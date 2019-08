Offerte Tim nuovi clienti: le migliori promo di Agosto 2019

Ecco quali sono le promozioni per chi passa a Tim quest’estate. L’operatore gioca molto sugli extra da poter abbinare ai propri piani base, in media più costosi di quelli dei concorrenti ma con maggiori servizi aggiuntivi

State progettando una maratona di film in streaming oppure di provare quei nuovi device per accendere le luci con il comando vocale, ma l’attuale connessione non riesce a soddisfare le vostre esigenze. Oppure vi siete ormai convinti a passare alla fibra per testare le prestazioni della linea a 1 Gigabit/s. Tim ha senza dubbio delle valide alternative per voi.

L’operatore offre in promozione gratuita con tutte le sue tariffe la navigazione alla massima velocità e ha anche una vasta gamma di servizi accessori che potrete abbinare ai piani base. Ad esempio in ogni offerta è inclusa anche la possibilità di accedere ai contenuti dalle TV di Tim con TimVision. La piattaforma di streaming e on demand ha un vasto catalogo che comprende le sezioni Cinema, documentari, serie tv, una sezione junior e la Free Tv che da accesso ai programmi di La 7 e MTV.

Usando il comparatore di SosTariffe.it potete scoprire quali sono le tariffe internet casa di Tim migliori per voi e quanto potrete risparmiare rispetto al vostro attuale abbonamento ADSL o fibra. Impostate le informazioni sul consumo, sulla tecnologia preferita e sulle richieste extra, ad esempio il modem incluso o una sim per navigare da cellulare. Poi selezionate il vostro attuale operatore e in basso cliccate sull’icona di Tim e lo strumento vi fornirà tutte le informazioni utili sulle offerte che soddisfano i criteri.

Le offerte per chi passa a TIM

Ecco quali sono le tariffe internet casa per avere la fibra o l’Adsl di TIM ad Agosto 2019 con un elenco di tutti i benefit inclusi in ciascuna delle promozioni.

1. Super Fibra a 35 € al mese

Il primo anno i clienti che scelgono Super Fibra pagheranno 35 € al mese per 4 anni, nel primo anno sono compresi nel prezzo i costi per l’attivazione del servizio, rate da 5€ al mese per il modem TIM e 15 € per la linea. Dal 5° anno il costo mensile scenderà a 30 € dato che la quota da versare per il pagamento del modem sarà estinta. Avete la possibilità di non comprare il modem proposto dall’operatore, in questo caso Super Fibra vi verrà 30 € al mese dal primo anno.

Il costo di Super Fibra Tim è di 35€ al mese se si attiva in negozio o se si è già clienti Tim, per chi sottoscrive il contratto online il prezzo scende a 30 € al mese per 1 anno. Dal 2° al 4° anno il costo sale a 10 € al mese e poi scende a 35 €. I vecchi clienti invece pagheranno 40 € dal secondo anno in poi.

Il costo di attivazione di 15 € per 12 mesi è già incluso nel prezzo della promozione. Se però si decide di disdire il contratto prima dello scadere dell’anno dovranno essere versate le rate mancanti. Con questa promozione viene inclusa la navigazione alla massima velocità, il servizio fuori promo costa 10 € al mese.

E per quanto riguarda il piano telefonico associato non è uno di quelli tutto incluso. L’offerta è flat sono per quel che riguarda internet, il traffico voce è invece a consumo a meno che non si paghino 5 € al mese in più. Le chiamate verso fissi e mobili nazionali saranno tariffate a: 0.19€ di scatto alla risposta e 0.19 € al minuto.

Come in tutte le sue promozioni TIM include due modelli di modem tra cui l’utente potrà scegliere, è giusto specificare che l’acquisto del dispositivo non è obbligatorio. L’operatore infatti come tutti i suoi concorrenti si è dovuto adeguare alla delibera n. 348/18/CONS dell’AGCOM che è stata ribattezzata del modem libero. Con questa comunicazione l’Authority ha stabilito che gli utenti possono scegliere liberamente il modem da usare per connettersi alla rete e ha posto come obbligo agli operatori di rendere disponibile le informazioni sul codice di migrazione necessario per configurare gli apparecchi.

In particolare con l’offerta internet casa Super Fibra vengono proposti:

il FRITZ!Box 7590, per avere il primo modello si dovrà versare un contributo di 29 € al momento della sottoscrizione del contratto, è inclusa la garanzia di 5 anni del prodotto. Si pagheranno 5€ al mese per 4 anni.

Oppure Tim Hub è abbinabile senza alcun costo iniziale con una garanzia illimitata e rate da 5 € per 48 mesi.

Per i clienti che acquistano un modem Tim o ne possiedono uno si può attivare Doctor Tim Start a 99€. Il Doctor Tim è il servizio di assistenza plus che permette al cliente di avere un tecnico che configurerà fino a 4 dispositivi collegandoli alla rete e in fase di attivazione verificherà e ottimizzerà l’impianto telefonico e di collegamento a Internet, via cavo e Wi-Fi e installerà il modem.

I primi 294 clienti che richiederanno Tim Super Fibra, sia che si tratti di cambi operatore che di attivazioni di nuove linee, avranno diritto ad uno sconto di 60€ sull’offerta proposta.

Se passando a Tim si deciderà di non domiciliare il pagamento sarà necessario pagare una cauzione di 98€ più 2€ di imposta di bollo. L’operatore inoltre si riserva di sospendere il servizio nell’eventualità in cui l’utente non paghi il bollettino. Qualora il cliente decida in un secondo momento di provvedere alla domiciliazione del servizio la cauzione versata sarà rimborsata al cliente.

Ci sono dei servizi che possono essere aggiunti al piano base, il primo è gratuito mentre gli altri costeranno 5 € al mese ciascuno. Si può scegliere tra:

Smart Home, 2 telecamere Wi Fi da collegare all’app IoTim e assistenza

TimVision Plus, i contenuti della tv di Tim tra cui serie TV, film in prima visione e cartoni su più dispositivi con HD sempre incluso

Safe Web Plus, protezione dei dispositivi domestici da minacce online

Assistenza

Voce, chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Tim per il mobile

Volendo si può anche approfittare di una promozione per il mobile da associare a questo piano Internet casa. L’offerta ha un costo di 10 € al mese addebitabili in bolletta e prevede:

20 GB per navigare in rete (6GB da usare in UE)

chiamate ed sms illimitati

Se si attiva il servizio Tim Ricarica Automatica si ha diritto ad altri 10 GB ogni mese più altri 5 GB al mese per un anno.

Abbinabile alle offerte inoltre è anche TimPay, una carta prepagata Mastercard sia virtuale che cartacea. Il prodotto è stato creato in collaborazione con Hype e Banca Sella e non ha costi fissi di emissione o gestione. Si potrà usare per effettuare pagamenti e bonifici da App o in succursale, senza spese. Si possono ricaricare fino ad un massimo di 500 € al giorno e non più di 250 € ad operazione.

Attivando questa carta si avranno altri 60 GB extra per 1 anno sul numero Tim.

Condizioni di recesso e disdetta

In caso di disdetta anticipata della promozione o se si decide di disattivare l’opzione Smart Home il cliente deve:

restituire le due telecamere Tim a proprie spese. L’indirizzo a cui inviare il pacco è: Telecom Italia S.p.A. c/o Geodis Logistics, Magazzino Reverse A22, Piazzale Giorgio Ambrosoli snc 27015 Landriano (PV). Si può scegliere la consegna con corriere o posta. Oltre all’invio si deve provvedere alla comunicazione dell’avvenuta spedizione al Servizio Clienti linea fissa 187 entro e non oltre 30 giorni dalla data di recesso.

Oppure si possono acquistare le due Tim Cam, si dovrà in questo caso avvisare Tim di voler procedere in questo senso e andrà pagato quanto dovuto. I costi verranno addebitati nella prima fattura utile: 96€ se il recesso avviene entro il 1 anno dall’attivazione dell’opzione Smart Home, 48€ se il recesso avviene dal 2° anno in poi.

