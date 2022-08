Offerte TIM tutto compreso per vecchi clienti: le promozioni di Agosto 2022

Scopri le offerte TIM tutto compreso per vecchi clienti. Si può avere una linea in FWA per la seconda casa a prezzo scontato

TIM non è una di quelle aziende che non dimentica chi gli è stato fedele negli anni. I già clienti infatti possono passare in ogni momento una connessione superiore in termini di prestazioni potendo scegliere tra le stesse tariffe Internet Casa proposte ai nuovi utenti. Le offerte TIM tutto compreso permettono non solo di navigare alla massima velocità ma anche di avere altri servizi per il mobile o il divertimento. Come sempre però bisogna prima verificare la copertura. SOStariffe.it vi offre gratuitamente uno strumento semplice da usare per controllare da quale tipologia di rete è raggiunta la vostra abitazione.

Offerte TIM tutto compreso per già clienti di agosto

Offerte TIM tutto compreso Navigazione Chiamate Prezzo mensile Premium Base illimitata fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 24,90 euro TIM Wi-Fi Power Smart illimitata fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 29,90 euro TIM WiFi Power Top illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 34,90 euro TIM WiFi Power All Inclusive illimitata fino a 10 Gbps in FTTH-XGS-PON a consumo 49,90 euro

I già clienti dell’operatore che vogliono oggi disporre di una connessione di qualità superiore possono scegliere tra differenti offerte TIM tutto compreso. Le migliori in termini di prestazioni sono quelle che prevedono una connessione in fibra ottica nella variante FTTH (Fiber to the Home) in quanto il segnale raggiunge direttamente l’utente finale. In alternativa si può sempre scegliere la fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) con velocità fino a 100/200 Mbps a seconda della distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Chi è interessato solo alla navigazione su Internet può scegliere:

1. Premium Base

Connessione in FTTH fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload

Chiamate a consumo (19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla riposta)

Attivazione inclusa

L’offerta ha un costo di 24,90 euro al mese con domiciliazione. Se avete anche attiva una SIM mobile con TIM con offerta voce e dati da almeno 9,99 euro al mese potete avere allo stesso prezzo anche chiamate illimitate da fisso e modem TIM Hub+ incluso.

Se invece cercate una tariffa più completa vi consigliamo:

2. TIM Wi-Fi Power Smart

Connessione in FTTH fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali (solo con attivazione online)

Modem TIM Hub+ incluso

Attivazione inclusa

TIM Safe Web Plus per la protezione di tutti i dispositivi connessi alla rete

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese con domiciliazione e senza vincoli.

Se la classifica fibra ottica non vi basta e avete bisogno di una connessione con prestazioni ancora più alte per poter giocare online o guardare video e ascoltare musica in altissima qualità avete invece queste due opzioni:

3. TIM WiFi Power Top

Connessione in FTTH fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali (solo con attivazione online)

Modem TIM Hub+ Executive

Attivazione inclusa

TIM Safe Web Plus

Assistenza con accesso prioritario al Servizio Clienti 187. Se il supporto ricevuto non vi ha soddisfatto potete richiedere un bonus di 2 euro in fattura

Wi-Fi certificato da un tecnico TIM e ottimizzato con il servizio Wi-Fi Plus

L’offerta ha un costo di 34,90 euro al mese con domiciliazione e senza vincoli.

4. TIM WiFi Power All Inclusive

Connessione in FTTH-XGS-PON fino a 10 Gbps in download e 2,5 Gbps in upload suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi

Chiamate a consumo (19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla riposta)

Modem TIM 10 gb

Attivazione inclusa

TIM Safe Web Plus

Assistenza con accesso prioritario al Servizio Clienti 187. Se il supporto ricevuto non vi ha soddisfatto potete richiedere un bonus di 2 euro in fattura

Wi-Fi certificato da un tecnico TIM e ottimizzato con il servizio Wi-Fi Plus

Chiavetta Internet con SIM mobile per navigare anche in caso di problemi con la rete fissa

L’offerta ha un costo di 49,90 euro al mese con domiciliazione e senza vincoli. Questa è una promozione sperimentale disponibile per 3000 utenti residenti in aree specifiche di 15 Comuni (Taranto, Brindisi, Milano, Torino, Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Trieste, Cagliari, Trento, Bari, Genova, Palermo, Verona). Per avere il massimo dalle prestazioni è necessario disporre di un PC di ultima generazione con porta USB-C per adattatore Thunderbolt 3 – Ethernet 10 Gbps elettrico non fornito dall’operatore. La sperimentazione, salvo proroghe, si conclude il 26 settembre 2022.

