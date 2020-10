Offerte TIM casa tutto compreso: le promozioni di Ottobre 2020

Tim è tra i principali operatori di rete fissa in Italia e per coloro che vogliono risparmiare sulla connessione Internet domestica e altri servizi come le chimate da fisso sono disponibili offerte tutto compreso

La cosa più importante quando si confrontano le diverse offerte Internet casa è avere la garanzia di disporre di una connessione veloce e un segnale stabile e senza ritardi. Perché però accontentarsi solamente di questo quando Tim prevede una ricca scelta di tariffe tutto compreso con chiamate e altri servizi aggiuntivi? Di seguito sono descritti nel dettaglio costi, tipologia di connessione e servizi inclusi delle offerte Tim casa tutto compreso:

Le offerte Tim casa tutto compreso di ottobre

Tim permette di scegliere tra offerte fibra casa davvero per tutti i gusti. A listino troviamo infatti tariffe con chiamate da fisso incluse o con pacchetti dedicati all’intrattenimento che comprendono servizi per lo streaming di film e serie TV come Netflix, Disney+ e NOW TV. E’ possibile scegliere tra fibra ottica e ADSL e dove queste tecnologie non arrivano l’operatore mette a disposizione la sua rete FWA.

1. Tim Super Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Megabit al secondo in upload in FTTH (disponibile in 100 Comuni). In alternativa e a seconda della copertura si può accedere anche a FTTC e ADSL

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali per 24 mesi (solo con attivazione online). Se si mantiene l’offerta le chiamate sono estese ad altri 24 mesi

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Disney+ incluso per un mese (poi 4,99 euro al mese)

Google Nest Hub a 1 euro al mese per 48 mesi invece di 89 euro

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese per i nuovi clienti entro il 24/10/20. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

All’offerta è possibile aggiungere il noleggio del TIMVISION Box al costo di 3 euro al mese. Il decoder è necessario per accedere ai contenuti di TIMVISION nel caso in cui l’apposita app non sia compatibile con la smart TV. Il software è disponibile per Smart TV Samsung (modelli del 2014 e successivi), Smart TV LG con sistema operativo WEBOS, Smart TV Hisense e Smart TV Android.

Attiva Tim Super Fibra »

2. Tim Super Fibra Wi-Fi

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Megabit al secondo in upload in FTTH (disponibile in 100 Comuni). In alternativa e a seconda della copertura si può accedere anche a FTTC e ADSL

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali per 24 mesi (solo con attivazione online). Se si mantiene l’offerta le chiamate sono estese ad altri 24 mesi, altrimenti 5 euro al mese

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Disney+ incluso per un mese (poi 4,99 euro al mese)

Google Nest Hub a 1 euro al mese per 48 mesi invece di 89 euro

Wi-Fi certificato e sicurezza

Safe Web Plus

L’offerta ha un costo di 35,90 euro al mese per i nuovi clienti entro il 24/10/20. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. All’offerta è possibile aggiungere il noleggio di TIMVISION Box.

Un tecnico Tim verificherà e ottimizzerà la copertura Wi-Fi in tutti gli ambienti della casa e durante la fase di installazione rilascerà il certificato digitale, che attesta la qualità della connessione wireless per la visione di contenuti in altissima qualità (Full HD).

Safe Web Plus è la piattaforma pensata per garantire una maggiore protezione durante la navigazione su Internet. Il servizio protegge tutta la famiglia dalla maggior parte delle minacce del web per tutti i dispositivi della casa, anche quando sono connessi in Wi-Fi. Il Parental Control, invece, offre un’ulteriore protezione per i minori permettendo ai genitori di monitorare le loro attività online e limitare il tempo di utilizzo di Internet.

Attiva Tim Super Wi-Fi »

3. Tim Super Fibra Wi-Fi TV

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Megabit al secondo in upload in FTTH (disponibile in 100 Comuni). In alternativa e a seconda della copertura si può accedere anche a FTTC e ADSL

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali per 24 mesi (solo con attivazione online). Se si mantiene l’offerta le chiamate sono estese ad altri 24 mesi, altrimenti 5 euro al mese

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Disney+

Netflix piano standard (visione su 2 dispositivi in contemporanea)

TIMVISION Box incluso

Wi-Fi certificato e sicurezza

Safe Web Plus

L’offerta ha un costo di 49,90 euro al mese per i nuovi clienti entro il 24/10/20. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

Attiva Tim Super Wi-Fi TV »

4. Tim Super Fibra con DAZN e NOW TV

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Megabit al secondo in upload in FTTH (disponibile in 100 Comuni). In alternativa e a seconda della copertura si può accedere anche a FTTC e ADSL

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali per 24 mesi (solo con attivazione online). Se si mantiene l’offerta le chiamate sono estese ad altri 24 mesi, altrimenti 5 euro al mese

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

DAZN

NOW TV – Pass Sport di Sky Italia

TIMVISION Box incluso

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese per il primo mese per i nuovi clienti entro il 24/10/20 poi 59,89 euro al mese. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

5. Tim Super Fibra con Netflix

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Megabit al secondo in upload in FTTH (disponibile in 100 Comuni). In alternativa e a seconda della copertura si può accedere anche a FTTC e ADSL

