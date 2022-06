Offerte TIM nuovi clienti: le migliori promo di Giugno 2022

Offerte TIM nuovi clienti : scopri le migliori promozioni di giugno del primo operatore in Italia. I Giga sono poi illimitati per i già cliente fisso

TIM anche a giugno cerca di invogliare nuovi clienti ad entrare nella sua grande famiglia di telefonia mobile regalandogli il primo mese di offerta e attivazione. L’operatore è ancora considerato da Ookla il migliore per velocità di navigazione in 5G in Italia. Con le offerte TIM nuovi clienti potete anche accedere fin da subito ai tanti sconti, vantaggi e promozioni di TIM Party e gestire comodamente la vostra offerta con un tap sullo schermo del cellulare grazie all’app MyTIM, disponibile gratis per iPhone e Android. Se avete bisogno di assistenza potete poi sempre rivolgervi al Servizio Clienti al 119 o chattare con Angie, l’assistente virtuale con intelligenza artificiale dell’operatore.

Offerte TIM nuovi clienti per chi arriva da altri operatori

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Wonder Six illimitati 100 GB primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Wonder Five illimitati 70 GB primo mese gratuito, poi 7,99 euro

Tra le offerte TIM nuovi clienti si trovano alcune proposte che sono pensate appositamente per chi sta pensando di cambiare operatore e vuole mantenere il proprio numero di telefono. Per acquistare queste promozioni, quindi, è necessario richiedere a TIM la portabilità, che ricordiamo è un’operazione del tutto gratuita.

TIM Wonder Six è indirizzata a chi arriva da Iliad e altri operatori virtuali selezionati e include minuti e SMS illimitati e 100 GB a 9,99 euro al mese. Il primo mese e attivazione sono offerti dall’operatore se la si sottoscrive online.

TIM Wonder Five è invece disponibile per chi richiede la portabilità da Fastweb Mobile, CoopVoce e altri gestori virtuali e include minuti e SMS illimitati e 70 GB a 7,99 euro al mese. Anche in questo caso primo mese e attivazione sono gratuiti con acquisto online della SIM, che per entrambe le offerte costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Se le tariffe Wonder non vi sembrano abbastanza potete aggiungere la navigazione 5G acquistando l’apposita opzione 5G On da 5 euro al mese o avere Gigabyte illimitati con TIM Unica, la promozione gratuita riservata agli utenti di rete fissa e mobile del provider. L’offerta include anche un abbonamento a TIMVISION con Disney+ per 3 mesi, che poi si rinnova a 9,99 euro al mese, e una giocata in più ogni giorno su TIM Part per vincere una e-bike di Atala. I Giga illimitati possono essere attivati per le SIM di tutta la famiglia, anche non intestate al titolare della rete fissa, fino a un massimo di sei. Il pagamento avviene con domiciliazione in fattura con TIM Ricarica Automatica.

Siete appassionati di sport? Con TIMVISION Calcio e Sport potete avere sempre con voi a portato di smartphone tutti i film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali di TIMVISION con incluso anche DAZN, su cui seguire tutta la Serie A fino al 2024, Europa League, Conference League e tantissimi altri sport tra cui boxe, tennis, ciclismo, etc. Il pacchetto comprende anche una selezione dei programmi di Mediaset dell’ultima settimana, Eurosport Player (per 12 mesi), Discovery+ e la Champions League su Infinity+ (per 12 mesi). Il piano è gratuito fino al 31/8/22 con attivazione entro il 30/7/22, poi 19,99 euro al mese per i successivi 12 mesi. Dal primo settembre 2023 il costo finale è di 29,99 euro al mese.

Con TIMVISION Gold, invece, potete avere anche un piano standard Netflix con visione in HD su due dispositivi in contemporanea e Disney+ a 10 euro al mese fino al 31/8/22 acquistandolo entro il 30/7/22. L’abbonamento poi si rinnova a 30,99 euro al mese per 12 mesi e a partire dal primo settembre 2023 a 45,99 euro al mese. Per le offerte TIMVISION è previsto un costo di attivazione di 19,99 euro, scontato a 9,99 euro per chi già dispone del TIMVISION Box.

Offerte TIM nuovi clienti con 5G e Giga illimitati

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro TIM 5G Power Top illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (50 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 19,99 euro TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G primo mese gratuito, poi 29,99 euro

Tutte le altre offerte TIM nuovi clienti possono essere acquistate anche senza portabilità, attivando quindi una SIM per la prima volta. Non ci sono nemmeno vincoli riguardo l’operatore di provenienza. Tra le proposte con navigazione 5G inclusa troviamo TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB con accesso prioritario alla rete (massime prestazioni anche nei luoghi affollati e nel caso di congestionamento della rete) a 14,99 euro al mese.

