Offerte TIM Casa, le migliori promozioni di dicembre 2019

Offerte TIM casa tutto compreso: quali sono le offerte Internet casa Wi-Fi proposte da TIM più convenienti nel mese di dicembre 2019? Prima di tutto, anche nel caso in cui tu sia interessato a offerte Internet casa senza telefono, ti consigliamo di scegliere una tariffa all inclusive.

Le offerte TIM casa tutto compreso, infatti, oltre alla connessione a Internet illimitata includono anche la telefonia fissa, senza che ciò comporti un rincaro del prezzo della tariffa. Si tratta dunque di una soluzione molto conveniente, con la quale avere a disposizione un servizio aggiuntivo, che può sempre tornare di grande utilità, soprattutto durante le feste.

Vediamo di seguito quali sono i tratti caratteristici delle offerte TIM e quali sono le migliori promozioni previste nel mese di dicembre 2019.

TIM Internet casa: caratteristiche delle tariffe

Le offerte Internet casa Wi-Fi di TIM sono in genere caratterizzate da un costo di attivazione incluso nel prezzo dell’abbonamento mensile e da alcuni servizi specifici, tra i quali si annoverano:

l’assistenza dedicata per la configurazione della rete domestica, per l’ottimizzazione dell’impianto telefonico e per eventuali consulenze informatiche;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, senza lo scatto alla risposta;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, senza lo scatto alla risposta; la piattaforma per la sicurezza online Safe Web Plus, che offre la protezione dalle principali minacce online, quali per esempio il phishing;

TIMVISION Plus, che è la piattaforma di TIM per vedere i film in prima visione, oltre che alcune serie TV in esclusiva per ogni fascia di età e i cartoni animati, senza interruzioni pubblicitarie, disponibili anche in lingua originale, con i sottotitoli.

Offerte TIM fibra: Super Fibra

Le offerte Internet casa proposte da TIM hanno una velocità di navigazione che è legata al proprio comune di residenza. Super Fibra di TIM è la tariffa che permette di navigare alla massima velocità raggiungibile, che è quella della fibra ottica FTTH:

si potrà raggiungere fino a 1 Giga in download;

la velocità massima consentita in upload sarà invece di 100 Mega.

Super Fibra è attualmente disponibile in circa 100 Comuni distribuiti su tutto il territorio nazionale. Ha un costo di 29,90 euro al mese, tutto incluso, che comprende:

Internet illimitato;

chiamate gratuite e illimitate in tutta Italia, senza lo scatto alla risposta, sia verso i fissi sia verso i mobili;

zero costi di attivazione e il modem (facoltativo) incluso;

il pacchetto TIMVISION, grazie al quale guardare serie TV esclusive, film in prima visione, e anche tanti cartoni animati. Si tratta di una soluzione pensata, in pratica, per tutta la famiglia.

Scopri TIM Super Fibra

Offerte TIM casa tutto compreso: Super ADSL

Per chi non fosse raggiunto dalle velocità della fibra ottica, TIM ha comunque ideato una tariffa identica, che può essere attivata allo stesso prezzo della fibra, ovvero 29,90 euro al mese. La promozione si chiama Super ADSL e permette di navigare:

alla velocità di 1 Mega in upload;

20 Mega in download.

Super ADSL di TIM è un’offerta Internet casa con la quale:

si naviga in modo illimitato;

sono previste chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili;

non è previsto un costo di attivazione;

si riceve in omaggio il pacchetto TIMVISION.

Scopri TIM Super ADSL

Annunci Google

TIM offerte: Super Mega

Una terza opzione per i clienti che possono navigare alla velocità della fibra FTTC, quindi a 200 Mega in download e a 20 Mega in upload è TIM Super Mega: si tratta di una promozione all inclusive in quanto permette di avere a propria disposizione Internet casa e il telefono per chiamare in modo illimitato e gratuito tutti i numeri (fissi e mobili) italiani.

Il costo della tariffa è di 29,90 euro, l’attivazione e il modem sono gratuiti e sono inclusi tutti i programmi di intrattenimento dell’opzione TIMVISION. Ricapitolando, dunque, alla cifra mensile fissa di 29,90 euro è possibile scegliere tra:

TIM Super Fibra e viaggiare alla velocità della fibra ottica FTTH;

e viaggiare alla velocità della fibra ottica FTTH; TIM Super ADSL e navigare alle velocità di una normale tariffa ADSL;

e navigare alle velocità di una normale tariffa ADSL; TIM Super Mega, con la quale si raggiungono le velocità della fibra ottica FFTC.

Scopri TIM Super Mega

Il tutto dipende, come sempre, dalla copertura della rete: prima di sottoscrivere qualsiasi tipologia di offerta, a prescindere dal gestore scelto, è sempre consigliato procedere con una verifica della velocità massima raggiungibile nel posto in cui si abita.

Quanto è veloce la tua ADSL? Speedtest

TIM Internet casa: Internet Senza Limiti

TIM Internet Senza limiti è invece la promozione che raggiunge le zone più remote del Paese: sappiamo che il digital gap è ancora abbastanza accentuato in Italia, nonostante i progressi e i cambiamenti di ammodernamento e diffusione delle tecnologie Internet che sono stati sempre più intensi negli ultimi anni.

La promozione per le zone non coperte né dalla fibra ottica né dalla tecnologia ADSL si chiama Internet senza limiti. Ha un costo di 32 euro al mese: il modem prevede una spesa di 4,90 euro al mese (se si ha già un modem in casa, si può comunque continuare a utilizzare quello). L’attivazione di una nuova linea prevede, invece, una quota di 97,60 euro.

Con questa offerta Internet casa si può navigare alla velocità di 7 Mega in download e di 384 Kbps in upload. Per quanto riguarda il telefono fisso:

le chiamate verso i numeri fissi sono gratuite, ma è previsto uno scatto alla risposta di 16,13 centesimi;

le chiamate verso i numeri mobili hanno un costo di 0,1915 centesimi al minuto, più lo scatto alla risposta di 16,13 centesimi.

L’abbonamento mensile non include il pacchetto TIMVISION: è comunque possibile scegliere di attivarlo pagando un costo di 5 euro al mese, una cifra comunque più bassa rispetto ad altri servizi che offrono la possibilità di vedere film e serie TV in esclusiva.