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali per 24 mesi (solo con attivazione online). Se si mantiene l’offerta le chiamate sono estese ad altri 24 mesi, altrimenti 5 euro al mese

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Netflix piano standard (visione su 2 dispositivi in contemporanea)

TIMVISION Box incluso

L’offerta ha un costo di 42,89 euro al mese per i nuovi clienti entro il 24/10/20. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

6. Tim Super FWA

Giga illimitati per navigare fino a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload in FWA (massimo 980 GB al mese)

Modem FWA indoor o outdoor a seconda della copertura

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Disney+ incluso per un mese (poi 4,99 euro al mese)

L’offerta ha un costo di 24,90 euro al mese per i nuovi clienti entro il 24/10/20. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 25 euro. Il modem indoor Huawei B818–263 è autoinstallante mentre per quello outdoor ZTE MF258A è previsto un addebito di 99 euro per l’installazione rateizzato in 24 rate da 4,13 euro al mese. Senza l’opzione “Giga Illimitati” è possibile navigare fino 200 GB al mese a 30 Mbps. Superata questa soglia la velocità viene ridotta a 1 Mbps. Alla tariffa è possibile aggiungere chiamate illimitate verso fissi e mobili a 2 euro in più al mese e il noleggio del TIMVISION Box.

7. Tim Unica

La tariffa di Tim non include una SIM mobile ma chiunque ne abbia già una e sottoscrive Super Fibra può attivare gratuitamente l’offerta Tim Unica per avere Gigabyte illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 numeri). Il pagamento delle linea mobili associate alla promozione e di quella fissa avviene direttamente in bolletta.

Copertura Tim: i Comuni raggiunti dall’operatore e le diverse tecnologie di connessione

Le offerte fibra casa permettono di navigare su rete FTTH (Fiber to the Home) o FTTC (Fiber to the Cabinet) a seconda della copertura disponibile. Per verificala potete utilizzare l’apposito strumento gratuito di SOStariffe.it. La prima tipologia di rete garantisce prestazioni fino a 1 Gigabit al secondo in downlaod e 100 Mbps in upload in quanto la fibra ottica raggiunge direttamente il modem. Con la FTTH di Tim è possibile scaricare un film in HD del peso di 2 GB in 16 secondi mentre un album fotografico o una playlist di canzoni servono rispettivamente 10 e 4 secondi. Questa tipologia di connessione consente contemporaneamente di vedere contenuti in 4K su più televisori, giocare online con più dispositivi con una latenza bassissima, utilizzare i social network, effettuare il download di foto e musica e gestire vari dispositivi smart.

Tim con la FTTH raggiunge 100 Comuni:

Acerra

Afragola

Agropoli

Ancona

Angri

Ariano Irpino

Arzano

Aversa

Bari

Battipaglia Bergamo

Bologna

Boscoreale

Brescia

Caivano

Capodrise

Cardito

Carinaro

Casal Di Principe

Casalecchio Di Reno Casalnuovo Di Napoli

Casandrino

Casoria

Castellammare Di Stabia

Catania

Cava De’ Tirreni

Ceranesi

Corciano

Eboli

Ercolano Firenze

Fisciano

Frattamaggiore

Genova

Gravina Di Catania

Gricignano Di Aversa

Grumo Nevano

Lusciano

Maddaloni

Marano Di Napoli Marigliano

Martellago

Melito Di Napoli

Mercato San Severino

Messina

Milano

Misterbianco

Modena

Mondragone

Montesilvano Monza

Napoli

Nocera Inferiore

Nocera Superiore

Noicattaro

Nola

Padova

Pagani

Palermo

Parma Perugia

Pescara

Polla

Pomigliano D’Arco

Pompei

Portici

Prato

Quarto

Reggio Calabria

Reggio Nell’Emilia Roccapiemonte

Roma

Salerno

San Cipriano D’Aversa

San Giorgio A Cremano

San Giuseppe Vesuviano

San Nicola La Strada

Sant’Antimo

Sant’Olcese

Santa Maria Capua Vetere Sapri

Sarno

Scafati

Selvazzano Dentro

Sessa Aurunca

Siena

Solofra

Terzigno

Torino

Torre Annunziata Trento

Trentola Ducenta

Trieste

Udine

Vallo Della Lucania

Venezia

Verona

Vicenza

Villaricca

La fibra mista radio o FTTC, invece, offre una velocità fino a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload. In questo caso la fibra ottica copre il tratto dalla stazione di trasmissione fino alla cabina stradale posta in prossimità delle abitazioni. Il segnale raggiunge poi l’utente tramite la rete telefonica fissa tradizionale. Una seconda variante di fibra mista radio chiamata FTTE (Fiber to the Exchange) prevede che la connessione venga erogata totalmente tramite i doppini in rame ma solo se è installato l’apparato che abilita la tecnologia VDSL.

Dove la fibra ottica non è disponibile è possibile scegliere tra ADSL e FWA (Fixed Wireless Access). La prima tecnologia permette di navigare fino a 20 Mbps in download e 1 Mbps in upload. La seconda tipologia di connessione prevede che un sistema misto fibra ottica-wireless. Il segnale raggiunge quindi l’utente tramite un collegamento alla rete 4G o 4G+ di Tim. La FWA offre prestazioni fino a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload.