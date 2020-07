Offerte TIM Mobile Luglio 2020: le migliori promozioni del mese

Una guida su quali sono le condizioni delle offerte del mese di Luglio di TIM per i clienti mobile. Il gestore ha anche lanciato le sue promozioni con Giga illimitati, ecco quali sono i costi di queste tariffe e come attivarle

Un cliente che passi a TIM deve aver ben chiaro in mente quali siano le caratteristiche delle offerte su cui si vuole concentrare. I piani del gestore non sono tra i più economici, se si vuole una promozione a prezzi molto bassi e con tanti Giga si trovano le proposte degli operatori virtuali.

TIM, però, offre come vantaggi una delle migliori coperture sul territorio nazionale e una delle reti più veloci. Nel suo catalogo inoltre ci sono offerte per i minori con servizi di blocco delle pagine internet inappropriate e le funzioni di parental control e poi sono anche state introdotte le promozioni tutto incluso: chiamate, sms e Giga illimitati.

Il servizio di comparazione online

Per poter capire quale sia il piano tariffario di TIM che meglio si adatta a ciò che state cercando il sistema del comparatore di SosTariffe.it può essere utile. Questo strumento vi permette di selezionare le condizioni: Giga, prezzo, operatore di provenienza, ecc.

I risultati saranno quindi filtrati secondo le indicazioni da voi fornite e vi restituiranno solo le promozioni che rispettano i parametri preferiti. Non dovrete quindi stare lì a cercare quali siano le offerte per gli over 60enni o per gli under 30. Nello schema saranno anche riportate le condizioni economiche e i principali servizi inclusi nei canoni proposti con un rimando ai prospetti informativi delle promozioni.

Scopri le promozioni del mese di TIM

Le migliori offerte mobile di TIM a Luglio 2020

TIM ha offerte che vanno dai circa 8 euro al mese di canone fino ai 39,99 euro mensili, si tratta di promozioni con servizi e condizioni molto diverse. In genere i clienti che passano a questo gestore, o che attivano uno dei piani di TIM, non sono in cerca di risparmi, però puntano sulla qualità dei servizi e delle reti dell’operatore.

A Luglio le diverse promozioni per entrare nella community degli utenti TIM sono:

Junior Pack

Young Senza Limiti

60+ Senza Limiti

Advance 4.5G

Advance 5G

Advance 5G Unlimited

1. Junior Pack

Il piano è per gli under 16 e solo per i nuovi clienti TIM, il costo del canone è di 39 euro per 6 mesi. Il Junior Pack include:

200 minuti verso numeri fissi e mobili nazionali

200 sms

minuti senza limiti verso 2 numeri TIM

10 GB per navigare in 4 G

5 GB in roaming in Ue

Chat con Giga illimitati

I Love Games

Nell’offerta saranno anche inclusi i servizi di parentale control e per la navigazione sicura su internet grazie all’opzione Safe Web.

Per questa promozione TIM limita la velocità della propria rete mobile a 150 Mbit/s in download e 75 Mbit/s in upload. Se si consumerà tutto il traffico dati compreso nel piano, si potrà continuare a navigare pagando 0,04 euro ogni MB.

Al termine dei primi 6 mesi dell’attivazione dell’offerta il cliente potrà riattivare Junior Pack alle stesse condizioni per altri 6 mesi. Dopo il primo anno, e se il minore ha ancora meno di 16 anni, si potrà poi passare a Junior Pack da 7,99 euro al mese.

2.Young Senza Limiti

Il secondo piano incluso nell’elenco è l’offerta per i giovani che non abbiano ancora compiuto 30 anni. Per avere le reti e i servizi TIM questi utenti pagheranno ogni mese 14,99 euro. Nel canone di Young Senza limiti sono inclusi:

60 GB per chi attiva TIM Ricarica automatica

15 GB da usare in Ue

minuti e sms senza limiti verso numeri nazionali

opzione Giga illimitati per app social, chat e per ascoltare musica

6 mesi di TIMMusic Platinum, piattaforma con 25 milioni brani

Si potrà attivare l’offerta anche con il tradizionale metodo di pagamento con accredito sul conto della sim. In questo caso però il bundle dati compreso nel piano sarà di 30 GB (di cui 7,5 GB saranno utilizzabili in Ue).

TIM Ricarica automatica non è altro che una domiciliazione del costo sul conto corrente o sulla carta di credito del cliente. In questo modo l’operatore provvederà al prelievo della cifra per il rinnovo il giorno prima della scadenza del mese. Con questo servizio inoltre se il credito della sim scende sotto i 3 euro di credito, il sistema esegue una ricarica di 5 euro.

La promozione Young è compatibile con la navigazione in 5G, non appena il servizio sarà disponibile in Italia gli utenti potranno quindi sfruttare la nuova rete fino a 2 Gigabit/s. Per poter effettivamente navigare con gli standard di questa linea super veloce i clienti dovranno avere dei dispositivi adeguati.

Per i dati extra soglia consumati da chi attiva Young la tariffa applicata sarà di 1,90 euro ogni 200 MB, questo fino al raggiungimento di 1 GB di traffico.

3. 60+ Senza limiti

Un canone di 9,90 euro per questa promozione per gli over 60 enni, ma solo se il cliente ha una rete internet casa TIM e accetta di pagare anche il costo dell’offerta mobile nella fattura del fisso.

Per chi invece scelga come sistema di pagamento il rinnovo con domiciliazione dei rinnovi. il costo sarà di 12 euro. Crescerà fino a 13 euro il canone per i clienti che chiedano il rinnovo su credito residuo.

Qualsiasi sia il metodo per ricaricare la sim o rinnovare la promozione, il pacchetto comprenderà:

minuti e sms senza limiti in Italia e in Ue

4 GB per navigare in 4G in Italia

opzione Giga senza limiti per usare app social e chat

servizio di supporto dedicato chiamando l’800.500.500 e il 119

4. Advance 4.5G

Con le tariffe Advance entriamo nella fascia più costosa delle promozioni TIM. Queste offerte sono dedicate a chi voglia la rete più veloce del gestore e voglia usufruire dei servizi che permettono di vedere i contenuti video in HD e in Ultra HD.

Advance 4.5G ha un costo mensile di 19,99 euro al mese, in questo canone sono compresi:

minuti e sms senza limiti sia in Italia che in UE

40 GB per navigare sulla rete 4.5G di TIM

attivazione gratuita di TIM Unica

Con la rete 4.5G i clienti avranno garantita come massima velocità di download 700 Mbit/s.

La promozione Advance è una delle offerte che permettono agli utenti di rete fissa TIM di attivare sul mobile il servizio Giga illimitati. Il servizio TIM Unica, oltre a regalare questa estensione del bundle dati per il vostro numero, permetterà di attivare Giga senza limiti anche su altri 5 numeri TIM della famiglia.

5. Advance 5G

Il piano 5G di Advance ha un costo di quasi 30 euro al mese, 29,99 euro, ed è un’offerta per coloro che vogliano attivare appena disponibile la navigazione sulle reti 5G (velocità massima fino a 2 Gigabit/s).

Chi acquisterà questa promozione dovrà pagare 14 euro per attivazione e sim, i clienti Advance 5G avranno:

50 GB in 5G

minuti e sms senza limiti in Italia e Ue

servizi Lo Sai e Chiama Ora inclusi

TIM Unica

Vale anche per questa promozione l’opzione Giga illimitati se si ha un piano TIM per la rete internet domestica

Tutte le promozioni Advance sono offerte smartphone incluso, con questa definizione si intendono le offerte che permettono di abbinare al piano l’acquisto di un cellulare a rate. Per i clienti che attivino uno dei piani di questa categoria di offerte con TIM è previsto un anticipo da 199 euro e il versamento di 30 rate tra i 10 e i 15 euro. Ecco le condizioni per acquistare i principali smartphone inclusi nel catalogo TIM

iPhone 11 64 GB – 15 euro al mese per 30 mesi

Huawei P40 – 30 rate da 10 euro

Huawei P40 Pro – 15 euro al mese per 30 mesi

Samsung Galaxy S20 – 30 rate da 10 euro

Xiaomi Mi 10 – 30 rate da 1o euro

Samsung Galaxy S20 5G – rate da 10 euro per 30 mesi

Samsung Galaxy S20 5G+ – 30 rate da 15 euro

Attiva Advance 5G

6. Advance 5G Unlimited

Il piano Unlimited della linea Advance è l’offerta senza limiti di TIM, attivare questa promozione ha un costo di 14 euro e il canone mensile è di 39,99 euro. Con Unlimited i clienti avranno:

minuti e sms illimitati

roaming verso Ue e paesi extra Ue

Giga illimitati

3 GB anche all’estero extra UE

250 minuti verso paesi stranieri

TIM Games per 3 mesi

Scopri l’offerta Advance 5G Unlimited

Altre soluzioni per navigare in 5G

Se avete già una promozione TIM attiva sulla vostra sim ma non volete perdervi l’opportunità di sfruttare la nuova rete in 5G del gestore potete attivare l’opzione ON. Questo piano costa 10 euro al mese, che si vanno a sommare al vostro canone attuale, e vi dà solo la possibilità di abilitare la line 5G invece dalla rete 4 G o 4.5G attiva con la vostra promozione.

Contatti assistenza TIM

Il Servizio clienti del gestore risponde al 119, questo centralino è disponibile 7 giorni su 7 per informazioni e supporto con le vostre offerte mobile. Per chi chiama dell’estero il numero da contattare è il +393399119, il costo della chiamata dipenderà dal vostro contratto.

Si può anche utilizzare l’app MY TIM, un tool che permette di controllare credito residuo, di verificare i contatori dei bundle e di inoltrare le richieste di assistenza. Infine è possibile anche accedere al proprio account sul sito del gestore e operare dalla pagina personale.

Annunci Google