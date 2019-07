Offerte Tim 5G: ecco le migliori tariffe della linea Advance a luglio 2019

Una guida alle promozioni di Tim per i clienti che vogliano provare la nuova rete 5G dell’operatore. Le offerte Advance proposte sono 3, partono da 19.99 € al mese per arrivare a 49.99€ per la versione TOP e includono anche la possibilità di avere uno smartphone di ultima generazione a rate

Il 5 giugno Tim ha ufficialmente lanciato la propria linea 5G a Roma, Torino e Napoli e ha annunciato che entro la fine del 2019 la nuova rete sarà disponibile a Milano, Bologna, Verona, Firenze, Matera e Bari. L’obiettivo della compagnia è quello di espandere la copertura a 120 città entro il 2021. La mappa delle zone in cui Tim vuole attivare la tecnologia 5G mostra chiaramente come questa linea per il momento sia riservata ad una clientela di fascia alta, molte delle prossime città in cui sarà disponibile infatti sono grandi centri o mete turistiche molto gettonate dal turismo di lusso (ad esempio Cormayeur).

In cosa si differenzia il 5G dal 4G

La linea avrà una maggiore velocità, se con il 4G si può sperare di viaggiare a 1 Gigabit con il 5G si parla di raggiungere i 50 Gigabit al secondo. Ma questo è solo il primo passo, entro il 2025 si ipotizza di poter arrivare ad una velocità di download di 100 Gigabit al secondo.

Inoltre, con i nuovi standard dovrebbero migliorare anche i servizi di streaming tv o di videochiamate e migliorare la visione in alta risoluzione, infatti dovrebbe essere possibile ridurre la latenza a pochi millesimi di secondo. E sarà possibile avere una connessione di buona qualità anche in luoghi affollati, il 5G dovrebbe riuscire a gestire meglio le connessioni multiple.

Per poter sfruttare tutte le potenzialità di questa nuova rete sarà necessario però anche dotarsi di dispositivi che supportino i nuovi requisiti del 5G, gli operatori a questo proposito si sono già adoperati per proporre delle promozioni che includano gli ultimi modelli di smartphone di quinta generazione.

Per poter permettere tutto ciò è stato necessario un lungo lavoro per l’implementazione delle infrastrutture presenti sul territorio nazionale, in particolare è stato notevolmente incrementato il numero di antenne. Proprio intorno alla diffusione di queste strutture è nata una polemica sui potenziali rischi legati all’elettromagnetismo e al 5G. I pareri però sono molto discordanti e non è al momento chiaro se l’allarmismo nato intorno alla rete e ai potenziali pericoli sia giustificato.

Le promozioni 5G di Tim

Se volete provare la rete 5G di Tim potete usare il comparatore di SosTariffe.it per scoprire tutte le condizioni e i costi delle offerte che l'operatore propone a Luglio 2019.

1. TIM Advance 4.5G a 19.99€

Il costo mensile di Tim Advance 4.5G è 19.99€. L’offerta propone una velocità di download di 700 Mbit/s e include:

chiamate illimitate

19 € a sms

40 GB di internet (se si sceglie di pagare con addebito sul conto o su carta di credito) /20 GB con rinnovo sul credito residuo

(se si sceglie di pagare con addebito sul conto o su carta di credito) /20 GB con rinnovo sul credito residuo 8 GB da utilizzare in UE

La sottoscrizione di questa promozione vi costerà 34.99€, in cui sono compresi il pagamento del primo canone e i 15 € del costo di attivazione, per i nuovi clienti Tim questa spesa è azzerata.

