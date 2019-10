Offerte smartphone incluso: le tariffe migliori di ottobre 2019

Quest’anno con la diffusione a livello globale del 5G si prevede una fioritura di nuovi ed interessanti modelli di smartphone . Scopri come acquistare prodotti top di gamma come iPhone 11 o Galaxy S10 di Samsung con le offerte telefono incluso dei principali operatori

Il 2019 è decisamente l’anno giusto per cambiare telefono, dato l’avvento del 5G in Italia. Oggi è possibile trovare diverse offerte smartphone incluso per acquistare i migliori modelli di Apple, Huawei, Xiaomi, Honor e Samsung a prezzi davvero convenienti. Questo tipo di tariffe consentono di dilazionare la spesa nel tempo a fronte di una fedeltà nei confronti del provider che va da 24 a 30 mesi e di un acconto a seconda del modello scelto. Il pagamento solitamente avviene solo con carta di credito o addebito su conto corrente. E’ inoltre importante ricordare che in caso di passaggio ad altro gestore o recesso prima della scadenza, sarà necessario pagare le rate residue, a volte anche in un’unica soluzione, e l’eventuale maxi rata finale.

Di seguito sono descritte nel dettaglio le offerte smartphone incluso di Vodafone, Wind, Tre, Tim e Iliad:

Le offerte smartphone incluso di Vodafone

1. Shake it easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Abbonamento di 6 mesi alla piattaforma di streaming musical Tidal

Abbonamento di 3 mesi a Netflix

Alla tariffa è possibile includere i seguenti smartphone:

iPhone 11 da 64 GB – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 di anticipo

da 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 38,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da 38,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 36,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 36,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 38,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

da – 38,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 512 GB – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo

da – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 512 GB – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 5G – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note10 – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10+ – 26,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 26,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A40 – 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

– 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A70 – 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P30 – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P30 Lite – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei Mate 20 Pro – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei Mate 20 – 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Huawei Mate 20 Lite – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi Huawei P 20 – 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo

– 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo Huawei P 20 Pro – 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei Y6 2019 – 9,99 euro di anticipo

– 9,99 euro di anticipo Xiaomi Mi Mix 3 5G – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Honor 8s – 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Honor 20 Lite – 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo

2. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

iPhone 11 da 64 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 di anticipo

da 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 36,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da 36,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 36,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

da – 36,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 512 GB – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo

da – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 512 GB – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 5G – 27,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 27,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note10 – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10+ – 25,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 25,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A50 – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy A40 – 2,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

– 2,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 2,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 2,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A70 – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P30 – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P30 Lite – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei Mate 20 Pro – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei Mate 20 – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Huawei Mate 20 Lite – 5,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 5,99 euro al mese per 30 rinnovi Huawei P 20 – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo

– 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo Huawei P 20 Pro – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei Mate 20 X 5G – 26,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 26,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Huawei Y6 2019 – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 99 cent al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Xiaomi MI 8 Lite – 5,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 5,99 euro al mese per 30 rinnovi Xiaomi Mi Mix 3 5G – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Honor 8s – 39,99 euro di anticipo

– 39,99 euro di anticipo Honor 20 Lite – 2,99 euro al mese per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo

Attiva RED Unlimited Smart

3. RED Unlimited Ultra

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

30 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

1 GB e 200 minuti in roaming extra Ue

RED Care incluso

La promozione ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 34,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 359 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

iPhone 11 da 64 GB – 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 di anticipo

da 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 18,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da 18,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 27,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da 27,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 30,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 30,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

da – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 512 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 512 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 5G – 26,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 26,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note10 – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10+ – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A40 – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

– 99 cent al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 99 cent al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A70 – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P30 – 10,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 10,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P30 Lite – 49,99 euro di anticipo

– 49,99 euro di anticipo Huawei Mate 20 Pro – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei Mate 20 – 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Huawei Mate 20 Lite – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi Huawei P 20 – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo Huawei P 20 Pro – 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei Mate 20 X 5G – 25,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 25,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Huawei Y6 2019 – 99,99 euro di anticipo

