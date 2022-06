Offerte TIM per il cellulare: le promozioni di Giugno 2022

Con le offerte TIM per il cellulare si possono avere minuti, SMS e Gigabyte illimitati per navigare in 5G alla massima velocità e in totale sicurezza

TIM lavora costantemente per consolidare il suo primato nel settore della telefonia mobile in Italia attraverso un attento e accurato lavoro nel miglioramento della sua proposta. Le offerte TIM per il cellulare si adattano quindi alle esigenze di qualsiasi categoria di utente in termini di abitudini di consumo ed età. L’operatore infatti propone offerte 5G anche con Gigabyte illimitati e prevede tariffe ad hoc per giovani, che hanno bisogno di tanto traffico dati per navigare, giocare online, chattare, etc.

Offerte TIM per il cellulare: le promozioni per i clienti di altri operatori

Le offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo TIM Wonder SIX illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro

Tra le offerte TIM per il cellulare troviamo TIM Wonder SIX. La tariffa in questione include:

minuti ed SMS illimitati

100 GB in 4G

L’offerta è attivabile richiedendo la portabilità da Iliad o da un operatore virtuale selezionato. Il canone è di 9,99 euro al mese con primo mese gratis.

Da segnalare anche la possibilità di attivare TIM Wonder Five. L’offerta presenta le seguenti caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati

70 GB in 4G

L’offerta è attivabile richiedendo la portabilità da un operatore virtuale selezionato. Il canone è di 7,99 euro al mese con primo mese gratis.

Queste offerte TIM sono pensate appositamente per chi richiede la portabilità da altri gestori. Queste offerte possono essere attivate solo online. La portabilità in ogni caso è gratuita e richiede un massimo di tre giorni lavorativi. Per tutte le offerte l’attivazione è gratuita. La SIM invece costa 25 euro con 20 euro di traffico residuo incluso. Chi ha scelto un’offerta 4G può sempre passare al 5G acquistando l’apposita opzione 5G ON al costo di 5 euro al mese.

Offerte TIM per il cellulare: le promozioni 5G di giugno

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro TIM 5G Power Top illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (50 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 19,99 euro TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G primo mese gratuito, poi 29,99 euro TIM Young (solo under 25)

illimitati 25 GB al mese con Giga illimitati su alcune app primo mese gratuito, poi 11,99 euro

Le tariffe Power Smart, Power Top e Power Unlimited sono attivabili da tutti, con o senza portabilità del numero da altro operatore. Si parte da 14,99 euro al mese e per tutte le offerte è disponibile il primo mese gratis richiedendo l’attivazione online.

C’è poi TIM Young. L’offerta in questione è accessibile solo agli Under 25, con o senza portabilità del numero da altro operatore. L’offerta include:

minuti ed SMS illimitati

25 GB in 4G e 5G ogni mese con Giga illimitati per le app di Social, Chat, gaming, e-learning e Musica

TIMGAMES, TIMMUSIC e 3 mesi di Google One 100 GB inclusi nel prezzo

TIM Young presenta un costo di 11,99 euro al mese con primo mese e attivazione gratuita (richiedendo l’offerta online). Il costo della SIM è di 25 euro con 20 euro di credito telefono incluso.

Tutte le offerte 5G permettono di navigare in 5G fino a 2 Gigabit al secondo in download in tutte le principali città e in diverse località turistiche molto popolari. Dalle ultime rilevazioni della società di analisi indipendente Ookla è risultato che TIM è il primo operatore per prestazioni in Italia.

Ora che l’estate si avvicina potreste essere interessati a sapere se e quanti dei servizi inclusi nelle offerte possono essere utilizzati all’estero. In Unione Europea non ci sono grossi problemi in quanto si possono utilizzare tutti i minuti e SMS e una parte del traffico dati:

TIM 5G Power Smart – 13 GB in roaming in Ue

TIM 5G Power Top – 17 GB in roaming in Ue

TIM 5G Power Unlimited – 33 GB in roaming in Ue e 3 GB extra Ue

TIM Young – 20 GB in roaming in Ue

Se invece state pensando di acquistare uno smartphone, TIM permette di comprare un telefono in un’unica soluzione senza registrarsi su MyTIM o pagandolo a rate in abbinamento a un piano mobile. Le offerte smartphone incluso prevedono un vincolo di permanenza minimo di 24 mesi ma nessun anticipo. In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore si dovranno corrispondere le rate residue in un’unica soluzione o continuando con la stessa rateizzazione e metodo di pagamento.

