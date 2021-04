Offerte Telefonia mobile con telefono: promozioni di TIM, WINDTRE, Vodafone e Iliad di Aprile 2021

La maggior parte degli operatori prevede nel proprio listino offerte telefonia mobile con telefono. Queste tariffe consentono di associare a un piano Ricaricabile o in Abbonamento anche l’acquisto a rate di uno smartphone. Solitamente per queste promozioni di telefonia mobile è previsto un vincolo di durata, che varia da 24 a 30 mesi. Se non viene rispettato, l’utente dovrà comunque corrispondere le rate residue, spesso in un’unica soluzione.

Le offerte telefonia mobile con telefono sono la migliore opportunità per mettersi in tasca un prodotto di fascia alta ad un prezzo inferiore rispetto a quello che si troverebbe in un qualsiasi negozio di elettronica. E’ possibile acquistare i modelli più recenti di iPhone e terminali Android di produttori come Samsung, Huawei e Xiaomi, anche abilitati alla navigazione 5G, e per alcuni di essi non è nemmeno previsto un anticipo.

Offerte telefonia mobile con telefono: promozioni di Tim

Tim permette di acquistare uno smartphone in un’unica soluzione senza registrazione all’area clienti MyTim. L’utente può comunque associarvi un piano di telefonia mobile come ad esempio quelli della famiglia Advance. Queste tariffe prevedono anche Giga illimitati e 5G incluso.

Tim offre copertura in 5G nel 90% del territorio di Milano e consente di navigare alla massima velocità nelle città di Roma, Torino, Firenze, Napoli, Ferrara, Bologna, Genova, Sanremo, Brescia e Monza oltre ad alcune località turistiche come Cortina d’Ampezzo, Livigno e Selva di Val Gardena. L’obiettivo è arrivare alla copertura di livello nazionale entro il 2025.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note Advance 4.5G illimitati 40 GB (20 GB con addebito su credito residuo) alla velocità di 700 Megabit al secondo in 4.5G (15 GB in roaming in Ue) 19,99 euro 15 euro una tantum gratuita Video in HD e ultra HD, Priorità di Rete (Giga First Class), TIMMUSIC incluso Advance 5G illimitati 50 GB alla velocità di 2 Gigabit al secondo in 5G (20 GB in roaming in Ue) 29,99 euro 9 euro una tantum gratuita Video in HD e ultra HD, Priorità di Rete (Giga First Class), Lo Sai, Chiama ora, TIMMUSIC incluso Advance 5G Unlimited illimitati (250 minuti e 250 SMS in roaming in Ue, USA e Canada + 250 minuti verso Svizzera e Monaco) illimitati alla velocità di 2 Gigabit al secondo in 5G (20 GB in roaming in Ue e 3 GB verso verso Svizzera, Monaco, USA e Canada) 39,99 euro gratuita gratuita Video in HD e ultra HD, Priorità di Rete (Giga First Class), Lo Sai, Chiama ora, TIMGAMES incluso per 3 mesi, TIMMUSIC incluso

In tutti i piani è anche incluso il servizio Giga di scorta. Quando si esaurisce il traffico dati incluso nel piano, in assenza di un’altra opzione dati, è possibile continuare a navigare fino a 1 GB al prezzo di 1,90 euro ogni 200 MB per un importo massimo di 9,50 euro. L’utente riceverà un SMS quando il traffico sta per esaurirsi.

I modelli tra cui scegliere sono i seguenti:

Modello Prezzo in un’unica soluzione iPhone 12 da 64 GB 949,90 euro iPhone 12 da 128 GB 999,90 euro iPhone 12 da 256 GB 1119,90 euro iPhone 12 Pro da 128 GB 1199,90 euro iPhone 12 Pro da 256 GB 1319,90 euro iPhone 12 Pro Max da 128 GB 1299,90 euro iPhone 12 Pro Max da 256 GB 1419,90 euro iPhone 12 Mini da 64 GB 849,90 euro iPhone 12 Mini da 256 GB 1019,90 euro iPhone SE da 64 GB 499,90 euro Samsung Galaxy S21 Ultra da 128 GB 1279,90 euro Samsung Galaxy S21 Ultra da 256 GB 1329,90 euro Samsung Galaxy Z Fold2 5G 2049,90 euro Samsung Galaxy A21s 169,90 euro Samsung Galaxy A32 5G 249,90 euro Samsung Galaxy A72 499,90 euro Samsung Galaxy A52 5G 459,90 euro Samsung Galaxy A52 379,90 euro Huawei P40 Lite 269,90 euro Huawei P Smart 2021 179,90 euro Huawei P 40 Lite E 179,90 euro TCL 20 5G 299,90 euro Oppo A15 139,90 euro Oppo Reno 4 5G 599,90 euro Xiaomi Redmi Note 9T 5G 199,90 euro Xiaomi Mi 10T Pro 649,90 euro Oppo Reno 4Z 5G 399,90 euro Oppo A53s 169,90 euro Oppo Find X3 Pro 5G 1149,90 euro Oppo Find X3 Lite 5G 499,90 euro Xiaomi Mi 10T Lite 319,90 euro Motorola Razr 5G 1469,90 euro Motorola Moto G9 Play 199,90 euro Motorola Moto G 5G 369,90 euro Motorola Moto g100 5G 599,90 euro Xiaomi Redmi Note 9 199,90 euro Xiaomi Redmi 9AT 119,90 euro Xiaomi Redmi Note 9T 5G 279,90 euro LG K42 169,90 euro LG K52 199,90 euro LG Velvet 449,90 euro