– 99,99 euro di anticipo Xiaomi MI 8 Lite – 3,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 3,99 euro al mese per 30 rinnovi Xiaomi Mi Mix 3 5G – 18,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 18,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Honor 8s – 39,99 euro di anticipo

– 39,99 euro di anticipo Honor 20 Lite – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo

4. RED Unlimited Black

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

Traffico illimitato in 4.5G o 5G per navigare in Internet

5 GB e 500 minuti in roaming extra Ue

RED Care incluso

La promozione ha un costo di 39,99 euro al mese invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 575 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro.

iPhone 11 da 64 GB – 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 di anticipo

da 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 18,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da 18,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 27,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da 27,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 30,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 30,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

da – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 512 GB – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo

da – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 512 GB – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 5G – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note10 – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10+ – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A40 – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

– 99 cent al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 99 cent al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A70 – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P30 – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P30 Lite – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei Mate 20 Pro – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei Mate 20 – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Huawei Mate 20 Lite – 2,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 2,99 euro al mese per 30 rinnovi Huawei P 20 – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo Huawei P 20 Pro – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei Mate 20 X 5G – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Huawei Y6 2019 – 99,99 euro di anticipo

– 99,99 euro di anticipo Xiaomi MI 8 Lite – 3,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 3,99 euro al mese per 30 rinnovi Xiaomi Mi Mix 3 5G – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Honor 8s – 39,99 euro di anticipo

– 39,99 euro di anticipo Honor 20 Lite – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo

Attiva RED Unlimited Black

5. Unlimited X4 Pro

Minuti illimitati per chiamare

29 cent per SMS

10 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (29 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 239 euro di credito telefonico, altrimenti sono 26 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e servizi di streaming musicale senza consumare dati.

iPhone 11 da 128 GB – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 25,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da 25,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 41,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da 41,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 128 GB – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 41,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

da – 41,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo Xiaomi MI 8 Lite – 3,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 3,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A40 – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

Le offerte smartphone incluso di Wind

1. Smart Pack

Minuti illimitati per le chiamate

30 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 11,99 euro al mese e una spesa per l’attivazione di 10 euro a cui si aggiungono altri 10 euro per l’acquisto di una nuova SIM. La tariffa può essere sottoscritta in negozio e prevede uno smartphone incluso tra:

Samsung A10e – 12,99 euro al mese per 30 mesi più 39,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 mesi più 39,99 euro di anticipo ZTE Blade – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi

Aggiungendo 1 euro in più all’addebito mensile per il piano telefonico si può scegliere tra:

Huawei Y5 2019 – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A40 – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P Smart Z – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

Confronta le offerte di Wind

2. All Digital

Minuti illimitati per chiamare

40 GB di traffico in 4G e 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese e può essere attivata solo online. Per i nuovi clienti la spesa per l’attivazione è pari a zero e non c’è alcun vincolo di durata.

A questa tariffa si possono associare i seguenti smartphone:

iPhone 11 da 64 GB – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

da – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 389,99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 389,99 euro di anticipo Huawei P20 Pro – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P20 – 10,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 10,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P30 – 10,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

– 10,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo Huawei P30 Pro – 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

– 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo Huawei P30 Lite – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo Huawei P Smart Z – 5,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

– 5,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo Huawei Y5 2019 – 49,99 euro di contributo iniziale

– 49,99 euro di contributo iniziale Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 18,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da – 18,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 512 GB – 26,99 euro al mese per 30 rinnovi più 169,99 euro di anticipo

da – 26,99 euro al mese per 30 rinnovi più 169,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 169,99 euro di anticipo

da – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 169,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 512 GB – 30,99 euro al mese per 30 rinnovi più 179,99 euro di anticipo

da – 30,99 euro al mese per 30 rinnovi più 179,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10e – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

– 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A10 – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

Attiva All Digital

3. All Inclusive Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 16,99 euro al mese pagando con carta di credito o di conto e addebito su conto corrente. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 4,99 euro invece di 31,99 euro se l’offerta rimane attiva per 24 mesi e per coloro che prima della scadenza passano da ricaricabile ad abbonamento, Wind Family o ad All Inclusive Partita Iva. Per i clienti Wind il costo di attivazione è di 19,99 euro.

