Offerte smartphone incluso: le tariffe migliori di giugno 2019

Le vacanze si avvicinano e magari state pensando di cambiare il vostro vecchio telefono con uno di ultima generazione per poter fare foto e video di alta qualità nel prossimo viaggio. Oppure continuate a passare davanti alla vetrina del negozio di elettronica sotto casa e a fissare l’ultimo iPhone o Samsung o Huawei con le loro telecamere ultra potenti e le nuove funzionalità, ma i prezzi a 3 zeri sono eccessivi per le tue tasche. SosTariffe.it ha analizzato per voi le promozioni di giugno 2019 che includono un telefono “intelligente” nel piano proposto.

Confronta le migliori tariffe mobile »

Di seguito i dettagli delle migliori tariffe con smartphone incluso e i modelli offerti in ciascuna promozione. Se siete indecisi rispetto al modello di telefono da abbinare all’offerta scelta vi sarà utile leggere quali sono state le opinioni di altri clienti.

1. Easy Wind

A 5.83€ al mese la promozione Easy Wind prevede chiamate a consumo verso tutti i numeri fissi e i telefoni cellulari nazionali con una tariffa di 30 centesimi al minuto e con scatto alla risposta di 20 centesimi. La tariffazione è a scatti anticipati di 60 secondi. E 0.30€ è anche il prezzo per gli SMS verso tutti i numeri italiani. In abbinamento potete scegliere tra diversi smartphone:

Samsung Galaxy J6 con un anticipo di 69.90€ e nessun canone mensile

Il Samsung Galaxy J6 + invece si può avere anticipando 89.90 e con una rata di 2 euro al mese per 30 mesi.

SamsungGalaxy A6+ anticipo di 69.90€ con un contributo mensile di 5 € al mese per 30 mesi

Samsung Galaxy A 8 anticipo di 49 € e poi 8 € al mese per 30 mesi

Oppure si può scegliere tra due modelli della Mela anche se anticipi e rate mensili sono decisamente più salate.

Apple iPhoneX 64GB anticipo di 359.90€ e rate da 28€ al mese per 30 mesi

Apple iPhoneX 256GB anticipando 469.90 € e rate da 30 € al mese per 30 mesi

2. TIM Base New

La promozione a 9.08€ al mese include una tariffa per le chiamate a 0.23€/min con scatto alla risposta di 0.20€, sms a 0.19€ e internet a 0.01€/MB. L’attivazione è gratuita. La lista dei telefoni che si possono richiedere in abbinamento a questa tariffa è decisamente più lunga della precedente:

Samsung Galaxy J 6 con un canone di 5€ al mese per 30 mesi e un anticipo di 49 €

Con lo stesso anticipo (49€) si può scegliere anche il Samsung Galaxy J 6 +, la rata mensile sarà di 10 euro al mese per 30 mesi.

Samsung Galaxy A 8 può essere vostro con anticipo di 99 €, rata da 10 € al mese per 30 mesi

Apple iPhoneX 64GB è abbinabile pagando un anticipo di 149€ e rate da 25€ al mese per 30 mesi

Per l’Apple iPhone XR 128 GB l’anticipo sarà 209 € e rata 25 per 30 mesi

Apple iPhoneXR 256GB disponibile anticipando 169.90 € e rate da 30 € al mese per 30 mesi

L’anticipo richiesto per l’Apple iPhone X 64GB è 149 € e con rate da 35 € al mese per 30 mesi

Apple iPhone XS 64GB, anticipo 149 €, rata 35 €al mese per 30 mesi

Apple iPhone XS Max 64 GB, 129 € da versare subito e poi un contributo mensile di 39€ per 30 mesi

Apple iPhone X 256 GB, anticipo 319 €, rata 35 € al mese per 30 mesi

319 € è l’anticipo per l’Apple iPhone XS 256 GB e poi rate da 35 € per 30 mesi

Apple iPhone XS Max 256 GB, anticipo 299 €, rate da 39€ al mese per 30 mesi

Apple iPhone XS 516 GB con anticipo da 429 € e 39 € al mese per 30 mesi

Apple iPhoneXS Max 512 GB, pagando subito 529 €, rata da 39€ al mese per 30 mesi

3. Power 29 di TRE

Si tratta di una tariffa che ha un costo medio, stimato su 1 anno, di 9.99 € al mese. La stima calcolata dal comparatore di SosTariffe.it mostra il costo indicativo della promozione calcolando la spesa mensile media comprendendo il canone della tariffa, i costi di attivazione e gli eventuali costi aggiuntivi approssimativi per il device scelto.

