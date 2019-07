Offerte Tim per nuovi e vecchi clienti a Luglio 2019

Le promozioni per chi passa a Tim e per gli utenti che vogliano attivare una delle ultime offerte dell’operatore proposte questa estate con tutte le condizioni e le tariffe spiegate in modo chiaro

Il maggiore operatore di telefonia fissa e mobile italiana, Tim, ha inaugurato una serie di nuove offerte per cercare di convincere gli utenti a passare dalla sua parte o a rientrare. Le stesse promozioni, anche se leggermente maggiorate possono essere attivate anche dai clienti rimasti fedeli al provider.

Se volete scoprire quanto potreste risparmiare passando a questo operatore o modificando il piano attualmente attivo usate il comparatore di SosTariffe.it.

Le promo internet di Tim per l’estate

Ecco quali sono le tariffe per avere la fibra o l’Adsl a casa proposte da Tim a Luglio 2019 e quali sono i limiti e i benefit inclusi in ciascuna delle promozioni.

1. Super Fibra a 35 €

Il costo di Super Fibra Tim è di 35€ al mese se si attiva in negozio o se si è già clienti Tim, per chi sottoscrive il contratto online il prezzo scende a 30 € al mese per 1 anno. Dal 2° al 4° anno il costo sale a 10 € al mese e poi scende a 35 €. I vecchi clienti invece pagheranno 40 € dal secondo anno in poi.

Se decidete di non volere il modem Tim, Super Fibra costerà 30 € al mese. Nel piano della promozione è già incluso un contributo da 5€ al mese.

Il costo di attivazione di 15 € per 12 mesi è già incluso nel prezzo della promozione. Se però si decide di disdire il contratto prima dello scadere dell’anno dovranno essere versate le rate mancanti. Per la disattivazione della linea si pagheranno inoltre 30 €.

Con questa promozione viene inclusa la navigazione alla massima velocità, il servizio in genere costa 5 € al mese. E per quanto riguarda il piano telefonico associato non è uno di quelli tutto incluso. Le chiamate verso fissi e mobili nazionali sono a consumo: 0.19€ di scatto alla risposta e 0.19 € al minuto.

Con l’offerta, come accennato, è compresa la possibilità di ricevere un modem Tim. Ne vengono proposti due: il FRITZ!Box 7590 o il Tim Hub. Per avere il primo modello si dovrà versare un contributo di 29 € al momento della sottoscrizione del contratto ed è inclusa la garanzia di 5 anni del prodotto. Oppure Tim Hub è abbinabile senza alcun costo iniziale e con una garanzia illimitata.

Per i clienti che acquistano un modem Tim o ne possiedono uno si può attivare Doctor Tim Start a 99€. Il Doctor Tim è un servizio di assistenza che vi permette di avere un tecnico che in fase di attivazione verificherà e ottimizzerà l’impianto telefonico e di collegamento a Internet, via cavo e Wi-Fi. Il tecnico inoltre si occuperà di configurare fino ad un massimo di 4 dispositivi alla rete e all’installazione del modem.

I primi 294 clienti che richiederanno Tim Super Fibra, sia che si tratti di cambi operatore che di attivazioni di nuove linee, avranno diritto ad uno sconto di 60€ sull’offerta proposta.

Metodo di pagamento se non si sceglie di domiciliare il pagamento sarà necessario pagare una cauzione di 98€ più 2€ di imposta di bollo. Se non si paga questo bollettino Tim potrà sospendere il servizio, mentre se successivamente si provvede alla domiciliazione del servizio la cauzione versta sarà rimborsata al cliente.

