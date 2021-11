Offerte TIM di Natale: le anticipazioni di Dicembre 2021

Novembre non è ancora finito e quindi sono disponibili ancora per qualche ora le offerte di telefonia mobile per il Black Friday. TIM fino a domani permette quindi di accedere alle sue promozioni TIM Black Fri-days ma sono arrivate conferme che alcune di esse verranno prolungate fino a diventare vere e proprie offerte TIM di Natale.

Le offerte TIM di Natale per la telefonia mobile

Le offerte TIM di Natale permettono di raddoppiare i Gigabyte inclusi a 99 cent al mese in più. Si può scegliere tra tariffe 5G incluso per tutti o per i giovani. Vi ricordiamo che i TIM Black Fri-Days sono disponibili fino al 30/11/21

TIM offre copertura 5G nelle città di Milano, Roma, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Brescia, Verona, Ferrara, Benevento e Ivrea oltre a località turistiche come Cortina, Sanremo, Livigno, Selva di Val Gardena, Portovenere, Courmayeur, Portofino e altre come Crosio della Valle, Villadossola, Bonate Sopra, Busalla, Venaria Reale, Beinasco, Baranzate, Paderno d’Adda, San Martino Siccomario, San Vincenzo, Cascinette d’Ivrea, Gessate, Vedano al Lambro, Monza e Osio Sotto. L’opzione 5G On può essere associata anche alle offerte 4G al costo di 5 euro al mese.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo Attivazione SIM Note TIM Super 4G illimitati 50 GB (25 GB con credito residuo) 14,99 euro al mese 9 euro online Gratuita TIMMUSIC incluso Google One 100 GB incluso per 3 mesi TIM Super 5G illimitati 100 GB fino a 2 Gigabit al secondo (50 GB con credito residuo) 19 euro al mese 9 euro online Gratuita Priorità della rete (accesso privilegiato al 119) MultiSIM per condividere i Giga TIMMUSIC incluso Google One 100 GB incluso per 3 mesi TIM Super Young 5G (solo under 25) illimitati 50 GB fino a 2 Gigabit (25 GB con credito residuo) 11,99 euro al mese 9 euro online (19 euro per i già clienti) Gratuita Giga illimitati per le app di social, chat, gaming, e-learning e musica TIMMUSIC incluso TIMGAMES incluso

TIMMUSIC permette di scegliere tra oltre 50 milioni di brani, da ascoltare anche in modalità offline senza interruzioni pubblicitarie o limiti di tempo. Per l’utilizzo del servizio non si utilizzano i Gigabyte inclusi nel piano.

TIMGAMES permette di scegliere tra 200 giochi da console su smartphone, tablet e TV, con novità tutti i mesi. Il servizio non prevede alcun tipo di download e i progressi vengono salvati nel cloud. L’utilizzo di TIMGAMES non prevede il consumo dei Gigabyte inclusi nell’offerta se si naviga sotto rete dell’operatore.

In tutti i piani è anche incluso il servizio Giga di scorta. Quando si esaurisce il traffico dati incluso nel piano, in assenza di un’altra opzione dati, è possibile continuare a navigare fino a 1 GB al prezzo di 1,90 euro ogni 200 MB per un importo massimo di 9,50 euro. L’utente riceverà un SMS quando il traffico sta per esaurirsi.

Google One offre 100 GB di spazio d’archiviazione per foto, video e documenti Google Drive, Gmail e Google Foto salvate nella qualità originale. Sul telefono è sempre disponibile un backup e il piano può essere condiviso con altre 5 persone. E’ possibile richiedere assistenza (al momento solo in inglese) via chat, email o telefono senza costi aggiuntivi. Per gli abbonati Google One sono poi disponibili vantaggi extra come i crediti di Google Play e l’estensione dei periodi di prova di servizi come YouTube Premium e Stadia.

TIM dispone anche di offerte Internet mobile per navigare su PC, tablet e smartphone con chiavette Internet o modem Wi-Fi portatili:

Supergiga 20 : 20 GB e Google One 100 GB Try&Buy incluso per 3 mesi a 9,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita se la sottoscrive online, altrimenti 5 euro

: 20 GB e Google One 100 GB Try&Buy incluso per 3 mesi a 9,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita se la sottoscrive online, altrimenti 5 euro Supergiga 100 : 100 GB, Giga illimitati per le piattaforme di e-learning e Google One 100 GB Try&Buy incluso per 3 mesi a 19,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita se la sottoscrive online, altrimenti 5 euro

: 100 GB, Giga illimitati per le piattaforme di e-learning e Google One 100 GB Try&Buy incluso per 3 mesi a 19,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita se la sottoscrive online, altrimenti 5 euro Supergiga 50: 50 GB e Google One 100 GB Try&Buy incluso per 3 mesi a 13,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita se la sottoscrive online, altrimenti 5 euro

Con tutte le tariffe solo dati è possibile acquistare nei negozi TIM un modem 4G a partire da 29,90 euro.

