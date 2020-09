Offerte telefonia mobile senza carta di credito: le migliori tariffe di settembre 2020

Vorresti acquistare un'offerta di telefonia mobile conveniente ma non hai la carta di credito ? Tutti gli operatori offrono modalità di pagamento alternative e alcuni più di altri permettono di attivare tariffe economiche per qualsiasi tipologia di utente

Oggi tutti gli operatori di telefonia mobile accettano la carta di credito per il pagamento degli addebiti mensili per delle rispettive promozioni o l’acquisto a rate di uno smartphone. Non tutti gli utenti hanno però a disposizione tale strumento o per vari motivi preferirebbero altre metodologie di pagamento. Bisogna sottolineare che vari gestori spingono verso questa modalità perché offre transazioni più rapide e sicure e che l’addebito su carta di credito è anche più comodo per l’utente, che può dimenticarsi di effettuare una ricarica per il rinnovo mensile del piano.

Vodafone con Smart Pay, WindTre con EasyPay ma anche Tim e altri operatori offrono maggiori vantaggi come un maggiore quantitativo di Gigabyte inclusi o un addebito mensile più basso per chi sceglie la carta di credito. Fortunatamente, però, le stesse aziende permettono di pagare anche con addebito sul conto corrente o credito residuo. Le ricariche possono essere acquistate in contanti presso numerosi punti vendita (edicole, tabaccherie, etc.). Di seguito sono descritte nel dettaglio le migliori offerte telefonia mobile senza carta di credito:

Le migliori offerte telefonia mobile senza carta di credito

1. Very Mobile

Very Mobile dispone di una ricca scelta di offerte dall’eccellente rapporto qualità prezzo e senza vincoli che non richiedono il possesso della carta di credito. Chi sceglie l’operatore low cost di WindTre, però, deve considerare una velocità di navigazione inferiore alla media (ma comunque allineata a quella di altri gestori economici) e che le tariffe possono essere sottoscritte solo a determinate condizioni:

Very 4,99 Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note illimitati 30 GB in 4G (2,4 GB in roaming in Ue) fino a 30 Megabit al secondo in download e upload 4,99 euro 5 euro gratuita (compresa consegna) se si sottoscrive l’offerta online Very 6,99 illimitati 100 GB in 4G (3,3 GB in roaming in Ue) fino a 30 Megabit al secondo in download e upload 6,99 euro 5 euro gratuita (compresa consegna) se si sottoscrive l’offerta online Very 7,99 illimitati 100 GB in 4G (3,8 GB in roaming in Ue) fino a 30 Megabit al secondo in download e upload 7,99 euro 5 euro gratuita (compresa consegna) se si sottoscrive l’offerta online

In tutti i piani sono compresi i servizi Ti ho cercato, RingMe, Hotspot, app Very Mobile e il blocco automatico verso servizi a sovrapprezzo, chiamate a numeri a pagamento e abbonamenti a abbonamenti a oroscopi, suonerie, sfondi, etc. Anche le chiamate internazionali e satellitari sono bloccate ma possono essere sbloccate dall’app. Le tariffe da 4,99 euro al mese e 6,99 euro al mese sono riservate a chi arriva da:

BT Enia

BT Italia

CoopVoce

Daily Telecom Mobile

DIGI Mobil

Enegan

ERG Mobile

Fastweb

Green Telecomunicazioni

Intermatica

Lycamobile

Linkem

Noitel

NT Mobile

NV Mobile

Optima

Plintron

PosteMobile

Rabona Mobile

Uno Mobile

Rabona New

Spusu

Tiscali

Uno Mobile

Welcome Italia

WithU

Iliad

Attiva Very 4,99 »

L’offerta da 7,99 euro al mese, invece, può essere sottoscritta anche da chi richiede una SIM con un nuovo numero di telefono.

2. PosteMobile

Il costo delle offerte di PosteMobile viene addebitato su credito residuo ogni mese. Se quest’ultimo risulta insufficiente, l’operatore applica una tariffa di 18 cent al minuto per le chiamate, 12 cent ogni SMS e la tariffa base giornaliera di 3,5 euro al giorno per 400 MB di traffico internet su smartphone e tablet.

Creami WOW 10 GB Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note illimitati 10 GB in 4G+ fino a 300 Megabit al secondo in upload 4,99 euro al mese Gratuita 20 euro con 10 euro di traffico incluso Prezzo promozionale fino al 15/9/20

Nel piano sono inclusi i servizi Ti cerco, Richiama ora e avviso di chiamata.

Attiva Creami WOW Weekend 30 GB »

3. ho. Mobile

ho. Mobile offre ampia libertà di scelta quando si tratta di pagare le sue offerte e sottolinea come non obblighi i suoi clienti a fornire né la carta di credito né l’IBAN per il rinnovo.

ho. 5,99 Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note illimitati 70 GB in 4G Basic fino a 30 Megabit al secondo in download e upload (2,9 GB in roaming in Ue) 5,99 euro + 6 euro una tantum per il primo rinnovo 99 cent gratuita

La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Coop Voce

Coop Voce (Pre 18/11/2019)

Digitel

Fastweb

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Lycamobile

MUND_GSM

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima

Plintron

Poste Mobile

Poste Mobile (Pre-2014)

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

BT Italia

Digi Mobil

Withu

ENEGAN S.p.A.

Spusu Italia

Confronta le offerte di ho. Mobile »

4. Kena Mobile

Kena Mobile permette di ricaricare non solo con carta di credito ma anche con PayPal o in contanti presso qualsiasi punto Lottomatica Servizi, Sisal, o tabaccheria convenzionata Banca 5.

