Offerte Tim nuovi clienti: le migliori promo di dicembre 2020

Con l'arrivo del Natale anche gli operatori propongono i propri regali per i nuovi clienti. Ecco quali sono le promozioni di Dicembre per chi passa a TIM e quali sono le offerte natalizie riservate agli utenti che attivino un piano di rete fissa o mobile con questo gestore

Anche i cataloghi dei gestori mobile e internet casa subiscono delle modifiche nel periodo natalizio. Gli operatori nel mese di Dicembre introducono delle nuove offerte regalo per chi decide di attivare uno dei loro piani. TIM in questo non è diverso dai concorrenti e approfitta del periodo di Natale per spingere gli utenti a scegliere le sue offerte.

In particolare per questo mese è in corso una promozione che arricchisce l’offerta in fibra del provider. Oltre al solito pacchetto internet casa proposto dal gestore chi attiva la rete domestica di TIM potrà ricevere il Google Nest Mini in regalo.

Ci sono anche delle novità interessanti per quel che riguarda gli smartphone presenti nello Store di questo gestore. Sono stati inseriti numerosi modelli di cellulare compatibili con la nuove rete 5G, si tratta di prodotti che possono essere acquistati a rate da coloro che hanno attiva un’offerta casa con TIM.

Chi è stanco del proprio gestore e vuole passare alle promozioni mobile di TIM potrà scegliere tra i piani per chi richiede la portabilità da altri provider con le soluzioni della linea Wonder. Si tratta di una serie di offerte appositamente studiate per fare concorrenza agli altri gestori tradizionali e virtuali. I più fortunati potranno poi accedere a delle offerte win back esclusive che saranno proposte direttamente dagli operatori di TIM.

Come trovare le promozioni più convenienti

Per poter individuare le offerte del mese si può utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Lo strumento confronterà in pochi secondi le promozioni mobile dei diversi operatori mostrando una classifica delle soluzioni più convenienti. Gli utenti potranno impostare le proprie preferenze, ad esempio di prezzo o per quantità di Giga, per ottenere dei risultati personalizzati.

Chi vuole passare a TIM da un altro gestore potrà selezionare l’opzione in portabilità in modo da visualizzare una ricerca che mostri solo le offerte ad hoc per chi cambia provider. Lo strumento di raffronto può essere utilizzato anche per individuare le migliori promozioni internet casa di Dicembre, per effettuare questa ricerca si può inserire il proprio indirizzo per sapere se si è raggiunti dalla fibra ottica o dalla sola ADSL.

Le offerte casa di TIM

Per chi vuole passare alla rete in fibra di TIM, fino al 10 Dicembre attivando l’offerta internet casa di questo provider si potrà avere in regalo il Google Nest Mini, si tratta di un speaker smart con l’assistente Google integrato. Questo dispositivo costa a prezzo pieno 59 euro.

La promozione internet casa di TIM è la Super Fibra e ha un canone mensile di 29,90 euro al mese. Il pacchetto proposto dal gestore include:

fibra illimitata fino a 1 Gigabit/s

modem HUB+ con Wi-Fi 6 (48 rate da 5 euro)

TIMVision

attivazione inclusa (24 rate da 10 euro)

chiamate illimitate verso numeri nazionali (solo per chi attiva il piano online)

Per chi attiva questa offerta inoltre è possibile anche avere gratuitamente la soluzione TIM UNICA, questa è un’ulteriore promozione che permette di avere Giga illimitati su 6 sim TIM della famiglia.

Da circa un mese TIM ha inoltre aggiunto un servizio, opzionale, di certificazione e ottimizzazione della rete internet casa. La versione Super Fibra con Wifi certificato e piano intrattenimento tv, il costo di questo pacchetto completo è di 49,90 euro al mese e include:

fibra fino a 1 Giga

chiamate illimitate verso i numeri nazionali

attivazione

modem TIM HUB+

TIMVision con Disney +, NEtflix e TIM Box (14 euro al mese, già compreso nel canone)

Certificato Wi Fi e opzione Safe Web Plus per la propria rete

Oltre alla versione più semplice di Super Fibra il gestore ha studiato anche delle promozioni che integrano i servizi internet casa con la pay tv. Le possibile offerte tra cui scegliere sono:

Super Fibra con DAZN e NOW TV – canone da 59,89 euro al mese, il primo mese di pay tv offerto da TIM

Super Fibra con Disney + – costo mensile da 34,89 euro, primo mese si paga solo il canone della fibra

Super Fibra con Netflix – canone 42,89 euro ( di cui 29,90 euro per internet e 12,99 euro per la streaming tv)

Le promozioni mobile di Dicembre

Nel catalogo delle offerte mobile TIM attivabili a Dicembre sono state aggiunte una serie di promozioni per gli utenti che chiedano la portabilità verso TIM. I pacchetti Wonder possono essere attivati solo dai clienti che passino al gestore abbandonando il vecchio operatore.

La procedura per cambiare gestore è semplice e l’utente può effettuare il passaggio anche da solo online. Per attivare un’offerta in portabilità sono necessari i dati dell’intestatario della sim, il codice fiscale dell’utente, il seriale di identificazione della vecchia sim e i dati della carta per effettuare il pagamento.

Le soluzioni Wonder tra cui scegliere sono:

Wonder da 9,99 euro al mese – una promozione con minuti illimitati e 50 Giga in 4G. Questa offerta è riservata ai clienti Ho.Mobile e Lycamobile che passino a TIM o a chi attiva una nuova sim TIM

Wonder One da 7,99 euro – questa soluzione è riservata agli utenti che passino a TIM da Iliad, PosteMobile, Spusu, 1Mobile, Daily Telecom, WithU, Rabona Mobile e MVNO. Nel piano sono compresi minuti senza limiti e 70 Giga in 4G

Wonder Two da 7,99 euro – questa offerta include minuti illimitati e 50 Giga. La promozione è per gli utenti Fastweb, CoopVoce, Tiscali, Digi Mobil, BT Enia e BT Italia che passano a TIM

Infine, Wonder Four ha un canone da 18,99 euro al mese. Nell’offerta sono compresi minuti senza limiti e 20 Giga in 4G. La promozione è per i clienti Vodafone, WindTre, Very Mobile e Kena

Il gestore impone il pagamento di un contributo di attivazione pari a 25 euro per le offerte Wonder, di questa cifra 5 euro saranno per la sim e 20 euro verranno accreditati come credito residuo.

Le offerte win back natalizie di TIM

Durante l’anno gli utenti che hanno lasciato TIM per passare ad altri operatori ricevono spesso delle chiamate dagli operatori del gestore che propongono dei piani win back. Queste offerte non si trovano nei cataloghi ufficiali dell’operatore e possono essere attivati solo se è il gestore a proporli direttamente al cliente. Le promozioni di questo tipo che sono state segnale sui forum e sui siti specializzati in offerte mobile a Dicembre sono:

Gold Pro è una promozione riservata a clienti Iliad, PosteMobile e dei principali MVNO che ritornano in TIM. Il canone proposto è da 7,99 euro al mese, nel pacchetto sono compresi minuti illimitati e 70 Giga per navigare in 4G per chi sceglie Ricarica automatica o domicilia i pagamenti. Per chi vuole il rinnovo su credito residuo i Giga compresi sono solo 50

Silver Pro è un’offerta per recuperare i clienti di Fastweb e altri MVNO (tranne Kena Mobile). Il costo mensile è di 7,99 euro al mese e include minuti senza limiti e 50 Giga

Titanium è una promo con un canone da 9,99 euro al mese e premette di avere minuti illimitati e 50 Giga in 4G. Piano riservato a utenti Vodafone, Kena Mobile, ho. Mobile, LycaMobile, WindTre e Very Mobile

Le migliori offerte di TIM a Dicembre 2020

La lista delle promozioni mobile per chi sceglie TIM è molto ampia. Nel catalogo online si trovano offerte per over 60enni, per under 25enni e per i minori di 16 anni. Chi sceglie di attivare i normali piani di questo gestore non lo fa per la loro convenienza, i prezzi dei canoni sono piuttosto elevati, ma per le prestazioni della rete e per l’assistenza tecnica.

Le offerte in 4.5G di TIM permettono di navigare fino a 700 Megabit/s in download e a 130 Megabit/s in upload. Queste caratteristiche sono ottimali per chi ha necessita di scaricare grandi quantità di dati sul proprio smartphone, per chi è abituato ad utilizzare la rete mobile in hotspot per lavorare fuori casa o per chi utilizza il cellulare per guardare film in streaming o giocare sulle piattaforme di gaming.

TIM ha inoltre lanciato una serie di promozioni 5G, la rete più veloce dell’operatore (al momento permette di navigare ad una velocità massima di 2 Gigabit/s, ma quando sarà ultimata la tecnologia dovrebbe raggiungere i 10 Gigabit/s) è attiva al momento solo a Bologna, Brescia, Ferrara, Firenze, Genova, Milano, Monza, Napoli, Roma, Sanremo e Torino. Le nuove linee sono in sperimentazione anche a Bari, Matera, Repubblica di San Marino e Torino.