Tim permette di pagare nelle seguenti modalità:

carta di credito (Visa, Mastercard, American Express e Diners)

PayPal

TIMpersonal

contrassegno alla consegna

credito residuo (solo opzioni tariffarie per la linea mobile)

rateizzazione senza interessi su bolletta della linea di casa

Inoltre, è possibile abilitare e modificare l’addebito automatico della fattura Tim della linea di casa, su conto corrente bancario (RID Bancario). La consegna è gratuita ed è possibile monitorare lo stato del proprio ordine tramite un apposito servizio di tracking dalle sezioni MyTim Fisso o MyTim Mobile. Gli smartphone vengono consegnati dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, indicativamente nelle seguenti fasce orarie: 8.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00. Il tempo medio di consegna è tra i 3 e gli 8 giorni lavorativi, a partire dalla data di richiesta online.

Tim smartphone incluso: pagamento a rate

Per acquistare a rate uno smartphone con Tim bisogna aver già sottoscritto o attivare contestualmente una delle sue offerte Internet casa. Tali condizioni consentono anche di accedere gratuitamente a Tim Unica o ottenere così ogni mese Gigabyte illimitati per le SIM di tutta la famiglia (massimo 6 in totale) e anche 3 mesi di Disney+. Il pagamento delle linee mobili e di quella fissa avviene con domiciliazione in bolletta grazie a Tim Ricarica Automatica.

Tim Super Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload con la fibra ottica FTTH in oltre 140 Comuni

Chiamate illimitate (incluse per 24 + 24 mesi, poi 5 euro al mese dopo 48 mesi ma il costo totale non cambia)

Modem Tim Hub+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Wi-Fi certificato in regalo per 12 mesi (poi 6 euro al mese)

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi per i nuovi clienti entro il 30/4/21. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

All’offerta è possibile aggiungere il noleggio del TIMVISION Box al costo di 3 euro al mese. Il decoder è necessario per accedere ai contenuti di TIMVISION nel caso in cui l’apposita app non sia compatibile con la smart TV. Il software è disponibile per Smart TV Samsung (modelli del 2014 e successivi), Smart TV LG con sistema operativo WEBOS, Smart TV Hisense e Smart TV Android.

Il pacchetto Mondo Intrattenimento permette di avere Disney+, TIMVISION Plus e un piano standard di Netflix al prezzo di 14 euro al mese. Il TIMVISION Box è incluso fino al mantenimento dell’offerta, poi 3 euro al mese se non disattivato.

I modelli tra cui scegliere sono i seguenti:

Modello Rate (vincolo di 30 mesi) iPhone 12 Pro da 128 GB 40 euro al mese iPhone 12 Mini da 128 GB 28 euro al mese iPhone SE da 128 GB 17 euro al mese Samsung Galaxy S21+ 5G da 128 GB 25 euro al mese Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 20 euro al mese Samsung Galaxy S20+ 5G da 128 GB 32 euro al mese Samsung Galaxy FE 5G 15 euro al mese Samsung Galaxy Note20 5G 32 euro al mese Huawei P40 Pro 20 euro al mese Xiaomi Mi 10T 8 euro al mese Xiaomi Mi 11 20 euro al mese Oppo Find X3 Neo 5G 18 euro al mese

Offerte telefonia mobile con telefono: promozioni di WindTre

WindTre ha predisposto una serie di tariffe telefono incluso pensate appositamente per specifiche categorie di utenti in base ad età e relative necessità. Queste offerte permettono di avere anche Gigabyte illimitati e 5G incluso. Per quanto riguarda l’ultimo standard per reti mobili, l’operatore oggi offre una copertura all’86,4% della popolazione italiana. Il telefono si prenota online e si ritira poi in negozio.

La modalità Easy Pay, ovvero l’addebito automatico del costo dell’offerta su conto corrente o carta di credito, permette di avere un prezzo più favorevole.