Per il recesso da Tim Super c’è da pagare la disattivazione della linea (30 €), oppure il passaggio ad altro operatore (5€).

Se si vuole disdire Tim Super prima dell’anno si dovranno versare le rate del contributo di attivazione (15€ al mese per 12 mesi) altrimenti incluse nella promozione.

2. Tim Super Mega a 30 € al mese

Per chi non abbia accesso alla FTTH, ma alla fibra misto rame (FTTC) fino a 200 Mbit/s in download le condizioni e il costo dell’offerta sono gli stessi descritti per la FTTH. Il pacchetto costa quindi 35 € al mese per il primo anno, senza modem, e poi 30 € al mese fino al 4 anno. Oppure 30 € se si attiva online e si attiva una nuova linea ma solo per il primo anno.

Se invece siete già clienti Tim e si vuole solo attivare la promozione il prezzo sarà 40 € al mese per 12 mesi che saliranno poi a 45 €.

Anche in questa offerta sono inclusi l’opzione Massima velocità, senza costi aggiuntivi, e uno dei servizi extra a scelta tra: Voce, Safe Web, Smart Home, Assistenza e TimVision Plus. L’opzione selezionata sarà gratuita solo per un mese, poi dovrete ricordarvi di disattivarla oppure pagherete ogni mese 5 €.

3. Tim Super Adsl a 35 € al mese

Per chi non è coperto dalla fibra è possibile passare a Tim e attivare Tim Super Adsl a 20 Mbit/s di velocità in download a 35 € al mese, stesso prezzo anche per i vecchi clienti. Il vincolo contrattuale in questo caso è di 24 mesi.

Sono inclusi l’attivazione, il modem, TimVision, uno dei servizi extra tra Smart Home (il primo mese in promozione a 5 € al mese), TimVision Plus, Assistenza e Voce. Se si sceglie uno di questi servizi aggiuntivi anche con Super ADSL sarà gratuito per il primo mese, poi costerà 5 € mensili.

Il modem gratuito abbinato a questa offerta è Smart Modem, un prodotto adatto per ADSL e FTTC fino a 100 Mbit/s. Ha 4 porte Gigabit Ethernet e 1 porta WAN, può gestire due linee telefoniche e ha 2 porte USB.

Anche con Super Mega e Super Adsl è possibile approfittare dell’offerta Tim Mobile così come descritta nel piano Super Fibra.

4. TIM Internet FWA

Questa soluzione è adatta per coloro che invece non sono raggiunti dalle tecnologie tradizionali di accesso alla rete. La connessione FWA si basa infatti sul collegamento tramite onde radio. Il servizio offerto da Tim prevede l’installazione di un’unità outdoor, all’interno della quale sarà inserita una sim, e di un’unità “indoor”, collegata alla prima tramite cavo LAN per poter collegare i dispositivi di casa. Il modem indoor è in comodato d’uso per la durata del contratto.

Non si tratta di un’offerta illimitata, nel piano sono inclusi 120 GB di traffico internet.

I costi di questa soluzione sono di 25 € al mese per il primo anno, poi salgono a 30 €. La velocità di navigazione sarà di 30 Mbit/s in download e fino a 3 Mbit/s in upload.

L’intervento del tecnico per l’installazione dell’impianto avrà un costo di 99€ che potranno essere pagati con 24 rate da 4.20€ ciascuna.

Tutte le promozioni Tim del momento inoltre prevedono, su richiesta, la possibilità di noleggiare il Decoder Tim Box a 3€ al mese.

I limiti delle promo voce illimitate

Per tutte le offerte Tim a traffico illimitato è bene sapere che l’utilizzo è soggetto alle condizioni di uso lecito e corretto. I parametri da rispettare nel caso di questo operatore sono i seguenti:

traffico giornaliero uscente non superiore a 300 minuti

traffico mensile uscente non superiore a 1500 minuti

Se non si rispettano queste soglie la società si riserva di sospendere il servizio ai clienti.