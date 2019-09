Offerte Tim casa, le migliori promo di ottobre 2019

Ottobre è decisamente un periodo conveniente per sottoscrivere una delle offerte Internet casa di Tim . L’operatore offre connessione in fibra ottica ad un prezzo in promozione e gratuitamente i primi 4 mesi di visione su TIM VISION . Scopri tutti i dettagli delle tariffe Internet casa di Tim

Tim aggiorna costantemente il suo listino di offerte Internet casa e a seconda del periodo è possibile sottoscrivere un contratto per la connessione al web in ADSL o fibra ottica a prezzi più o meno convenienti. Questo ottobre è uno di quei momenti in cui l’operatore ha scelto di attrarre nuovi clienti con promozioni particolarmente interessanti.

L’offerta Internet casa di Tim è si suddivide nelle tariffe della famiglia Super Fibra per la fibra ottica e Super Mega per l’ADSL. Quest’ultima tecnologia è la più diffusa a livello nazionali ma ha un costo per la posa e la fornitura di servizi Internet superiore. Tim per quanto riguarda la fibra propone le due tecnologie più avanzate e performanti: FTTH (Fiber to the Home) e FTTC (Fiber to the Cabinet). La prima porta i cavi in fibra ottica direttamente nell’abitazione dell’utente e consente di navigare fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Megabit al secondo in upload. La seconda invece prevede che il tratto finale dalla cabina stradale sia coperto sfruttando la tradizionale rete in doppini in rame. Con la FTTC si può arrivare ad una velocità di 200 Megabit al secondo in download e 20 Megabit al secondo in upload.

Tim ha inoltre predisposto una rete particolarmente efficiente e soprattutto diffusa sul territorio. Il primo operatore italiano per la rete fissa dispone dell’infrastruttura più estesa a livello nazionale e al momento ha solo Vodafone come rivale credibile in termini di copertura. Oggi la fibra ottica di Tim raggiunge 2.838 importanti Comuni.

Tim per ottobre ha incluso i costi di attivazione nel prezzo delle tariffe e per i primi 12 mesi propone prezzo in promozione per quanto riguarda la fibra ottica. Le offerte hanno però un vincolo di 2 anni. Il provider inoltre regala il suo sistema software per la protezione di tutti i dispositivi connessi alla rete Wi-Fi e tutelare la privacy e la sicurezza dei dati personali di tutta la famiglia. L’utente ha poi la possibilità di arricchire ulteriormente il proprio piano aggiungendo un secondo servizio digitale in promozione gratuita per il primo mese.

L’offerta di Tim è poi convergente sotto due aspetti. Alle offerte di rete fissa è possibile aggiungere anche un piano di telefonia mobile con minuti illimitati e un discreto quantitativo di Gigabyte per navigare su Internet e accedere alle proprie app preferite sullo smartphone. Sottoscrivendo poi l’opzione Ricarica Automatica si può ulteriormente arricchire il traffico dati a propria disposizione fino ad ulteriori 15 GB.

Il secondo aspetto è invece associato a TIM VISION, la piattaforma di intrattenimento televisivo disponibile sia sul classico schermo TV tramite il decoder TIM Box o su mobile. Questo servizio permette di seguire la Serie A e le principali coppe internazionali con NOW TV senza l’utilizzo della parabola e con la massima qualità di visione. In più ci sono i migliori film, serie TV, programmi e giochi. L’offerta sarebbe già conveniente di per sé ma questo ottobre lo è ancora di più in quanto i primi 4 mesi di visione li offre Tim.

Le offerte Tim casa di ottobre

1. Tim Super Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit con FTTH (fibra fino a casa). La massima velocità è gratuita se si arriva da un altro operatore

con (fibra fino a casa). La se si arriva da un altro operatore Incluso il Modem Fritz! Box 7590 con configurazione automatica, garanzia per 5 anni ed entry ticket di 29 euro o Tim Hub con configurazione automatica e garanzia illimitata

L’offerta ha una durata di 24 mesi e un costo di 30 euro al mese per il primo anno, poi 35 euro al mese. Per chi è già cliente Tim l’addebito mensile è di 35 euro per sempre. La spesa per l’attivazione è inclusa nel prezzo se si sottoscrive la tariffa online entro il 26/10/19.

2. Tim Super Mega

Navigazione illimitata fino a 200/100 Mega in FTTC/E (fiber to the cabinet). La massima velocità è gratuita per un anno se si arriva da un altro operatore

in (fiber to the cabinet). La se si arriva da un altro operatore Incluso il Modem Fritz! Box 7590 con configurazione automatica, garanzia per 5 anni ed entry ticket di 29 euro o Tim Hub con configurazione automatica e garanzia illimitata

L’offerta ha una durata di 24 mesi per i nuovi clienti ha un costo di 30 euro al mese per il primo anno. La spesa sale a 35 euro dal secondo anno in poi. Per chi è già cliente Tim l’addebito mensile è di 35 euro al mese. Il costo per l’attivazione è incluso nel prezzo se si sottoscrive la tariffa online entro il 26/10/19.

