – 12 euro al mese per 30 mesi

– 12 euro al mese per 30 mesi Xiaomi Mi 11 5G – 15 euro al mese per 30 mesi

– 15 euro al mese per 30 mesi Oppo Find X3 Lite 5G – 11 euro al mese per 30 mesi

– 11 euro al mese per 30 mesi Oppo Find X3 Neo 5G – 16 euro al mese per 30 mesi

– 16 euro al mese per 30 mesi Oppo Find X3 Pro 5G – 29 euro al mese per 30 mesi

– 29 euro al mese per 30 mesi Huawei P40 5G – 19 euro al mese per 30 mesi

Con i prodotti di Xiaomi è inclusa Screen Protection (riparazione dello schermo in caso di urti o contatti con liquidi) per 12 mesi. L’assicurazione Kasko Full è invece inclusa per 12 mesi con i dispositivi di Samsung, Huawei e Oppo.

Con le offerte Infinito Smartphone Edition, a prescindere dal modello scelto, è inoltre sempre incluso il servizio RED Care che include:

Configurazione del telefono e dell’account email esistente, trasferimento dei contatti e guida all’utilizzo dell’app My Vodafone

e dell’account email esistente, trasferimento dei contatti e guida all’utilizzo dell’app My Vodafone Protezione schermo con riparazione del display in caso di urti o contatti con i liquidi (solo con Infinito e Infinito Gold Edition)

con riparazione del display in caso di urti o contatti con i liquidi (solo con Infinito e Infinito Gold Edition) Kasko Full con riparazione del telefono in caso di urti, contatti con i liquidi, danneggiamento dello schermo o della fotocamera (solo con Infinito Black Edition)

Protezione schermo e Kasko Full sono incluse per 12 mesi e prevedono un solo intervento all’anno. Per attivare RED Care si deve cliccare sull’apposito link ricevuto via SMS entro 15 giorni dall’acquisto. Per richiedere assistenza si può accedere all’area riservata su redcare.kaskomobile.it oppure chiamando il numero verde gratuito 800.85.75.75 tutti i giorni feriali, dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 20. Il servizio si disattiva in automatico.

