Offerte TIM tutto compreso per vecchi clienti: le promozioni di Dicembre 2022

Di solito gli operatori di rete fissa riservano condizioni migliori ai clienti di altri gestori per invogliargli a cambiare fornitore di servizi Internet. TIM invece premia la fedeltà dei suoi utenti e per loro ha riservato offerte Internet casa altrettanto convenienti. Per chi vuole un pacchetto completo che oltre alla navigazione preveda anche altri servizi utili (come le chiamate) sono presenti a listino diverse offerte TIM tutto compreso dall’eccellente rapporto qualità prezzo.

Offerte TIM tutto compreso per i già clienti fisso di dicembre 2022

Offerte TIM per i già clienti fisso Navigazione Chiamate Costo mensile 1 TIM Wi-Fi Power FWA

illimitata fino a 100 Mbps in FWA a consumo 15,90 euro per la seconda casa 2 TIM Wi-Fi Special Young (solo Under 30)

illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH a consumo 21,90 euro 3 Premium Base illimitata fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 24,90 euro 4 Premium Fibra + Mobile illimitata fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 24,90 euro 5 TIM Wi-Fi Power Smart illimitata fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 29,90 euro 6 Fibra + TIMVISION illimitata fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 29,90 euro + pacchetto TIMVISION 7 TIM WiFi Power Top illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 34,90 euro 8 TIM Wi-Fi Power All Inclusive illimitata fino a 10 Gbps in FTTH XGS-PON illimitate (solo online) 34,90 euro fino al 31/1/23 9 Premium 12 Fibra illimitata fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 34,90 euro per 12 mesi, poi 24,90 euro 10 TIM WiFi + 5G Power illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 39,90 euro

Le offerte TIM tutto compreso sono disponibili per anche per i già clienti, che possono passare a una tipologia di connessione quando vogliono senza costi aggiuntivi. Le condizioni sono le stesse di quelle proposte a chi attiva una nuova linea. Con TIM in base alla copertura disponibile al vostro indirizzo potete scegliere tra differenti reti. Potete verificarla gratuitamente con SOStariffe.it con un clic. I già clienti possono quindi attivare una connessione in FTTH (Fiber to the Home) in oltre 600 Comuni. In alternativa è disponibile la fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 200 Mbps in download.

Se siete interessati solo alla navigazione Internet potete scegliere tra:

Premium Base con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in download in FTTH, chiamate a 19 cent al minuto con 19 di scatto alla risposta e attivazione a 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online.

con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in download in FTTH, chiamate a 19 cent al minuto con 19 di scatto alla risposta e attivazione a con domiciliazione e conto online. Premium 12 Fibra con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in download in FTTH, chiamate a 19 cent al minuto con 19 di scatto alla risposta e attivazione a 34,90 euro per 12 mesi, poi 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. E’ possibile aggiungere un modem TIM Hub+ a 240 euro pagabili in 12,24,36 o 48 rate.

Se invece stata cercando un’offerta TIM tutto compreso che includa anche altri servizi accessori avete l’imbarazzo della scelta tra:

TIM Wi-Fi Power Smart con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in download in FTTH, chiamate illimitate con acquisto online, modem TIM Hub+, TIM Safe Web Plus per la protezione di tutti i dispositivi connessi alla rete e l’assistenza Imprevisti TIM Protezione Casa in regalo per un anno a 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. Attivazione a 19,90 euro.

con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in download in FTTH, chiamate illimitate con acquisto online, modem TIM Hub+, TIM Safe Web Plus per la protezione di tutti i dispositivi connessi alla rete e l’assistenza Imprevisti TIM Protezione Casa in regalo per un anno a con domiciliazione e conto online. Attivazione a 19,90 euro. TIM Wi-Fi Power Top con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in download e 1 Gbps in download in FTTH, chiamate illimitate con acquisto online, modem TIM Hub+ Executive, TIM Safe Web Plus e l’assistenza Imprevisti TIM Protezione Casa in regalo per un anno a 34,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. La copertura in Wi-Fi è ottimizzata e certificata da un tecnico di TIM e con soddisfatti o garantiti potete ricevere un bonus di 2 euro in fattura per ogni intervento di assistenza che non vi ha soddisfatto. L’operatore vi mette a disposizione un team dedicato di supporto al 187. Attivazione a 19,90 euro.