Kena 5,99 Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note illimitati 70 GB in 4G Basic fino a 30 Megabit al secondo in download e upload (3 GB in 3G in roaming in Ue) 5,99 euro gratuita gratuita (consegna inclusa) Primo mese gratuito se si attiva l’offerta online

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o presso i negozi autorizzati.

L’offerta è riservata a chi arriva da:

Iliad

Ho Mobile

Poste Mobile

Lycamobile

1Mobile

BT Mobile

BT ENIA Mobile

Daily Telecom

Digi Mobile

Enegan Mobile

Green

Intermatica

Nextus

Noitel

Netvalue

Optima

Plintron

Rabona

Spusu

Welcome Italia

Withu Mobile

Attiva Kena 5,99 Flash »

5. Iliad

Iliad permette di acquistare una ricarica presso un punto Sisal o Lottomatica o utilizzando le oltre 700 Simbox presenti nei suoi 15 Iliad Store allestiti nei centri storici delle principali città italiane (a breve ne aprirà un altro a Firenze) e oltre 300 corner presso le catene della grande distribuzione.

Giga 50 Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note minuti illimitati verso Italia, Ue e 60 destinazioni all’estero SMS illimitati 50 GB in 4G o 4G+ (4 GB in roaming in Ue) 7,99 euro 9,99 euro gratuita

Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Attiva Giga 50 di Iliad »

6. Fastweb Mobile

Fastweb Mobile permette di pagare anche con addebito su conto corrente. L’operatore due giorni prima del rinnovo invia un SMS per ricordare la data e l’importo dell’offerta. Il servizio Ricarica Automatica permette di rinnovare il piano con addebito su conto Fastweb.

Fastweb Mobile Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note minuti illimitati 100 SMS 500 minuti e 100 SMS in Ue 50 GB in 4G fino a 150 Megabit al secondo (4 GB in roaming in Ue) 8,95 euro + 10 euro una tantum per una prima ricarica gratuita se l’offerta viene attivata online (altrimenti 10 euro) gratuita se l’offerta viene attivata online (altrimenti 5 euro) Prezzo promozionale fino al 10/9/20

Nel piano sono inclusi anche:

Assistenza MyFastweb

WOW FI: il servizio che permette di connettersi gratuitamente in mobilità tramite Wi-Fi grazie ad oltre 1 milione di hotspot sparsi per l’Italia

Segreteria telefonica

Scatto alla risposta gratuito

Ti ho chiamato

Controllo Credito Residuo

Alla tariffa è poi possibile aggiungere le seguenti opzioni:

Extra SMS – 5 cent

1 GB Extra – 6 euro

WOW Space: piattaforma cloud con spazio d’archiviazione illimitato al costo di 9,95 euro all’anno ma con primo mese gratuito

Attiva Fastweb Mobile »

7. Tim

Tim offre metodi di pagamento alternativi alla carta di credito come l’addebito su conto corrente o credito residuo. Con Ricarica Automatica ogni volta che il credito scende sotto i 3 euro si riceve una ricarica di 5 euro con addebito su conto corrente per chi attiva l’offerta in negozio. Il servizio è gratuito e permette i ricevere 10 Gigabyte aggiunitivi per un anno.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note Advance 4.5G illimitati 40 GB (20 GB con addebito su credito residuo) alla velocità di 700 Megabit al secondo in 4.5G (15 GB in roaming in Ue) 19,99 euro 15 euro una tantum gratuita Video in HD e ultra HD, Priorità di Rete (Giga First Class) Advance 5G illimitati 50 GB alla velocità di 2 Gigabit al secondo in 5G (20 GB in roaming in Ue) 29,99 euro 9 euro una tantum gratuita Video in HD e ultra HD, Priorità di Rete (Giga First Class), Lo Sai, Chiama ora Advance 5G Unlimited illimitati (250 minuti e 250 SMS in roaming in Ue, USA e Canada + 250 minuti verso Svizzera e Monaco) illimitati alla velocità di 2 Gigabit al secondo in 5G (20 GB in roaming in Ue e 3 GB verso verso Svizzera, Monaco, USA e Canada) 39,99 euro gratuita gratuita Video in HD e ultra HD, Priorità di Rete (Giga First Class), Lo Sai, Chiama ora, TIMGAMES incluso per 3 mesi Tim Link illimitati 20 GB 18,99 euro (primo mese gratuito se attivata online) 5 euro (gratuita se attivata online) 25 euro con 20 euro di traffico incluso L’offerta è disponibile per chi passa a Tim da Vodafone, WindTre, Very Mobile E’ possibile utilizzare chat e altre app senza consumare il traffico dati incluso Tim Energy illimitati 50 GB 7,99 euro (primo mese gratuito se attivata online) 5 euro (gratuita se attivata online) 25 euro con 20 euro di traffico incluso L’offerta è disponibile per chi passa a Tim da Iliad, Poste Mobile, Coop Voce E’ possibile utilizzare chat e altre app senza consumare il traffico dati incluso Tim Wonder illimitati 50 GB 9,99 euro (primo mese gratuito se attivata online) 5 euro (gratuita se attivata online) 25 euro con 20 euro di traffico incluso L’offerta è disponibile per chi passa a Tim da ho. Mobile E’ possibile utilizzare chat e altre app senza consumare il traffico dati incluso

Confronta le offerte di Tim »

Annunci Google