4. Wind Family

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

100 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet (50 per te e 50 da condividere)

La tariffa ha un costo di 17,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 4,99 euro invece di 49,99 euro se non si rescinde dal contratto prima di 24 mesi. E’ possibile scegliere di condividere i Gigabyte con 3 SIM Wind Family Member e 4 SIM Ricaricabile con tablet o altri device.

I profili Wind Family Member e Wind Family Member Junior per 9,99 euro al mese offrono:

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

5. Fibra 1000

Chiamate illimitate

Modem Wi-Fi di ultima generazione con servizio di assistenza incluso per 48 mesi

100 GB in regalo per gli smartphone di tutta la famiglia

SIM a 7,99 euro al mese con minuti illimitati e 150 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 26,98 euro al mese invece di 36,98 euro e non prevede costo di attivazione se il contratto non viene rescisso prima di 24 mesi, altrimenti l’addebito è di 5 euro al mese per 24 mesi. Nel caso di ADSL a 7 Mb/s, la promozione costa 32,99 euro al mese. La sottoscrizione può essere effettuata solo online.

Velocità di navigazione su base copertura e tecnologia:

FIBRA 1000 (in FTTH): fino a 1000 Mb/s in download e 100 Mb/s in upload by Open Fiber

Altre offerte per internet a casa:

Internet 200 (in FTTC): fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload

Internet 100 (in FTTC): fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC

Internet 20 (in ADSL): fino a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload in ADSL

Internet 7 (in ADSL): fino a 7 Mb/s in download e 256 Kb/s in upload in ADSL

Attiva Fibra 1000

Ad All Inclusive Easy Pay è possibile associare i seguenti modelli di smartphone:

iPhone 11 da 64 GB – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo o 19,99 euro al mese per 30 rinnovi e 199,99 euro di acconto con Wind Family e Fibra 1000

da – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo o 19,99 euro al mese per 30 rinnovi e 199,99 euro di acconto con e iPhone 11 da 128 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 389,99 euro di anticipo o 22,99 euro al mese per 30 rinnovi e 199,99 euro di acconto con Wind Family e Fibra 1000

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 389,99 euro di anticipo o 22,99 euro al mese per 30 rinnovi e 199,99 euro di acconto con e iPhone 11 da 256 GB – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 569,99 euro di anticipo o 18,99 euro al mese per 30 rinnovi e 409,99 euro di acconto con Wind Family e Fibra 1000

da – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 569,99 euro di anticipo o 18,99 euro al mese per 30 rinnovi e 409,99 euro di acconto con e iPhone 11 Pro da 64 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 699,99 euro di anticipo o 22,99 euro al mese per 30 rinnovi e 499,99 euro di acconto con Wind Family e Fibra 1000

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 699,99 euro di anticipo o 22,99 euro al mese per 30 rinnovi e 499,99 euro di acconto con e iPhone 11 Pro da 256 GB – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 739,99 euro di anticipo o 26,99 euro al mese per 30 rinnovi e 549,99 euro di acconto con Wind Family e Fibra 1000

da – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 739,99 euro di anticipo o 26,99 euro al mese per 30 rinnovi e 549,99 euro di acconto con e iPhone 11 Pro da 512 GB – 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 1.189,99 euro di anticipo o 21,99 euro al mese per 30 rinnovi e 939,99 euro di acconto con Wind Family e Fibra 1000

da – 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 1.189,99 euro di anticipo o 21,99 euro al mese per 30 rinnovi e 939,99 euro di acconto con e iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 859,99 euro di anticipo o 20,99 euro al mese per 30 rinnovi e 639,99 euro di acconto con Wind Family e Fibra 1000

da – 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 859,99 euro di anticipo o 20,99 euro al mese per 30 rinnovi e 639,99 euro di acconto con e iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 869,99 euro di anticipo o 27,99 euro al mese per 30 rinnovi e 639,99 euro di acconto con Wind Family e Fibra 1000

da – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 869,99 euro di anticipo o 27,99 euro al mese per 30 rinnovi e 639,99 euro di acconto con e iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 1.319,99 euro di anticipo o 19,99 euro al mese per 30 rinnovi e 1.099,99 euro di acconto con Wind Family e Fibra 1000

da – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 1.319,99 euro di anticipo o 19,99 euro al mese per 30 rinnovi e 1.099,99 euro di acconto con e Huawei Mate 20 Pro – 21,99 euro al mese (18,99 euro con Wind Family e Fibra 1000 ) per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 21,99 euro al mese (18,99 euro con e ) per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei Mate 20 Lite – 4,99 euro al mese (1,99 euro con Wind Family e Fibra 1000 ) per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese (1,99 euro con e ) per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo Huawei P20 Pro – 12,99 euro al mese (8,99 euro con Wind Family e Fibra 1000 ) per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese (8,99 euro con e ) per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P20 – 10,99 euro al mese (6,99 euro con Wind Family e Fibra 1000 ) per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 10,99 euro al mese (6,99 euro con e ) per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P20 Lite – 4,99 euro al mese (99 cent con Wind Family e Fibra 1000 ) per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese (99 cent con e ) per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Huawei P30 – 10,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo. Con Wind Family e Fibra 1000 il prezzo è di 9,99 euro al mese più 99 euro di acconto per 30 rinnovi

– 10,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo. Con e il prezzo è di 9,99 euro al mese più 99 euro di acconto per 30 rinnovi Huawei P30 Pro – 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

– 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo Huawei P30 Lite – 7,99 euro al mese con carta di credito per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo o 4,99 euro al mese con RID e 179,99 euro di acconto. Con Wind Family e Fibra 1000 il prezzo è di 6,99 euro con carta di credito per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo o 3,99 euro con RID per 30 rinnovi più 179,99 euro di acconto.

– 7,99 euro al mese con carta di credito per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo o 4,99 euro al mese con RID e 179,99 euro di acconto. Con e il prezzo è di 6,99 euro con carta di credito per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo o 3,99 euro con RID per 30 rinnovi più 179,99 euro di acconto. Huawei P Smart Z – 5,99 euro al mese con carta di credito per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo o 3,99 euro al mese con RID e 139,99 euro di acconto.

– 5,99 euro al mese con carta di credito per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo o 3,99 euro al mese con RID e 139,99 euro di acconto. Huawei Y5 2019 – 99 cent al mese con carta di credito per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo o 79,99 euro di contributo iniziale pagando con RID.

– 99 cent al mese con carta di credito per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo o 79,99 euro di contributo iniziale pagando con RID. Xiaomi Mi 9 – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo. Con Wind Family e Fibra 1000 l’anticipo è di 99 euro

– 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo. Con e l’anticipo è di 99 euro Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 18,99 euro al mese (15,99 euro con Wind Family e Fibra 1000 ) per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da – 18,99 euro al mese (15,99 euro con e ) per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 23,99 euro al mese (21,99 euro con Wind Family e Fibra 1000 ) per 30 rinnovi più 169,99 euro di anticipo

da – 23,99 euro al mese (21,99 euro con e ) per 30 rinnovi più 169,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10e – 14,99 euro al mese (13,99 euro con Wind Family e Fibra 1000 ) per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

– 14,99 euro al mese (13,99 euro con e ) per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note10 – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 739,99 euro di anticipo

– 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 739,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note10+ – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 679,99 euro di anticipo

– 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 679,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A80 – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

– 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A10 – 99 cent al mese (nessun addebito con Wind Family e Fibra 1000 ) per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

– 99 cent al mese (nessun addebito con e ) per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A50 – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo o 4,99 euro al mese e 189,99 euro di acconto. Con Wind Family il prezzo è di 5,99 euro per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo. Con Fibra 1000 il costo è di 4,99 euro con per 30 rinnovi più 189,99 euro di acconto

– 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo o 4,99 euro al mese e 189,99 euro di acconto. Con il prezzo è di 5,99 euro per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo. Con il costo è di 4,99 euro con per 30 rinnovi più 189,99 euro di acconto Samsung Galaxy A40 – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

Le offerte smartphone incluso di Tim

1. Tim Next

Il servizio permette di tenere, cambiare o restituire lo smartphone. E’ previsto un costo attivazione di 9.99 euro per avere:

iPhone 11 da 64 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 di anticipo

da 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

da 30 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

da 39 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 249 euro di anticipo

da – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 299 euro di anticipo

da – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 299 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

da – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 89 euro di anticipo

da – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 89 euro di anticipo Samsung Galaxy S10e – 19 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo

