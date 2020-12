Offerte smartphone incluso: le tariffe migliori di Dicembre 2020

Vorresti regalarti un nuovo telefono per Natale? Le offerte smartphone incluso sono la migliore occasione per acquistare un terminale top di gamma a un prezzo conveniente. Scopri le promozioni di dicembre dei principali operatori di telefonia mobile

Per mettere un nuovo telefono sotto l’albero di Natale non è soluzione migliore che sottoscrivere un’offerta smartphone incluso. Questa tipologia di tariffe di telefonia mobile permette di dilazionare la spesa per l’acquisto di un dispositivo top di gamma su più rate, che vanno ad aggiungersi al costo mensile del piano. Negli ultimi mesi sono stati lanciati molti modelli interessanti, anche con supporto al 5G e dal design innovativo (display pieghevoli, fotocamera frontale nascosta sotto lo schermo, etc.). Le offerte smartphone incluso prevedono però un vincolo che va da 24 a 30 mesi che se non viene rispettato obbliga l’utente a pagare comunque le rate rimanenti. In più, per alcuni modelli è previsto il pagamento di un anticipo.

WindTre smartphone incluso

WindTre permette di associare l’acquisto a rate di uno smartphone a diversi piani mobili. Per questa modalità è previsto un costo di attivazione di 3 euro e un vincolo di 24 mesi. Il pagamento avviene tramite addebito su carta di credito o conto corrente. E’ anche possibile accedere ad un finanziamento con TAN fisso 0,00%, TAEG 0,00% in 30 mesi, salvo approvazione finanziaria. Con questa modalità spese e costi accessori sono azzerati ma c’è un vincolo di 30 mesi.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Unlimited 5G illimitati (200 minuti verso l’estero) illimitati alla massima velocità (5G Priority Pass) 29,99 euro Gratuita se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Assistenza dedicata al 159 Xlarge Easy Pay minuti illimitati (50 minuti verso l’estero) 200 SMS 100 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) 16,99 euro Gratuita con attivazione online o 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Assistenza dedicata al 159 Large minuti illimitati 200 SMS 50 GB alla massima velocità 14,99 euro Gratuita con attivazione online o 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Medium minuti illimitati 200 SMS 30 GB alla massima velocità 12,99 euro Gratuita con attivazione online o 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro

Confronta le offerte di WindTre »

In tutte le tariffe sopra elencate sono inclusi i servizi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

WindTre permette di scegliere tra i seguenti modelli di smartphone (prezzo di partenza con Unlimited):

Apple

Modello Rate Anticipo iPhone 12 Mini da 64 GB 17,99 euro al mese iPhone 12 Mini da 128 GB 18,99 euro al mese 49,99 euro iPhone 12 da 64 GB 18,99 euro al mese iPhone 12 da 128 GB 19,99 euro al mese 49,99 euro iPhone 12 da 256 GB 26,99 euro al mese 299,99 euro iPhone 12 Pro da 128 GB 29,99 euro al mese iPhone 12 Pro da 256 GB 33,99 euro al mese 299,99 euro iPhone 12 Pro da 512 GB 35,99 euro al mese 449,99 euro iPhone 12 Pro Max da 128 GB 37,99 euro al mese 149,99 euro iPhone 12 Pro Max da 256 GB 39,99 euro al mese 249,99 euro iPhone 12 Pro Max da 512 GB 42,99 euro al mese 349,99 euro iPhone 11 da 64 GB 14,99 euro al mese iPhone 11 da 128 GB 16,99 euro al mese iPhone 11 da 256 GB 19,99 euro al mese 39,99 euro iPhone 11 Pro da 64 GB 26,99 euro al mese iPhone 11 Pro da 256 GB 31,99 euro al mese iPhone 11 Pro Max da 64 GB 28,99 euro al mese 49,99 euro iPhone 11 Pro Max da 256 GB 34,99 euro al mese 79,99 euro iPhone 11 Pro Max da 512 GB 37,99 euro al mese 249,99 euro iPhone SE da 64 GB 4,99 euro al mese iPhone SE da 128 GB 7,99 euro al mese

Chi acquista un prodotto Apple ottiene in regalo un anno di Apple TV+

Samsung

Modello Rate Anticipo Samsung Galaxy Z Fold2 5G 43,99 euro al mese 249,99 euro Samsung Galaxy Note20 4G 13,99 euro al mese Samsung Galaxy Z Flip 33,99 euro al mese 199,99 euro Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 24,99 euro al mese Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 29,99 euro al mese Samsung Galaxy Note10+ 16,99 euro al mese Samsung Galaxy S20+ 5G 20,99 euro al mese Samsung Galaxy Note20 5G 16,99 euro al mese Samsung Galaxy S20 5G 14,99 euro al mese Samsung Galaxy S20+ 4G 13,99 euro al mese Samsung Galaxy S10 11,99 euro al mese Samsung Galaxy S20 4G 7,99 euro al mese Samsung GalaxyS10+ 13,99 euro al mese Samsung Galaxy Note10 Lite 6,99 euro al mese Samsung Galaxy A51 zero Samsung Galaxy A41 zero Samsung Galaxy A21s zero Samsung Galaxy A20s zero Samsung Galaxy A31 zero Samsung Galaxy S20 FE 8,99 euro al mese Samsung Galaxy A20e zero

Huawei

Modello Rate Anticipo Huawei P Smart 2021 zero Huawei Mate XS 5G 29,99 euro al mese 499,99 euro Huawei P40 Pro+ 23,99 euro al mese Huawei P40 Pro 10,99 euro al mese Huawei P30 Pro New Edition 7,99 euro al mese Huawei P40 3,99 euro al mese Huawei P30 Lite New Edition zero Huawei P30 Lite New Edition zero Huawei P Smart Pro zero Huawei P40 Lite zero Huawei P40 Lite E zero Huawei P Smart 2020 zero Huawei Y6p zero Huawei Y6s 2019 zero

Altri produttori

Modello Rate Anticipo Oppo Find X2 Neo 3,99 euro al mese Oppo A91 zero Oppo A9 2020 zero Motorola Razr 29,99 euro al mese 199,99 euro Motorola Razr 5G 30,99 euro al mese 199,99 euro Moto G Pro zero Xiaomi Mi 10T 2,99 euro al mese Xiaomi Mi 10T Lite zero Xiaomi Mi 10 4,99 euro al mese Xiaomi Mi 10 Lite zero Xiaomi Redmi Note 8T zero Xiaomi Redmi Note 9 zero Xiaomi Redmi 9 zero

WindTre dispone poi di una famiglia di tariffe chiamata Smart Pack che propone i migliori modelli di smartphone per specifiche categorie di utenti. I dispositivi possono essere prenotati online e ritirati poi in negozio.

1. Smart Pack Unlimited 5G con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

Giga illimitati per navigare in 5G

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese e prevede un vincolo di 30 mesi. Il costo di attivazione è azzerato se l’offerta resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. A Smart Pack Unlimited 5G può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Anticipo Xiaomi Mi10 T Lite zero iPhone 12 da 64 GB 19 euro al mese iPhone 12 da 128 GB 20 euro al mese 49,99 euro iPhone 12 Pro da 128 GB 30 euro al mese Xiaomi Mi10 T 3 euro al mese Xiaomi Mi10 T Pro 8 euro al mese iPhone 12 Mini da 64 GB 18 euro al mese iPhone 12 Mini da 128 GB 19 euro al mese 49,99 euro Oppo Reno 4 Pro 10 euro al mese Samsung Galaxy Note20 5G 21 euro al mese Samsung Galaxy S20 Ultra 30 euro al mese Huawei P40 8 euro al mese

2. Smart Pack 100 con Easy Pay

Minuti illimitati

20 SMS

100 GB per navigare in Internet in 4G

La tariffa ha un costo di 16,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. A Smart Pack 100 può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Xiaomi Redmi 9 zero Samsung Galaxy A21s zero Oppo A53s zero Oppo A9 2020 zero Samsung Galaxy A20e zero Huawei P40 Lite 1 euro al mese Samsung Galaxy A51 2 euro al mese Xiaomi Mi 10 Lite 4 euro al mese iPhone SE (2020) da 128 GB 13 euro al mese iPhone SE (2020) da 64 GB 10 euro al mese Xiaomi Mi10 T Lite 3 euro al mese Huawei P30 Lite New Edition 3 euro al mese

