Offerte telefonia fissa e mobile tutto compreso: le offerte di Giugno 2020

Le offerte telefoniche che includono la telefonia fissa e quella mobile consentono di risparmiare e di avere un solo operatore con cui dialogare per tutte le proprie esigenze in materia di chiamate, messaggi e navigazione Internet . Ecco qui di seguito che cosa propongono i principali operatori italiani in questo campo, con promozioni particolarmente vantaggiose per il mese di giugno 2020 .

Le tariffe migliori per non doversi più preoccupare delle proprie esigenze telefoniche

Perché scegliere un’offerta fisso e mobile

Era relativamente facile, un tempo, gestire le bollette di casa: luce, gas e poco altro. Oggi invece rischiano di essere decine le utenze e gli abbonamenti che dobbiamo pagare mese dopo mese: pay tv, Internet, telefonia fissa, telefonia mobile, Netflix, Spotify. Ecco perché, soprattutto in questo periodo, sono sempre più diffuse le offerte “bundle”, che in unico pacchetto permettono di accedere a più servizi senza preoccuparsi di dover pagare una bolletta singola (e magari, se non si ha l’addebito diretto, dimenticarsene).

Compri Vodafone e ti arriva Now TV; prendi Fastweb e hai l’accesso al cloud; firmi un nuovo contratto con TIM e incluso c’è Disney+. Ma una delle tipologie che da sempre ha i maggiori riscontri è quella che riguarda la telefonia: fissa e mobile in un colpo solo, con un’unica tariffa di importo inferiore a quella dei due servizi presi singolarmente e sommati. Vediamo qui di seguito quali sono le offerte più interessanti tra le offerte telefonia fissa e mobile tutto compreso di giugno 2020.

Vodafone One Pro di Vodafone

Vodafone One Pro è l’offerta fibra/adsl e telefonia fissa/mobile di Vodafone, per avere il massimo della rete dell’operatore sia in casa che fuori. Nel dettaglio, l’offerta include:

Navigazione fino a 1 Gigabit sulla GigaNetwork Fibra, in tecnologia fibra FTTH, misto fibra/rame FTTC e ADSL a seconda della migliore disponibile nella zona;

sulla GigaNetwork Fibra, in tecnologia fibra FTTH, misto fibra/rame FTTC e ADSL a seconda della migliore disponibile nella zona; SIM Dati aggiuntiva con 30 GB al mese (solo promo online), per navigare anche fuori casa su tablet e chiavette;

aggiuntiva con 30 GB al mese (solo promo online), per navigare anche fuori casa su tablet e chiavette; SIM per smartphone con minuti illimitati, Gigabyte di traffico illimitati sulle app di chat, mappe e social e 25 Giga al mese sulla GigaNetwork 5G, anche in hotspot.

Il costo totale dell’offerta Vodafone One Pro, per chi si abbona online, è di 37,90 euro al mese.

Con l’Internet casa di Vodafone One Pro, le chiamate di telefonia fissa verso fissi e mobili, sia nazionali che internazionali, sono a consumo: 0 centesimi al minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta verso i numeri fissi nazionali; 19 centesimi al minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta verso i numeri mobili nazionali e i fissi internazionali di USA, Canada ed Europa Zona 1.

Inoltre è possibile, a un costo aggiuntivo di 6,90 euro al mese per 48 mesi, aggiungere i servizi Vodafone Ready: in questo modo si può avere la Vodafone Station inclusa con Giga Wifi, Wi-Fi auto channel selection, sostituzione e manutenzione incluse, oltre all’assistenza e alla configurazione in remoto e in totale sicurezza. Inoltre, in attesa dell’attivazione della linea fissa, ci sono 15 Giga aggiuntivi al giorno sulla Giga Network.

