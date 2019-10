Offerte Tim nuovi clienti: le migliori promo di ottobre 2019

Tim è tra i pochi operatori ha disporre di un’offerta 5G e nel proprio listino presenta tariffe di telefonia mobile in grado davvero di soddisfare tutti i gusti e le esigenze in termini di consumi. Scopri le offerte di ottobre per chi passa a Tim

Tim è tra gli operatori di telefonia mobile all’avanguardia per quanto riguarda il 5G. I primo provider per numero di linee attive in Italia è l’unico insieme a Vodafone ad aver realizzato un’offerta commerciale dedicato al più recente standard di comunicazione per reti mobili. La linea Advance permette di avere tutti i minuti per chiamare e i Gigabyte necessari per navigare in Rete in 5G e utilizzare i principali servizi online di streaming musicale e video, chat e social network senza doversi preoccupare troppo del traffico consumato.

Con il 5G è possibile navigare fino a 2 Gigabit al secondo in download per fruire di contenuti video in qualità Ultra HD senza lag o ritardi nella visione. Il maggior numero di pixel garantisce un effetto profondità maggiore e una superiore percezione dei colori. Tim ha strutturato la sua rete in modo da offrire le migliori performance nei luoghi più affollati o in condizioni di traffico elevato anche in movimento. La connessione risulta sempre stabile e fluida nonostante le possibili interferenze alla ricezione del segnale. Il provider offre poi assistenza dedicata tramite il numero gratuito 119. Operatori specializzati forniscono tutto il supporto dal lato tecnico e amministrativo di cui gli utenti hanno bisogno.

Tim con il 5G oggi raggiunge Roma, Torino e Napoli ma entro la fine dell’anno la copertura verrà estesa anche a Milano, Bologna, Verona, Firenze, Matera e Bari, oltre a 30 destinazioni turistiche e 50 distretti industriali. L’obiettivo è di arrivare a 120 città nel 2021 per raggiungere il 22% della popolazione. Non solo, la velocità di navigazione salirà progressivamente fino a 10 Gigabit al secondo. Chi non intende sottoscrivere una delle tariffe Advance può comunque accedere alla rete 5G di Tim pagando l’apposita opzione da 10 euro al mese.

La rete 4G di Tim è anche più estesa. L’operatore con questa tecnologia copre il 98% degli utenti italiani e gli consente di navigare ad una velocità fino a 300 Megabit al secondo con il 4G+ e fino a 700 Megabit al secondo con il 4.5G.

Tim è particolarmente generoso con chi sceglie di attivare un suo piano e arriva da altri operatori. L’azienda infatti permette di accedere ad una lunghissima lista di servizi utili per i nuovi clienti. Tra questi c’è ad esempio Ricarica Automatica e Ricarica+. Il primo permette di ricevere un addebito pari all’esatto importo per coprire il rinnovo del piano il giorno prima della scadenza mensile. Inoltre, quando il credito scende sotto i 3 euro se ne ricevono automaticamente 5. L’addebito può avvenire su carta di credito, Tim Pay o conto corrente. Nel servizio è inoltre compreso il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo offerti da terzi e 5 GB al mese gratis per un anno che si aggiungono a quelli già previsti dal piano attivo.

Con Ricarica+ invece si ottengono minuti, Gigabyte e credito telefonico extra e la possibilità di vincere uno smartphone o tablet di Samsung e ricariche. Nel pacchetto è anche compreso un voucher per 2 ingressi al cinema al costo di un solo biglietto.

Tim è anche un’azienda molto attenta ad offrire ai suoi nuovi clienti tutto l’intrattenimento che vogliono anche in mobilità:

TIMVISION : serie TV in esclusiva, produzioni originali, cartoni animati, film in prima visione a pochi mesi dall’uscita nelle sale senza interruzioni pubblicitarie o vincoli di durata. Una volta registrati su smartphone si possono vedere gli stessi contenuti anche su Smart TV, console, PC, tablet e Chromecast. L’app è disponibile per iPhone, Android e Windows Phone. Il primo mese del servizio è gratuito.

: serie TV in esclusiva, produzioni originali, cartoni animati, film in prima visione a pochi mesi dall’uscita nelle sale senza interruzioni pubblicitarie o vincoli di durata. Una volta registrati su smartphone si possono vedere gli stessi contenuti anche su Smart TV, console, PC, tablet e Chromecast. L’app è disponibile per iPhone, Android e Windows Phone. Il primo mese del servizio è gratuito. TIMMUSIC: catalogo di 30 milioni di brani da ascoltare in streaming su smartphone e PC. Il servizio prevede ski illimitati e nessuna interruzione pubblicitaria. L’accesso alle canzoni non prevede il consumo dei Gigabyte previsti dal piano telefonico ed è comunque possibile procedere all’ascolto offline.

catalogo di 30 milioni di brani da ascoltare in streaming su smartphone e PC. Il servizio prevede ski illimitati e nessuna interruzione pubblicitaria. L’accesso alle canzoni non prevede il consumo dei Gigabyte previsti dal piano telefonico ed è comunque possibile procedere all’ascolto offline. TIMGAMES: oltre 50 giochi per console direttamente sullo smartphone. Il servizio come per TIMMUSIC permette di giocare online senza consumare il traffico dati previsto dall’offerta attiva sul telefono.