Questo mese poi è il momento ideale per aggiungere alle offerte TIM per il cellulare anche l’intrattenimento televisivo di TIMVISION. L’operatore ha deciso di proporre TIMVISION Calcio e Sport gratis fino all’1/9/22 per chi lo attiva entro il 31/8/22. Da quel momento in poi il costo dell’offerta sarà di 19,99 euro al mese per i 12 mesi successivi, poi 29,99 euro al mese dal 1/9/23.

TIMVISION Calcio e Sport include la visione di serie TV, film, produzioni originali, cartoni animati, documentari e la Serie A su DAZN. TIMVISION Gold arricchisce l’offerta con Netflix e Disney+ e oggi costa 10 euro al mese fino al 31/8/22, poi 30,99 euro al mese per i 12 mesi successivi. Dall’1/9/23 il prezzo sale a 45,99 euro al mese.

Offerte TIM per il cellulare: tutti i servizi inclusi

Navigazione prioritaria migliori prestazioni di rete in caso di traffico congestionato Navigazione sicura protezione per tutti i dispositivi connessi alla rete. Controllo dei siti prima ancora del collegamento, report mensile sulle minacce e Parental Control Assistenza immediata e dedicata assistenza da parte di un team dedicato del Servizio Clienti al 119 disponibile 7 giorni su 7 dalle 8 alle 22 Assistenza soddisfatti e garantiti Se non soddisfatti del supporto si può richiedere un bonus di 2 euro sul credito residuo (massimo 1 volta al mese e 6 volte l’anno) o in fattura con TIM Unica (massimo 2 euro al mese e 12 euro l’anno) Google One Try&Buy spazio illimitato di archiviazione nel cloud per foto, video e documenti nella qualità originale. Si può condividere lo stesso account con 5 persone TIM One Number offerta solo dati per utilizzare lo stesso numero su smartphone e smartwatch Cellular Giga di Scorta una volta esaurito il traffico dati incluso si può continuare a navigare a 1,90 euro ogni 200 MB TIM Party sconti, vantaggi e promozioni per l’acquisto di beni o servizi dei partner dell’operatore TIM GAMES piattaforma per giocare gratuitamente a oltre 200 mobile game senza consumare dati.

Con le offerte TIM per il cellulare si può usufruire gratuitamente di numerosi servizi aggiuntivi. L’operatore ha infatti pensato di includerli con l’obiettivo di garantire al cliente una navigazione su mobile di massima qualità e in totale sicurezza:

Navigazione sicura è inclusa in tutte le offerte TIM Power 5G

Assistenza immediata e dedicata è inclusa in TIM Power 5G Top e TIM Power 5G Unlimited

Assistenza soddisfatti e garantiti è inclusa in TIM Power 5G Top e TIM Power 5G Unlimited

TIM One Number è inclusa in TIM Power 5G Unlimited

Giga di Scorta e TIM Party sono inclusi in tutte le offerte TIM

Google One è incluso per 3 mesi, poi 9,99 euro al mese in tutte le offerte TIM

TIM GAMES può essere abbinato a TIM Young al costo di 5 euro al mese

Offerte TIM per il cellulare per i già clienti fisso

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile TIM Premium Famiglia illimitati 5 GB (illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 9,99 euro Supergiga Famiglia non inclusi 5 GB (illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 5,99 euro Supergiga Pack Famiglia non inclusi 300 GB per 3 mesi (illimitati con TIM Unica), poi 5 GB primo mese gratuito, poi 19,99 euro per 3 mesi poi 5,99 euro

I clienti TIM per la rete fissa che vogliono passare all’operatore anche per il mobile possono accedere ad offerte TIM per il cellulare dedicate e ottenere numerosi vantaggi. Con TIM Unica, ad esempio, si possono avere Gigabyte illimitati per le SIM di tutta la famiglia (massimo 6 linee), TIMVISION con Disney+ incluso per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese salvo disattivazione) e una giocata in più al giorno su TIM Party per vincere uno smartphone Xiaomi 12. La promozione è gratuita per i clienti fisso e mobile. Il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta grazie a TIM Ricarica Automatica. A tutte le offerte convergenti è poi possibile abbinare solo nei negozi TIM un modem Wi-Fi 4G a partire da 29,90 euro o una TIM Cam a 19,90 euro.