Le promozioni per accedere a queste reti veloci di TIM sono le offerte Advance. Si può scegliere tra 3 tariffe:

Advance 4.5G

Advance 5G

Advance 5G Unlimited

1. Advance 4.5G

La prima è un’offerta da 19,99 euro al mese e comprende:

minuti e sms senza limiti

40 Giga su rete 4.5G (download fino a 700 Mega)

roaming UE attivo

Per attivare questa promozione è richiesto un contributo iniziale di 15 euro a cliente.

2. Advance 5G

La prima delle due soluzioni 5G di TIM è questa offerta da 29,99 euro al mese. Con l’attivazione di questo piano i clienti potranno avere:

minuti illimitati verso i numeri nazionali

sms senza limiti

50 Giga in 5G

Sarà compresa nel canone anche l’opzione TIMMusic, una applicazione che consente lo streaming di oltre 40 milioni di brani musicali. Il contributo per attivare Advance 5G è di 9 euro una tantum.

Le offerte telefono incluso

Per poter sfruttare al meglio la nuova tecnologia di connessione è necessario dotarsi di uno smartphone abilitato a navigare in 5G, se non avete un dispositivo del genere potete scegliere tra modelli di smartphone di Samsung, Huawei, Apple o di altri brand presenti nello Store di TIM.

Questi cellulari possono essere acquistati a rate da chi ha un’offerta casa di TIM attiva. A Dicembre alcuni degli smartphone tra cui scegliere sono:

Xiaomi MI 10 T

Apple iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12 Mini

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Per chi invece non voglia passare a TIM come operatore internet casa ma voglia acquistare uno smartphone a rate sono disponibili delle offerte telefono incluso del gestore. I modelli di cellulare disponibili sono:

Huawei P40 – anticipo zero – contributo mensile 20 euro – 30 rate

Huawei P40 Pro – anticipo zero – 26 euro per 36 mesi

Samsung Galaxy S20 5G 128GB – zero anticipo – 26 euro al mese per 30 mesi – vincolo

Samsung Galaxy Note 20 5G – contributo iniziale 99,99 euro – 21,99 euro al mese per 30 rate

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB – 40 euro al mese per 30 mesi

Apple iPhone 11 Pro 64 GB – anticipo zero – 35 euro al mese per 30 rate

Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB – contributo mensile per 30 mesi

Apple iPhone 11 Pro Max 256 GB – 299 euro di anticipo – contributo 39 euro al mese per 30 mesi

Apple iPhone 11 Pro 512 GB – 429 euro di anticipo – 39 euro al mese per 30 rate

3. Advance 5G Unlimited

L’offerta senza limiti di TIM è questa promozione Advance Unlimited, si tratta di un piano per cui viene richiesto un canone da 39,99 euro. La tariffa è compatibile con la navigazione in 5G e nel pacchetto sono compresi:

minuti e sms senza limiti verso i numeri nazionali

250 minuti verso l’estero

Giga illimitati su rete 4 G, 4.5G o 5G

Le promozioni under e over

Infine ci sono i piani per i più giovani e per gli over 60 enni. A questi clienti TIM riserva delle offerte dedicate. Iniziamo dall’offerta che i genitori possono attivare per i minori di 16 anni, il canone sarà pari a 7,99 euro al mese e includerà:

10 Giga

Giga illimitati per chattare

200 Minuti e 200 SMS verso tutti

chiamate illimitate verso 2 numeri TIM

Internet Sicuro e Parental control

TIM I love games

La promozione Young Student è destinata a chi ha meno di 25 anni ed è in promozione a 9,99 euro, anziché 11,99 euro. Nel canone sono compresi:

40 Giga

Giga illimitati per utilizzare le app Social e di messaggistica, per asoltare musica e per navigare sulle piattaforme di e-learning

Minuti e SMS illimitati

TIMMUSIC incluso

Gli under 30 hanno un’offerta riservata, si tratta di TIM Young Senza Limiti e ha un costo mensile di 14,99 euro. La promozione include:

60 Giga in 5G

Giga illimitati per Social, Chat e Musica

Minuti e SMS illimitati

TIMMUSIC incluso

La promozione per chi ha compiuto più di 60 anni è la TIM 60+ Senza limiti. L’offerta ha un costo di 12 euro al mese e comprende:

4 Giga

opzione per chattare senza consumare Giga

Minuti illimitati verso numeri italiani e in UE

Assistenza prioritaria tramite il 199

Doctor TIM Mobile, supporto per configurare i propri dispositivi