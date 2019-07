Offerte telefonia mobile estate 2019: ecco le 5 più convenienti

L’estate è certamente il periodo preferito dagli utenti di telefonia mobile , non solo per il periodo più caldo dell’anno significa vacanze. Tutti gli operatori infatti approfittano l’occasione per lanciare nuove ed interessanti proposte ad hoc. Ecco le 5 tariffe di telefonia mobile più convenienti dell’estate 2019

L’estate è esplosa in tutto il suo calore e già milioni di italiani hanno lasciato le città per recarsi nelle principali località marittime alla ricerca di sole e relax. Questo periodo dell’anno è particolarmente interessante per gli utenti di telefonia mobile, che sono alla ricerca di tariffe convenienti per consumare il credito o il traffico voce e Internet con maggiore velocità trovandosi spesso fuori casa.

L’estate è infatti il periodo ideale per pensare ad un cambio di piano se non addirittura di operatore. Le grandi aziende del settore e i nuovi arrivati, ovvero i provider low cost, durante i mesi più caldi dell’anno si sfidano a colpi di nuove promozioni dai costi contenuti ma comunque ricche di servizi.

La tentazione di passare ad un altro gestore diventa fortissima in estate ma destreggiarsi tra le tante proposte dei diversi operatori può essere assai arduo, soprattutto considerando il fatto che l’obiettivo delle ferie è proprio quello di mettere in stand by il cervello anche solo per qualche settimana.

Di seguito abbiamo selezionato le 5 tariffe di telefonia mobile più convenienti di questa estate 2019 illustrandone nel dettaglio le caratteristiche in termini di costi e servizi inclusi e spiegando in modo chiaro quali sono le modalità per sottoscriverle.

Come si poteva aspettare, le prime posizioni di questa speciale classifica è occupata dalle proposte dei MVNO (Mobile Virtual Network Operator) come ho. Mobile, Kena Mobile e Iliad. I primi due, rispettivamente l’alternativa low cost di Vodafone e Tim, offrono la stessa tipologia di promozioni in termini di traffico voce, Internet e servizi di base inclusi. La differenza la fa il prezzo, che viene determinato dall’operatore di provenienza. Le tariffe più economiche infatti sono dedicata solo a chi arriva da altri operatori low cost più o meno conosciuti. Iliad invece permette a tutti di sottoscrivere la sua promozione di punta 50 Giga e non ha limitazioni in termini di velocità di navigazione.

Appena sotto il podio troviamo invece una delle proposte di Wind, ed in particolare quella dedicata ai giovani. All Inclusive Young Easy Pay è infatti una tariffa dedicata agli Under 30 e costruita appositamente per soddisfare al meglio le loro esigenze. Non bisogna dimenticare che l’operatore italiano questa estate ai nuovi clienti che sottoscrivono alcune su promozioni, tra cui All Inclusive Young Easy Pay, regala 100 GB aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal piano da consumare entro la fine di settembre.

La classifica è chiusa da Tre e dalla versione estiva della sua celebre tariffa All-In Power. Allo stesso prezzo della sua forma “classica” è possibile accedere a ben 100 GB ma soprattutto è possibile acquistare a rate uno dei più recenti smartphone top di gamma di Samsung. La cosa interessante è che la prima rata non bisognerà pagarla subito ma solo dopo l’estate.

Offerte telefonia mobile estate 2019: ecco le 5 più convenienti

1. ho. 6,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione di ho. Mobile ha un costo di 6,99 euro al mese invece di 12,99 euro. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 7 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

Questa particolare promozione è disponibile solo per gli utenti che arrivano da:

Coop Voce

Daily Telecom Mobile

Digi Mobil

Digitel

ERG Mobile

Fastweb

Fastweb (Pre-2016)

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Iliad

Kena Mobile

Lycamobile

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima Mobile

Plintron

Poste Mobile

Poste Mobile (Pre-2014)

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

La portabilità del numero deve essere effettuata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti il costo della promozione salirà a 12,99 euro al momento del secondo rinnovo.

Si ricorda che ho. sfrutta la rete di Vodafone per erogare i suoi servizi.

Attiva ho. 6,99

2. Kena 6,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione di Kena Mobile ha un costo di 6,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 9,99 euro ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro. I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di previsto dalla promozione, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

L’operatore oggi offre l’opportunità di condividere il proprio traffico con un amico che dispone di una linea Kena. E’ possibile regalare fino a 2 GB al costo di 1 euro. Per farlo è sufficiente inserire il numero al quale cedere i Gigabyte e attivare il servizio. L’amico avrà 7 giorni di tempo per consumarli.

L’offerta è sottoscrivibile per chi mantiene il proprio numero arrivando da:

1MOB

BLAD

BT Mobile Full

BTEM

CONAD

COOP

DAILY TELECOM

DMOB; ERG

FASTWEB

Fastweb Full

GREEN ICN

INTERMATICA

LYCAFULL

Mundio

NETVALUE

OPTIMA

POSTEMOBILE

POSTEMOBILE FULL

TISCALI

Welcome Italia

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono

Si ricorda che Kena sfrutta la rete di Tim per erogare i suoi servizi.

Confronta le tariffe di Kena Mobile

3. Giga 50 di Iliad

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione di Iliad ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente.

Nel pacchetto sono anche compresi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Attiva Giga 50 di Iliad

4. All Inclusive Young Easy Pay di Wind

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4G o 4.5G per navigare in Internet

La promozione di Wind ha un costo di 11,99 euro al mese pagando con carta di credito o di conto e addebito su conto corrente ed è esclusiva per gli Under 30 (fino al giorno prima del compimento di 31 anni). La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 4,99 euro invece di 31,99 euro se l’offerta rimane attiva per 24 mesi e per coloro che prima della scadenza passano da ricaricabile ad abbonamento, Wind Family o ad All Inclusive Partita Iva. Per i clienti Wind il costo di attivazione è di 19,99 euro.

Per chi attiva l’offerta dal 17/6/19 si hanno 100 GB aggiuntivi per tutta l’estate. L’opzione si disattiva il 22/9/19.

Confronta le offerte di Wind

5. All-In Power Summer Edition di Tre

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa di Tre ha un costo di 11,99 euro al mese. Per chi sottoscrive un’offerta Super Fibra il traffico dati diventa illimitato. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se il contratto non viene rescisso entro 30 mesi altrimenti la spesa sale a 55,99 euro. Nel pacchetto sono compresi anche il servizio Gigabank per accumulare i Gigbayte non utilizzati e usarli al momento del bisogno e la card Grand Cinema per andare al cinema in 2 al costo di un solo biglietto.

All-In Power Summer Edition è disponibile anche in modalità telefono incluso e permette di scegliere tra:

Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10+ da 512 GB – 27,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 27,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 15,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 15,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10 da 512 GB – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10e – 10,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 10,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy Note9 – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi

Tutte le tariffe sopracitate sono disponibili fino al 21/7/19.

Confronta le offerte di Tre