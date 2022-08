Offerte TIM per il cellulare: le promozioni di Agosto 2022

Scopri le offerte TIM per il cellulare di agosto. Si possono avere minuti illimitati e fino a 100 GB in 5G alla massima velocità

Le offerte TIM per il cellulare sono talmente tante e diverse tra loro da poter accontentare i gusti e le esigenze di qualsiasi tipologia di utente. TIM infatti ha cercato di costruire un listino di tariffe di telefonia mobile che possa incontrare le necessità di qualsiasi categoria di utente, sia in base all’età sia alla disponibilità economica. In più, l’operatore tende a premiare i suoi clienti più fedeli e con TIM Party permette ogni mese di ricevere sconti, vantaggi e promozioni imperdibili.

Offerte TIM per il cellulare per i clienti di altri operatori

Offerte con portabilità da altro operatore Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro

Se siete già clienti di un operatore ma volete passare a TIM potete scegliere tra le offerte più convenienti del primo gestore in Italia per numero di linee attive. Per poterle acquistare però servono alcune particolari condizioni. La prima è che si possono attivare solo online. La seconda è che richiesta la portabilità del numero. Il trasferimento del contatto avviene gratuitamente entro 3 giorni lavorativi. La terza è che sono riservate a chi arriva da una lista selezionata di operatori, per lo più virtuali. Le offerte TIM per il cellulare in questione sono:

TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. Acquistandola online primo mese e attivazione sono offerti da TIM. Per la SIM servono 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

TIM Wonder Six »

TIM Wonder Five con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. Acquistandola online primo mese e attivazione sono offerti da TIM. Per la SIM servono 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

TIM Wonder Five »

Entrambe le tariffe sono disponibili solo a chi arriva da Iliad, Postemobile e altri operatori virtuali.

Offerte TIM per il cellulare con 5G e Giga illimitati

Offerte 5G Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro TIM 5G Power Top illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (50 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 19,99 euro TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G primo mese gratuito, poi 29,99 euro TIM Young 5G illimitati fino a 100 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro

Il vero punto di forza di TIM sono però le sue offerte 5G. L’operatore è stato tra i primi ad adottare il nuovo standard per reti mobili e permette di usufruire di una connessione con prestazioni dieci volte superiore alla tecnologia precedente e navigare fino a 2 Gbps in download in tutte le principali città italiane e diverse località turistiche marittime e di montagna. La comunicazione poi, così come l’interattività, avvengono sostanzialmente in tempo reale grazie alla bassa latenza. Vi ricordiamo che se non avete un’offerta 5G potete comunque navigare sulla rete di ultima generazione acquistando l’apposita opzione 5G On a 5 euro al mese.

Tra le offerte TIM per il cellulare con 5G incluso vi segnaliamo TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB con accesso prioritario alla rete (garanzie di alte prestazioni anche nei luoghi affollati e con più connessioni contemporanee) a 14,99 euro al mese. Acquistandola online primo mese e attivazione sono offerti da TIM. Per la SIM servono 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Nel piano sono anche inclusi 100 GB di spazio d’archiviazione su Google One per 3 mesi per salvare foto, video e documenti nella qualità originale (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e la sicurezza di TIM Safe Web Plus per la protezione di tutti i dispositivi connessi alla rete.

Attiva TIM 5G Power Smart »

Chi ha invece meno di 25 anni può invece scegliere TIM Young 5G con minuti e SMS illimitati e 50 GB a 9,99 euro al mese. Acquistandola online primo mese e attivazione sono offerti da TIM. Per la SIM servono 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Nel piano sono anche inclusi tutto il catalogo di TIMMUSIC, da ascoltare senza consumare traffico dati e interruzioni pubblicitarie, e Giga illimitati per l’utilizzo di app come chat, musica, social network e meeting per 3 mesi. Se non vi basta potete ulteriormente personalizzarla con:

Raddoppio dei Giga (100 GB) a 99 cent al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro al mese

TIMGAMES per il gaming online senza consumare traffico dati a 5 euro al mese

TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent al mese

Attiva TIM Young 5G »

Annunci Google

Offerte TIM per il cellulare: come arricchirle con intrattenimento o uno smartphone a rate