Ci sono dei servizi che possono essere aggiunti al piano base, il primo è gratuito mentre gli altri costeranno 5 € al mese ciascuno. Si può scegliere tra:

Smart Home, 2 telecamere Wi Fi da collegare all’app IoTim e assistenza

TimVision Plus, i contenuti della tv di Tim tra cui serie TV, film in prima visione e cartoni su più dispositivi con HD sempre incluso

Safe Web Plus, protezione dei dispositivi domestici da minacce online

Assistenza

Voce, chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Tim per il mobile

Volendo si può anche approfittare di una promozione per il mobile da associare a questo piano Internet casa. L’offerta ha un costo di 10 € al mese addebitabili in bolletta e prevede:

20 GB per navigare in rete (6GB da usare in UE)

chiamate ed sms illimitati

Se si attiva il servizio Tim Ricarica Automatica si ha diritto ad altri 10 GB ogni mese più altri 5 GB al mese per un anno.

Per chi sceglie poi di attivare anche TimPay, una carta prepagata Mastercard, ci sono altri 60 GB extra per 1 anno.

Condizioni di recesso e disdetta

In caso di disdetta anticipata della promozione o se si decide di disattivare l’opzione Smart Home il cliente deve:

restituire le due telecamere Tim a proprie spese. L’indirizzo a cui inviare il pacco è: Telecom Italia S.p.A. c/o Geodis Logistics, Magazzino Reverse A22, Piazzale Giorgio Ambrosoli snc 27015 Landriano (PV). Si può scegliere la consegna con corriere o posta. Oltre all’invio si deve provvedere alla comunicazione dell’avvenuta spedizione al Servizio Clienti linea fissa 187 entro e non oltre 30 giorni dalla data di recesso.

Oppure si possono acquistare le due Tim Cam, si dovrà in questo caso avvisare Tim di voler procedere in questo senso e andrà pagato quanto dovuto. I costi verranno addebitati nella prima fattura utile: 96€ se il recesso avviene entro il 1 anno dall’attivazione dell’opzione Smart Home, 48€ se il recesso avviene dal 2° anno in poi.

Per il recesso da Tim Super c’è da pagare la disattivazione della linea (30 €), oppure il passaggio ad altro operatore (5€).

Se si vuole disdire Tim Super prima dell’anno si dovranno versare le rate del contributo di attivazione (15€ al mese per 12 mesi) altrimenti incluse nella promozione.

2. Tim Super Mega a 30 € al mese

Per chi non abbia accesso alla FTTH, ma alla fibra misto rame (FTTC) fino a 200 Mbit/s in download le condizioni e il costo dell’offerta sono i medesimi. Il pacchetto costa quindi 30 € al mese per il primo anno e poi 35 € al mese se si attiva online e si attiva una nuova linea.

Se invece siete già clienti Tim e volete solo attivare la promozione il prezzo sarà 40 € al mese per 12 mesi che saliranno poi a 45 €.

3. Tim Super Adsl a 35 € al mese

Se non siete raggiunti da linea FTTH nè da FTTC potrete attivare Tim Super Adsl a 20 Mbit/s di velocità in download a 35 € al mese, stesso prezzo anche per i vecchi clienti.

Sono inclusi nel prezzo l’attivazione, il modem, TimVision, uno dei servizi extra tra Smart Home (il primo mese in promozione a 5 € al mese), TimVision Plus, Assistenza e Voce. Se si sceglie uno di questi servizi aggiuntivi sarà gratuito per il primo mese, poi costerà 5 € mensili.

Il modem gratuito abbinato a questa offerta è Smart Modem, un prodotto adatto per ADSL e FTTC fino a 100 Mbit/s. Ha 4 porte Gigabit Ethernet e 1 porta WAN, può gestire due linee telefoniche e ha 2 porte USB.

Anche con Super Mega e Super Adsl è possibile approfittare dell’offerta Tim Mobile così come descritta nel piano Super Fibra.

I limiti delle promo voce illimitate

Per tutte le offerte Tim a traffico illimitato è bene sapere che l’utilizzo è soggetto alle condizioni di uso lecito e corretto. I parametri da rispettare sono:

traffico giornaliero uscente non superiore a 300 minuti

traffico mensile uscente non superiore a 1500 minuti

Tutte le promozioni Tim del momento inoltre prevedono, su richiesta, la possibilità di noleggiare il Decoder Tim Box a 3€ al mese.