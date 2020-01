Offerte Tim nuovi clienti: le migliori promo di gennaio 2020

Tim è tra gli operatori di telefonia mobile più generosi con i nuovi clienti. Questi infatti spesso possono accedere a costi di attivazione ridotti o azzerati e in molti casi ricevano accesso gratuito a diversi servizi come le piattaforme di intrattenimento del provider italiano. Di seguito sono descritti nel dettaglio tutti i vantaggi di passare a Tim a gennaio e le caratteristiche delle principali offerte:

Le offerte Tim per i nuovi clienti di gennaio

1. Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 4.5G fino a 700 Mbps

L’offerta ha un costo di 19,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. E’ possibile pagare con carta di credito, conto corrente o credito residuo, ma in questo caso i GB a disposizione scendono a 20. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete.

Scopri tutte le offerte di Tim

2. Tim Advance 5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 9 euro. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

3. Tim advance 5G Top

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 49,99 euro al mese e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente solo in negozio. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, della priorità di Rete e di ottenere assistenza tecnica dedicata chiamando il numero gratuito 119. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Quando si è all’estero in roaming, Tim Advance 5G Top offre:

250 minuti per chiamare

250 SMS

3 GB di traffico per navigare in Internet

Chi sottoscrive questa tariffa ha inoltre accesso gratuito alla piattaforma TimGames fino al 31/3/20. Il servizio per il mobile gaming offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. I primi 1000 clienti che acquistano un telefono 5G entro il 31/3/20 nei negozi Tim aderenti hanno in omaggio il controller Tim Gamepad.

A Tim Advance 5G Top è possibile associare l’acquisto di uno smartphone tra:

Samsung Galaxy S10 5G – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 1279,99 euro

– 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 1279,99 euro Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Samsung Galaxy Note10 – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi

– 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi Samsung Galaxy Note10+ – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi

– 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi iPhone 11 Pro da 128 GB – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Huawei P30 Pro – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi

– 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi Xiaomi Mi Mix3 5G da 128 GB – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi

da – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi Oppo Reno – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 899,99 euro

4. Tim Young Senza Limiti

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 30 anni. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Scegliendo l’addebito su carta di credito, conto corrente o Tim Pay, il costo d’attivazione è di 9 euro. Scegliendo l’addebito su credito residuo la spesa per l‘attivazione sale a 12 euro e i Gigabyte scendono a 30. La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e include un abbonamento a TIMMUSIC Platinum fino a al 31/3/20.

5. Tim Senior 60+ Senza Limiti

Minuti illimitati per chiamare

4 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13 euro al mese se si sceglie il rinnovo su credito residuo e la spesa per l’attivazione è di 3 euro per i nuovi clienti o chi attiva una seconda linea. La spesa sale a 19 euro per chi è già cliente dell’operatore.

Annunci Google

Rinnovando con Tim Pay, carta di credito, conto corrente o nei negozi Tim il costo è di 12 euro e la spesa per l’attivazione è pari a zero. Scegliendo l’addebito in bolletta il costo scende a 9,90 euro e non è prevista spesa per l’attivazione.

Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La promozione consente inoltre di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Sottoscrivendo la promozione Tim 100% si ottengono 5 GB in regalo ogni mese. Nel pacchetto sono compresi anche il Servizio Clienti 119 e Doctor Tim Mobile.

La tariffa è riservata agli over 60.

I vantaggi nel diventare un cliente Tim

Diventare un nuovo cliente Tim significa innanzitutto poter usufruire di una rete veloce, efficiente e talmente ampia da coprire la quasi totalità della popolazione. L’azienda inoltre è attualmente l’unica insieme a Vodafone a permette di navigare in 5G, il più recente standard di rete mobile.

Tale possibilità è offerta a Roma, Torino, Firenze e Napoli. Qui gli utenti possono scorrere tra i siti web e utilizzare le loro app preferite in mobilità alla velocità di 2 Gigabit al secondo. Recentemente la copertura è stata inoltre estesa a Brescia, Genova e Monza. Milano sarà la prossima città ad essere raggiunta e poi seguiranno Bologna, Verona, Ferrara, Matera e Bari. L’obiettivo è arrivare a 120 città e 200 località turistiche entro il 2021. Il supporto al 5G è in incluso nelle tariffe della linea Advance ma è comunque possibile averlo per altri piani sottoscrivendo l’opzione da 15 euro al mese.

I clienti Tim possono poi accedere (anche gratis) a diverse piattaforme come TimMusic, TimVison e TimGames. La prima offre accesso ad un catalogo di milioni di brani che possono essere ascoltati su smartphone, tablet, PC e altri dispositivi anche in modalità offline e senza interruzioni pubblicitarie. Gli utenti hanno la possibilità di realizzare le loro playlist o di ascoltare quelle realizzate dagli esperti di Tim. L’azienda inoltre realizza a cadenza regolare contenuti in esclusiva sugli artisti del momento. Si ricorda che l’utilizzo di TimMusic non prevede il consumo del traffico dati previsto dal proprio piano telefonico.

TimVision nella versione Plus permette di guardare film, serie TV, programmi, cartoni animati e documentari di Sky Uno, Sky Arte, Sky TG24, Sky Sport 24 e i grandi eventi sportivi di Eurosport. La piattaforma permette di accedere ai contenuti in contemporanea su più dispositivi (smart TV, PC, smartphone e tablet o decoder TIM Box) e di scaricarli per una visione online. Anche in questo caso non è previsto il consumo del traffico dati incluso nella tariffa mobile. Il servizio ha un costo di 5 euro al mese ma con il primo mese in promozione gratuito.

TimGames in un unico abbonamento offre un ricco catalogo di giochi di diverse categorie (sport, azione, logica, etc.). L’utilizzo della piattaforma avviene tramite streaming quindi non è previsto il download, né aggiornamento né problemi per quanto riguarda lo spazio disponibile in memoria. I giocatori hanno la possibilità di salvare i propri progressi e di riprendere la partita in ogni momento.

Non si può poi non citare Tim Party, il programma di sconti e promozioni riservato ai clienti del primo provider per numero di linee attive. Il servizio offre premi più ricchi a seconda degli anni passati in Tim ma anche chi è appena entrato in famiglia può ricevere regali come minuti e Gigabyte aggiuntivi ogni settimana.

Tim Party regala anche vantaggi speciali in determinati periodi come la possibilità di ottenere un voucher per andare al cinema in 2 al prezzo di un biglietto o per la visione di film in prima TV su TimVision. Tim Party offre anche l’opportunità di vincere un ingresso a teatro per lo spettacolo “La Divina Commedia – Opera Musical” e di usufruire di sconti esclusivi su tantissimi brand partner dell’operatore. In più, ogni giorno si può partecipare ad una lotteria con ricchi premi.

Chi è alla ricerca di uno smartphone di ultima generazione con cui sostituire il suo obsoleto dispositivo può contare sulle offerte telefono incluso di Tim. L’azienda consente di unire ai suoi piani Ricaricabile con un piano dati attivo anche l’acquisto a rate di un telefono top di gamma dei brand più apprezzati dagli utenti come Apple, Samsung, Huawei e Xiaomi. In questi primi giorni di gennaio Tim propone diversi modelli a prezzi super scontati e offerte uniche per tenere, cambiare o restituire il terminale dopo un anno.