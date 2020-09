Offerte smartphone incluso: le tariffe migliori di ottobre 2020

Scegliere di acquistare uno smartphone a rate abbinandolo ad una tariffa con minuti, SMS e GB può risultare una mossa molto conveniente. E’ importante valutare con attenzione le offerte da attivare, in quanto le soluzioni di questo tipo prevedono la sottoscrizione di un vincolo contrattuale di 24 o 30 mesi nella maggior parte dei casi. Le offerte smartphone incluso rappresentano, quindi, un’opzione da tenere in forte considerazione se si ha la necessità di cambiare smartphone.

Tutti i principali operatori di telefonia mobile in Italia (TIM, Vodafone, WINDTRE e Iliad) mettono a disposizione dei già clienti e dei nuovi clienti delle offerte che permettono l’acquisto a rate di smartphone. Le caratteristiche delle singole offerte cambiano, in ogni caso, da operatore a operatore. Di seguito approfondiremo le opzioni disponibili con una panoramica delle migliori tariffe da attivare in questo momento.

Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte smartphone incluso di ottobre 2020.

Iliad

Anche Iliad è presente nel settore delle offerte telefono incluso. I clienti Iliad, infatti, hanno la possibilità di abbinare alla propria tariffa mobile uno smartphone. La struttura dell’acquisto a rate proposto da Iliad prevede un anticipo e 30 rate mensili. Da notare, inoltre, che non sono previsti vincoli. In caso di recesso anticipato, il cliente continuerà a pagare le rate residue, senza penali.

Attualmente, Iliad include nel suo listino di smartphone acquistabili a rate solo modelli di iPhone con la possibilità di scegliere tra diversi smartphone. Ecco l’elenco completo con i relativi prezzi (riferiti alle versioni da 64 GB, per alcuni modelli ci sono anche le varianti da 128 e 256 GB).

iPhone SE 2020: anticipo di 99 Euro e 30 rate mensili da 13 Euro

Per sfruttare una delle offerte telefono incluso di Iliad è necessario essere clienti dell’operatore da almeno tre mesi. La procedura d’acquisto dello smartphone a rate può essere completata direttamente online, inserendo i dati richiesti, dalla sezione SMARTPHONE del sito ufficiale.

Per i nuovi clienti interessati a passare ad Iliad c’è la possibilità di attivare la nuova Flash 100 (disponibile sino al prossimo 15 di ottobre). L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

100 GB in 4G ogni mese

L’offerta Flash 100 presenta un costo periodico di 9,99 Euro con un contributo di attivazione di 9,99 Euro una tantum. L’offerta è attivabile direttamente online:

Da notare che resta disponibile la sempre validissima Giga 50 che permette di ridurre di 2 Euro il costo mensile a fronte di un dimezzamento del bundle dati. L’offerta di Iliad presenta le seguenti caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

50 GB in 4G ogni mese

Giga 50 di Iliad presenta un costo periodico di 7,99 Euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 Euro una tantum. Anche quest’offerta è attivabile direttamente online:

TIM

Le offerte telefono incluso di TIM presentano una struttura molto semplice. I clienti con un’offerta ricaricabile attiva, infatti, possono recarsi in un negozio TIM e verificare i modelli disponibili per l’acquisto a rate con i relativi costi (anticipo più 30 rate mensili). Per alcuni smartphone è possibile puntare anche sull’addebito sul conto corrente oltre che sull’addebito su carta di credito, sempre disponibile per tutti i modelli.

Nome offerta Minuti ed SMS Giga al mese Costo mensile Note TIM Advance 4.5G minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia 40 GB al mese in 4G e 4.5G 19,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente Giga illimitati per i clienti TIM di rete fissa TIM Advance 5G minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia 50 GB al mese in 4G, 4.5G e 5G 29,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente Giga illimitati per i clienti TIM di rete fissa TIM Advance 5G Unlimited minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia; 250 minuti dall’Italia verso l’estero ogni mese Giga illimitati in 4G, 4.5G e 5G 39,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente Giga illimitati per i clienti TIM di rete fissa; sconti esclusivi su tutti i principali smartphone 5G presenti nel listino TIM; TIM Games incluso per tre mesi TIM Young Student Edition minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia 40 GB di traffico dati in 4G con Giga illimitati sulle app di chat, social network, musica e e-learning 9,99 Euro al mese Offerta riservata ad Under 25; Giga illimitati per i clienti TIM di rete fissa; 6 mesi di TIM Music Platinum e 3 mesi di Video Card (per guardare video senza consumare Giga) inclusi TIM Young Senza Limiti minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia 60 GB di traffico dati in 4G e in 5G con Giga illimitati sulle app di chat, social network e musica 14,99 Euro al mese Offerta riservata ad Under 25; Giga illimitati per i clienti TIM di rete fissa; 6 mesi di TIM Music Platinum inclusi

Da notare che TIM consente ai clienti di rete fissa di acquistare uno smartphone a rate (scegliendo tra uno dei modelli disponibili per questa promozione) con addebito diretto nel Conto TIM bimestrale. In questo caso, il pagamento rateale si articola in 30 mesi con anticipo zero. Ricordiamo, inoltre, che i clienti che scelgono TIM sia per la rete fissa che per la rete mobile, grazie alla promozione TIM Unica, possono ottenere Giga illimitati per la propria offerta mobile senza costi aggiuntivi.

Per passare a TIM con la rete fissa di casa è possibile attivare TIM Super Fibra:

linea telefonica con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega; se la fibra non è disponibile la connessione può avvenire tramite fibra mista FTTC sino a 200 Mega o tramite ADSL sino a 20 Mega

Giga illimitati senza costi aggiuntivi con la promozione TIM Unica (è possibile abbinare ad un abbonamento Internet casa sino a 6 SIM TIM e aver Giga illimitati su tutte le SIM senza costi extra)

TIM Super Fibra presenta un canone mensile di 29,90 Euro al mese con attivazione (10 Euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5 Euro al mese per 48 mesi) già inclusi nel canone. L’offerta è attivabile direttamente online, seguendo la procedura disponibile al link qui di sotto.

WINDTRE

Anche WINDTRE presenta diverse soluzioni “telefono incluso” da tenere d’occhio per abbinare una tariffa con minuti, SMS e GB ad uno smartphone da acquistare a rate. In particolare, l’operatore propone l’offerta Smart Pack 100, una soluzione riservata a tutti i nuovi clienti che passano a WINDTRE e, contestualmente, decidono di acquistare uno smartphone a rate (scegliendo tra uno dei modelli inclusi in quest’offerta).

Smart Pack 100 mette a disposizione un piano tariffario con:

minuti illimitati verso tutti

100 SMS verso tutti ogni mese

100 GB in 4G al mese

L’offerta in questione presenta un costo di 16,99 Euro al mese. Nel canone mensile è già inclusa la rate dello smartphone (per alcuni modelli potrebbe essere richiesto un costo extra sino ad un massimo di +2,99 Euro al mese). Per l’acquisto dello smartphone, invece, non è richiesto un anticipo. L’offerta Smart Pack 100 prevede un vincolo di 24 mesi ed un contributo di attivazione di 3 Euro per la rateizzazione. Tra gli smartphone più interessati da includere in Smart Pack 100 troviamo lo Xiaomi Mi 10 Lite e il Samsung Galaxy A51 oltre ad una serie di altri dispositivi di fascia media.

Chi passa a WINDTRE ha la possibilità di acquistare un qualsiasi smartphone incluso nel listino (anche top di gamma Android e i vari iPhone) abbinandolo ad una delle tariffe presenti in listino. A disposizione degli utenti troviamo tariffe completissime come Unlimited, prima tariffa tutto illimitato di WINDRTE, e sino ad arrivare alle offerte riservate per i più giovani (in particolare Under 25 e Under 30).

