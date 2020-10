Offerte telefonia mobile senza carta di credito: le migliori tariffe di ottobre 2020

Le offerte telefonia mobile possono essere di tipo ricaricabile, con telefono incluso oppure con abbonamento: in quest’ultima ipotesi sono in genere previsti prezzi leggermente scontati, ma vige l’obbligo di sottoscrivere una data promozione pagando tramite carta di credito, oppure è addirittura necessario l’addebito su conto corrente.

Quali sono allora le migliori offerte telefonia mobile senza carta di credito che si possono attivare nel mese di ottobre 2020? Vediamo di seguito quelle che sono state individuate tramite il comparatore SOStariffe.it e che rappresentano le soluzioni più convenienti sulla piazza.

Le promozioni di Very Mobile

Very Mobile è un operatore virtuale che si appoggia alla rete di WINDTRE: pur essendo l’ultimo player di mercato, non ci ha messo molto a farsi conoscere ad apprezzare per i vantaggi e l’economicità delle sue tariffe.

Le offerte proposte partono da un minimo di 4,99 euro al mese fino a un massimo di 13,99 euro al mese e si differenziano in quanto a seconda dell’operatore di provenienza del cliente interessato all’attivazione di una nuova offerta Very, o della volontà di attivare la nuova tariffa con un nuovo numero, cambia anche il prezzo.

Nello specifico, esiste una promozione di tipo all inclusive che comprende chiamate e messaggi illimitati e 30 Giga di Internet che ha un costo di:

4,99 euro al mese per i nuovi numeri e per alcuni operatori virtuali;

11,99 euro per i clienti TIM, Vodafone, Kena.

Analogamente, la promozione che comprende 100 Giga di Internet e minuti e messaggi illimitati potrà essere attivata al costo di:

6,99 euro al mese per alcuni operatori virtuali e Iliad;

7,99 euro al mese per i nuovi numeri;

13,99 euro al mese per i clienti TIM, Vodafone, Kena.

Per conoscere il dettaglio di tutte le promozioni Very Mobile, clicca sul link qui sotto.

Confronta tutte le offerte telefonia mobile di Very »

Le promozioni di Kena Mobile

Kena è un operatore virtuale che si serve dell’infrastruttura di rete di TIM: le sue offerte partono da un minimo di 4,99 euro al mese e raggiungono un canone mensile massimo di 13,99 euro. Anche le promozioni di Kena al prezzo più basso sono di tipo operator attack, ovvero possono essere attivate soltanto in caso di portabilità da alcuni operatori.

Tra le soluzioni più interessanti offerte dall’operatore ci sono:

Kena a 4,99 euro al mese, che comprende messaggi e chiamate illimitati;

Kena Flash a 5,99 euro al mese, che include chiamate e messaggi illimitati e 70 Giga di Internet: il primo mese è gratuito.

Mentre la promozione a 5,99 euro al mese può essere attivata soltanto dai clienti Iliad e da altri MVNO, la stessa sarà disponibile per tutti, ma al costo di 13,99 euro al mese. Per conoscere il dettaglio di tutte le promozioni Kena Mobile, clicca sul link qui sotto.

Confronta tutte le offerte telefonia mobile di Kena »

Le promozioni di ho. Mobile

ho. Mobile è l’operatore virtuale di Vodafone e le sue promozioni al prezzo più basso sono tutte di tipo operator attack: si tratta di piani tutto compreso, che prevedono minuti, messaggi e Giga per navigare da mobile alla velocità massima di 30 Mbps.

Le offerte possono prevedere un contributo una tantum per l’attivazione e per il costo della SIM. La soluzione più conveniente fra tutte di ho. ha un costo di 5,99 euro al mese, ma può essere scelta unicamente dai clienti Iliad e da altri MVNO.

Il piano mensile comprende:

chiamate e messaggi senza limiti;

70 Giga di Internet.

Esiste poi una seconda promozione che prevede minuti e messaggi illimitati e 50 Giga di Internet, la quale si potrà attivare al costo di 8,99 euro al mese per alcuni clienti, quali Kena o Daily Telecom, oppure nel caso di nuovo numero, o al costo di 12,99 euro al mese per tutti gli altri utenti.

Le offerte previste dai piani ho. riguardanti i minuti e le chiamate sono valide anche negli altri Stati dell’Unione europea, mentre per quanto riguarda Internet si avranno a disposizione 2 Giga mensili. Per conoscere il dettaglio di tutte le promozioni ho. Mobile clicca sul link qui sotto.

Confronta tutte le offerte telefonia mobile di ho. »

Le promozioni di Iliad

Le offerte telefonia mobile senza carta di credito proposte da Iliad a ottobre 2020 sono quattro. La prima è la promozione Iliad Voce, disponibile al costo di 4,99 euro al mese e nella quale sono inclusi:

chiamate e messaggi illimitati, disponibili anche in Unione europea;

40 Mega di Internet, disponibili sia in Italia sia in roaming in Unione europea.

Per attivare la promozione Iliad Voce, per la quale è previsto anche un contributo una tantum di 9,99 euro per la SIM, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri di più su Iliad Voce »

Le altre tre opzioni proposte da Iliad sono di tipo all inclusive. Andando in ordine di prezzo crescente, la prima promozione si chiama Iliad Giga 40, ha un costo di 6,99 euro al mese e include minuti e SMS illimitati e 40 Giga di Internet (che diventano 4 in roaming).

A un costo leggermente superiore, pari a 7,99 euro al mese e un contributo una tantum di 9,99 euro per la nuova SIM, troviamo Iliad Giga 50, nella quale sono compresi:

minuti e messaggi illimitati, anche in Unione europea;

50 Giga di Internet per navigare fino a 390 Mbps e 50 Mbps in upload;

4 Giga a propria in roaming;

minuti verso i numeri fissi e mobili di più di 60 destinazioni internazionali.

Per saperne di più su questa offerta di tipo all inclusive proposta da Iliad, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri di più su Iliad Giga 50 »

In questo momento esiste anche una quarta tariffa Iliad, disponibile in edizione limitata al costo di 9,99 euro al mese fino alle 15:00 del 15 ottobre 2020: si tratta di Flash 100 e potrà essere attivata da qualsiasi tipologia di cliente.

L’offerta comprende:

100 Giga di Internet per navigare alla velocità del 4G o del 4G+;

minuti e SMS illimitati, validi anche in Europa;

5 Giga per navigare dal resto dell’Europa;

minuti verso i numeri fissi e mobili di più di 60 destinazioni internazionali;

Per attivare subito la super promozione di Iliad Flash 100, per la quale sono previsti 9,99 euro una tantum per l’acquisto della SIM, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri di più su Iliad Flash 100 »

Su questa promozione è bene fare una precisazione che potrebbe avere un certo peso nella scelta finale: si tratta di un’offerta davvero molto conveniente in quanto, se rapportata a tutte le proposte degli MVNO, ma anche a quelle di operatori quali Vodafone, TIM e WINDTRE, non ha praticamente eguali. Al momento è disponibile soltanto per poco tempo, ma è molto probabile che Iliad la possa riproporre in futuro vista la sua appetibilità in un mercato che cambia di continuo, quale è quello della telefonia mobile.