Gli altri servizi compresi sono:

servizio Richiama 1.90€ ogni 2 mesi

servizio Ti ho cercato

segreteria Telefonica 1.50€ a chiamata

penale recesso anticipato da 20€ a 39€

Prime Go 0.49€/4sett

Per quanto riguarda la combinazione di smartphone e tariffa telefonica, ecco i modelli e le condizioni per ottenerli:

Samsung Galaxy J 6 con un canone di 5 € al mese per 30 mesi e un anticipo di 49 €

Con lo stesso anticipo (49 €) si può scegliere anche il Samsung Galaxy A 6 +, la rata mensile sarà di 10 euro al mese, vincolo contrattuale di 30 mesi

Inoltre, si può scegliere anche tra:

Samsung Galaxy S10 5G a 10 € al mese per 30 mesi e con un anticipo di 199 €

Xiaomi MI MIX 3 5G 128 GB zero € al mese con anticipo di 199€

E a breve sarà disponibile anche Oppo Reno

Il costo mensile stimato con le rate per l’acquisto dello smartphone sale a circa 30€ al mese.

2. TIM Advance 5 G a 29.99 € al mese

L’attivazione di questo piano 5G di Tim costa 9€ e altri 5 € dovrete spenderli per la sim abbinata. A cui aggiungere anche il costo per il primo rinnovo dell’offerta che è di 29.99€. L’offerta comprende l’attivazione della tariffa TIM Base New e vi garantisce:

chiamate illimitate

sms illimitati

50 GB Internet

12 GB all’estero (UE)

Gli altri servizi che avranno i clienti TIM sono:

Servizio Richiama 1.90€ ogni 2 mesi

Servizio Ti ho cercato è incluso in Richiama

Segreteria Telefonica 1.50€ a chiamata

Penale recesso anticipato da 20€ a 39€

Prime Go 0.49€ ogni 4 settimane

Anche in questo caso il prezzo base di 29.99 € al mese sarà più consistente se vorrete includere un cellulare nell’abbonamento mensile. Una stima fatta sul modello più economico abbinabile fa salire il costo a 40.24€.

Rispetto alla promozione 4G Advance cambia la velocità massima di navigazione, che passa da 700 Mbit/s a 2 Gigabit.

Gli smartphone abbinabili al piano sono gli stessi della promozione descritta prima.

3. TIM Advance 5G Top a 49.99 € al mese

L’ultima proposta di Tim per chi voglia provare la linea 5G è la versione TOP dell’offerta appena illustrata. Il costo arriva a sfiorare i 50 € al mese (49.99€ per essere precisi) ma include il doppio dei GB per navigare in 5G. TIM Advance TOP 5G quindi comprende:

100 GB di Internet

di Internet chiamate e sms illimitati

250 minuti all’estero – 125 per chiamare e 125 per ricevere (Europa, Usa e Canada)

3 GB in roaming extra UE (inclusi Svizzera, Monaco, Usa e Canada)

20 GB in UE

Ai primi 1000 clienti che comprano uno smartphone con una delle offerte 5G di TIM l’operatore regala il Game Pad uno joystick per giocare con i contenuti dell’app TIM Games.

Le condizioni di recesso dalle promozioni Tim

Se dopo aver attivato una delle offerte di Tim non siate soddisfatti avete 14 giorni di tempo per avvalervi del diritto di recesso, questa clausola vi permette di disattivare il servizio senza costi aggiuntivi e vi saranno rimborsate le spese sostenute per attivare il piano. Dovrete ovviamente provvedere a restituire eventuali dispositivi o al pagamento delle rate qualora vogliate tenerli. Se trascorrono più di 14 giorni invece i costi per la disdetta saranno a vostro carico.

In entrambi i casi dovrete dare comunicazione a Tim della vostra intenzione di recedere dal contratto via fax (numero 06-41862600) oppure con una raccomandata A/R indirizzata a Teleco Italia S.p.A. c/o www.tim.it, Via di Valcannuta 182 – 00166 Roma, all’att.ne di C.DM.EPS.

Per la restituzione dei dispositivi: dovrà avvenire al massimo entro 14 giorni dalla richiesta di recesso e la spedizione del materiale sarà a proprie spese.