– 19 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo Huawei P30 – 15 euro al mese per 30 rinnovi più 29 euro di anticipo

– 15 euro al mese per 30 rinnovi più 29 euro di anticipo Huawei P30 Pro – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 29 euro di anticipo

E’ prevista la sottoscrizione per la protezione dello smartphone da danni accidentali a 6,9 euro al mese o a 9,9 euro al mese se incluso il furto. La riparazione del telefono per danni accidentali o da liquidi prevede il ritiro e consegna a domicilio con corriere espresso entro massimo 7 giorni lavorativi dall’approvazione della richiesta di assistenza a fronte di un contributo di 138 euro. Nel caso di aggiunta dell’opzione per il furto il contributo è di 249 euro.

2. Tim telefono incluso Ricaricabile

Tim permette di associare l’acquisto di uno smartphone a tutte le sue offerte ricaricabile. E’ possibile scegliere tra i seguenti modelli:

iPhone 11 da 64 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 di anticipo

da 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 26 euro al mese per 30 rinnovi più 239 euro di anticipo

da 26 euro al mese per 30 rinnovi più 239 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

da 39 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 429 euro di anticipo

da 39 euro al mese per 30 rinnovi più 429 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 249 euro di anticipo

da – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 299 euro di anticipo

da – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 299 euro di anticipo Apple iPhone XS da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 1.199,90 euro di anticipo

da – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 1.199,90 euro di anticipo Apple iPhone XS da 256 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 1.369,90 euro di anticipo

da – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 1.369,90 euro di anticipo Apple iPhone XS da 512 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 1.599,90 euro di anticipo

da – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 1.599,90 euro di anticipo Apple iPhone XS Max da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 1.119,90 euro di anticipo

da – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 1.119,90 euro di anticipo Apple iPhone XS Max da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 1.469,90 euro di anticipo

da – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 1.469,90 euro di anticipo Apple iPhone XS Max da 512 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 1.699,90 euro di anticipo

da – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 1.699,90 euro di anticipo Apple iPhone XR da 64 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 899,90 euro di anticipo

da – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 899,90 euro di anticipo Apple iPhone XR da 128 GB – 26 euro al mese per 30 rinnovi più 959,90 euro di anticipo

da – 26 euro al mese per 30 rinnovi più 959,90 euro di anticipo Apple iPhone XR da 256 GB – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 1.069,90 euro di anticipo

da – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 1.069,90 euro di anticipo Huawei Mate 20 – 23 euro al mese per 30 rinnovi più 109 euro di anticipo

– 23 euro al mese per 30 rinnovi più 109 euro di anticipo Huawei Mate 20 Pro – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 169 euro di anticipo

– 30 euro al mese per 30 rinnovi più 169 euro di anticipo Huawei Mate 20 Lite – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo Huawei P20 Pro – 23 euro al mese per 30 rinnovi più 59 euro di anticipo

– 23 euro al mese per 30 rinnovi più 59 euro di anticipo Huawei P20 – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo

– 20 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo Huawei P20 Lite – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo Huawei P30 – 15 euro al mese per 30 rinnovi più 69 euro di anticipo

– 15 euro al mese per 30 rinnovi più 69 euro di anticipo Huawei P30 Pro da 128 GB – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

da – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Huawei P30 Pro da 256 GB – 23 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

da – 23 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Huawei P30 Lite – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo Samsung Galaxy S9+ – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

– 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy S9 – 26 euro al mese per 30 rinnovi più 179 euro di anticipo

– 26 euro al mese per 30 rinnovi più 179 euro di anticipo Samsung Galaxy Note10 – 26 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

– 26 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo Samsung Galaxy Note10+ – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo

– 30 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

da – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 512 GB – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 89 euro di anticipo

da – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 89 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 89 euro di anticipo

da – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 89 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 512 GB – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo

da – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo Samsung Galaxy S10e – 19 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo

– 19 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 5G – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