La tariffa permette poi di navigare in sicurezza con TIM Safe Web Plus, la piattaforma che protegge tutti i dispositivi connessi e blocca le minacce prima ancora che possano colpire, e salvare i propri ricordi nel cloud con un abbonamento di 3 mesi a Google One, che poi si rinnova a 1,99 euro al mese.

Per le offerte TIM nuovi clienti (anche senza portabilità) il primo mese e attivazione sono gratuiti acquistandole online mentre per la SIM servono 25 euro ma con 20 euro di traffico incluso. In negozio il prezzo scende a 10 euro con 1 cent di traffico incluso.

Chi attiva una delle tariffe per il mobile di TIM da almeno 9,99 euro al mese e passa poi all’operatore anche per la rete fissa ha uno sconto di 5 euro al mese sulle offerte Internet casa. Il prezzo di Premium Fibra con navigazione illimitata fino a1 Gbps, attivazione, modem e chiamate incluse è quindi di 24,99 euro al mese più quello per la SIM mobile.

Offerte TIM nuovi clienti per i giovani e gli anziani

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Young (solo under 25) illimitati 50 GB in 5G (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Junior (solo under 16) chiamate illimitate verso 2 numeri TIM 200 minuti verso tutti 200 SMS 10 GB 7,99 euro al mese (4,99 euro con TIM Unica attiva) o 69 euro per 12 mesi

Nelle offerte TIM nuovi clienti non potevano mancare anche delle promozioni per i giovani adulti, adolescenti e bambini. TIM Young è una tariffa per gli Under 25 con minuti e SMS illimitati e 25 GB in 5G (50 GB con 99 cent al mese in più) a 9,99 euro al mese. I ragazzi possono però utilizzare chat, social, app di musica e di meeting (solo per 3 mesi) senza consumare il traffico dati incluso nell’offerta.

A TIM Young è poi possibile aggiungere anche 100 GB per 3 mesi su Google One a 1,99 euro aggiuntivi, TIM Games e il suo catalogo di oltre 200 mobile game a 5 euro al mese o TIM One Number, l’offerta dati per utilizzare un solo numero di telefono su smartphone e smartwatch Cellular, a 99 cent al mese in più.

Chi acquista l’offerta online ha il primo mese e l’attivazione gratuiti. La SIM costa sempre 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In negozio il costo è ancora di 10 euro con 1 cent di traffico incluso.

Offerte TIM nuovi clienti per chi ha già la rete fissa

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Premium Famiglia illimitati 5 GB primo mese gratuito, poi 9,99 euro Supergiga Famiglia non inclusi 5 GB primo mese gratuito, poi 5,99 euro Supergiga Pack Famiglia non inclusi 300 GB per 3 mesi primo mese gratuito, poi 19,99 euro

I clienti TIM per la rete fissa che vogliono acquistare una SIM mobile dell’operatore possono scegliere tra diverse proposte. TIM Premium Famiglia permette di avere ogni mese minuti e SMS illimitati e 5 GB per navigare fino a 2 Gbps in download (illimitati con TIM Unica) a 9,99 euro.

Supergiga Pack Famiglia invece dopo 3 mesi si rinnova con minuti e SMS illimitati e 5 GB a 5,99 euro al mese. Come per le altre offerte TIM nuovi clienti, attivazione e primo mese del piano sono pagati dal gestore con acquisto online. Con tutte le tariffe rima citate è possibile acquistare solo nei negozi TIM un modem Wi-Fi 4G al costo di parenza di 29,99 euro o una TIM Cam da 19,99 euro.

Offerte TIM nuovi clienti solo dati

Offerte Gigabyte Prezzo mensile Supergiga 100 100 GB per 3 mesi, poi 50 GB primo mese gratuito, poi 9,99 euro Supergiga 200 200 GB per 3 mesi in 5G, poi 100 GB primo mese gratuito, poi 14,99 euro Internet 100GB 100 GB 49,99 euro, poi 49 euro ogni 6 mesi Internet 200GB 200 GB 99,99 euro, poi 99 euro ogni 12 mesi

Se a casa non avete la linea fissa potete sempre navigare in Wi-Fi su più dispositivi (smartphone, tablet, PC e altri) acquistando una delle offerte Internet mobile di TIM. Con le proposte Supergiga si hanno anche 100 GB per 3 mesi su Google One e primo mese e attivazione gratuite con acquisto online.

Con Internet 100/200 GB invece si può condividere la rete con un’altra SIM e navigare su due dispositivi in contemporanea grazie a TIM MultiSIM. Anche queste offerte consentono di acquistare un modem Wi-Fi 4G o una TIM Cam a prezzo scontato nei negozi dell’operatore.