Con le offerte TIM di Natale si possono trovare anche tanti diversi modelli di smartphone a prezzi scontati da pagare in un’unica soluzione o rate senza anticipo. La promozione TIM 5G si disattiva allo scadere della promozione ma si può rinnovare al costo di 5 euro al mese.

Samsung Galaxy A12 New – 149,90 euro (50 euro di risparmio) – TIM Safe Web Plus incluso per 3 mesi

– 149,90 euro (50 euro di risparmio) – TIM Safe Web Plus incluso per 3 mesi Motorola Edge20 Lite 5G – 279,90 euro (100 euro di risparmio) – TIM 5G gratis per 3 mesi

– 279,90 euro (100 euro di risparmio) – TIM 5G gratis per 3 mesi Xiaomi Redmi Note 10s – 199,90 euro (80 euro di risparmio)

– 199,90 euro (80 euro di risparmio) REALME C21Y – 99,90 euro (40 euro di risparmio) – TIM 5G gratis per 3 mesi

– 99,90 euro (40 euro di risparmio) – TIM 5G gratis per 3 mesi Huawei Watch 3 – 279,90 euro invece di 360,90 euro

– 279,90 euro invece di 360,90 euro Motorola Edge20 Pro 5G – 529,90 euro (160 euro di risparmio) – TIM 5G gratis per 3 mesi

– 529,90 euro (160 euro di risparmio) – TIM 5G gratis per 3 mesi Monopattino elettrico TIM Veloce Pro – 329,90 euro invece di 379,90 euro o 13 euro al mese per 30 rate per chi è cliente TIM per la rete fissa

– 329,90 euro invece di 379,90 euro o 13 euro al mese per 30 rate per chi è cliente TIM per la rete fissa Xbox Serie S – 279 euro invece di 299 euro

– 279 euro invece di 299 euro Oppo Find X3 Lite 5G – 299,90 euro (200 euro di risparmio)

– 299,90 euro (200 euro di risparmio) iPhone 13 Pro Max – 1269 euro invece di 1299 euro o 43 euro al mese per 30 rate per chi è cliente TIM per la rete fissa

– 1269 euro invece di 1299 euro o 43 euro al mese per 30 rate per chi è cliente TIM per la rete fissa iPhone 13 Pro – 1169,90 euro invece di 1199 euro o 40 euro al mese per 30 rate per chi è cliente TIM per la rete fissa

– 1169,90 euro invece di 1199 euro o 40 euro al mese per 30 rate per chi è cliente TIM per la rete fissa iPhone 13 – 919 euro invece di 939 euro o 30 euro al mese per 30 rate per chi è cliente TIM per la rete fissa

– 919 euro invece di 939 euro o 30 euro al mese per 30 rate per chi è cliente TIM per la rete fissa LG Velvet 5G – 249,90 euro (400 euro di risparmio)

– 249,90 euro (400 euro di risparmio) Samsung Galaxy Watch 3 LTE – 229,90 euro (160 euro di risparmio)

– 229,90 euro (160 euro di risparmio) Vivo V21 5G – 339,90 euro invece di 449,90 euro (TIM 5G gratis per 3 mesi)

– 339,90 euro invece di 449,90 euro (TIM 5G gratis per 3 mesi) Samsung Galaxy S21 da 256 GB + Galaxy Buds – 929,90 euro

da + – 929,90 euro Repeater ONDA WE1200AC – 19,90 euro invece di 29,90 euro o 1 al mese per 30 rate per chi è cliente TIM per la rete fissa

– 19,90 euro invece di 29,90 euro o 1 al mese per 30 rate per chi è cliente TIM per la rete fissa iPhone 13 Mini – 819,90 euro invece di 849,90 euro

– 819,90 euro invece di 849,90 euro TIM Cam – 19,90 euro invece di 29,90 euro

– 19,90 euro invece di 29,90 euro Poco M3 Pro 5G – 219,90 euro invece di 229,90 euro

– 219,90 euro invece di 229,90 euro Oppo A53s – 169,90 euro

– 169,90 euro Samsung Galaxy S21 5G – 15 euro al mese per 30 rate per chi è cliente TIM per la rete fissa

– 15 euro al mese per 30 rate per chi è cliente TIM per la rete fissa Oppo Find X3 Neo 5G – 17 euro al mese per 30 rate per chi è cliente TIM per la rete fissa

Alcune offerte TIM Black Friday-days attivabili in negozio e online sono però prolungate fino al 9/1/22, come conferma il volantino promozionale disponibile anche online:

Xiaomi 11 Lite 5G – 5 euro al mese per 30 mesi (TIM 5G gratis per 3 mesi)

– 5 euro al mese per 30 mesi (TIM 5G gratis per 3 mesi) Oppo Reno 6 5G – 7 euro al mese per 30 mesi (TIM 5G gratis per 3 mesi)

– 7 euro al mese per 30 mesi (TIM 5G gratis per 3 mesi) Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB – 13 euro al mese per 30 mesi (TIM 5G gratis per 3 mesi)

da – 13 euro al mese per 30 mesi (TIM 5G gratis per 3 mesi) Samsung Galaxy Z Fold3 5G – da 13 euro al mese per 30 mesi

– da 13 euro al mese per 30 mesi Samsung Galaxy Z Flip3 5G – da 24 euro al mese per 30 mesi

– da 24 euro al mese per 30 mesi Samsung Galaxy A12 new – 3 euro al mese per 30 mesi

– 3 euro al mese per 30 mesi Samsung Galaxy Buds Pro – 6 euro al mese per 30 mesi

– 6 euro al mese per 30 mesi Samsung Galaxy Watch4 Classic – 10 euro al mese per 30 mesi

– 10 euro al mese per 30 mesi Oppo Reno 6 Pro 5G – da 16 euro al mese per 30 mesi

– da 16 euro al mese per 30 mesi Oppo Find X3 Lite 5G – da 4 euro al mese per 30 mesi

– da 4 euro al mese per 30 mesi Oppo a 16s – 3 euro al mese per 30 mesi

– 3 euro al mese per 30 mesi Motorola Edge 20 Lite 5G – da 5 euro al mese per 30 mesi

– da 5 euro al mese per 30 mesi Motorola Moto G51 – da 4 euro al mese per 30 mesi

– da 4 euro al mese per 30 mesi Vivo V21 5G – da 4 euro al mese per 30 mesi

– da 4 euro al mese per 30 mesi Vivo Y72 – da 3 euro al mese per 30 mesi

– da 3 euro al mese per 30 mesi Xiaomi 11T Pro 5G – da 10 euro al mese per 30 mesi

– da 10 euro al mese per 30 mesi Xiaomi 11T 5G – da 7 euro al mese per 30 mesi

– da 7 euro al mese per 30 mesi Xiaomi Redmi Note 10 5G – 3 euro al mese per 30 mesi

– 3 euro al mese per 30 mesi REALME GT NEO 2 – 7 euro al mese per 30 mesi

– 7 euro al mese per 30 mesi REALME GT Master Edition – 5 euro al mese per 30 mesi

– 5 euro al mese per 30 mesi REALME C25Y – 3 euro al mese per 30 mesi

– 3 euro al mese per 30 mesi TLC 20R 5G – 3 euro al mese per 30 mesi

– 3 euro al mese per 30 mesi iPhone 13 Pro Max – da 39 euro al mese per 30 mesi

– da 39 euro al mese per 30 mesi iPhone 13 Pro – da 36 euro al mese per 30 mesi

– da 36 euro al mese per 30 mesi iPhone 13 – da 27 euro al mese per 30 mesi

– da 27 euro al mese per 30 mesi iPhone 13 Mini – da 24 euro al mese per 30 mesi

Insieme agli sconti sugli smartphone arriva anche una nuova tariffa di telefonia mobile per chi passa a TIM, che a 9,99 euro al mese offre minuti e SMS illimitati e 70 GB che diventano illimitati per tutti i telefoni della famiglia (massimo 6 numeri) per chi è già cliente per la rete fissa con TIM Unica. Il pagamento in questo caso avviene con addebito in fattura grazie a TIM Ricarica Automatica. La tariffa però prevede un vincolo di 30 mesi ed è disponibile solo per chi arriva da alcuni operatori selezionati. La SIM ha un costo di 10 euro. Alla tariffa è possibile associare:

Samsung Galaxy A12 new – 5 euro al mese per 30 mesi

– 5 euro al mese per 30 mesi Xiaomi Mi 11 Lite 5G – 3 euro al mese per 30 mesi

Tutte le offerte sopra descritte prevedono un finanziamento con TIMfin con vincolo di 30 mesi, TAN 0% (tasso fisso) e TAEG 0% (tasso fisso).

Alle tariffe smartphone incluso possono essere associati anche servizi ad hoc per i possessori di smartphone:

TIM Next permette di tenere, sostituire o restituitire liberamente il proprio telefono ogni 12 mesi. Il prezzo di partenza è di 2,90 euro al mese per un dispositivo del valore fino a 249,99 euro

permette di tenere, sostituire o restituitire liberamente il proprio telefono ogni 12 mesi. Il prezzo di partenza è di per un dispositivo del valore fino a 249,99 euro TIM Go Safe permette di sostituire o riparare un telefono in caso di rottura una volta ogni 12 mesi. Il costo è di 99 euro per un modello nuovo con un valore fino a 499,99 euro

permette di sostituire o riparare un telefono in caso di rottura una volta ogni 12 mesi. Il costo è di per un modello nuovo con un valore fino a 499,99 euro Sempre Sicuro Display è il servizio di protezione dedicato allo schermo dello smartphone che consente di sostiuirlo o ripararlo una volta ogni 12 mesi. Il costo è di 49 euro per un modello nuovo con un valore fino a 499,99 euro. L’offerta è attivabile entro 10 giorni dall’acquisto del telefono

Le offerte TIM di Natale per TV e sport

Per quanto riguarda l’intrattenimento televisivo, le offerte TIM di Natale permettono di avere tutto il meglio del calcio nazionale e internazionale più film, serie TV, documentari e e cartoni animati a un prezzo ancora più vantaggioso:

1. TIMVISION Gold

TIMVISION: film e serie TV italiani e internazionali oltre a cartoni animati e produzioni originali. Il pacchetto comprende anche il meglio dei contenuti tramessi da Mediaset negli ultimi 7 giorni ed Eurosport Player incluso per 12 mesi

film e serie TV italiani e internazionali oltre a cartoni animati e produzioni originali. Il pacchetto comprende anche il meglio dei contenuti tramessi da negli ultimi 7 giorni ed incluso per 12 mesi DAZN – tutta la Serie A (10 partite per giornata), Serie BKT con 380 match stagionali, oltre a play off e play out e il calcio internazionale con La Liga, Copa Libertadores , UEFA Women’s Champions League , alcuni match di FA Women’s Super League e Division 1 Féminine oltre ai canali tematici di Inter e Milan . La programmazione dell’app comprende anche altri sport oltre al calcio come MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette insieme ai canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD

– tutta la (10 partite per giornata), con 380 match stagionali, oltre a play off e play out e il calcio internazionale con , , alcuni match di e oltre ai di e . La programmazione dell’app comprende anche altri sport oltre al calcio come e e per la boxe, e insieme ai canali e Infinity+ (incluso per 12 mesi) – le prossime tre stagioni della UEFA Champions League , con 104 big match disponibili per la prossima edizione. Migliaia di contenuti tra film, serie tv e cartoni animati disponibili anche on demand e 4K . Inoltre ogni settimana, un grande film in anteprima con Premiere

– le prossime , con 104 big match disponibili per la prossima edizione. Migliaia di contenuti tra film, serie tv e cartoni animati disponibili anche e . Inoltre ogni settimana, un grande film in anteprima con Netflix – piano standard per la visione di film, serie TV, cartoni animati, documentari e produzioni originali in HD e su due dispositivi in contemporanea

– piano standard per la visione di film, serie TV, cartoni animati, documentari e produzioni originali in HD e su due dispositivi in contemporanea Disney+ – serie e film per gli adulti e per i più piccoli tutte le produzioni di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star

– serie e film per gli adulti e per i più piccoli tutte le produzioni di e Voucher omaggio Premium Pack Leghe Fantacalcio Serie A TIM

TIMVISION Gold ha un costo di 10 euro al mese per 3 mesi, poi 29,99 euro al mese fino al 30/9/22. L’attivazione è di 9,99 euro una tantum più 3 euro al mese per 12 mesi già inclusi nel costo mensile. Nel caso in cui si registrino problemi allo streaming è stato predisposto un canale di backup sul digitale terrestre in HD al 409.

Il TIMVISION Box è il decoder che permette non solo di guardare TIMVISION ma anche di accedere alle app più popolari come Disney+, Netflix, Prime Video, Youtube e a quelle di Google Play grazie al sistema operativo Android TV anche se non si dispone di una smart TV e su dispositivi mobili (smartphone e tablet iOS e Android). La visione è in Full HD su massimo due terminali in contemporanea. I contenuti si possono scaricare per una visione offline anche su telefono o tablet.

Il TV box è compatibile con il nuovo standard del digitale terrestre DVBT2, il cui switch è iniziato ufficialmente questa settimana, e consente anche consultare la di guida TV avanzata e navigare fra i programmi in onda e on demand. Con Chromecast integrato si può trasmettere video e musica dal telefono alla TV mentre con i comandi vocali si può accedere ai propri contenuti preferiti, meteo e le news del giorno utilizzando solo la voce. Per seguire lo stato di consegna del TIMVISION Box basta accedere all’Area Clienti MyTIM sul sito o all’app MyTIM.

2. TIMVISION Calcio e Sport

TIMVISION

DAZN

Infinity+ (incluso per 12 mesi)

TIMVISION Calcio e Sport è gratuito per i primi 3 mesi, poi 19,90 euro al mese fino al 30/9/22. L’attivazione è di 9,99 euro una tantum più 3 euro al mese per 12 mesi già inclusi nel costo mensile.