Ecco le offerte disponibili a cui è possibile abbinare uno smartphone a rate con WINDTRE:

Offerta Minuti ed SMS Giga Costo mensile Note Unlimited minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia Giga illimitati (in futuro anche sotto rete 5G) 29,99 Euro al mese Sconti esclusivi su alcuni smartphone in listino Large minuti illimitati e 200 SMS ogni mese in Italia 40 GB in 4G 14,99 Euro al mese Young Summer Edition minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia Giga illimitati per tutta l’estate, poi 80 GB al mese 9,99 Euro al mese per 3 mesi, poi 11,99 Euro al mese Offerta attivabile solo da Under 30; gioco Moto GP 20 incluso; sconti esclusivi per smartphone selezionati Student minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia 80 GB in 4G 9,99 Euro al mese Offerta attivabile solo da Under 20; gioco Moto GP 20 incluso; sconti esclusivi per smartphone selezionati

Ricordiamo, inoltre, che WINDTRE mette a disposizione dei clienti che acquistano uno smartphone a rate due servizi di sicuro interesse. Si tratta di Smartphone Reload e Free, attivabili su richiesta da parte del cliente in uno dei negozi WINDRTE. Ecco le caratteristiche di questi due servizi:

Smartphone Reload consente di effettuare il cambio del proprio smartphone sino a due volte all’anno per qualsiasi motivo, ad esempio in caso di rottura del vetro protettivo del display; il servizio ha un costo mensile compreso tra 2,99 e 9,99 Euro al mese in base allo smartphone scelto; sottoscrivendo tale servizio è previsto un vincolo contrattuale di 24 mesi (terminato il vincolo, l’offerta si rinnoverà in automatico di sei mesi in mesi con possibilità di disdetta); per ogni cambio smartphone è previsto il pagamento di un contributo fisso, che va da un minimo di 60 a un massimo di 330 Euro in base alla versione del servizio attivata

consente di effettuare il cambio del proprio smartphone sino a due volte all’anno per qualsiasi motivo, ad esempio in caso di rottura del vetro protettivo del display; il servizio ha un costo mensile compreso tra 2,99 e 9,99 Euro al mese in base allo smartphone scelto; sottoscrivendo tale servizio è previsto un vincolo contrattuale di 24 mesi (terminato il vincolo, l’offerta si rinnoverà in automatico di sei mesi in mesi con possibilità di disdetta); per ogni cambio smartphone è previsto il pagamento di un contributo fisso, che va da un minimo di 60 a un massimo di 330 Euro in base alla versione del servizio attivata Free: scegliendo questo servizio il cliente potrà cambiare smartphone ogni 18 mesi, avendo sempre a disposizione un top di gamma con la possibilità di scegliere il modello preferito tra quelli presenti nel listino WINDTRE; Free ha un costo periodico di 5,99 Euro al mese con una durata di 30 mesi; nel canone è inclusa la copertura Kasko per il proprio dispositivo

Vodafone

I già clienti Vodafone hanno la possibilità di acquistare uno smartphone a rate scegliendo uno dei modelli presenti nel listino dell’operatore (con un anticipo e 30 rate mensili). Anche chi passa a Vodafone può scegliere, sia in fase di passaggio che successivamente, di effettuare l’acquisto a rate di un dispositivo puntando sulle offerte smartphone incluso dell’operatore e scegliendo uno dei modelli disponibili. Da notare che l’anticipo e l’importo delle rate mensili sono legati all’offerta attiva (la gamma Infinito permette di accedere alle soluzioni più convenienti).

Chi passa a Vodafone può valutare l’attivazione di una di queste offerte a cui potrà abbinare uno degli smartphone inclusi nel listino dell’operatore:

Offerta Minuti ed SMS Giga Costo mensile Note RED minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia e minuti illimitati dall’Italia all’UE 40 GB di traffico dati in 4G e 5G con Giga illimitati su app social, chat, mappe e musica 18,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente Shake it Easy minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia 60 GB di traffico dati in 4G e 5G con Giga illimitati su app social, chat, mappe e musica 14,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente attivabile solo da clienti Under 30; 12 mesi gratis di Tidal Infinito Black Edition minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia; minuti illimitati dall’Italia verso l’UE e 1000 minuti al mese dall’Italia verso i Paesi extra UE Giga illimitati in 4G e 5G 39,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente 500 minuti e 5 GB extra in roaming extra UE; 12 mesi gratis di NOW TV Mobile

