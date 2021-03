Offerte smartphone incluso: le tariffe migliori di Marzo 2021

Per acquistare uno smartphone a rate abbinandolo alla propria tariffa mobile è possibile sfruttare una delle tante offerte smartphone incluso proposte dagli operatori di telefonia mobile italiani. Molte di queste offerte sono disponibili sia per i già clienti che per i nuovi clienti che possono acquistare lo smartphone in contemporanea all'attivazione di una nuova SIM. Ecco quali sono le tariffe migliori di marzo 2021.

I principali operatori di telefonia mobile in Italia mettono a disposizione diverse offerte smartphone incluso per l’acquisto di uno smartphone a rate da abbinare alla propria tariffa. Tali offerte sono, di solito, disponibili sia per i già clienti che per i nuovi clienti. Nella maggior parte dei casi, inoltre, le offerte prevedono un anticipo e il pagamento di 24/30 rate mensili con addebito su carta di credito o conto corrente.

Ecco quali sono le migliori offerte smartphone includo di marzo 2021.

Iliad

Iliad consente di acquistare uno smartphone a rate abbinandolo alla propria tariffa. La promozione in questione è disponibile per i clienti Iliad da almeno tre mesi e può essere attivata direttamente dal sito Iliad, con spedizione dello smartphone all’indirizzo di casa. La proposta di Iliad prevede il pagamento di un anticipo e di 30 rate mensili che potranno essere addebitate su di una carta di credito o su di una carta di debito.

Al momento, Iliad include nel suo listino di smartphone acquistabili a rate esclusivamente iPhone. Ecco l’elenco completo dei modelli disponibili e i relativi costi disponibili per i clienti Iliad:

iPhone SE 2020: anticipo di 99 euro e 30 rate mensili da 13 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 489 euro

anticipo di 99 euro e 30 rate mensili da 13 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 489 euro iPhone XR: anticipo di 119 euro e 30 rate mensili da 16 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 599 euro

anticipo di 119 euro e 30 rate mensili da 16 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 599 euro iPhone 11: anticipo di 159 euro e 30 rate mensili da 18 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 699 euro

anticipo di 159 euro e 30 rate mensili da 18 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 699 euro iPhone 11 Pro Max: anticipo di 229 euro e 30 rate mensili da 32 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 1189 euro

anticipo di 229 euro e 30 rate mensili da 32 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 1189 euro iPhone 12 Mini: anticipo di 189 euro e 30 rate mensili da 21 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 819 euro

anticipo di 189 euro e 30 rate mensili da 21 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 819 euro iPhone 12: anticipo di 199 euro e 30 rate mensili da 24 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 919 euro

anticipo di 199 euro e 30 rate mensili da 24 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 919 euro iPhone 12 Pro: anticipo di 279 euro e 30 rate mensili da 30 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 1179 euro

anticipo di 279 euro e 30 rate mensili da 30 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 1179 euro iPhone 12 Pro Max: anticipo di 319 euro e 30 rate mensili da 32 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 1279 euro

I prezzi indicati si riferiscono alla versione “base” del modello scelto (con 64 o 128 GB). Iliad propone anche altri tagli di memoria per gli smartphone con prezzi leggermente superiori a quelli indicati. Per acquistare uno degli smartphone proposti da Iliad è sufficiente accedere al sito dell’operatore e visitare la sezione Smartphone. Per l’acquisto a rate bisognerà effettuare il login con il proprio account (a cui è stata collegata la SIM Iliad attiva da almeno 3 mesi). La spedizione dello smartphone scelto ha un costo di 9,99 euro.

Per passare ad Iliad, invece, è possibile puntare sulla nuova offerta Flash 100 5G. La tariffa, disponibile per tutti i nuovi clienti fino al prossimo 30 marzo 2021, include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia e minuti illimitati dall’Italia verso l’estero

100 GB in 4G e 5G sotto rete Iliad

sotto rete Iliad tutti i servizi accessori inclusi nel canone

Flash 100 5G presenta un costo di 9,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro. Per attivare l’offerta è possibile seguire una veloce procedura di sottoscrizione online:

Attiva Flash 100 5G di Iliad »

TIM

Anche TIM consente ai clienti con SIM ricaricabile di acquistare uno smartphone a rate con anticipo e 30 rate mensili. A disposizione degli utenti c’è l’acquisto a rate con addebito su carta di credito o, per alcuni modelli, su conto corrente. Da segnalare anche la possibilità di acquisto con finanziamento tramite TIMFin (Joint Venture fra Santander Consumer Bank e TIM). Per attivare una delle offerte con smartphone incluso dell’operatore è necessario recarsi in un negozio TIM e verificare le opzioni disponibili.

Le offerte sono disponibili anche per i nuovi clienti. Tra le offerte disponibili per i nuovi clienti che passano a TIM troviamo TIM Wonder SIX che include:

minuti ed SMS illimitati

50 o 70 GB in 4G (in base all’operatore di provenienza)

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese con un costo iniziale di 25 euro di cui 20 euro di credito telefonico. TIM Wonder SIX è disponibile solo per chi passa a TIM da Iliad o da un operatore virtuale selezionato.

Attiva TIM Wonder SIX »

In alternativa, è possibile attivare una di queste offerte.

Nome offerta Minuti ed SMS Giga al mese Costo mensile TIM Advance 4.5G minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia 40 GB al mese in 4G e 4.5G 19,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente TIM Advance 5G minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia 50 GB al mese in 4G, 4.5G e 5G 29,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente TIM Advance 5G Unlimited minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia; 250 minuti dall’Italia verso l’estero ogni mese Giga illimitati in 4G, 4.5G e 5G 39,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente TIM Young Student Edition (per Under 25) minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia 40 GB di traffico dati in 4G con Giga illimitati sulle app di chat, social network, musica e e-learning 9,99 Euro al mese TIM Young Senza Limiti (per Under 30) minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia 60 GB di traffico dati in 4G e in 5G con Giga illimitati sulle app di chat, social network, musica e e-learning 14,99 Euro al mese

Ricordiamo, inoltre, che tutti i clienti di rete mobile TIM possono ottenere Giga illimitati senza costi aggiuntivi attivando la promozione TIM Unica, riservata ai clienti di rete fissa. La promozione in questione permette di accedere a Giga illimitati gratis portando il costo dell’offerta mobile nel conto di rete fissa. Per l’abbonamento di rete fissa di TIM è possibile attivare TIM Super Fibra che garantisce una connessione illimitata fino a 1.000 Mega e tanti altri bonus a 29,90 euro al mese.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra »

Vodafone

Vodafone consente l’acquisto a rate di uno degli smartphone presenti in listino. I clienti hanno la possibilità di scegliere tra l’addebito su carta di credito o su conto corrente. La formula d’acquisto rateale prevede il pagamento di 24 rate mensili e di un anticipo. Alcuni smartphone sono disponibili con anticipo zero e/o con rata azzerata. Per scegliere il modello da acquistare e completare l’attivazione dell’offerta smartphone incluso a rate è necessario recarsi in un negozio Vodafone. Attivando l’acquisto a rate, il costo mensile dell’offerta ricaricabile sarà addebitato sul metodo di pagamento scelto per le rate del terminale.

Per passare a Vodafone e sfruttare una delle offerte smartphone incluso è possibile scegliere una delle seguenti tariffe riservate ai nuovi clienti:

Offerta Minuti ed SMS Giga Costo mensile Special 50 Digital (solo per clienti Iliad e alcuni virtuali) minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia 50 GB in 4G 7 euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente Special 100 Digital (solo per clienti Iliad e alcuni virtuali) minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia 100 GB in 4G 9,99 euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente RED minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia e minuti illimitati dall’Italia all’UE 40 GB di traffico dati in 4G e 5G con Giga illimitati su app social, chat, mappe e musica 18,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente Shake it Easy (solo per Under 30) minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia 60 GB di traffico dati in 4G e 5G con Giga illimitati su app social, chat, mappe e musica 14,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente Infinito Black Edition minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia; minuti illimitati dall’Italia verso l’UE e 1000 minuti al mese dall’Italia verso i Paesi extra UE Giga illimitati in 4G e 5G 39,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente

WINDTRE

Per i clienti interessati all’acquisto di uno smartphone a rate, WINDTRE propone la gamma di offerte Smart Pack. Si tratta di soluzioni che uniscono una tariffa con minuti, SMS e GB ed uno smartphone da acquistare a rate scegliendo tra i modelli disponibili nel listino WINDTRE.

Tra le offerte disponibili troviamo:

Smart Pack Unlimited 5G: minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati in 4G e 5G + smartphone 5G a partire da 29,99 euro al mese

minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati in 4G e 5G + smartphone 5G a partire da 29,99 euro al mese Smart Pack 100 5G: minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 4G e 5G a partire da 16,99 euro al mese

minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 4G e 5G a partire da 16,99 euro al mese Smart Pack Young 5G (per Under 30): minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G e 5G a partire da 14,99 euro al mese

Per il pagamento rateale, i clienti possono scegliere tra due diverse opzioni (24 o 30 mesi). In base al modello scelto di smartphone, invece, la rata potrà aumentare.