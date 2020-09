Offerte telefonia fissa e mobile tutto compreso 2020: le proposte di settembre 

Oggi attivare un’offerta Internet casa non significa soltanto accedere a una connessione Internet di tipo illimitato: sono infatti sempre più frequenti le offerte telefonia fissa e mobile tutto compreso , con le quali si può usufruire al contempo anche di promozioni per la telefonia mobile davvero molto interessanti. Ecco quali sono quelle proposte dagli operatori WINDTRE, Fastweb, Vodafone e TIM.

Tra le soluzioni più interessanti disponibili sul mercato per chi è interessato all’attivazione di una nuova offerta Internet casa ci sono le offerte telefonia fissa e mobile tutto compreso, ovvero delle promozioni attraverso le quali è possibile attivare sia la connessione a Internet sia una proposta super conveniente dedicata alla telefonia mobile.

Abbiamo utilizzato il comparatore di SOStariffe.it per esplorare il mondo delle offerte che comprendono sia la telefonia fissa sia quella mobile e abbiamo individuato le proposte degli operatori WINDTRE, Fastweb, Vodafone e TIM. Vediamo di seguito quali sono le caratteristiche che le contraddistinguono e i costi.

1. La proposta di WINDTRE

WINDTRE propone una promozione Internet casa che ha un costo di 28,98 euro al mese (dei quali 22,99 sono per il canone e 5,99 per il modem) e che ha un nome differente a seconda della velocità di connessione, legata al luogo in cui si abita.

Nello specifico:

l’offerta con la super fibra FTTH si chiama Super Fibra Unlimited e raggiunge 1 Giga in download e 200 Mega in upload;

la super fibra FTTH in aree bianche raggiunge invece la velocità di 1 Giga in download e di 300 Mega in upload e per questo ha un costo di 29,98 euro al mese;

l’offerta con fibra FTTC si chiama Internet 200/100 e raggiunge 200/100 Mega in download e 20 Mega in upload;

l’offerta ADSL si chiama Internet 20 e raggiunge 20 Mega in download e 1 Mega in upload;

la promozione Internet 7 è invece una tariffa di tipo ADSL in grado di raggiungere soltanto un massimo di 7 Mega in download e di 256 Kbps in upload: per questo ha un costo di 33,98 euro al mese.

Clicca sul link per saperne di più.

Scopri Super Fibra Unlimited »

Oltre alle chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e a 12 mesi di Amazon Prime Video, la proposta comprende la possibilità di attivare una SIM al costo di 9,99 euro al mese, con inclusi Giga e minuti illimitati, e Giga illimitati per tutti gli smartphone della famiglia nel caso in cui lo stesso intestatario del fisso abbia una SIM con uno dei seguenti piani: UNLIMITED SPECIAL, XLARGE, LARGE, MEDIUM, SENIOR, JUNIOR, YOUNG, CALL YOUR COUNTRY, ALL INCLUSIVE O WIND SMART.

2. La proposta di Fastweb

Fastweb offre a tutti i nuovi e vecchi clienti un’offerta telefonia fissa e mobile tutto compreso davvero molto interessante: si tratta di Fastweb Casa + Mobile, disponibile al prezzo di 25,95 euro al mese.

La promozione permette in primo luogo di attivare la connessione Internet illimitata in fibra FTTH e di navigare fino a 1 Giga in download e, nelle zone non raggiunte dalla super fibra, alla velocità della fibra FTTC O ADSL.

Assieme alla connessione, si avranno poi a propria disposizione le chiamate illimitate e gratuite in tutta Italia, i servizi WOW che comprendono il Wi-Fi dell’operatore e un cloud con spazio illimitato (gratuito per il primo mese) e la possibilità di vedere i contenuti di DAZN gratis per 3 mesi: potranno poi essere attivati dal 4° mese in poi al costo di 8,99 euro in più al mese.

Il contributo di attivazione e il costo del modem FASTGate sono inclusi nel canone: l’abbonamento non prevede vincoli e dà la possibilità di disdire la promozione o cambiare operatore in qualsiasi momento, pagando soltanto una mensilità extra per la dismissione del servizio.

Per quanto riguarda la SIM, al suo interno saranno compresi 50 Giga, minuti illimitati e 100 SMS: in genere quando si acquistano la SIM e Fastweb Casa separatamente sono previsti i prezzi di 8,95 euro al mese e 29,95 euro al mese rispettivamente. La proposta tutto compreso con canone di 25,95 euro al mese rappresenta dunque un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Clicca sul link per saperne di più.

Scopri Fastweb Casa + Mobile »

3. La proposta di Vodafone

L’offerta telefono fisso e mobile tutto compreso di Vodafone si chiama Giga Family Infinito Edition: la promozione nasce proprio dall’associazione dell’abbonamento Internet casa di Vodafone – Internet Unlimited – a una SIM.

Il prezzo dell’abbonamento è pari a 39,90 euro al mese e comprende:

32,90 euro per il canone mensile e per la componente mobile;

6 euro per i servizi Vodafone Ready che includono il modem, per 48 mesi;

1 euro per il costo di attivazione, per 24 mesi.

Si riceveranno anche il modem con Wi-Fi Optimizer, che migliora la navigazione di tutti i dispositivi connessi, la Vodafone TV (gratuita in caso di attivazione online, mentre di solito ha un costo di 2 euro al mese per 48 mesi), 6 mesi gratuiti di Amazon Prime video, le chiamate da telefono fisso gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, una SIM con 30 Giga al mese per navigare quando si è lontani da casa.

Per quanto riguarda la SIM sono previsti:

SMS illimitati;

Giga illimitati alla velocità di 10 Mbps;

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 mega al giorno nei Paesi extra Ue, che nel caso di utilizzo hanno un costo di 3 o 6 euro al giorno.

Scopri Giga Family Infinito Edition »

4. La proposta di TIM

TIM permette di attivare diverse tipologie di offerte, il cui nome cambia in relazione alla velocità di navigazione, che si potrà conoscere attraverso uno speed test.

Quanto è veloce la tua ADSL? SPEEDTEST

Una volta effettuato il test, si potrà sapere se attivare una delle seguenti offerte, disponibili al costo mensile di 29,90 euro:

TIM Super Fibra , la connessione in fibra FTTH per navigare fino a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload;

TIM Super Mega , la connessione in fibra FTTC per navigare fino a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload;

TIM Super ADSL, la connessione per navigare fino a 20 Mbps in download e 1 Mbps in upload;

Scopri Super Fibra di TIM »

Tutti i clienti che non avranno la possibilità di attivare una delle proposte presentate in elenco, potranno scegliere di sottoscrivere l’offerta TIM Super FWA, ovvero la promozione fibra mista radio che rende possibile la navigazione nelle zone non raggiunte né dalla fibra ottica né dall’ADSL.

Mentre le promozioni disponibili al costo di 29,90 euro al mese prevedono la connessione a Internet illimitata, TIM Super FWA permette di navigare fino a 500 Giga al mese alla velocità di connessione di 300 Mbps in download e di 30 Mbps in upload: ha un costo di 24,90 euro al mese.

Clicca subito sul link per saperne di più.

Scopri TIM Super FWA »

In cosa consiste l’offerta mobile associata a queste promozioni? TIM permette di attivare l’opzione TIM unica, con la quale se si sceglie TIM Super e si ha una scheda SIM sullo smartphone, si riceveranno fin da subito Giga illimitati in regalo ogni mese.

L’offerta Internet casa di TIM prevede inoltre le chiamate illimitate, ma solo nel caso di attivazione online, il contributo di attivazione, al costo di 10 euro al mese per 24 mesi, il modem Wi-Fi TIM HUB+ di ultima generazione, che ha un costo di 5 euro al mese per 48 mesi, TIMVISION, al quale sarà possibile aggiungere i contenuti DIsney+, gratuiti per il primo mese e poi disponibili al costo di 4,99 euro in più al mese.