Offerte fisso + mobile Navigazione Chiamate Prezzo mensile TIM WiFi + 5G Power illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 39,90 euro

Troviamo poi offerte TIM tutto compreso che permettono di abbinare alla connessione fissa anche una o più SIM mobili:

5. TIM WiFi + 5G Power

Connessione in FTTH fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali (solo con attivazione online)

Modem TIM Hub+ Executive

Attivazione inclusa

TIM Safe Web Plus

Assistenza con accesso prioritario al Servizio Clienti 187. Se il supporto ricevuto non vi ha soddisfatto potete richiedere un bonus di 2 euro in fattura

2 SIM mobile 5G (una con minuti e SMS illimitati e 5 GB a 9 euro al mese e una con 5G a 5 euro al mese)

L’offerta ha un costo di 39,90 euro al mese con domiciliazione e senza vincoli.

Essere clienti TIM per la rete fissa e il mobile permette di attivare gratuitamente TIM Unica per avere ogni mese Giga illimitati per i telefoni di tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche se non intestate al titolare dell’offerta Internet Casa) oltre a TIMVISION con Disney+ per 3 mesi (poi salvo disdetta si rinnova a 9,99 euro al mese) e 10 badge in regalo per contribuire a vincere un volo verso Los Angeles o Las Vegas su TIM Party. I badge si raccolgono tramite l’iniziativa Party Collection. Il pagamento di tutte le linee avviene con domiciliazione in bolletta grazie a TIM Ricarica Automatica.

Offerte FWA Navigazione Chiamate Costo mensile TIM Premium FWA illimitata fino a 40 Mbps in FWA (100 Mbps con Super Velocità) a consumo 24,90 euro o 15,90 euro per chi ha già una linea fissa con TIM

Se non siete raggiunti dalla fibra ottica o avete bisogno di una connessione economica per la vostra seconda casa potete attivare l’offerta FWA (Fixed Wireless Access) di TIM. Questa tecnologia garantisce una più ampia copertura (6.500 Comuni italiani) in quanto l’utente viene raggiunto tramite un ponte radio.

6. TIM Premium FWA

Connessione in FWA fino a 40 Mbps in download e 4 Mbps in upload o 100 Mbps in download con opzione Super Velocità (primo mese gratuito, poi 2 euro in più al mese)

Chiamate a consumo (19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla riposta)

Modem indoor o outdoor incluso

Attivazione inclusa

I già clienti dell’operatore grazie alla Promo per Te FWA possono avere questa offerta a 15,99 euro al mese, invece di 24,90 euro al mese. Per l’installazione del modem outdoor da parte di un tecnico specializzato è previsto un costo di 99 euro, suddiviso in 24 rate da 4,13 euro al mese.

Fibra + intrattenimento Navigazione Chiamate Prezzo mensile TIM WiFi Power TV illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 29,90 euro + il pacchetto scelto

Le offerte TIM tutto compreso non finiscono qui. Alla fibra si può infatti aggiungere anche il meglio dell’intrattenimento:

7. TIM WiFi Power TV

Connessione in FTTH fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali (solo con attivazione online)

Modem TIM Hub+ Executive

Attivazione inclusa

TIM Safe Web Plus

Assistenza con accesso prioritario al Servizio Clienti 187. Se il supporto ricevuto non vi ha soddisfatto potete richiedere un bonus di 2 euro in fattura

Un pacchetto intrattenimento a scelta

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese più il costo dell’abbonamento:

TIMVISION con Disney+ a 5 euro al mese

TIMVISION con Netflix a 10 euro al mese

TIMVISION Intrattenimento (Netflix e Disney+) a 15 euro al mese

Altrimenti, in aggiunta ai 29,90 euro al mese per la fibra ottica fino a 1 Gbps e chiamate da fisso si può invece avere:

TIMVISION Calcio e Sport con film, serie TV, documentari, cartoni animati, Discovery+, Eurosport Player per 12 mesi e il meglio della programmazione Mediaset dell’ultima settimana su TIMVISION + DAZN (tutta la Serie A fino al 2024, Europa League, Conference League e altri sport) + Infinity+ (Champions League) con visione gratuita fino al 31 agosto. L’offerta poi si rinnova a 19,99 euro al mese per 12 mesi. Da settembre 2023 il prezzo è di 29,99 euro

con film, serie TV, documentari, cartoni animati, Discovery+, Eurosport Player per 12 mesi e il meglio della programmazione Mediaset dell’ultima settimana su TIMVISION + DAZN (tutta la Serie A fino al 2024, Europa League, Conference League e altri sport) + Infinity+ (Champions League) con visione gratuita fino al 31 agosto. L’offerta poi si rinnova a 19,99 euro al mese per 12 mesi. Da settembre 2023 il prezzo è di 29,99 euro TIMVISION Gold con TIMVISION, DAZN, Infinity+, Netflix (piano standard per la visione in HD su due dispositivi in contemporanea) e Disney+ a 10 euro fino al 31 agosto. L’offerta poi si rinnova a 39,99 euro al mese per 12 mesi. Da settembre 2023 il prezzo è di 45,99 euro

E’ previsto per entrambe un costo di attivazione di 19,99 euro, scontato a 9,99 euro per chi ha già il TV box TIMVISION.