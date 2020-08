Offerte telefonia mobile senza carta di credito: le migliori tariffe di agosto 2020

Il settore delle offerte di telefonia mobile propone tantissime soluzione per ridurre al minimo il costo della tariffa per lo smartphone. Le proposte degli operatori tra cui scegliere sono, infatti, davvero numerose. Ecco quali sono le migliori offerte di telefonia mobile senza carta di credito del mese di agosto 2020.

Nella scelta della tariffa da attivare per il proprio smartphone è opportuno valutare diversi fattori. Il mercato delle offerte di telefonia mobile, infatti, propone tante soluzioni per risparmiare senza rinunciare ad un pacchetto completo di minuti, SMS e GB. In diversi casi, le tariffe sono attivabili esclusivamente impostando l’addebito del costo mensile su carta di credito o un altro sistema di pagamento automatico come il conto corrente.

Per gli utenti, in ogni caso, le offerte per smartphone senza carta di credito sono davvero numerose. Risparmiare senza dover impostare l’addebito dei rinnovi della propria tariffa su di uno strumento di pagamento automatico è possibile. Ricordiamo, invece, che chi vuole puntare su di un’offerta telefono incluso, abbinando alla tariffa con minuti, SMS e GB anche uno smartphone a rate, dovrà utilizzare una carta di credito o, in alcuni casi, potrà impostare l’addebito su conto corrente.

Ecco quali sono le migliori soluzioni per quanto riguarda le offerte di telefonia mobile senza carta di credito:

Creami WOW 10 GB di PosteMobile

Una delle offerte di telefonia mobile senza la necessità di utilizzare la carta di credito o altri strumenti di pagamento automatico è Creami WOW 10 GB di PosteMobile. Si tratta di una tariffa disponibile per tutti, anche attivando un nuovo numero, che include i seguenti bonus:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

10 GB i n 4G ogni mese

n 4G ogni mese in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 2,34 GB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi

Creami WOW 10 GB di PosteMobile presenta un costo periodico di 4,99 Euro al mese con addebito su credito residuo. L’offerta prevede un contributo di attivazione di 10 Euro ed è attivabile esclusivamente online, tramite il sito dell’operatore. La spedizione della SIM all’indirizzo fornito dall’utente è gratuita.

Attiva Creami WOW 10 GB di PosteMobile

Very 4,99 di Very Mobile

Un’altra ottima offerta da tenere in considerazione viene proposta da Very Mobile, operatore virtuale che utilizza la rete WINDTRE. La tariffa in questione si chiama Very 4,99 ed è disponibile esclusivamente per chi richiede un nuovo numero o per chi effettua la portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale compatibile con quest’offerta.

Ecco le caratteristiche di Very 4,99:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

30 GB in 4G con velocità massima limitata a 30 Mbps, sia in download che in upload; in caso di esaurimento dei GB è possibile anticipare il rinnovo mensile dell’offerta andando così ad azzerare il contatore di GB

in 4G con velocità massima limitata a 30 Mbps, sia in download che in upload; in caso di esaurimento dei GB è possibile anticipare il rinnovo mensile dell’offerta andando così ad azzerare il contatore di GB in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 2,34 GB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi

Very 4,99 presenta un costo periodico di 4,99 Euro al mese con addebito su credito residuo. L’offerta prevede un contributo di attivazione di 5 Euro ed è attivabile direttamente tramite il sito dell’operatore. La spedizione della SIM all’indirizzo fornito dall’utente è gratuita.

Attiva Very 4,99 di Very Mobile

Kena 5,99 di Kena Mobile

Kena Mobile propone Kena 5,99. Si tratta di un’offerta “operator attack” (ovvero attivabile solo richiedendo la portabilità da specifici operatori) che non include limitazioni per quanto riguarda il pagamento. Anche questa tariffa, infatti, prevede il pagamento su credito residuo. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

70 GB di traffico dati in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload

di traffico dati in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 3 GB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi

Kena 5,99 può essere attivata esclusivamente richiedendo la portabilità da specifici operatori (la lista completa comprende Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, CoopVoce, 1Mobile, Digi Mobile, Intermatica). La tariffa presenta un costo periodico di 5,99 Euro al mese con primo mese e attivazione gratis. Per attivare l’offerta è possibile seguire una veloce procedura di sottoscrizione online, disponibile tramite il sito dell’operatore. La spedizione della SIM è gratuita.

