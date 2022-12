Offerte smartphone incluso: le tariffe migliori di Dicembre 2022

Le offerte smartphone incluso sono la migliore occasione per avere un nuovo telefono a un prezzo conveniente e a Natale è anche più vantaggioso, considerando le tante promozioni disponibili per le feste. Nello specifico si tratta di abbinare le rate per il dispositivo a un piano di telefonia mobile di propria scelta. Alcuni operatore non richiedono il pagamento di un acconto e per la maggior parte consegnano gratuitamente lo smartphone direttamente a casa. Se poi non siete soddisfatti dell’acquisto potete sempre esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dal ritiro del terminale e restituirlo al gestore senza costi aggiuntivi. Con SOStariffe.it potete confrontare le offerte smartphone incluso per trovare quella con il prezzo più basso per il vostro nuovo telefono e che soddisfi le vostre esigenze in termini di consumi.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? Almeno 200 MIN 100 200 500 Illimitati Quanti SMS? Almeno 50 SMS 10 50 100 200+ Quanti GB? Almeno 20 GB 10 20 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Offerte smartphone incluso di TIM a dicembre 2022

Le migliori offerte TIM con telefono incluso Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile 1 TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro 2 TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro 3 TIM Young (solo under 25) illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratuito, poi 9,99 euro 4 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro

Il pagamento per le offerte smartphone incluso di TIM a rate è previsto con carta di credito (non sono accettate carte prepagate o di debito anche se abilitate per gli acquisti online) e finanziamento TIMFin (TAEG 0,00% e vincolo di 30 mesi, salvo approvazione). I clienti fisso dell’operatore possono addebitare invece le rate in bolletta. Dando in permuta il vostro vecchio telefono con TIM Rivaluta Smartphone potete avere uno sconto sul finanziamento. La consegna è gratuita e avviene in pochi giorni lavorativi. Le migliori offerte TIM a cui abbinare il telefono sono:

1. TIM Wonder Five con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. Primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti. L’offerta è riservata a chi l’acquista online arrivando da alcuni MVNO come Postemobile, Fastweb Mobile e Coop Voce con portabilità del numero. Per la SIM servono 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

TIM Wonder Five »

2. TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. Primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti. L’offerta è riservata a chi l’acquista online arrivando da Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità del numero. Per la SIM servono 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

TIM Wonder Six »

3. TIM Young con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 9,99 euro al mese. Primo mese gratuito per i nuovi clienti con acquisto online. L’offerta è riservata agli Under 25 e include anche l’utilizzo di TIMMUSIC senza consumare traffico dati. Per la SIM servono 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In Unione Europea avete a disposizione 20 GB in roaming. Si può inoltre personalizzare acquistando:

50 GB aggiuntivi a 99 cent in più al mese

100 GB di backup su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games a 5 euro in più al mese

TIM One Number a 99 cent in più al mese

Attiva TIM Young 5G »

4. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 14,99 euro al mese. Primo mese gratuito per i nuovi clienti con acquisto online. L’offerta include anche navigazione prioritaria sulla rete di TIM, la protezione di TIM Safe Web Plus e 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese). Per la SIM servono 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In Unione Europea avete a disposizione 14 GB in roaming.

Attiva TIM 5G Power Smart

Chi è già cliente di TIM per la connessione di casa e acquista le sue offerte smartphone incluso può avere Giga illimitati ogni mese per le SIM di tutta la famiglia grazie a TIM Unica. La promozione è gratuita e resta attiva fino a quando si mantiene la linea fissa. Sono inoltre inclusi 3 mesi di TIMVISION con Disney+ (poi 9,99 euro al mese), sconti su alcuni smartphone con vincolo di 30 mesi per la parte mobile e come opzione anche una seconda SIM con TIM 5G Power Smart a 9,99 euro al mese. Per il pagamento è prevista la domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Con le offerte smartphone incluso di TIM è possibile acquistare:

Apple

iPhone 14 – 34 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 14 Plus – 39 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 14 Pro – 45 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 14 Pro Max – 50 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 13 Pro Max – 39 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 13 Pro – 36 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 13 – 26 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone SE – 15 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

iPhone 13 Mini – 23 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

iPhone 12 – 24 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 12 Mini – 21 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung

Samsung Galaxy Z Flip4 – 20 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – 30 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy S22 5G – 20 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy A52s 5G (offerta WOW) – 12 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A53 5G – 12 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy S22+ 5G – 27 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy A52 (offerta WOW) – 8 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A23 5G – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy S21+ 5G – 37 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A13 – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A13 5G – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A33 5G – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy Z Flip4 5G + Watch5 LTE (44mm) – 33 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy Z Flip4 5G + Galaxy Buds2 Pro – 31 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy Z Fold4 5G + Watch5 LTE (44mm) – 55 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy Z Fold4 5G + Galaxy Buds2 Pro – 53 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G + Watch5 LTE (44mm) – 35 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy S22 Ultra 128GB 5G + Galaxy Buds2 Pro – 33 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy S22 5G + Watch5 LTE (44mm) – 25 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy S22 128GB 5G + Galaxy Buds2 Pro – 23 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy Z Fold4 – 50 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy A23 5G – 6 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Xiaomi

Xiaomi 12T Pro 5G – 19 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi 12T 5G – 15 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi 12 Lite 5G – 10 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi 10 2022 – 6 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi Note 11 – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi 11 Lite 5G NE – 10 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Xiaomi Redmi 9AT – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G – 4 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi 12 5G – 20 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi 12 Pro 5G – 30 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi 10C 3/64 – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

OPPO

OPPO Find X5 Lite 5G – 9 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

OPPO Find X5 Pro 5G – 30 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

OPPO Find X5 5G – 21 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile (ritiro in negozio)

OPPO Reno8 Pro 5G – 18 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

OPPO Reno8 5G – 14 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

OPPO A57s – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

OPPO A17 – 4 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

OPPO Reno8 Lite 5G – 8 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

OPPO A94 5G – 10 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

OPPO A77 5G – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

HONOR

HONOR 50 5G – 7 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

HONOR Magic4 Lite 5G – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

HONOR X8 – 7 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

HONOR X7 – 4 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO

VIVO Y72 5G – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO V21 5G (esclusiva TIM) – 4 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO Y76 5G – 4 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO X80 Pro 5G – 30 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO V23 5G – 11 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

TCL

TCL 20R 5G – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

TCL 40R 5G – 6 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Realme

Realme C31 – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Realme 8 5G – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Motorola

Motorola moto g62 5G – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Motorola Edge30 – 12 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Motorola Edge30 Neo – 7 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Motorola moto e22 – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Motorola razr22 – 33 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Offerte smartphone incluso di WindTre a dicembre 2022

Le migliori offerte WindTre con telefono incluso Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Smart Pack Protect Junior+ 5G con Easy Pay (solo Under 14) minuti illimitati e 200 SMS 150 GB in 5G 10,99 euro Christmas Pack Protect Unlimited 5G con Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS illimitati in 5G 19,99 euro

Le offerte smartphone incluso di WindTre che rientrano nella famiglia Smart Pack si differenziano da tutte le altre perché insieme al telefono si ottiene anche un’assicurazione contro il furto fornita da Europ Assistance che può coprire fino al 90% del valore del cellulare sottratto. Inoltre l’operatore permette all’utente di scegliere se vincolarsi per 24 o 30 mesi. Le offerte sono però disponibili solo in negozio, dove avviene anche il ritiro del dispositivo dato che il gestore non prevede la spedizione, e prevedono un costo di attivazione di 4,99 euro una tantum per il cellulare. Le migliori offerte Smart Pack sono:

1. Smart Pack Protect Junior+ 5G con Easy Pay con minuti illimitati e 200 SMS e 150 in 5G a 10,99 euro al mese. L’operatore ha riservato questa offerta agli Under 14 ma include anche l’app WindTre Family Protect. L’attivazione di 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 1,80 euro al mese più 6,99 euro una tantum. SIM a 10 euro. Con questa offerta potete tra i tanti modelli disponibili:

TCL 40R 5G a 3 euro al mese

ZTE Blade A52 a 9,99 euro

Xiaomi Redmi 10 5G a 3 euro al mese + 29,99 euro di anticipo

Samsung A13 5G da 128 GB a 3 euro al mese + 29,99 euro di anticipo

2. Christmas Pack Protect Unlimited 5G con Easy Pay con minuti illimitati e 200 SMS e Giga illimitati in 5G a 19,99 euro al mese. L’attivazione di 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 1,80 euro al mese più 6,99 euro una tantum. SIM a 10 euro. Con questa offerta potete tra i tanti modelli disponibili:

iPhone 14 da 128 GB a 28,99 euro al mese per 30 rate o 37,99 euro al mese per 24 rate

Samsung Galaxy S22 5G a 128 GB a 12,99 euro al mese per 30 rate o 16 euro al mese per 24 rate

Samsung Galaxy Z Flip 4 a 17,99 euro al mese per 30 rate o 23 euro al mese per 24 rate

Xiaomi Redmi 10 5G incluso

Offerte smartphone incluso di Vodafone a dicembre 2022

Le migliori offerte Vodafone con telefono incluso Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Infinito Black Edition illimitati (+1000 minuti Extra Ue e 5 GB in roaming + 500 minuti) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

Vodafone per abbinare un telefono alle sue offerte può richiedere il pagamento di un anticipo, che varia a seconda del modello e del taglio di memoria che si desidera acquistare. L’operatore comunque prevede la consegna gratuita direttamente a casa in pochi giorni lavorativi e a chi attiva le offerte smartphone incluso a Natale regala Giga illimitati in 5G per un anno. L’offerta migliore per avere un cellulare al prezzo più basso è:

1. Infinito Black Edition con minuti (1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5G in roaming), SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 39,99 euro al mese con smart Pay. L’offerta include anche un mese di Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti.

Confronta le offerte di Vodafone »

Con Smart Pay si attiva l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito per dimenticarsi per sempre delle ricariche manuali e ottenere altri vantaggi come il servizio 5G Priority Pass con accesso prioritario alla rete di Vodafone anche in condizioni di traffico congestionato e Vodafone Club+ con 10 GB aggiuntivi al mese, sconti su diversi marchi (Pulsee, Amazon.it, YOOX, Carrefour.it, Booking.com e altri) e per l’acquisto di prodotti tech nei Vodafone Store oltre a 6 mesi di Infinity+.

Con le offerte smartphone incluso di Vodafone è possibile acquistare:

Apple

iPhone 14 da 128 GB – a partire da 34,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 da 256 GB – a partire da 39,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 da 512 GB – a partire da 50,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 Plus da 128 GB – a partire da 40,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 Plus da 256 GB – a partire da 45,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 Plus da 512 GB – a partire da 55,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 128 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 mesi + 199,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 256 GB – a partire da 47,99 euro al mese per 24 mesi + 199,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 512 GB – a partire da 53,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 1 TB – a partire da 63,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 128 GB – a partire da 43,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 256 GB – a partire da 48,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 512 GB – a partire da 59,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 1 TB – a partire da 69,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 128 GB – a partire da 28,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 256 GB – a partire da 33,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 512 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 128 GB – a partire da 39,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 256 GB – a partire da 41,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 512 GB – a partire da 50,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 128 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 256 GB – a partire da 45,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 512 GB – a partire da 54,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Mini da 128 GB – a partire da 25,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 Mini da 256 GB – a partire da 30,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone SE (2022) da 64 GB – a partire da 17,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

iPhone SE (2022) da 128 GB – a partire da 19,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

iPhone SE (2022) da 256 GB – a partire da 22,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Samsung

Samsung Galaxy S22 5G – a partire da 18,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S22+ 5G – a partire da 28,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – a partire da 35,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Fold3 5G – a partire da 54,99 euro al mese per 24 rate più 199,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Flip4 – a partire da 27,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Fold4 – a partire da 54,99 euro al mese per 24 rate più 199,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Flip3 5G – a partire da 14,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A23 5G – a partire da 7,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A52s 5G – a partire da 8,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A32 5G – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A53 5G – a partire da 9,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A33 5G – a partire da 7,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Honor

Honor 50 – a partire da 12,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Honor x7 – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Honor Magic4 Lite 5G – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Honor 70 – a partire da 14,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Honor X8 5G – a partire da 5,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Xiaomi

Xiaomi 12 Lite – a partire da 13,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Xiaomi 12 5G – a partire da 25,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Xiaomi 12 Pro 5G – a partire da 33,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi Note 11 – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi 10 2022 – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Xiaomi 12T – a partire da 13,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Xiaomi 12T Pro – a partire da 15,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Xiaomi 11 Lite 5G NE – a partire da 10,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO

OPPO Find X5 5G – a partire da 27,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

OPPO Find X5 Lite 5G – a partire da 13,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO Find X5 Pro 5G – a partire da 36,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

OPPO Reno8 Lite 5G – a partire da 10,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO A77 5G – a partire da 7,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO Reno8 5G – a partire da 14,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO Reno8 Pro 5G – a partire da 18,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Offerte smartphone incluso di Iliad a dicembre 2022

Le migliori offerte Iliad con telefono incluso Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Flash 120 illimitati 120 GB in 4G 7,99 euro Giga 150 illimitati 150 GB anche in 5G 9,99 euro

Le offerte smartphone incluso di Iliad possono essere attivate solo da chi ha già una SIM dell’operatore da almeno 3 mesi e ha attivato il pagamento automatico su carta di credito o debito con 3D Secure. La consegna è gratuita e avviene con corriere entro pochi giorni lavorativi. Per prenotare il vostro telefono basta accedere all’Area Personale sul sito da web o mobile e poi apposita sezione dedicata. Le offerte a cui abbinare il cellulare sono:

1. Flash 120 con minuti e SMS illimitati e 120 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In Unione Europea avete a disposizione 7 GB in roaming. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino alle ore 10 del 29/12/22

Attiva Flash 120 di Iliad »

2. Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB anche in 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In Unione Europea avete a disposizione 9 GB in roaming

Attiva Giga 150 di Iliad »

Attivando Giga 150 si ha uno sconto di 5 euro sull’offerta fibra ottica dello stesso operatore. IliadBox permette di navigare su fisso fino a 5 Gbps in download suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi sulla ree FTTH EPON e include anche chiamate illimitate, modem con supporto al W-Fi 6 e attivazione. Il prezzo per i clienti mobile di Iliad è di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Con le offerte smartphone incluso di Iliad è possibile acquistare:

iPhone 14 da 128 GB a 27 euro al mese per 30 rate + 209 euro di anticipo

iPhone 14 da 256 GB a 30 euro al mese per 30 rate + 249 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 128 GB a 33 euro al mese per 30 rate + 339 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 256 GB a 37 euro al mese per 30 rate + 349 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 512 GB a 40 euro al mese per 30 rate + 519 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 128 GB a 37 euro al mese per 30 rate + 369 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 256 GB a 39 euro al mese per 30 rate + 439 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 512 GB a 44 euro al mese per 30 rate + 549 euro di anticipo

iPhone 14 Plus da 128 GB a 30 euro al mese per 30 rate + 269 euro di anticipo

iPhone 14 Plus da 256 GB a 33 euro al mese per 30 rate + 309 euro di anticipo