Power 29 è una tariffa senza scatto alla risposta. Il costo mensile di 2.17€ al mese, circa 0.50 € a settimana. Le chiamate saranno conteggiate a 0.29€ al minuto così come i messaggi. Per quanto riguarda invece i telefoni inclusi nelle due promozioni con un vincolo contrattuale di 30 mesi le proposte sono:

Samsung Galaxy J 6 +, disponibile con anticipo 89.90€ e con contributo mensile di 2€ per 30 mesi

Samsung Galaxy A 8 versando all’acquisto 49 € e poi pagando 8 € al mese per 30 mesi

Apple iPhoneX 64GB, anticipo di 199 € e rate da 29€ al mese per la durata del vincolo contrattuale (30 mesi)

Apple iPhoneX 256GB, anticipando 289.90 € e con rate da 32 € al mese per 30 mesi

4. TIM ONE Prime Go

La promozione prevede un costo mensile di 2.10€ con il primo mese gratuito per i nuovi clienti, una tariffazione da 0.19€/min per le chiamate, 0.16€/sms e 0.01€/MB. Il piano offre dei benefit ai clienti come un giorno di Internet gratis ogni mese solare con il Turbogiga Day, voucher Cinema 2×1 chiamate ed SMS illimitati con il tuo numero TIM preferito e la possibilità di trasformare gratuitamente tutte le tue ricariche in una Ricarica+ per vincere premi. L’elenco dei telefoni disponibili è lo stesso dell’offerta TIM descritta in precedenza e sono:

Samsung Galaxy J 6 con un canone di 5€ al mese per 30 mesi e un anticipo di 49 €

Con lo stesso anticipo (49€) si può scegliere anche il Samsung Galaxy J 6 +, la rata mensile sarà di 10 euro al mese per 30 mesi.

Samsung Galaxy A 8 può essere vostro con anticipo di 99 €, rata da 10 € al mese per 30 mesi

Apple iPhoneX 64GB è abbinabile pagando un anticipo di 149€ e rate da 25€ al mese per 30 mesi

Per l’Apple iPhone XR 128 GB l’anticipo sarà 209 € e rata 25 per 30 mesi

Apple iPhoneXR 256GB disponibile anticipando 169.90 € e rate da 30 € al mese per 30 mesi

L’anticipo richiesto per l’Apple iPhone X 64GB è 149 € e con rate da 35 € al mese per 30 mesi

Apple iPhone XS 64GB, anticipo 149 €, rata 35 €al mese per 30 mesi

Apple iPhone XS Max 64 GB, 129 € da versare subito e poi un contributo mensile di 39€ per 30 mesi

Apple iPhone X 256 GB, anticipo 319 €, rata 35 € al mese per 30 mesi

319 € è l’anticipo per l’Apple iPhone XS 256 GB e poi rate da 35 € per 30 mesi

Apple iPhone XS Max 256 GB, anticipo 299 €, rate da 39€ al mese per 30 mesi

Apple iPhone XS 516 GB con anticipo da 429 € e 39 € al mese per 30 mesi

Apple iPhoneXS Max 512 GB, pagando subito 529 €, rata da 39€ al mese per 30 mesi

5. Play Power 60 di TRE

Nelle prime 5 offerte troviamo un’altra tariffa proposta da Tre: Play Power 60. L’attivazione è gratuita e il canone mensile è di 11.99 € al mese. Nell’offerta sono compresi 60 GB di internet, minuti illimitati, 200 sms, Apple Music per 6 mesi e l’offerta Grande Cinema 3. Attivabile solo online.

Smartphone disponibili:

Samsung Galaxy J6 anticipo 69.90 € senza canone mensile ma con vincolo contrattuale per 30 mesi (offerta Play Power 60)

Samsung Galaxy A6+ da 69.90 € con contributo mensile di 5€ per 30 mesi (solo con Play Power 60)

Samsung Galaxy A 8 anticipo di 49 € e poi 8 € al mese per 30 mesi

Apple iPhoneX 64GB anticipo di 199 € e rate da 29€ al mese per la durata del vincolo contrattuale (30 mesi)

Apple iPhoneX 256GB anticipando 289.90 € e rate da 32 € al mese per 30 mesi

6. Wind All Digital

L’attivazione gratuita di questa offerta è disponibile solo via web e il canone fisso è di 13.99€ al mese in cui sono inclusi 40 GB per navigare in Internet e minuti illimitati. Tra i servizi garantiti con l’abbonamento ci sono la possibilità di Hotspot per condividere i tuoi Giga con altri dispositivi e usare il tuo Smartphone come modem, SMS MyWind per sapere chi ti ha chiamato quando non sei raggiungibile, Segreteria Telefonica, blocco dei Servizi a pagamento per non avere abbonamenti indesiderati.

Samsung Galaxy J6 – anticipo da 69.90€ con nessun contributo fisso mensile e un contratto vincolato per 30 mesi

Samsung Galaxy J6+ – anticipo da 89.90€, canone mensile da 2€

Samsung Galaxy A6+ – anticipo 69.90€ e contributo mensile da 5€

Samsung Galaxy A8 – anticipo da 49€ e canone di 8€ al mese

Samsung GalaxyS10e 128 GB – anticipo 129.99 e canone da 16.99 al mese

Samsung Galaxy S10 128 GB – anticipo 149.99, 19.99€ al mese per 30 mesi

Samsung Galaxy S10 + 128 GB – anticipo 169.99 €, contributo mensile di 23.99€ per 30 mesi

Samsung Galaxy S10 512 GB – anticipo 169.99€ e con rate da 27.99 € al mese per 30 mesi

Samsung Galaxy S10 + 512 GB – anticipo 179.99€ e 30.99€ al mese

Apple iPhone X64 GB – anticipo di 359.90 € e contributo al mese di 28€

Apple iPhone X 64GB – anticipo 359.90€, rata mensile da 28 €

Apple iPhone X 256 GB – anticipo 469.90 €, rata mensile da 30€

Huawei P30 – anticipo 129.99€ da 15.99 al mese per 30 mesi

Per tutti i modelli il vincolo contrattuale è di 30 mesi.