– 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo Samsung Galaxy A7 – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 59 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 59 euro di anticipo Samsung Galaxy J6 – 5 euro al mese per 30 rinnovo più 49 euro di anticipo

– 5 euro al mese per 30 rinnovo più 49 euro di anticipo Samsung Galaxy J6+ – 5 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo

– 5 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo Samsung Galaxy A8 – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy A9 – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 29 euro di anticipo

– 20 euro al mese per 30 rinnovi più 29 euro di anticipo Honor View 20 – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 19 euro di anticipo

– 20 euro al mese per 30 rinnovi più 19 euro di anticipo Honor View 10 Lite – 10 euro al mese per 24 rinnovi più 49 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 24 rinnovi più 49 euro di anticipo Honor 7A – 5 euro al mese per 24 rinnovi

– 5 euro al mese per 24 rinnovi Xiaomi Mi8 – 15 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo

– 15 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo Xiaomi Mi8 Lite – 10 euro al mese per 24 rinnovi più 49 euro di anticipo

Con Tim Advance 5G TOP è possibile acquistare in promozione i seguenti modelli:

Samsung Galaxy S10 5G – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Xiaomi Mi Mix 3 5G da 128 GB – 199 euro di anticipo

da – 199 euro di anticipo Oppo Reno 5G – 199 euro di anticipo

3. Smartphone per Under 30

Offerta disponibile nei negozi di Tim per gli under 30 che permette di accedere a:

LG Q60 : 3 euro al mese per 30 rinnovi più 59 euro di anticipo

: 3 euro al mese per 30 rinnovi più 59 euro di anticipo Samsung Galaxy A10: 3 euro al mese per 30 rinnovi più 59 euro di anticipo

Le offerte smartphone incluso di Tre

1. All-In Power

Minuti illimitati per chiamare

300 SMS

60 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 11,99 euro al mese. Per chi sottoscrive un’offerta Super Fibra il traffico dati diventa illimitato. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se il contratto non viene rescisso entro 30 mesi altrimenti la spesa sale a 55,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Nel pacchetto sono compresi anche il servizio Gigabank per accumulare i Gigbayte non utilizzati e usarli al momento del bisogno e la card Grand Cinema per andare al cinema in 2 al costo di un solo biglietto.

Confronta le offerte di Tre

E’ possibile scegliere tra i seguenti modelli:

iPhone 11 da 64 GB – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 da 128 GB – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

da – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo

da – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

da – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

da – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 43,99 euro al mese per 30 rinnovi più 189,99 euro di anticipo

da – 43,99 euro al mese per 30 rinnovi più 189,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo

da – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 41,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo

da – 41,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 45,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 45,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Xiaomi Mi Mix 2 – 8,99 euro al mese per 30 rinnovi e Mi Band 3 incluso

– 8,99 euro al mese per 30 rinnovi e Mi Band 3 incluso Xiaomi Mi 9 – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 7,99 euro al mese per 30 rinnovi Xiaomi Mi 8 Pro – 13,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 13,99 euro al mese per 30 rinnovi Xiaomi Mi 8 – 10,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 10,99 euro al mese per 30 rinnovi Honor 20 Lite – gratuito

– gratuito Huawei P20 – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 7,99 euro al mese per 30 rinnovi Huawei P20 Pro – 9,99 al mese per 30 rinnovi

– 9,99 al mese per 30 rinnovi Huawei P20 Lite – 2,99 al mese per 30 rinnovi

– 2,99 al mese per 30 rinnovi Huawei Mate 20 – 10,99 al mese per 30 rinnovi

– 10,99 al mese per 30 rinnovi Huawei Mate 20 Pro – 17,99 al mese per 30 rinnovi

– 17,99 al mese per 30 rinnovi Huawei Mate 20 Lite – 3,99 al mese per 30 rinnovi

– 3,99 al mese per 30 rinnovi Huawei P Smart 2019 – gratuito

– gratuito Huawei P30 – 10,99 al mese per 30 rinnovi

– 10,99 al mese per 30 rinnovi Huawei P30 Pro da 128 GB – 14,99 al mese per 30 rinnovi

da – 14,99 al mese per 30 rinnovi Huawei P30 Pro da 256 GB – 17,99 al mese per 30 rinnovi

da – 17,99 al mese per 30 rinnovi Huawei P30 Lite – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi Huawei Y5 2019 – 29,99 euro

– 29,99 euro Huawei Y6 2019 – 39,99 euro

– 39,99 euro Huawei PSmart Z – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy A8 – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 7,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A6 – 2,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 2,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy J6 – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy J6+ – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy A6+ – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 7,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A7 – 3,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 3,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy Note9 – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 22,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 15,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 15,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10 da 512 GB – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10 da 512 GB – 27,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 27,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10e – 10,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 10,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A50 – 5,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 5,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A40 – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy A20e – 99 cent al mese per 30 rinnovi

– 99 cent al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A10 – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy A80 – 10,99 euro al mese per 30 rinnovi

2. All-In Super Power

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 14,99 euro al mese. Per chi sottoscrive un’offerta Super Fibra il traffico dati diventa illimitato. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se il contratto non viene rescisso entro 30 mesi altrimenti la spesa sale a 55,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Nel pacchetto sono compresi anche il servizio Gigabank per accumulare i Gigbayte non utilizzati e usarli al momento del bisogno e la card Grand Cinema per andare al cinema in 2 al costo di un solo biglietto.

E’ possibile scegliere tra i seguenti modelli:

iPhone 11 da 64 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 da 128 GB – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

da – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo

da – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

da – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 38,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

da – 38,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 42,99 euro al mese per 30 rinnovi più 189,99 euro di anticipo

da – 42,99 euro al mese per 30 rinnovi più 189,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo

da – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 40,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo

da – 40,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 44,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 44,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Xiaomi Mi Mix 2 – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi e Mi Band 3 incluso

– 7,99 euro al mese per 30 rinnovi e Mi Band 3 incluso Xiaomi Mi 9 – 6,99 euro al mese

– 6,99 euro al mese Xiaomi Mi 8 Pro – 12,99 euro al mese

– 12,99 euro al mese Xiaomi Mi 8 – 9,99 euro al mese

– 9,99 euro al mese Honor 20 Lite – gratuito

– gratuito Huawei P20 – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi Huawei P20 Pro – 8,99 al mese per 30 rinnovi

– 8,99 al mese per 30 rinnovi Huawei P20 Lite – 1,99 al mese per 30 rinnovi

– 1,99 al mese per 30 rinnovi Huawei Mate 20 – 9,99 al mese per 30 rinnovi

– 9,99 al mese per 30 rinnovi Huawei Mate 20 Pro – 16,99 al mese per 30 rinnovi

– 16,99 al mese per 30 rinnovi Huawei Mate 20 Lite – 2,99 al mese per 30 rinnovi

– 2,99 al mese per 30 rinnovi Huawei P Smart 2019 – gratuito

– gratuito Huawei P30 – 9,99 al mese per 30 rinnovi

– 9,99 al mese per 30 rinnovi Huawei P30 Pro da 128 GB – 13,99 al mese per 30 rinnovi

da – 13,99 al mese per 30 rinnovi Huawei P30 Pro da 256 GB – 16,99 al mese per 30 rinnovi

da – 16,99 al mese per 30 rinnovi Huawei P30 Lite – 3,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 3,99 euro al mese per 30 rinnovi Huawei Y5 2019 – 29,99 euro

– 29,99 euro Huawei Y6 2019 – 39,99 euro

– 39,99 euro Huawei PSmart Z – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy A8 – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A6 – 1,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 1,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy J6 – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy J6+ – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy A6+ – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A7 – 2,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 2,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy Note9 – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 21,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10 da 512 GB – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10 da 512 GB – 26,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 26,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10e – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 9,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A50 – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A40 – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy A20e – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy A10 – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy A80 – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi

3. All-In Power Special Edition

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 11,99 euro al mese. Per chi sottoscrive un’offerta Super Fibra il traffico dati diventa illimitato. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se il contratto non viene rescisso entro 30 mesi altrimenti la spesa sale a 55,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Nel pacchetto sono compresi anche il servizio Gigabank per accumulare i Gigbayte non utilizzati e usarli al momento del bisogno e la card Grand Cinema per andare al cinema in 2 al costo di un solo biglietto.

E’ possibile scegliere tra i seguenti modelli:

Xiaomi Redmi Note 7 – gratuito

– gratuito Samsung Note10 da 256 GB – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi o 22,99 euro al mese più 99 euro di anticipo

da – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi o 22,99 euro al mese più 99 euro di anticipo Samsung Note10+ da 256 GB – 26,99 euro al mese per 30 rinnovi o 26,99 euro al mese più 129 euro di anticipo

4. Free Power

Minuti illimitati per chiamare

300 SMS

60 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 17,98 euro al mese e può essere sottoscritta solo online. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 55,99 euro se il contratto non viene rescisso prima di 30 mesi. Il traffico diventa illimitato se si attiva anche un’offerta Super Fibra. Per chi ha sottoscritto la tariffa dopo l’1/4/19 la navigazione in 4G LTE è offerta gratuitamente. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese.

Aggiungendo 5,99 euro alle offerte si ottengono:

KASKO inclusa

Possibilità cambiare, tenere o restituire lo smartphone

Abbonamento di 6 mesi ad Apple Music

ad GigaBank per accumulare i Gigabyte non utilizzati fino ad un massimo del doppio di quelli previsti dalla tariffa e utilizzarli quando serve

per accumulare i Gigabyte non utilizzati fino ad un massimo del doppio di quelli previsti dalla tariffa e utilizzarli quando serve Card Grande Cinema 3 per andare al cinema in 2 al prezzo di 1 (operazione a premi valida fino al 31/12/2019)

5. Free Super Power

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

100 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 20,98 euro al mese e può essere sottoscritta solo online. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 55,99 euro se il contratto non viene rescisso prima di 30 mesi. Il traffico diventa illimitato se si attiva anche un’offerta Super Fibra. Per chi ha sottoscritto la tariffa dopo l’1/4/19 la navigazione in 4G LTE è offerta gratuitamente. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese.

Aggiungendo 5,99 euro alle offerte si ottengono:

KASKO inclusa

Possibilità cambiare, tenere o restituire lo smartphone

Abbonamento di 6 mesi ad Apple Music

ad GigaBank per accumulare i Gigabyte non utilizzati fino ad un massimo del doppio di quelli previsti dalla tariffa e utilizzarli quando serve

per accumulare i Gigabyte non utilizzati fino ad un massimo del doppio di quelli previsti dalla tariffa e utilizzarli quando serve Card Grande Cinema 3 per andare al cinema in 2 al prezzo di 1 (operazione a premi valida fino al 31/12/2019)

Con Free Power è possibile scegliere tra i seguenti modelli:

iPhone 11 da 64 GB – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 da 128 GB – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo

da – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 19,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo

da – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

da – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

da – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 43,99 euro al mese per 30 rinnovi più 189,99 euro di anticipo

da – 43,99 euro al mese per 30 rinnovi più 189,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo

da – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 41,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo

da – 41,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 45,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 45,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Huawei Mate 20 – 9,99 al mese per 30 rinnovi

– 9,99 al mese per 30 rinnovi Huawei Mate 20 Pro – 9,99 al mese per 30 rinnovi

– 9,99 al mese per 30 rinnovi Huawei P30 – 9,99 al mese per 30 rinnovi

– 9,99 al mese per 30 rinnovi Huawei P30 Pro da 128 GB – 13,99 al mese per 30 rinnovi

da – 13,99 al mese per 30 rinnovi Huawei P30 Pro da 256 GB – 16,99 al mese per 30 rinnovi

da – 16,99 al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy Note9 – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 21,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10 da 512 GB – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10 da 512 GB – 26,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 26,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10e – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 9,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Note10 da 256 GB – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi o 22,99 euro al mese più 99 euro di anticipo

da – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi o 22,99 euro al mese più 99 euro di anticipo Samsung Note10+ da 256 GB – 26,99 euro al mese per 30 rinnovi o 26,99 euro al mese più 129 euro di anticipo

Le offerte smartphone incluso di Iliad

1. Giga 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente.

Tutte le offerte di Iliad includono gratuitamente i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Confronta le offerte di Iliad

All'offerta è possibile associare l'acquisto di: