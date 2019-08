Offerte TIM telefono incluso: le migliori di agosto 2019

Uno dei punti di forza del listino di offerte TIM per il settore di telefonia mobile è rappresentato dalle offerte telefono incluso che permettono ai clienti dell’operatore di acquistare un nuovo smartphone a rate (anticipo + 30 rate mensili) con condizioni particolarmente vantaggiose. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte TIM telefono incluso di agosto 2019 e come fare per poter acquistare un nuovo smartphone con l’operatore.

TIM propone, sia ai nuovi clienti che passano a TIM che ai già clienti con una SIM ricaricabile attiva, la possibilità di acquistare a rate un nuovo smartphone sfruttando una delle tante offerte TIM telefono incluso di agosto 2019. Queste soluzioni garantiscono la possibilità di acquistare un nuovo smartphone con condizioni particolarmente vantaggiose, sfruttando il pagamento dilazionato che prevede un anticipo e 30 rate mensili oltre che, in molti casi, uno sconto sul prezzo di listino del device scelto.

Per poter acquistare un nuovo smartphone a rate con TIM, sia i nuovi clienti che i già clienti possono recarsi in un negozio TIM per verificare i modelli disponibili (la disponibilità varia da negozio a negozio in base a molteplici fattori) e procedere con la pratica di attivazione dell’offerta telefono incluso che prevede l’addebito delle rate mensili su carta di credito o, in alcuni casi, su conto corrente. Come avviene anche per altri provider, non sono accettate carte prepagate.

Per quanto riguarda i nuovi clienti, chi passa a TIM può, in parallelo all’attivazione di una nuova offerta TIM procedere con l’acquisto a rate di uno smartphone scegliendo tra gli smartphone disponibili con l’offerta attivata. Per una panoramica completa sulle tariffe dell’operatore per i nuovi clienti è possibile dare un’occhiata al comparatore di SosTariffe.it, cliccando sul box qui di sotto.Scopri le migliori offerte TIM

I già clienti TIM su mobile, che hanno attivato un’offerta ricaricabile, possono, invece, scegliere il modello di smartphone da acquistare a rate e recarsi in un negozio TIM per procedere con il completamento della procedura d’acquisto, fornendo tutte le informazioni richieste (documento di riconoscimento e strumento di pagamento da utilizzare per l’addebito delle rate mensili).

E’ chiaro che l’acquisto di uno smartphone a rate con TIM comporta la sottoscrizione di un vincolo (della durata di 24 o 30 mesi a seconda del dispositivo scelto) che legherà il cliente all’operatore per un lungo periodo di tempo. Per questo motivo, è sempre molto importante valutare con estrema attenzione la convenienza delle offerte telefono incluso (di qualsiasi operatore) prima di scegliere di acquistare a rate un nuovo smartphone.

Smartphone a rate con TIM: i modelli disponibili ad agosto 2019

Il listino di smartphone acquistabili a rate con TIM è davvero molto ricco ed include dispositivi di tutte le principali marche presenti sul mercato di telefonia mobile. Chi sceglie di attivare un’offerta telefono incluso di TIM ad agosto 2019 potrà, quindi, scegliere tra un gran numero di opzioni. A conti fatti, TIM propone smartphone di tutte le fasce di prezzo e, quindi, il cliente potrà, facilmente, trovare lo smartphone più adatto alle sue esigenze.

I clienti TIM possono, ad esempio, già acquistare a rate i nuovi Galaxy Note 10 e Note 10+, presentati ad inizio agosto ed in uscita tra pochi giorni, oppure possono optare per altri top di gamma delle principali marche o ancora possono scegliere soluzioni più economiche optando per mid-range ed entry level

Ecco l’elenco dei migliori smartphone disponibili a rate per i clienti TIM:

Samsung: Galaxy Note 10 e Note 10+, Galaxy S10, S10+ e S10e, Galaxy A80, A70, A50, A40, A20e, A10;

Galaxy Note 10 e Note 10+, Galaxy S10, S10+ e S10e, Galaxy A80, A70, A50, A40, A20e, A10; Huawei: P30, P30 Pro, P30 Lite, P Smart Z, Mate 20 Pro, Mate 20, Mate 20 Lite;

P30, P30 Pro, P30 Lite, P Smart Z, Mate 20 Pro, Mate 20, Mate 20 Lite; Apple: iPhone XS, XS Max, XR, X, 8 e 8 Plus;

iPhone XS, XS Max, XR, X, 8 e 8 Plus; Honor: View 20 e View 10 Lite;

View 20 e View 10 Lite; Sony: Xperia XZ3, Xperia 10;

Xperia XZ3, Xperia 10; Xiaomi: Mi 9, Mi MIX 3 5G;

Questo è solo una selezione dei migliori smartphone disponibili nel listino TIM. Recandosi in un negozio dell’operatore sarà possibile verificare i modelli effettivamente disponibili e valutare le soluzioni più convenienti per acquistare uno smartphone a rate abbinando il dispositivo alla propria tariffa mobile.

Da segnalare, inoltre, che per i clienti Under 30 sono disponibili soluzioni agevolate con la possibilità di acquistare una selezione di smartphone a condizioni particolarmente favorevoli abbinando i dispositivi, ad esempio, ad una delle offerte TIM Young presenti in listino.

TIM Next

Una delle migliori soluzioni per chi vuole sfruttare un’offerta telefono incluso di TIM è rappresentata dall’opzione TIM Next. Scegliendo questa soluzione, infatti, i clienti TIM hanno la possibilità di cambiare smartphone ogni 6 mesi senza, quindi, dover sottostare al vincolo di 30 mesi che obbliga un utente a continuare ad utilizzare il proprio dispositivo per un periodo di tempo molto lungo.

Nell’offerta TIM Next sono inclusi tutti i principali top di gamma attualmente disponibili sul mercato. Il cliente che sceglie di acquistare un nuovo smartphone sfruttando questa soluzione, dopo aver scelto il modello più adatto alle sue esigenze, dovrà versare un anticipo ed una rata mensile. L’importo di questi due fattori cambia a seconda del modello scelto.

Dopo i primi 6 mesi di sottoscrizione, il cliente ha la possibilità di sostituire lo smartphone, scegliendo un nuovo smartphone disponibile nel listino riservato alle offerte TIM Next, oppure potrà decidere di tenere lo smartphone, continuando con il pagamento rateale sino alla scadenza prevista dalle condizioni contrattuali. Da notare, inoltre, che c’è anche la possibilità di restituire lo smartphone, senza alcun costo aggiuntivo, nel caso in cui si decida di non voler più pagare rate mensili.

La sottoscrizione di un’offerta TIM Next comporta anche la sottoscrizione di una protezione dello smartphone da danni accidentali che ha un costo di 6,90 o 9,90 Euro al mese, a seconda della tipologia di protezione scelta che può anche includere la tutela contro il furto del dispositivo. Da notare, inoltre, che, a seconda delle condizioni contrattuali, sono previsti contributi di riparazione e reintegro.

Smartphone 5G con TIM

Da alcune settimane, TIM ha lanciato in Italia la nuova rete 5G che permette agli utenti in possesso di uno smartphone compatibile di poter accedere alla rete mobile di nuova generazione che garantisce, a seconda della copertura, la possibilità di navigare in mobilità sino ad una velocità massima di 2 Gbps (all’incirca il doppio rispetto a quanto possibile oggi con una rete 4.5G al massimo della sua efficienza).

Per poter accedere alla rete 5G di TIM, i clienti dell’operatore possono attivare un’opzione specifica (che costa 10 Euro al mese e che va a sommarsi al costo della propria offerta) oppure possono attivare una delle offerte TIM Advance che include l’accesso al 5G senza costi aggiuntivi. Quest’opzione permette di accedere anche alla rete 4.5G di TIM che garantisce la possibilità di navigare sino a 700 Mbps in mobilità. Senza tale opzione, la velocità di navigazione delle offerte TIM è limitata a 150 Mbps.

Ecco i dettagli di queste offerte:

TIM Advance 5G : minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, 50 GB di traffico dati in 5G ogni mese, servizi LoSai e ChiamaOra inclusi; il canone mensile dell’offerta è di 29,99 Euro;

: minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, 50 GB di traffico dati in 5G ogni mese, servizi LoSai e ChiamaOra inclusi; il canone mensile dell’offerta è di 29,99 Euro; TIM Advance 5G TOP: minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, 50 GB di traffico dati in 5G ogni mese, servizi LoSai e ChiamaOra inclusi, 250 minuti al mese verso l’estero, 3 GB di traffico dati extra in UE; il canone mensile dell’offerta è di 49,99 Euro;

Scegliendo una di queste offerte 5G di TIM è possibile acquistare a rate un nuovo smartphone 5G. L’operatore di telefonia mobile, infatti, include nel suo listino di smartphone disponibili a rate anche alcuni smartphone 5G che, grazie alla presenza di un apposito modem di nuova generazione, sono in grado di accedere alla rete di nuova generazione.

Al momento, gli smartphone 5G da acquistare a rate con TIM sono tre. Ecco tutti i dettagli:

Samsung Galaxy S10 5G : anticipo di 199 Euro e 30 rate mensili da 10 Euro; il prezzo di listino dello smartphone è di 1279 Euro e quest’offerta permette di acquistare il device ad appena 499 Euro;

: anticipo di 199 Euro e 30 rate mensili da 10 Euro; il prezzo di listino dello smartphone è di 1279 Euro e quest’offerta permette di acquistare il device ad appena 499 Euro; Xiaomi Mi Mix 3 5G 128 GB : anticipo di 199 Euro e nessuna rata mensile aggiuntiva; il prezzo di listino dello smartphone è di 799,90 Euro e scegliendo questa soluzione è possibile risparmiare ben 500 Euro sull’acquisto del dispositivo;

: anticipo di 199 Euro e nessuna rata mensile aggiuntiva; il prezzo di listino dello smartphone è di 799,90 Euro e scegliendo questa soluzione è possibile risparmiare ben 500 Euro sull’acquisto del dispositivo; OPPO Reno 5G: anticipo di 199 Euro e nessuna rata mensile aggiuntiva; il prezzo di listino dello smartphone è di 899,90 Euro e scegliendo questa soluzione è possibile risparmiare ben 600 Euro sull’acquisto del dispositivo;

Attualmente, ad agosto 2019, il listino di smartphone 5G di TIM comprende solo questi tre smartphone che, in ogni caso, sono a tutti gli effetti dei veri top di gamma in grado di garantire prestazioni di altissimo livello oltre, naturalmente, alla possibilità di accedere alla rete 5G dell’operatore.

Chiaramente, per accedere alla rete 5G di TIM (oltre ad un’offerta compatibile con il nuovo standard di navigazione in mobilità) è possibile utilizzare anche un altro smartphone, acquistato, ad esempio, in un’unica soluzione presso un rivenditore terzo. L’accesso alla rete 5G non è vincolato dall’acquisto di uno degli smartphone presenti nel listino di TIM anche se le condizioni delle offerte telefono incluso di TIM per quanto riguarda questa tipologia di device sono, ad agosto 2019, estremamente vantaggiose.

Da notare, inoltre, che il 5G di TIM, per il momento, presenta una copertura molto limitata del territorio nazionale. L’operatore ha attivato la nuova rete 5G solo in alcune aree delle città di Roma, Torino e Napoli mentre continua con la fase di sperimentazione, che porterà presto all’attivazione della rete, anche a Matera, Bari e nella Repubblica di San Marino.

TIM Supervaluta

Per ottimizzare i costi d’acquisto di un nuovo smartphone a rate con le offerte telefono incluso di TIM del mese di agosto 2019 è possibile sfruttare anche il programma TIM Supervaluta. Questa soluzione, infatti, consente agli utenti TIM di ottenere uno sconto aggiuntivo sullo smartphone da acquistare con la possibilità di ottenere uno sconto sino ad un massimo di 400 Euro restituendo il proprio smartphone precedente per acquistarne uno nuovo.

Lo sconto ottenuto con il programma TIM Supervaluta è valido per l’acquisto di iPhone o di top di gamma Samsung, con condizioni che cambiano a seconda del dispositivo restituito e dello smartphone che si desidera acquistare. Da notare, inoltre, che è possibile sfruttare lo sconto legato alla supervalutazione sia per acquistare un nuovo smartphone in un’unica soluzione ed a prezzo scontato (senza quindi dover sottoscrivere un vincolo di permanenza con TIM) che per acquistare uno smartphone a rate.

Scegliendo l’opzione dello smartphone a rate, si otterrà uno sconto dell’anticipo, che in alcuni casi potrà anche essere azzerato, e delle rate mensili previste dalle condizioni contrattuali fissate da TIM. Per ulteriori informazioni in merito al programma TIM Supervaluta è necessario recarsi in uno dei negozi TIM che aderisce all’iniziativa in modo da poter portare il proprio smartphone “vecchio” e valutare la possibilità di ottenere uno sconto sull’acquisto di un nuovo top di gamma.

Come sottolineato in precedenza, le condizioni di TIM Supervaluta cambiano in base a diversi fattori e la convenienza di questo programma va analizzata di volta in volta, al fine di verificare l’effettivo risparmio garantito da questa particolare soluzione che permette di ottenere la possibilità di acquistare un nuovo smartphone a condizioni agevolate.

Offerte TIM con tablet incluso

I clienti TIM possono abbinare ad un’offerta dati anche un tablet scegliendo tra i vari iPad, iPad Pro, tablet Android e Windows disponibili in listino. La struttura delle offerte TIM con tablet incluso è identica a quella delle offerte con smartphone incluso. E’ previsto il pagamento di un anticipo e di 30 rate mensili di importo variabile in base al modello scelto.

Pur non essendo estremamente richiesti come gli smartphone, i tablet rappresentano una tipologia di dispositivo ancora molto richiesta da specifiche tipologie di utenti, sia per quanto riguarda l’utilizzo domestico (in sostituzione dello smartphone) che per un utilizzo business (in sostituzione di un portatile ad esempio).

Per acquistare un tablet a rate con TIM è sufficiente recarsi in uno dei negozi TIM che offre questo servizio e richiedere tutti i dettagli sui modelli disponibili in relazione all’offerta attivata. In questo caso, le possibilità di scelta sono inferiori ma comunque molto valide mentre le modalità di pagamento restano le stesse viste nel caso delle offerte TIM con smartphone incluso. La possibilità di acquistare un tablet a rate, chiaramente, è disponibile anche per i nuovi clienti che scelgono di passare all’operatore attivando una nuova offerta.