Le offerte TIM per il cellulare sono convenienti di per sé ma possono esserlo ancora di più se state pensando di aggiungervi ad altri servizi. Ad esempio si può pensare di abbinare al piano l’acquisto a rate di un telefono senza anticipo. Questo è possibile con le offerte smartphone incluso, che prevedono un vincolo di permanenza minimo di 30 mesi. Per tutto il mese è poi disponibile la Promo Estate, che permette di iniziare a pagare le rate a settembre per chi richiede un finanziamento TIMFin (TAEG 0,00% salvo approvazione) direttamente su carta di credito. La promozione però è riservata a chi è cliente dell’operatore per il mobile da almeno 6 mesi o da 12 per chi ha la linea fissa. Quest’ultimi possono addebitare le rate in fattura. La consegna del telefono è gratuita e avverrà tramite corriere in pochi giorni lavorativi.

Alle offerte TIM per il cellulare si può poi aggiungere anche tutto l’intrattenimento delle piattaforme proprietarie dell’azienda:

1. TIMVISION Calcio e sport

TIMVISION: film, serie TV, documentari e produzioni originali, i migliori programmi Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport Player per 12 mesi

DAZN: tutta la Serie A fino al 2024 in esclusiva, Europa League, Conference League e tanti altri sport

Infinity+ per 12 mesi: Champions League e altri contenuti

La visione è gratuita fino al 31 agosto, poi si rinnova a 19,99 euro al mese 12 mesi. Da settembre 2023 il prezzo è fissato a 29,99 euro al mese.

TIMVISION Gold

TIMVISION

DAZN

Infinity+ per 12 mesi

Netflix (piano standard con visione in HD su due dispositivi in contemporanea)

Disney+

La promozione costa 10 euro fino al 31 agosto, poi si rinnova a 39,99 euro al mese per 12 mesi Da settembre 2023 il prezzo è fissato a 45,99 euro al mese.

Per entrambe le offerte è previsto un costo di attivazione di 19,99 euro, scontato a 9,99 euro per chi ha già a casa il TIMVISION Box.

Scopri le offerte fibra TIM con TIMVISION incluso»

Offerte TIM per il cellulare per chi è già cliente fisso

Offerte per i già clienti fisso Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Premium Famiglia illimitati 5 GB (Giga illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 9,99 euro Supergiga Famiglia non inclusi 5 GB (Giga illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 5,99 euro Supergiga Pack Famiglia non inclusi 300 GB per 3 mesi primo mese gratuito, poi 19,99 euro

Se avete già una attivato una linea fissa con l’operatore ci sono alcune offerte TIM per il cellulare a voi dedicate. Tariffe come TIM Premium Famiglia, che include minuti e SMS illimitati e 5 GB a 9,99 euro al mese, permettono di navigare fuori casa come su fisso o costituiscono un’eccellente alternativa per la connessione di casa. Acquistandola online primo mese e attivazione sono offerti da TIM. Per la SIM servono 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Attiva TIM Premium Famiglia »

Supergiga Pack Famiglia è la promozione con la quantità di traffico dati incluso più ampia in quanto permette di avere ben 300 GB per 3 mesi a 19,99 euro. Acquistandola online primo mese e attivazione sono offerti da TIM. Per la SIM servono 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Dopo 3 mesi la tariffa si rinnova con 5 GB inclusi a 5,99 euro al mese.

Entrambe le offerte danno a chi le sottoscrive la possibilità di acquistare a prezzo scontato un modem Wi-Fi 4G o una TIM Cam in tutti i negozi ufficiali dell’operatore. Il primo è disponibile a partire da 29,99 euro mentre la seconda da 19,99 euro.

Il vero vantaggio di chi è cliente di TIM per la rete mobile e fissa sta però nel fatto di poter attivare TIM Unica. La promozione è gratuita e include Giga illimitati per i telefoni di tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche non intestate al titolare della rete fissa) con anche TIMVISION più Disney+ per 3 mesi (poi si rinnova a 9,99 euro al mese) e 10 badge da aggiungere a quelli accumulati su Party Collection per vincere con TIM Party un volo per Las Vegas o Los Angeles. Per una maggiore comodità il pagamento di tutte le linee (mobile e fissa) avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.