Tim supporta i suoi nuovi clienti anche quando si tratta di configurare il telefono. Il servizio DoctorTim mobile consente infatti di mettersi in contatto con uno specialista che da remoto provvederà a fornire consulenza per impostare correttamente il dispositivo o effettuare il trasferimento di contatti, foto, video, immagini e file di vario tipo dal vecchio smartphone a quello nuovo.

Chi è preoccupato per la propria sicurezza online può invece sottoscrivere Tim Protect. La piattaforma offre:

Parental control: filtro per i contenuti dei siti indesiderati, limite al tempo concesso alla navigazione per i bambini. Le impostazioni possono essere modificate da remoto.

Protezione navigazione e banking: blocco dei siti potenzialmente pericolosi e protezione delle transazioni online

Antivirus e Antimalware: protezione contro virus, phishing, spam, malware, attacchi hacker e tentativi di furto d’identità

Antifurto e localizzazione: in caso di furto o smarrimento si può ritrovare lo smartphone tramite la geolocalizzazione, bloccarlo da remoto e cancellare i dati in esso contenuti. La piattaforma offre protezione per smartphone, tablet, PC fissi e notebook

Non bisogna poi dimenticare le interessantissime offerte telefono incluso di Tim. L’operatore consente di associare l’acquisto a rate di uno smartphone top di gamma di grandi brand come Apple, Huawei, Xiaomi e Samsung a tutte le sue tariffe Ricaricabile con un piano dati attivo. L’azienda richiedere un vincolo di 24 o 30 mesi a seconda del modello scelto e un eventuale anticipo. I nuovi clienti di Tim hanno la possibilità di spendere ancora meno per l’acquisto di un nuovo dispositivo di fascia alta grazie a Tim Party, il programma di sconti e premi dedicato agli utenti dell’operatore.

Con Tim Next si può poi decidere di tenerlo o restituirlo dopo 6 mesi. In alternativa, si può cambiarlo con un altro modello incluso nella promozione. Il pagamento è previsto solo con carta di credito. E’ importante sottolineare che se si decide di cambiare operatore o di recedere dal contratto prima della scadenza si dovranno pagare le rate residue.

Le offerte per chi passa a Tim di ottobre

1. Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 4.5G fino a 700 Mbps

L’offerta ha un costo di 19,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. E’ possibile pagare con carta di credito, conto corrente o credito residuo, ma in questo caso i GB a disposizione scendono a 20. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete.

2. Tim Advance 5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 9 euro. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.ù

3. Tim advance 5G Top

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 49,99 euro al mese e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente solo in negozio. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, della priorità di Rete e di ottenere assistenza tecnica dedicata chiamando il numero gratuito 119. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Quando si è all’estero in roaming, Tim Advance 5G Top offre:

250 minuti per chiamare

250 SMS

3 GB di traffico per navigare in Internet

Chi sottoscrive questa tariffa ha inoltre accesso gratuito alla piattaforma TimGames fino al 31/12/19. Il servizio per il mobile gaming offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. I primi 1000 clienti che acquistano un telefono 5G entro il 31/12/19 nei negozi Tim aderenti hanno in omaggio il controller Tim Gamepad.

A Tim Advance 5G Top è possibile associare l’acquisto di uno smartphone tra:

Samsung Galaxy S10 5G – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo invece di 1279,99 euro

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo invece di 1279,99 euro Xiaomi Mi Mix3 5G da 128 GB – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 799,99 euro

da – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 799,99 euro Oppo Reno – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 899,99 euro

4. Tim Young Senza Limiti Top Edition

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 30 anni. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Scegliendo l’addebito su carta di credito, conto corrente o Tim Pay, il costo d’attivazione è di 9 euro. Scegliendo l’addebito su credito residuo la spesa per l‘attivazione sale a 12 euro e i Gigabyte scendono a 30. La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e include un abbonamento a TIMMUSIC Platinum fino a al 31/12/19.

5. Tim 60+ Senza Limiti

Minuti illimitati per chiamare

4 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13 euro al mese se si sceglie il rinnovo su credito residuo e la spesa per l’attivazione è di 3 euro per i nuovi clienti o chi attiva una seconda linea. La spesa sale a 19 euro per chi è già cliente dell’operatore.

Rinnovando con Tim Pay, carta di credito, conto corrente o nei negozi Tim il costo è di 12 euro e la spesa per l’attivazione è pari a zero. Scegliendo l’addebito in bolletta il costo scende a 9,90 euro e non è prevista spesa per l’attivazione.

Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La promozione consente inoltre di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Sottoscrivendo la promozione Tim 100% si ottengono 5 GB in regalo ogni mese. Nel pacchetto sono compresi anche il Servizio Clienti 119 e Doctor Tim Mobile.

La tariffa è riservata agli over 60.