con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in download e 1 Gbps in download in FTTH, chiamate illimitate con acquisto online, modem TIM Hub+ Executive, TIM Safe Web Plus e l’assistenza Imprevisti TIM Protezione Casa in regalo per un anno a con domiciliazione e conto online. La copertura in Wi-Fi è ottimizzata e certificata da un tecnico di TIM e con soddisfatti o garantiti potete ricevere un bonus di 2 euro in fattura per ogni intervento di assistenza che non vi ha soddisfatto. L’operatore vi mette a disposizione un team dedicato di supporto al 187. Attivazione a 19,90 euro. TIM Wi-Fi Special Young con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in download e 1 Gbps in download in FTTH, chiamate a 19 cent al minuto con 19 di scatto alla risposta, attivazione e la possibilità di avere incluso un Samsung Galaxy Tab A8 (6 euro al mese per 30 mesi più 50 euro alla consegna) a 21,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. L’offerta è disponibile solo per gli Under 30 . Il modem TIM Hub+ è disponibile a 5 euro al mese per 48 mesi.

con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in download e 1 Gbps in download in FTTH, chiamate a 19 cent al minuto con 19 di scatto alla risposta, attivazione e la possibilità di avere incluso un (6 euro al mese per 30 mesi più 50 euro alla consegna) a con domiciliazione e conto online. L’offerta è disponibile solo per gli . Il modem TIM Hub+ è disponibile a 5 euro al mese per 48 mesi. TIM Wi-Fi + 5G Power con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in download e 1 Gbps in download in FTTH, chiamate illimitate con acquisto online, modem TIM Hub+ Executive, assistenza immediata e dedicata con servizio soddisfatti e garantiti, 2 SIM 5G (la prima con minuti e SMS illimitati e 5 GB a 9,99 euro al mese e la seconda con 5 GB a 5 euro al mese) e attivazione a 39,90 euro al mese con domiciliazione e conto online.

con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in download e 1 Gbps in download in FTTH, chiamate illimitate con acquisto online, modem TIM Hub+ Executive, assistenza immediata e dedicata con servizio soddisfatti e garantiti, 2 SIM 5G (la prima con minuti e SMS illimitati e 5 GB a 9,99 euro al mese e la seconda con 5 GB a 5 euro al mese) e attivazione a con domiciliazione e conto online. TIM Wi-Fi Power All Inclusive con navigazione illimitata fino a 10 Gbps in download e 2 Gbps in upload in FTTH XGS-PON chiamate illimitate, modem TIM 10 Gb, assistenza immediata e dedicata con servizio soddisfatti e garantiti, Wi-Fi garantito, TIM Safe Web Plus e assistenza Imprevisti TIM Protezione Casa in regalo per un anno a 34,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. L’offerta salvo proroghe è disponibile fino al 31/1/23 solo per i Comuni di: Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari, Verona, Taranto, Brindisi, Trieste, Trento, Ancona, Bergamo, Brescia, Catania, Messina, Modena, Monza, Padova, Parma, Perugia, Pescara, Prato, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Salerno, Siena, Venezia, Vicenza. Attivazione a 19,99 euro.

Alcune offerte TIM tutto compreso permettono di avere insieme a una connessione fisso di alta qualità anche il meglio dell’intrattenimento televisivo dell’operatore e delle principali app di streaming:

Fibra e TIMVISION con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in download in FTTH, chiamate illimitate con acquisto online, modem TIM Hub+ e attivazione a 29,99 euro al mese con domiciliazione e conto online.

Alla connessione di casa è quindi possibile abbinare uno dei seguenti pacchetti intrattenimento:

1. TIMVISION Calcio e Sport con film, serie TV e produzioni originali di TIMVISION (Discovery+, il meglio della programmazione Mediaset dell’ultima settimana, Eurosport Player per 12 mesi), DAZN (Serie A, Serie B, Europa League, migliori match della Conference League e altri sport anche su Eurosport HD 1 e HD 2), Infinity+ (104 partite di Champions League e altri contenuti anche in 4K) e 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti TIMVISION a 29,99 euro al mese. Attivazione a 19,99 euro.

2. TIMVISION Gold con TIMVISION, DAZN, Infinity+, Netflix (piano standard per la visione in HD su due dispositivi in contemporanea), Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti TIMVISION a 30,99 euro al mese per 6 mesi, poi 45,99 euro al mese. Attivazione a 19,99 euro.

3. TIMVISION con Disney+ a 5 euro al mese

4. TIMVISION con Netflix a 10 euro al mese

5. TIMVISION Intrattenimento (Netflix + Disney+) a 15 euro al mese

Se non siete raggiunti dalla fibra ottica potete scegliere di adottare la connessione con tecnologia FWA (Fixed Wireless Access). TIM con questa tecnologia raggiunge oltre 6.500 Comuni:

TIM Wi-Fi Power FWA con navigazione illimitata fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload in FWA, chiamate a 19 cent al minuto con 19 di scatto alla risposta, Kit FWA indoor o indoor senza modem incluso in base alla copertura a 15,90 euro al mese per i già clienti che mantengono attiva la linea fissa. E’ possibile acquistare un modem TIM Hub+ a 240 euro (5 euro al mese in 48 rate) con intervento gratuito di un tecnico di TIM.