Fastweb Casa + Mobile di Fastweb

Fibra ultraveloce fino a 1 Gbit/s e 50 Giga più minuti illimitati per lo smartphone, a 34,90 euro al mese: questa è in sintesi l’offerta di Fastweb per quanto riguarda la telefonia fissa e mobile in “pacchetto” tutto compreso. E per chi aggiunge NOW TV, 3 mesi sono offerti da Fastweb. Nel dettaglio, Fastweb Casa + Mobile comprende:

Navigazione illimitata in Internet fino a 1 Gbit/s in download e fino a 200 Mbit/s in upload in più di 100 città, altrimenti fino a 100 Mbit/s in download e fino a 50 Mbit/s in upload; in alternativa, c’è anche la fibra mista rame (fino a 100/200 Mbit/s) e l’ADSL (fino a 20 Megabit/s)

fino a 1 Gbit/s in download e fino a 200 Mbit/s in upload in più di 100 città, altrimenti fino a 100 Mbit/s in download e fino a 50 Mbit/s in upload; in alternativa, c’è anche la fibra mista rame (fino a 100/200 Mbit/s) e l’ADSL (fino a 20 Megabit/s) Modem FASTGate di ultima generazione incluso

di ultima generazione incluso Attivazione compresa

SIM con 50 GB di traffico dati in Italia e (fino a un massimo di 4 GB) in roaming Unione Europea/Svizzera; minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali e verso più di 60 destinazioni internazionali; in roaming in Unione Europea/Svizzera verso numeri fissi e mobili dell’Unione Europea/Svizzera fino ad un massimo 500 minuti; 100 SMS dall’Italia verso numeri mobili nazionali e in roaming Unione Europea/Svizzera verso numeri mobili dell’Unione Europea/Svizzera.

Rispetto alla semplice somma delle due offerte di Fastweb, il risparmio è di 9 euro al mese: il costo totale infatti ammonta a 25,95 euro al mese per l’offerta fissa (invece di 34,95 euro al mese) e di 8,95 euro al mese per la telefonia mobile.

Per chi si abbona online entro il 16 giugno, c’è anche un’altra opportunità: si può aggiungere infatti al pacchetto anche NOW TV Entertainment (per guardare in streaming le Serie TV e gli Show di Sky, stagioni complete disponibili on demand, le produzioni Sky Original e tanti documentari di natura, scienza, storia e arte) per ottenere inclusa nel prezzo la NOW TV Smart Stick e i primi 3 mesi gratuiti del servizio di streaming tv (poi a 9,99 euro al mese in più).

TIM Unica di TIM

Per chi ha già un’offerta mobile e un’offerta fissa di TIM, a scelta tra quelle disponibili, c’è la possibilità di attivare gratuitamente l’opzione TIM Unica, che dà diritto a Giga illimitati per chi ha sottoscritto il contratto e per la sua famiglia (con attivazione gratuita). I requisiti necessari è che TIM per la casa e per lo smartphone abbiano offerta dati e TIM ricarica automatica e venga attivata la domiciliazione bancaria.

In questo modo, si hanno giga illimitati in regalo per ciascuna SIM aderente all’offerta TIM UNICA fino ad un massimo di 6 SIM (ciascuna con TIM Ricarica Automatica), oltre a 6 Giga aggiuntivi da utilizzare nei Paesi UE, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’offerta dati.

La proposta tutto incluso di WindTre

Anche se non c’è un vero e proprio pacchetto preesistente che includa un’offerta mobile di WindTre e una fissa, scegliere lo stesso operatore per tutte le proprie esigenze di telefonia dà diritto a diversi vantaggi, tra cui i Giga illimitati per gli smartphone della propria famiglia.

Con l’offerta Super Fibra Unlimited, infatti – che include fibra fino a 1 Gigabit/s, chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, il modem incluso e nessun costo di attivazione, in offerta a 26,98 euro al mese invece di 35,97 euro al mese – ci sono Giga illimitati per fino a 3 SIM che abbiano attivi uno dei piani Unlimited Special, XLarge, Large, Medium, Senior, Junior, Young, Call Your Country, All Inclusive o Wind Smart.

