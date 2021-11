Offerte TIM casa tutto compreso per vecchi clienti: le offerte di Novembre 2021

Tanti gestori propongono offerte diverse per chi è già cliente e per chi attiva una nuova linea, TIM invece non differenzia le sue proposte tra vecchi utenti e nuovi. In questa guida vedremo quali sono le promozioni TIM Casa tutto compreso e come puoi attivare le tariffe del gestore con i servizi tv e mobile da abbinare al piano internet casa

Navigazione veloce e una latenza bassa, le caratteristiche della rete di questo operatore sono tra le migliori disponibili per il servizio internet casa. TIM da poco ha lanciato anche la sua nuova linea internet casa di nuova generazione, si tratta di una sperimentazione per testare la sua rete fino a 10 Gigabit/s e non ancora disponibile in tutte le città.

Il gestore non ha delle offerte speciali TIM Casa tutto compreso per vecchi clienti, anzi negli anni ha scelto come strategia di proporre ai suoi utenti degli upgrade delle nuove tecnologie. Per esempio c’è chi ha ricevuto un messaggio per poter attivare la fibra FTTC da 100 o 200 Mega quando è diventata disponibile in città.

L’operatore ha un ampio catalogo di tariffe in fibra tra cui potrai trovare la tua nuova offerta internet casa. Per poter passare da un’offerta casa ad un’altra potrai usare l’app, il sito internet, il centralino del Servizio clienti o recarti in negozio. Il sistema sarà in grado di recuperare i tuoi dati con il codice fiscale associato alla tua offerta, altrimenti ti basteranno le credenziali del profilo TIM oppure il codice cliente.

Tra le promozioni TIM tra le quali potrai scegliere il tuo nuovo piano ci sono soluzioni mobile e casa, oppure pacchetti internet con TIMVision per guardare i contenuti in streaming della piattaforma TIM. Per poter individuare quale possa essere la miglior soluzione da attivare per te e per ciò di cui hai bisogno puoi usare il comparatore di SOStariffe.it, il servizio che confronta per te le promozioni di più gestori e ne evidenzia le condizioni e i costi di servizio.

Può anche essere utile fare uno speed test della tua attuale connessione per capire se effettivamente hai la possibilità di migliorare le condizioni della tua offerta TIM Casa passando ad un altro piano. La rete internet casa più efficiente al momento è la fibra fino ad 1 Gigabit/s, la linea fino a 10 Giga è ancora molto limitata e viene concessa solo ad alcuni clienti in sperimentazione.

Ecco quali sono le promozioni TIM Casa tutto compreso tra cui trovare la prossima offerta da attivare per avere un miglior servizio a disposizione.

Offerte TIM casa se sei già cliente

Le possibili tecnologie a cui puoi passare se sei un cliente TIM sono la fibra ottica, sia nella sua versione FTTC che con il collegamento diretto a casa (FFTH), e la rete fino a 10 Giga. Esegui sempre un test della copertura dei servizi prima di procedere alle attivazioni, alcuni operatori ti richiedono un supplemento se in fase di installazione del servizio si rendono conto che l’offerta richiesta non è attivabile nella tua zona.

Come cliente TIM puoi scegliere una delle seguenti soluzioni per il tuo upgrade di rete:

Premium Fibra

Exectuive

Magnifica

1. TIM Premium Fibra

Iniziamo da quello che è il pacchetto base per accedere alla fibra fino ad 1 Giga di TIM, la stessa offerta è anche disponibile con la FTTC da 100 Mega. La promozione del momento è la Premium Fibra, un piano tutto incluso che ti costerà 29,90 euro al mese e con il quale potrai avere

Connessione internet senza limiti alla massima velocità (1 Gigabit/s in download e 300 Megabit/s in upload)

Costi di attivazione (10 euro al mese per 24 mesi)

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali (solo con attivazione online)

Modem Tim HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

La tv di TIM

Con TIM puoi abbinare al tuo piano Casa anche degli altri servizi che renderanno la tua promozione più completa. Ormai praticamente tutti abbiamo un abbonamento ad una delle piattaforme di streaming tv, che sia per seguire il calcio o le serie tv, con il gestore è possibile attivare delle offerte per accedere alla piattaforma TIMVision e guardare i tuoi contenuti preferiti.

Da pochi mesi questo servizio di streaming è stato reso disponibile anche a chi non è cliente TIM. Con la tua promozione TIM puoi scegliere tra più pacchetti TIMVision, ecco quali sono i principali e cosa ti offrono:

Intrattenimento è la soluzione che ti permette di scegliere tra uno o più servizi per seguire film e serie tv

Calcio e Sport è il piano per gli appassionati di sport

Il costo per abbonarsi a queste offerte varia dalle combinazioni che si decidono di attivare. Puoi avere TIMVision con DAZN e Infinity + a 19,99 euro al mese per quest’anno e dal campionato 2022/2023 ti costerà 29,99 euro. Con questa soluzione potrai seguire tutte le partite della Serie A e i principali appuntamenti di Champions League.

