Offerte telefonia mobile Natale 2021: tutte le tariffe e le promozioni

Il Natale è alle porte ma al momento sono pochi gli operatori di telefonia mobile a disporre di offerte dedicate per le feste. Attualmente però sono ancora disponibili le tariffe per il Black Friday ma probabilmente appena si entrerà in dicembre verranno lanciate le prime offerte telefonia mobile Natale.

Offerte telefonia mobile Natale di WindTre

WindTre è stato tra i primi a lanciare offerte telefonia mobile Natale. L’operatore ha pensato a diverse tipologie di tariffe. Troviamo quindi una promozione 5G incluso e proposte per i giovani o chi desidera acquistare un nuovo telefono. Con Easy Pay è possibile addebitare il costo del piano automaticamente su carta di credito o conto corrente e dimenticarsi così delle ricariche manuali.

1. Di Più Full 5G Christmas Edition

Minuti illimitati (50 minuti verso l’estero)

200 SMS

Call center senza attese

150 GB per navigare in Internet anche in 5G

L’offerta ha un costo di 14,99 euro al mese. L’attivazione è di 6,99 euro con vincolo di 24 mesi. Per la SIM servono 10 euro.

2. Junior Crew Christmas Edition (solo under 18)

Minuti illimitati

200 SMS

120 GB per navigare alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese. Per la SIM, che si ritira in negozio, servono 10 euro.

Smart Pack 5G Christmast Edition

Minuti illimitati

200 SMS

150 GB per navigare alla massima velocità

Call center senza attese

La tariffa ha un costo di 14,99 euro al mese. Il costo di attivazione azzerato se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Con questa offerta è possibile aggiungere fino a 3 SIM con Family per gli altri membri della famiglia da 9,99 euro al mese. A Smart Pack 5G Christmast Edition può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Xiaomi Redmi Note 10 5G zero Oppo A54 5G zero TCL 20R 5G zero Samsung Galaxy A03S zero Vivo Y72 5G 1 euro al mese Xiaomi 11 Lite 5G NE 6 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

Modello Rata Xiaomi Mi 11T 5G 9 euro al mese Xiaomi Mi 11T Pro 5G 14 euro al mese Oppo Reno6 Pro 5G 13 euro al mese Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 16 euro al mese iPhone 13 Pro da 128 GB 26 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 30 mesi.

Offerte telefonia mobile Natale di TIM

TIM ha deciso di prolungare alcune delle sue promozioni TIM Black Fri-days fino al 9/1/22, rendendole sostanzialmente delle vere e proprie offerte telefonia mobile Natale. Con l’operatore si possono quindi acquistare a prezzo scontato, in un’unica soluzione o a rate senza anticipo per chi è cliente anche per la rete fissa, diversi modelli di smartphone:

Xiaomi 11 Lite 5G – 5 euro al mese per 30 mesi (TIM 5G gratis per 3 mesi)

– 5 euro al mese per 30 mesi (TIM 5G gratis per 3 mesi) Oppo Reno 6 5G – 7 euro al mese per 30 mesi (TIM 5G gratis per 3 mesi)

– 7 euro al mese per 30 mesi (TIM 5G gratis per 3 mesi) Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB – 13 euro al mese per 30 mesi (TIM 5G gratis per 3 mesi)

da – 13 euro al mese per 30 mesi (TIM 5G gratis per 3 mesi) Samsung Galaxy Z Fold3 5G – da 13 euro al mese per 30 mesi

– da 13 euro al mese per 30 mesi Samsung Galaxy Z Flip3 5G – da 24 euro al mese per 30 mesi

– da 24 euro al mese per 30 mesi Samsung Galaxy A12 new – 3 euro al mese per 30 mesi

– 3 euro al mese per 30 mesi Samsung Galaxy Buds Pro – 6 euro al mese per 30 mesi

– 6 euro al mese per 30 mesi Samsung Galaxy Watch4 Classic – 10 euro al mese per 30 mesi

– 10 euro al mese per 30 mesi Oppo Reno 6 Pro 5G – da 16 euro al mese per 30 mesi

– da 16 euro al mese per 30 mesi Oppo Find X3 Lite 5G – da 4 euro al mese per 30 mesi

– da 4 euro al mese per 30 mesi Oppo a 16s – 3 euro al mese per 30 mesi

– 3 euro al mese per 30 mesi Motorola Edge 20 Lite 5G – da 5 euro al mese per 30 mesi

– da 5 euro al mese per 30 mesi Motorola Moto G51 – da 4 euro al mese per 30 mesi

– da 4 euro al mese per 30 mesi Vivo V21 5G – da 4 euro al mese per 30 mesi

– da 4 euro al mese per 30 mesi Vivo Y72 – da 3 euro al mese per 30 mesi

– da 3 euro al mese per 30 mesi Xiaomi 11T Pro 5G – da 10 euro al mese per 30 mesi

– da 10 euro al mese per 30 mesi Xiaomi 11T 5G – da 7 euro al mese per 30 mesi

– da 7 euro al mese per 30 mesi Xiaomi Redmi Note 10 5G – 3 euro al mese per 30 mesi

– 3 euro al mese per 30 mesi REALME GT NEO 2 – 7 euro al mese per 30 mesi

– 7 euro al mese per 30 mesi REALME GT Master Edition – 5 euro al mese per 30 mesi

– 5 euro al mese per 30 mesi REALME C25Y – 3 euro al mese per 30 mesi

– 3 euro al mese per 30 mesi TLC 20R 5G – 3 euro al mese per 30 mesi

– 3 euro al mese per 30 mesi iPhone 13 Pro Max – da 39 euro al mese per 30 mesi

– da 39 euro al mese per 30 mesi iPhone 13 Pro – da 36 euro al mese per 30 mesi

– da 36 euro al mese per 30 mesi iPhone 13 – da 27 euro al mese per 30 mesi

– da 27 euro al mese per 30 mesi iPhone 13 Mini – da 24 euro al mese per 30 mesi

Insieme agli sconti sugli smartphone arriva anche una nuova tariffa di telefonia mobile per chi passa a TIM, che a 9,99 euro al mese offre minuti e SMS illimitati e 70 GB che diventano illimitati per tutti i telefoni della famiglia (massimo 6 numeri) per chi è già cliente per la rete fissa con TIM Unica. Il pagamento in questo caso avviene con addebito in fattura grazie a TIM Ricarica Automatica. La tariffa però prevede un vincolo di 30 mesi ed è disponibile solo per chi arriva da alcuni operatori selezionati. La SIM ha un costo di 10 euro. Alla tariffa è possibile associare:

Samsung Galaxy A12 new – 5 euro al mese per 30 mesi

– 5 euro al mese per 30 mesi Xiaomi Mi 11 Lite 5G – 3 euro al mese per 30 mesi

Tutte le offerte sopra descritte prevedono un finanziamento con TIMfin con vincolo di 30 mesi, TAN 0% (tasso fisso) e TAEG 0% (tasso fisso).

Alle tariffe smartphone incluso possono essere associati anche servizi ad hoc per i possessori di smartphone:

TIM Next permette di tenere, sostituire o restituitire liberamente il proprio telefono ogni 12 mesi. Il prezzo di partenza è di 2,90 euro al mese per un dispositivo del valore fino a 249,99 euro

permette di tenere, sostituire o restituitire liberamente il proprio telefono ogni 12 mesi. Il prezzo di partenza è di per un dispositivo del valore fino a 249,99 euro TIM Go Safe permette di sostituire o riparare un telefono in caso di rottura una volta ogni 12 mesi. Il costo è di 99 euro per un modello nuovo con un valore fino a 499,99 euro

permette di sostituire o riparare un telefono in caso di rottura una volta ogni 12 mesi. Il costo è di per un modello nuovo con un valore fino a 499,99 euro Sempre Sicuro Display è il servizio di protezione dedicato allo schermo dello smartphone che consente di sostiuirlo o ripararlo una volta ogni 12 mesi. Il costo è di 49 euro per un modello nuovo con un valore fino a 499,99 euro. L’offerta è attivabile entro 10 giorni dall’acquisto del telefono

Offerte telefonia mobile Natale di Very Mobile

Very Mobile ancora per qualche ora consente di sottoscrivere la sua offerta per il Black Friday:

Very Special

Minuti e SMS illimitati

260 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps (di cui 2,8 GB in roaming in Ue) per i primi 2 mesi, poi 130 GB

Ti ho cercato

Ring me

Hotspot

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese ed è disponibile fino al 30/11/21. Attivazione, SIM e relativa consegna sono gratuite. La tariffa può essere sottoscritta per chi arriva da:

BT Enia

BT Italia

CoopVoce

Daily Telecom Mobile

DIGI Mobil

Enegan

ERG Mobile

Fastweb

Green Telecomunicazioni

Intermatica

Lycamobile

Linkem

Noitel

NT Mobile

NV Mobile

Optima

Plintron

PosteMobile

Rabona Mobile

Uno Mobile

Rabona New

Spusu

Tiscali

Uno Mobile

Welcome Italia

WithU

Iliad

Offerte telefonia mobile Natale di Fastweb Mobile

Fastweb come altri operatori non ha ancora presentato le sue offerte telefonia mobile Natale ma fino ad oggi consente ancora di attivare la sua promozione per il Black Friday:

Fastweb Mobile Light

Minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e oltre 60 destinazioni all’estero (500 minuti in roaming in Ue e Svizzera)

100 SMS

50 GB per navigare in Internet in 5G (4 GB in roaming in Ue e Svizzera)

L’offerta ha un costo di 5,95 euro al mese fino al 30/11/21. L’attivazione e la spedizione della SIM sono gratuite se l’offerta viene sottoscritta online (altrimenti 10 euro di attivazione + 5 euro per la consegna della SIM). Terminati gli SMS il costo per ogni messaggio è di 5 cent mentre quando si esaurisce il traffico dati è possibile acquistare 1 GB extra a 6 euro (massimo 10 GB al mese) o l’opzione 10 GIGA per 6 euro al mese. Nel piano sono inoltre inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica

Scatto alla risposta

Ti ho chiamato gratuito

Controllo credito residuo

Alla tariffa è possibile aggiungere aggiungere WOW Space e ottenere così spazio d’archiviazione illimitato nel cloud al costo di 9,95 euro l’anno con primo mese gratuito.

L’operatore offre copertura in 5G nei Comuni di:

Aosta

Ascoli piceno

Bari

Bologna

Cagliari

Catanzaro

La spezia

Messina

Milano

Napoli

Novara

Pescara

Prato

Roma

Terni

Udine

Venezia

L’obiettivo di Fastweb è arrivare al 90% di copertura entro il 2025.

Offerte telefonia mobile Natale di ho. Mobile

ho. Mobile non ha ancora lanciato la sua offerta di Natale ma consente fino ad oggi di attivare la sua promozione per il Black Friday:

ho. 7,99

Minuti e SMS illimitati

120 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps (di cui 4,7 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 7,99 euro al mese a cui si aggiungono 99 cent per l’acquisto della SIM e 10 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. Attivazione e spedizione sono gratuite. Fino al 30/11/21 per chi attiva l’offerta online ottiene una ricarica omaggio da 5 euro inserendo il codice #CASHBLACK. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Coop Voce

Coop Voce (Pre 18/11/2019)

Digitel

Fastweb

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Lycamobile

MUND_GSM

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima

Plintron

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

BT Italia

Withu

ENEGAN S.p.A.

Spusu Italia

Offerte telefonia mobile Natale di Kena Mobile

Fino a questa mattina Kena Mobile permette ancora di accedere alle sue tariffe per il Black Friday:

Kena 7,99

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet in 4G Basic fino a 60 Mbps (di cui 5,5 GB in roaming in Ue in 3G)

La tariffa ha un costo di 7,99 euro al mese per sempre. L’attivazione, SIM e relativa consegna sono gratuite. Attivandola entro le entro le ore 10:00 del 30/11/21 si ottiene anche un buono Amazon da 10 euro. La tariffa è disponibile per chi attiva un nuovo numero o arriva da:

Iliad

Poste Mobile

Lycamobile

CoopVoce

Ho mobile

Tiscali

Fastweb

1Mobile

BT Mobile

BT ENIA Mobile

Daily Telecom

Digi Mobil

Enegan Mobile

Green

Intermatica

Noitel

NTmobile

Optima

Plintron

Rabona

Spusu

Welcome Italia

Withu Mobile

I Gigabyte inclusi nel piano si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o presso i negozi autorizzati.