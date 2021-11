Offerte telefonia mobile 5G: costi ancora alti e scarsa diffusione, il confronto con il 4G

Il 5G è disponibile per gli utenti italiani dal 2019. A due anni dal lancio, le offerte 5G continuano ad avere prezzi abbastanza alti rendendo, di fatto, le offerte 4G ancora appetibili e convenienti, anche in considerazione della copertura non capillare della rete mobile di nuova generazione. La nuova indagine del l'Osservatorio SOStariffe.it ha preso in esame costi e composizione dei principali pacchetti di telefonia mobile 4G e 5G disponibili sul mercato. Ecco i risultati:

Il nuovo studio dell’Osservatorio SOStariffe.it si concentra sulle offerte 5G. A due anni dal lancio delle prime tariffe, la rete mobile di nuova generazione continua ad essere molto costosa. Le offerte 4G, grazie a prezzi convenienti in rapporto ai bonus inclusi e ad una copertura oramai capillare del territorio nazionale, rappresentano ancora un’alternativa appetibile e conveniente.

Ecco i dati ricavati dall’indagine di SOStariffe.it realizzata utilizzando i dati raccolti tramite il comparatore di offerte telefonia mobile e distinguendo le tariffe degli operatori MNO e degli operatori virtuali MVNO sia per quanto riguarda le soluzioni 4G che per quelle 5G. Ecco, quindi, tutti i risultati dello studio che punta ad offrire una panoramica completa sui costi delle tariffe mobile in questo momento.

Con le tariffe 5G pacchetti più ‘ricchi’ ma anche più costosi

Una prima evidenza che emerge dall’indagine di SOStariffe.it e dal confronto tra riguarda il costo elevato delle offerte 5G proposte dagli operatori MNO, ovvero i provider con una propria infrastruttura di rete (TIM, Vodafone, WINDTRE e Iliad). In media, queste offerte mettono a disposizione degli utenti un pacchetto con minuti illimitati, 2440 SMS e un bundle dati da ben 113 GB da utilizzare sia sotto rete 4G che sotto rete 5G.

Questo pacchetto, decisamente ricco, presenta però costi proibitivi. Il canone medio mensile richiesto per l’accesso alle offerte 5G degli operatori MNO è, infatti, pari a ben 19,59 euro. Si tratta di un importo che, come vedremo, risulta essere pari a circa il doppio di quanto richiesto dai provider MNO per le offerte 4G. Restando tra le offerte 5G, va molto meglio se si tiene conto delle (pochissime) offerte proposte dagli operatori MVNO. In questo caso, infatti, il costo medio scende a 7,95 euro al mese ed il pacchetto include minuti illimitati, 100 SMS ed un bundle dati di 97 GB, utilizzabili sia tramite rete 4G che tramite rete 5G.

4G: meno minuti e GB ma prezzi bassi e migliore copertura

Le offerte 4G continuano a rappresentare un importante riferimento del mercato di telefonia mobile. Analizzando le tariffe proposte dagli operatori MNO, infatti, il bundle medio messo a disposizione degli utenti comprende 2620 minuti, 1453 SMS e 57 GB. A fronte di un dimezzamento dei Giga disponibili (che passano da 113 a 57 GB al mese), le offerte 4G degli operatori MNO presentano un canone mensile praticamente dimezzato. Tali offerte, infatti, vengono proposte con un costo medio di 9,79 euro al mese.

Le offerte degli operatori virtuali MVNO continuano ad essere un’alternativa concreta. Rinunciando al 5G, infatti, è possibile puntare su tariffe 4G davvero complete e convenienti. L’offerta “media” proposta dagli operatori MVNO prevede 2659 minuti, 1903 SMS ed un bundle dati di 66 GB in 4G. Il pacchetto così composto comporta una spesa media pari ad appena 8,14 euro al mese.

A garantire un’ulteriore punto a favore delle offerte 4G è la copertura del 5G. La diffusione della rete mobile di nuova generazione è ancora limitata. Anche nelle città in cui il 5G è effettivamente disponibile, solo alcune aree sono coperte dalla rete e permettono, quindi, agli utenti di sfruttare le tariffe compatibili. Da notare, inoltre, che anche il gap prestazionale tra il 4G e 5G non è ancora così marcato come sarà in futuro (quando il 5G avrà raggiunto un livello di maturità maggiore).

Puntare sulle offerte 4G può, quindi, rappresentare un’alternativa importante per tutti gli utenti alla ricerca di una tariffa completa e vantaggiosa. La tabella qui di seguito riassume tutti i risultati dell’indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it

Offerte Operatori MNO 4G Operatori MVNO 4G Operatori MNO 5G Operatori MVNO 5G Minuti inclusi 2620 2659 Illimitati illimitati SMS inclusi 1453 1903 2440 100 GB inclusi 57 66 113 97 Costo periodico 9,79 € 8,14 € 19,59 € 7,95 €