Per chi è più interessato o interessata invece ad essere sempre al passo con le ultime serie in arrivo o con i film del momento, le proposte da prendere in considerazione sono i piani per le singole piattaforme intrattenimento. Per poter abbinare ai contenuti già disponibili su TIMVision anche l’accesso a Disney + dovrai aggiungere al tuo abbonamento internet casa 9,99 euro al mese. Oppure hai l’offerta per poter guardare Netflix su due dispositivi, in questo caso il canone passa a 14,99 euro.

Per chi volesse un pacchetto Intrattenimento che unisca gli abbonamenti a tutte e due le piattaforme, Disney + e Netflix, è possibile e il costo richiesto con TIMVision è di 19,99 euro.

Per chi volesse sia lo sport che il cinema è in corso una promozione molto conveniente, se attivi l’offerta Gold di TIMVision potrai racchiudere in un solo servizio sia il piano Calcio e Sport che il doppio abbonamento a Disney + e Netflix e il costo mensile è di 29,99 euro al mese.

Qualunque sia la proposta di streaming tv che scegli hai incluso nell’offerta la consegna del TIM BOX, questo è un dispositivo che collega il tuo televisore ad internet, compatibile con il nuovo digitale terrestre e che racchiude in un solo servizio le tue piattaforme video. Per i clienti TIM Casa il servizio TIMVision è attivato gratuitamente purché i pagamenti delle fatture vengano domiciliati o che tu abbia attivato Ricarica Automatica

Giga illimitati per te

Chi oltre ad essere un cliente Casa di TIM ha anche una SIM mobile con offerta TIM attiva può accedere anche ad UNICA. Quest’ultimo è un servizio che ti garantisce Giga illimitati, per poterlo attivare devi sottoscrivere una promozione in fibra o ADSL con il gestore e devi unificare la tua bolletta casa con quella del servizio mobile. Poi è anche necessario che domicili i pagamenti su conto corrente o carta.

TIM UNICA puoi attivarla su 6 SIM TIM di tua scelta, possono non essere intestate a te, e potrai avere Giga senza limiti ogni mese. Per poter usare questo benefit è necessario però che su ogni SIM sia già attiva una promozione con Giga di TIM.

2. TIM Executive

La seconda soluzione che ti propone il gestore per poter migliorare la tua offerta base di TIM è l’Executive. In questo caso la promozione è disponibile solo in un’area ristretta, sono circa 200 i comuni in cui è già presente il servizio. Rispetto alla precedente tecnologia in fibra, se passi a questa offerta avrai accesso alla linea in fibra fino a 2,5 Gigabit/s in download. Il canone per i clienti Executive arriva a 34,90 euro al mese.

Se attivi questa connessione con TIM avrai

Internet alla velocità massima e senza limiti di Giga

Traffico voce gratuito e senza limiti verso fissi e mobile in Italia (solo online)

Modem TIM Hub+ con certificato Wi-Fi 6

Quality Care, con assistenza soddisfatti o rimborsati

Quest’ultimo servizio di garantisce un bonus di 5 euro se il Servizio clienti del 187 non è in grado di risolvere il problema per cui richiedi assistenza TIM.

3. TIM Magnifica

L’ultima promozione è la più costosa, ma anche quella che ti consentirà di essere tra i primi a testare il servizio di connessione fino a 10 Gigabit/s di TIM. La Magnifica è un offerta da 49,90 euro al mese, il gestore specifica che si tratta di una tariffa e di una rete in sperimentazione ed infatti anche la promozione è temporanea, durerà fine Febbraio 2022.

Scegliendo questa connessione ti verrà fornito un modem di nuova generazione e il dispositivo sarà in comodato d’uso per il periodo del test, poi dovrai riconsegnarlo. Ecco cosa è compreso nella tua offerta Magnifica:

Internet senza limiti in fibra ottica fino a 10 Gigabit/s in download e 2 Gigabit/s in upload

Modem compatibile con il collegamento da 10 Giga

Magnifica Backup

Wi-Fi certificato 360°

Safe Web Plus

TIM Quality Care

TIM Prima Classe

Potrai accedere alla sperimentazione della rete più veloce di sempre in Italia se vivi in una delle seguenti città:

Taranto

Brindisi

Milano

Torino

Roma

Napoli

Bologna

Firenze

Trieste

Cagliari

Trento