1. Smart Pack Unlimited 5G con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

Giga illimitati per navigare in 5G

Call center senza attese

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese. Il costo di attivazione è azzerato se l’offerta resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. A Smart Pack Unlimited 5G può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Oppo Reno4 Z zero Xiaomi Mi10 T 2 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

Modello Rata Xiaomi Mi 11 14,99 euro al mese Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 14 euro al mese Samsung Galaxy S21+ 5G da 128 GB 18 euro al mese Samsung Galaxy S21 Ultra 5G da 128 GB 23 euro al mese Oppo Find X3 Neo 10 euro al mese Oppo Find X3 Pro 20 euro al mese iPhone 12 da 64 GB 19 euro al mese iPhone 12 Pro da 128 GB 30 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 30 mesi.

2. Smart Pack 100 5G con Easy Pay

Minuti illimitati

20 SMS

100 GB per navigare in Internet in 5G

Call center senza attese

La tariffa ha un costo di 16,99 euro al mese. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. A Smart Pack 100 5G può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Xiaomi Redmi 9 zero Huawei P Smart 2021 zero Oppo A53s zero TLC 20 SE zero Samsung Galaxy A12 1 euro al mese Huawei P40 Lite 2 euro al mese Samsung Galaxy A51 2 euro al mese Xiaomi Mi 10T Lite 3 euro al mese Oppo Reno4 Z 5G 3 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

Modello Rata Xiaomi Mi 11 18 euro al mese Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 18 euro al mese Oppo Find X3 Neo 12 euro al mese Oppo Find X3 Pro 24 euro al mese iPhone 12 da 64 GB 24 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 30 mesi.

3. Smart Pack Junior+ con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

80 GB per navigare in Internet in 4G

App WindTre Family Protect inclusa

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Opzione EDU TIME inclusa. A Smart Pack Junior+ può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata ZTE Blade A5 (2020) zero Xiaomi Redmi 9 1 euro al mese Oppo A53s 1 euro al mese Samsung Galaxy A20e 1 euro al mese TCL 20 SE 1 euro al mese Huawei P Smart (2021) 3 euro al mese Huawei P40 Lite E 2 euro al mese Samsung Galaxy A12 3 euro al mese

4. Smart Pack Young 5G con Easy Pay (solo under 30)

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet in 5G

Call center senza attese

La tariffa ha un costo di 14,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Opzione EDU TIME inclusa. A Smart Pack Young 5G può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata TLC 20 E zero Oppo A53s 1 euro al mese Huawei P40 Lite 3 euro al mese Samsung Galaxy A12 zero Xiaomi Mi 10T Lite zero Oppo Reno4 Z 5 euro al mese Xiaomi Mi10 T 5G 9 euro al mese iPhone SE da 64 GB 12 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

Modello Rata Xiaomi Mi 11 20 euro al mese Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 20 euro al mese Oppo Find X3 Neo 14 euro al mese Oppo Find X3 Pro 26 euro al mese iPhone 12 da 64 GB 26 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 30 mesi.

5. Smart Pack Senior con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

6 GB per navigare in Internet in 4G

La tariffa ha un costo di 10,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. A Smart Pack Senior può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Anticipo ZTE Blade A5 (2020) zero Withings BPM Connect zero Gima Oxy-4 zero Oppo A53s 1 euro al mese 29,99 euro TCL 20 SE 2 euro al mese 29,99 euro Huawei P Smart (2020) 2 euro al mese 29,99 euro Huawei P Smart 2021 3 euro al mese 29,99 euro Samsung Galaxy A31 da 128 GB 7 euro al mese 49,99 euro Samsung Galaxy A12 2 euro al mese 29,99 euro Samsung Galaxy A51 7 euro al mese 49,99 euro Xiaomi Mi 10T Lite 8 euro al mese 49,99 euro

Offerte telefonia mobile con telefono: promozioni di Vodafone

Vodafone permette di associare l’acquisto a rate di uno smartphone a molte delle sue tariffe di telefonia mobile. Tra le migliori troviamo sicuramente le offerte della famiglia Infinito, che includono Gigabyte illimitati e 5G incluso. L’operatore oggi ha espanso ulteriormente la copertura per la tecnologia di rete più performante raggiungendo i Comuni di: Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Genova, Bergamo, Brescia, La Spezia, Monza, Novara, Verona, Padova, Parma, Rimini, Trento, Trieste, Venezia, Firenze, Cagliari, Prato, Palermo, Bari, Catania e Reggio Calabria.

Scegliendo Smart Pay, ovvero l’addebito su conto corrente o carta di credito, non solo ci si dimentica delle ricariche manuali ma si ottiene anche uno sconto sul prezzo mensile del piano.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Infinito Gold Edition illimitati (300 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (2 GB in roaming in Ue – velocità fino a 10 Megabit al secondo in 5G) 29,99 euro con Smart Pay (altrimenti 39,99 euro) 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Black Edition illimitati (500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (5 GB in roaming in Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro con Smart Pay (altrimenti 59,99 euro) 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso

Top Service è un servizio di assistenza con un team dedicato disponibile in ogni momento. Una volta fatta richiesta di supporto si verrà ricontattati in meno di un minuto. In alternativa, è possibile ottenere assistenza via chat 24 ore su 24 o ponendo il proprio quesito l’assistente digitale TOBi.

Le offerte Infinito Smartphone Edition sono disponibili solo in negozio e prevedono un costo di attivazione di 9,99 euro oltre a un vincolo di durata di 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato decrescente ogni 3 mesi. Nel pacchetto è compresa anche l’assicurazione RED Care per la protezione del prodotto. E’ possibile scegliere tra:

iPhone 12 Mini da 128 GB – 30 euro al mese per 30 mesi

iPhone 12 Pro Max da 128 GB – 45 euro al mese per 30 mesi

iPhone 12 da 128 GB – 34 euro al mese per 30 mesi

iPhone 12 Pro da 128 GB – 42 euro al mese per 30 mesi

Per tutti i telefoni è inclusa l’assicurazione Kasko Full per 18 mesi. E’ inoltre possibile aggiungere anche Apple Watch SE o Apple Watch Series 6 a partire da 13,99 euro al mese. I dispositivi sono disponibili solo in negozio. One Number, offerta necessaria per chiamare e navigare sullo smartwatch, è inclusa per 3 mesi, poi 3 euro al mese invece di 5 euro al mese.

Samsung Galaxy S21 5G – 28 euro al mese per 30 mesi

Samsung Galaxy S21+ 5G – 34 euro al mese per 30 mesi

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G – 44 euro al mese per 30 mesi

Xiaomi Mi 11 5G – 15 euro al mese per 30 mesi

Huawei P40 5G – 19 euro al mese per 30 mesi

Per i modelli di Samsung e Huawei è inclusa l’assicurazione Kasko Full per 24 mesi. Per i telefoni Xiaomi, invece è inclusa Screen Protection (riparazione dello schermo in caso di urti o contatti con liquidi) per 24 mesi.

Offerte telefonia mobile con telefono: promozioni di Iliad

Iliad è tra i pochi operatori low cost a permette l’acquisto a rate di uno smartphone in un’unica soluzione o a rate. Le sue offerte sono senza costi nascosti, rimodulazioni (prezzo fisso per sempre) né limiti alla velocità di navigazione. Il gestore francese consente però di scegliere solo tra i migliori modelli di iPhone e ha reso disponibile il pagamento a rate solo a chi è già suo cliente da almeno 3 mesi e addebita tutti gli importi da versare (rate + costo del piano) su carta di pagamento (debito o credito). Inoltre, è previsto un vincolo di durata di 30 mesi. Il telefono verrà consegnato a domicilio entro 5 giorni dalla ricezione dell’ordine.

1. Giga 100

Minuti e SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare su Internet in 4G, 4G+ o 5G (6 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

Con il 5G di Iliad, la cui rete è stata strutturata per garantire il minimo impatto ambientale, è possibile navigare fino a 855 Mbps in download. L’operatore con questa tecnologia oggi raggiunge i Comuni di:

Alessandria

Bari

Bologna

Brescia

Cagliari

Como

Ferrara

Firenze

Genova

La Spezia

Latina

Messina

Milano

Modena

Padova

Perugia

Pesaro

Pescara

Piacenza

Prato

Ravenna

Reggio Calabria

Reggio Emilia

Roma

Torino

Verona

Vicenza

2. Giga 50

Minuti e SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ (4 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 7,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

Per tutte le offerte, una volta esaurito il traffico dati incluso e previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. In Europa si applica invece la tariffa sovrapprezzo di 0,00427 euro ogni 1 MB.

Ecco i modelli tra cui scegliere:

Modello In un’unica soluzione Rate Anticipo iPhone 11 da 64 GB 699 euro 18 euro al mese 159 euro iPhone 11 Pro Max da 64 GB 1.189 euro 32 euro al mese 229 euro iPhone XR da 64 GB 559 euro 16 euro al mese 119 euro iPhone SE 2020 da 64 GB 489 euro 13 euro al mese 99 euro iPhone 12 da 64 GB 919 euro 24 euro al mese 199 euro iPhone 12 da 128 GB 979 euro 25 euro al mese 229 euro iPhone 12 Pro da 128 GB 1.179 euro 30 euro al mese 279 euro iPhone 12 Pro Max da 128 GB 1.279 euro 32 euro al mese 319 euro iPhone 12 Mini da 64 GB 819 euro 21 euro al mese 189 euro iPhone 12 Mini da 128 GB 879 euro 22 euro al mese 219 euro