La fibra ottica di Tim è disponibile nei seguenti Comuni:

Acerra

Afragola

Agropoli

Ancona

Angri

Ariano Irpino

Arzano

Aversa

Bari

Battipaglia

Bergamo

Bologna

Boscoreale

Brescia

Caivano

Capodrise

Cardito

Carinaro

Casal Di Principe

Casalecchio Di Reno

Casalnuovo Di Napoli

Casandrino

Casoria

Castellammare Di Stabia

Catania

Cava De’ Tirreni

Ceranesi

Corciano

Eboli

Ercolano

Firenze

Fisciano

Frattamaggiore

Genova

Gravina Di Catania

Gricignano Di Aversa

Grumo Nevano

Lusciano

Maddaloni

Marano Di Napoli

Marigliano

Martellago

Melito Di Napoli

Mercato San Severino

Messina

Milano

Misterbianco

Modena

Mondragone

Montesilvano,

Monza

Napoli

Nocera Inferiore

Nocera Superiore

Noicattaro

Nola

Padova

Pagani

Palermo

Parma

Perugia

Pescara

Polla

Pomigliano D’Arco

Pompei

Portici

Prato

Quarto

Reggio Calabria

Reggio Nell’Emilia

Roccapiemonte

Roma

Salerno

San Cipriano D’Aversa

San Giorgio A Cremano

San Giuseppe Vesuviano

San Nicola La Strada

Sant’Antimo

Sant’Olcese

Santa Maria Capua Vetere

Sapri

Sarno

Scafati

Selvazzano Dentro

Sessa Aurunca

Siena

Solofra

Terzigno

Torino

Torre Annunziata

Trento

Trentola Ducenta

Trieste

Udine

Vallo Della Lucania

Venezia

Verona

Vicenza

Villaricca

3. Tim Super ADSL

Navigazione illimitata fino a 20 Mega in ADSL

in Incluso il Modem Fritz! Box 7590 con configurazione automatica, garanzia per 5 anni ed entry ticket di 29 euro o Smart Modem

L’offerta ha una durata di 24 mesi e ha un costo di 35 euro al mese. La spesa per l’attivazione è inclusa nel prezzo se si sottoscrive l’offerta entro il 26/10/19.

Tutte le offerte Internet casa di Tim prevedono un abbonamento a TIMVISION. In caso di rescissione del contratto prima dei 12 mesi il cliente sarà tenuto a pagare le rate residue del contributo di attivazione di 30 euro. In caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. Se nell’offerta è previsto l’acquisto a rate di un dispositivo a rate (come un modem) l’utente potrà scegliere se pagare in un’unica soluzione o di proseguire la rateizzazione fino alla naturale scadenza del contratto.

L’utente ha la possibilità di scegliere tra 5 opzioni aggiuntive. La prima è sempre gratuita mentre a partire dalla seconda il primo mese è gratis e poi il prezzo è di 5 euro al mese:

Safe Web Plus : navigazione sicura (anti-phishing e malware), pagina di alert e futura integrazione di parental control

: navigazione sicura (anti-phishing e malware), pagina di alert e futura integrazione di parental control Smart Home : 2 telecamere Wi-Fi Tim Cam a noleggio e app IoTim per gestirle, servizio di assistenza e manutenzione incluso

: 2 telecamere Wi-Fi Tim Cam a noleggio e app IoTim per gestirle, servizio di assistenza e manutenzione incluso Voce : chiamate senza limiti nazionali

: chiamate senza limiti nazionali Assistenza tecnica telefonica : fino a 4 interventi all’anno (massimo 2 al mese)

: fino a 4 interventi all’anno (massimo 2 al mese) TIMVISION Plus: film in prima visione, Serie TV in esclusiva e cartoni animati in HD. L’offerta prevede anche la funzione multistreaming, assenza di interruzioni pubblicitarie, modalità offline e la possibilità di accedere ai contenuti senza consumare i Gigabyte previsti dal piano.

E’ possibile anche attivare l’offerta mobile che prevede:

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

20 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 10 euro al mese. Con Tim 100% e Tim Ricarica Automatica si ottengono 15 GB aggiuntivi.

Infine, è possibile accedere al servizio Doctor Tim Smart per 99 euro una tantum che offre:

Verifica e ottimizzazione del Wi-Fi

Abilitazione delle prese telefoniche per collegare i telefoni di casa

Configurazione dell’app Tim Telefono per gestire la linea di casa direttamente dallo smartphone

Configurazione modem con reset PW per clienti in CB

L’offerta TIMVISION e NOW TV prevede:

NOW TV Ticket Sport con 7 partite su 10 di Serie A per giornata, Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, SBK e i grandi tornei di tennis

con 7 partite su 10 di Serie A per giornata, Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, SBK e i grandi tornei di tennis decoder Tim Box a 3 euro al mese

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese e i primi 4 mesi sono offerti dall’operatore.

Con SosTariffe.it puoi verificare facilmente la copertura disponibile nel tuo Comune o indirizzo. Basta inserirli all’interno del nostro apposito strumento gratuito e pochi secondi saprete da quale tecnologie siete effettivamente raggiunti. Non solo, se non siete già clienti di Tim potete trovare tutti gli strumenti per effettuare il passaggio di operatore, compreso il codice di migrazione e tutta la documentazione associata a questa operazione. Approfittate anche del nostro servizio di consulenza personalizzata gratuita per ricevere consigli su come risparmiare sull’offerta Internet casa. I suggerimenti dei nostri esperti sono senza impegno, quindi sentiti libero di scegliere l’offerta che fa per te senza particolari vincoli.