Attiva online Kena 5,99 di Kena Mobile

ho. 5,99 di ho. Mobile

Tra le offerte di telefonia mobile senza carta di credito bisogna tenere d’occhio anche ho. 5,99 di ho. Mobile. Quest’offerta è disponibile esclusivamente richiedendo la portabilità da una serie di operatori selezionati. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

70 GB in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload; in caso di esaurimento dei Giga disponibili in un mese, è possibile anticipare il rinnovo dell’offerta senza alcun costo oltre al solo canone della tariffa

in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload; in caso di esaurimento dei Giga disponibili in un mese, è possibile anticipare il rinnovo dell’offerta senza alcun costo oltre al solo canone della tariffa in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 2,9 GB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi

ho. 5,99 è attivabile esclusivamente richiedendo la portabilità del numero da da Iliad o alcuni operatori virtuali (sono esclusi Kena Mobile, Digi Mobil, Daily Telecom e Very Mobile). Il costo periodico dell’offerta è di 5,99 Euro al mese con addebito su credito residuo e contributo di attivazione di 0,99 Euro. La tariffa è attivabile direttamente online, tramite il sito ho. Mobile, con spedizione gratuita della SIM.

Attiva online ho. 5,99 di ho. Mobile

Very 6,99 di Very Mobile

Tra le offerte di telefonia mobile senza carta di credito c’è anche Very 6,99. Si tratta di un’altra offerta proposta da Very Mobile e pensata per uno specifico target di utenti. Per attivare l’offerta, infatti, è necessario richiedere la portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale (ma sono esclusi Kena, ho. e Spusu). Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

30 GB in 4G con velocità massima limitata a 30 Mbps, sia in download che in upload; se finiscono i GB è possibile anticipare il rinnovo mensile dell’offerta senza costi extra oltre al solo canone mensile andando ad azzerare il contatore dei GB

in 4G con velocità massima limitata a 30 Mbps, sia in download che in upload; se finiscono i GB è possibile anticipare il rinnovo mensile dell’offerta senza costi extra oltre al solo canone mensile andando ad azzerare il contatore dei GB in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 2,34 GB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi

Very 6,99 presenta un costo periodico di 6,99 Euro al mese con addebito su credito residuo e contributo di attivazione di 5 Euro. L’offerta può essere attivata dal sito Very Mobile con spedizione gratuita della SIM a casa.

Attiva Very 6,99 di Very Mobile

Da notare, inoltre, che per chi attiva un nuovo numero di cellulare è possibile attivare Very 7,99. Questa soluzione presenta le stesse caratteristiche dell’offerta precedente ma al costo di 7,99 Euro al mese.

Attiva Very 7,99 di Very Mobile

Giga 50 di Iliad

Tra le migliori tariffe che non richiedono l’utilizzo di una carta di credito troviamo Giga 50 di Iliad. L’offerta in questione è il punto di riferimento delle tariffe Iliad e rappresenta una delle soluzioni più vantaggiose e complete del mercato di telefonia mobile. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

50 GB di traffico dati in 4G ogni mese sotto rete Iliad

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 4 GB ogni mese senza costi aggiuntivi

Giga 50 di Iliad presenta un costo periodico di 7,99 Euro al mese con addebito su credito residuo. L’offerta in questione è attivabile da tutti, anche richiedendo un nuovo numero di cellulare, e presenta un contributo di attivazione di 9,99 Euro. Per richiedere l’attivazione di Giga 50 è possibile sfruttare una veloce procedura disponibile sul sito di Iliad. La spedizione della SIM a casa è gratuita.

Attiva online Giga 50 di Iliad

Creami Relax 100 di PosteMobile

Creami Relax 100 di PosteMobile è una delle offerte più interessanti del momento e, per il pagamento, non prevede l’utilizzo della carta di credito. La tariffa è attivabile da tutti e presenta due caratteristiche aggiuntive che la rendono davvero unica. L’offerta di PosteMobile, infatti, registra un costo periodico che si riduce nel tempo passando da 10 a 8 Euro al mese. Dopo il primo anno, inoltre, i GB a disposizione aumentano mentre il costo mensile resta lo stesso.

Ecco le caratteristiche dell’offerta:

minuti ed SMS illimitti verso tutti in Italia

80 GB al mese in 4G per il primo anno; dal secondo anno, l’offerta si rinnoverà con 100 GB al mese senza costi aggiuntivi

al mese in 4G per il primo anno; dal secondo anno, l’offerta si rinnoverà con al mese senza costi aggiuntivi in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 4,68 GB (per i primi 3 rinnovi) 4,22 GB (dal quarto al sesto rinnovo) e 3,75 GB ( dal settimo rinnovo) ogni mese senza costi aggiuntivi

Per quanto riguarda il costo periodico, per i primi tre mesi l’offerta presenta un costo di 10 Euro. Successivamente, per i successivi tre mesi, il costo sarà di 9 Euro al mese. Dal settimo mese, invece, l’offerta si rinnoverà al costo di 8 Euro al mese. Il contributo di attivazione è di 10 Euro. La tariffa è attivabile da tutti, sfruttando una procedura online disponibile sul sito PosteMobile, con spedizione gratuita della SIM.

Attiva online Creami Relax 100 di PosteMobile

