Offerte TIM nuovi clienti: le migliori promo di Luglio 2020

Il mese di luglio 2020 prende il via con diverse nuove offerte per i clienti interessati a passare a TIM. Le occasioni per risparmiare senza rinunciare a tariffe complete e vantaggiose sono davvero numerose. Ecco, quindi, quali sono le migliori promo di luglio 2020 per tutti i nuovi clienti che passano a TIM.

TIM è un punto di riferimento del mercato di telefonia in Italia e propone, a luglio 2020, una lunga serie di offerte e promozioni da sfruttare, sia per quanto riguarda la connessione Internet casa che lo smartphone. Da segnalare, inoltre, che chi sceglie TIM sia sul fisso che sul mobile potrà ottenere vantaggi davvero significativi come la possibilità di sfruttare Giga illimitati senza costi aggiuntivi con la promozione TIM Unica.

Ecco quali sono le migliori offerte TIM di luglio 2020:

Offerte Internet casa di TIM

Le offerte Internet casa di TIM permettono di sfruttare la fibra ottica FTTH ed una connessione illimitata ad alta velocità. La fibra dell’operatore è disponibile in oltre 100 comuni italiani, con una copertura in costante crescita. Chi non è raggiunto dalla fibra ottica, può attivare un abbonamento con la fibra mista FTTC oppure con l’ADSL. Da notare che TIM propone anche un’offerta Internet wireless (con tecnologia “fibra mista radio”), ottima per chi non è raggiunto da FTTH e FTTC.

Ecco le offerte di rete fissa di TIM del mese di luglio 2020:

TIM Super Fibra

Il punto di riferimento della gamma di offerte TIM per la linea fissa di casa è TIM Super Fibra. Si tratta di un piano d’abbonamento completo e davvero molto conveniente, disponibile per tutti i nuovi clienti che attivano una linea fissa con TIM (anche con portabilità del numero). Ecco i bonus inclusi:

linea telefonica con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali connessione illimitata ad Internet tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload; attualmente, la fibra FTTH di TIM è disponibile in oltre 100 comuni italiani; se la fibra ottica FTTH non dovesse essere disponibile all’indirizzo di casa dell’utente, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC sino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite rete ADSL sino a 20 Mega; le condizioni dell’offerta non cambiano

Disney+ e TIM Vision+ inclusi per 6 mesi senza costi aggiuntivi ; dal settimo mese, l'abbonamento si rinnova a 3 Euro al mese (invece che 11,99 Euro al mese) con possibilità di disdetta senza costi; l'utente può richiedere in noleggio il TIM Vision Box da collegare alla TV al costo di 3 Euro al mese

; dal settimo mese, l’abbonamento si rinnova a 3 Euro al mese (invece che 11,99 Euro al mese) con possibilità di disdetta senza costi; l’utente può richiedere in noleggio il TIM Vision Box da collegare alla TV al costo di 3 Euro al mese DAZN e NOW TV Sport (per seguire tutto il campionato di Serie A e tanti altri eventi sportivi) a 29,99 Euro al mese invece che 38,99 Euro al mese con primo mese gratis

(per seguire tutto il campionato di Serie A e tanti altri eventi sportivi) a invece che 38,99 Euro al mese con primo mese gratis Promozione TIM Unica: Giga illimitati sulla propria SIM TIM (con offerta attiva) e su di un massimo di altre 5 SIM TIM semplicemente portando il costo delle offerte per smartphone all’interno della fattura relativa all’abbonamento di rete fissa TIM

TIM Super Fibra presenta un costo periodico di 29,90 Euro al mese a tempo indeterminato. Nel canone mensile dell’offerta sono inclusi il contributo di attivazione (pari a 10 Euro al mese per 24 mesi) ed il costo del modem Wi-Fi (pari a 5 Euro al mese per 24 mesi). In caso di recesso prima del completamento del pagamento rateale, l’utente dovrà corrispondere le rate residue dell’attivazione e del modem Wi-Fi.

TIM Super Fibra è attivabile direttamente online, dopo la verifica della copertura che permette di individuare la tecnologia con cui avverrà la connessione ad Internet. Per attivare online l’offerta è possibile cliccare sul link qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra

TIM Super FWA

Gli utenti che non sono raggiunti dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista FTTC possono valutare un’altra opzione prima di attivare un abbonamento tramite rete ADSL. L’opzione in questione si chiama TIM Super FWA, un’offerta che permette di realizzare una connessione illimitata sfruttando una tecnologia denominata “fibra mista radio“. Di fatto, quest’abbonamento sfrutta una connessione wireless tra l’abitazione dell’utente e il ripetitore di TIM. Tale connessione viene realizzata grazie al modem fornito in comodato d’uso gratuito dall’operatore.

Ecco i dettagli di TIM Super FWA:

linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali connessione wireless “fibra mista radio”; per i primi 200 GB di traffico dati mensili la connessione presenta una velocità massima di 30 Mega in download e 3 Mega in upload; una volta esaurito il bundle dati, sino al successivo rinnovo mensile, sarà possibile navigare senza limiti con velocità massima di 1 Mega sia in download che in upload

“fibra mista radio”; per i primi di traffico dati mensili la connessione presenta una velocità massima di una volta esaurito il bundle dati, sino al successivo rinnovo mensile, sarà possibile navigare senza limiti con velocità massima di 1 Mega sia in download che in upload Disney+ e TIM Vision+ inclusi per 6 mesi senza costi aggiuntivi, dal settimo mese, la sottoscrizione si rinnova a 3 Euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento

dal settimo mese, la sottoscrizione si rinnova a 3 Euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento TIM Unica: Giga illimitati per la SIM TIM per smartphone e per un massimo di altre 5 SIM TIM semplicemente portando il costo dell’offerta mensile della SIM nella fattura TIM, senza alcun costo aggiuntivo

TIM Super FWA presenta un costo periodico di 24,90 Euro al mese con attivazione inclusa nel prezzo (10 Euro al mese per 24 mesi per i nuovi clienti e 8 Euro al mese per 24 mesi per i già clienti). Il modem viene fornito da TIM in comodato d’uso gratuito. In base alla copertura, sarà necessario installare il modem Indoor o il modem Outdoor.

Il modem Indoor è auto-installante. L’utente potrà seguire, in completa autonomia, la procedura di configurazione per iniziare a sfruttare la connessione ad Internet. Il modem Outdoor, invece, deve essere installato da un tecnico specializzato. In questo caso è previsto un contributo di installazione di 99 Euro (rateizzato in 24 rate da 4,13 Euro al mese).

TIM Super FWA è attivabile direttamente online, previa verifica della copertura. Per attivare l’offerta è possibile cliccare sul link qui di sotto e seguire la procedura di sottoscrizione:

Verifica la copertura ed attiva TIM Super FWA

Offerte per passare a TIM con lo smartphone

Per chi vuole passare a TIM con lo smartphone, il mese di luglio 2020 prende il via con diverse opzioni da tenere d’occhio. TIM propone l’accesso alla rete 5G (già incluso nelle offerte che presentano il marchio “5G” o attivabile con un’apposita opzione da tutti gli altri clienti) ed offre diversi vantaggi aggiuntivi a partire da TIM Unica che, per i clienti di rete fissa, permette di ottenere Giga illimitati senza alcun costo extra (basta semplicemente portare il costo dell’offerta mobile nella fattura della rete fissa).

Ecco alcune delle migliori offerte “passa a TIM” di luglio 2020:

TIM Advance 4.5G: minuti ed SMS illimitati e 40 GB in 4.5G (8 GB in roaming UE) a 19,99 Euro al mese

minuti ed SMS illimitati e 40 GB in 4.5G (8 GB in roaming UE) a 19,99 Euro al mese TIM Advance 5G: minuti ed SMS illimitati e 40 GB in 5G (12 GB in roaming UE) a 29,99 Euro al mese

minuti ed SMS illimitati e 40 GB in 5G (12 GB in roaming UE) a 29,99 Euro al mese TIM Advance 5G Unlimited: minuti, SMS e Giga illimitati (12 GB in roaming UE), 250 minuti al mese dall’Italia all’estero, 250 minuti, 250 SMS e 3 GB Roaming in Svizzera, Monaco, Usa, Canada a 39,99 Euro al mese

minuti, SMS e Giga illimitati (12 GB in roaming UE), 250 minuti al mese dall’Italia all’estero, 250 minuti, 250 SMS e 3 GB Roaming in Svizzera, Monaco, Usa, Canada a 39,99 Euro al mese TIM YOUNG Student Edition (per Under 25): minuti ed SMS illimitati, 40 GB (15 GB in roaming extra UE) e Giga illimitati su app di chat, social e musica a 9,99 Euro al mese

minuti ed SMS illimitati, 40 GB (15 GB in roaming extra UE) e Giga illimitati su app di chat, social e musica a 9,99 Euro al mese TIM YOUNG Senza Limiti (per Under 30) : minuti ed SMS illimitati, 60 GB (15 GB in roaming extra UE) e Giga illimitati su app di chat, social e musica a 14,99 Euro al mese

: minuti ed SMS illimitati, 60 GB (15 GB in roaming extra UE) e Giga illimitati su app di chat, social e musica a 14,99 Euro al mese TIM Junior (per Under 16): 200 minuti, 200 SMS, minuti illimitati verso due numeri TIM, 10 GB e chat senza limiti a 7,99 Euro al mese

Chi sceglie un’offerta mobile di TIM ha la possibilità, ricordiamo, di acquistare uno smartphone a rate scegliendo uno dei tanti modelli presenti nel listino dell’operatore. L’acquisto dello smartphone va formalizzato in un negozio TIM dove l’utente potrà scegliere il modello preferito in base alla disponibilità. La formula per l’acquisto a rate è quella “standard” con un anticipo (spesso azzerato) e 30 rate mensili di pari importo (l’effettivo importo di rate e anticipo è legato al modello scelto ed all’offerta attivata).

Per l’estate, TIM mette a disposizione degli utenti anche alcune offerte “solo Giga” come:

Supergiga 40: 40 GB al mese a 9,99 Euro al mese per i primi tre mesi; successivamente 20 GB al mese a 9,99 Euro al mese; con TIM Unica i Giga diventano illimitati

40 GB al mese a 9,99 Euro al mese per i primi tre mesi; successivamente 20 GB al mese a 9,99 Euro al mese; con TIM Unica i Giga diventano illimitati Supergiga 100: 100 GB al mese a 13,99 Euro al mese per i primi tre mesi; successivamente 50 GB al mese a 9,99 Euro al mese; con TIM Unica i Giga diventano illimitati

Per entrambe le offerte c’è la possibilità di attivare l’opzione Videocard (5,99 Euro al mese per i primi tre mesi, poi 9,99 Euro al mese) che permette di guardare video in streaming senza consumare i GB del proprio piano tariffario.

Ricordiamo che è possibile confrontare le offerte TIM per smartphone con tutte le altre offerte disponibili sul mercato grazie alla comparazione online. Collegandosi al comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure all’App di SOStariffe.it si avrà la possibilità di identificare, con precisione, le offerte per smartphone più vantaggiose in base alle proprie esigenze.