3. Smart Pack Junior+ con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

80 GB per navigare in Internet in 4G

App WindTre Family Protect inclusa

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Opzione EDU TIME inclusa. A Smart Pack Junior+ può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Anticipo ZTE Blade A5 (2020) zero Xiaomi Redmi 9 1 euro al mese 29,99 euro Huawei P Smart 2020 2 euro al mese 29,99 euro Samsung Galaxy A21s 2 euro al mese 29,99 euro Oppo A53s 3 euro al mese 29,99 euro Samsung Galaxy A51 7 euro al mese 49,99 euro Huawei P Smart 2021 3 euro al mese 29,99 euro

4. Smart Pack Young con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

80 GB per navigare in Internet in 4G

La tariffa ha un costo di 11,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Opzione EDU TIME inclusa. A Smart Pack Young può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Anticipo ZTE Blade A5 (2020) zero Xiaomi Redmi 9 1 euro al mese 29,99 euro Huawei P Smart 2020 2 euro al mese 29,99 euro Samsung Galaxy A21s 2 euro al mese 29,99 euro Oppo A53s 3 euro al mese 29,99 euro

5. Smart Pack Senior con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

6 GB per navigare in Internet in 4G

La tariffa ha un costo di 10,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. A Smart Pack Senior può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Anticipo Huawei Y6s zero ZTE Blade A5 (2020) zero Xiaomi Redmi 9 1 euro al mese 29,99 euro Huawei P Smart 2020 2 euro al mese 29,99 euro Samsung Galaxy A21s 2 euro al mese 29,99 euro Oppo A53s 3 euro al mese 29,99 euro Samsung Galaxy A51 7 euro al mese 49,99 euro Huawei P Smart 2021 3 euro al mese 29,99 euro

Tim smartphone incluso

Tim permette di acquistare uno smartphone senza registrarsi sul sito. Chi sottoscrive una delle tariffe della linea Advance ha la possibilità di associarvi un telefono opzionale in ogni momento ma per accedere alla modalità di pagamento a rate bisogna essere clienti di Tim anche per la rete fissa. Disporre di una SIM mobile e un’offerta Internet casa dello stesso operatore permette anche di sottoscrivere gratuitamente Tim Unica, la tariffa per avere Gigabyte illimitati per tutta la famiglia (massimo 6 utenze). Il pagamento di tutte le linee avviene diretttamente in bolletta.

Super Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Megabit al secondo in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali per 24 mesi (solo con attivazione online). Se si mantiene l’offerta le chiamate sono estese ad altri 24 mesi

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Disney+ incluso per un mese (poi 4,99 euro al mese)

Google Nest Hub a 1 euro al mese per 48 mesi invece di 89 euro

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese per i nuovi clienti entro il 10/1/21. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

All’offerta è possibile aggiungere il noleggio del TIMVISION Box al costo di 3 euro al mese. Il decoder è necessario per accedere ai contenuti di TIMVISION nel caso in cui l’apposita app non sia compatibile con la smart TV. Il software è disponibile per Smart TV Samsung (modelli del 2014 e successivi), Smart TV LG con sistema operativo WEBOS, Smart TV Hisense e Smart TV Android.

Attiva Tim Super Fibra »

Tim permette di pagare nelle seguenti modalità:

carta di credito (Visa, Mastercard, American Express e Diners)

PayPal

TIMpersonal

contrassegno alla consegna

credito residuo (solo opzioni tariffarie per la linea mobile)

rateizzazione senza interessi su bolletta della linea di casa

Inoltre, è possibile abilitare e modificare l’addebito automatico della fattura Tim della linea di casa, su conto corrente bancario (RID Bancario). Gli smartphone vengono consegnati gratuitamente dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, indicativamente nelle seguenti fasce orarie: 8.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00. Il tempo medio di consegna è tra i 3 e gli 8 giorni lavorativi, a partire dalla data di richiesta online. Di seguito i prezzi per tutti i modelli di smartphone che si possono acquistare con Tim:

Apple

Modello Rate (vincolo di 30 mesi) Soluzione unica iPhone 12 da 64 GB 949,90 euro iPhone 12 da 128 GB 999,90 euro iPhone 12 da 256 GB 1199,90 euro iPhone 12 Pro da 128 GB 40 euro al mese senza interessi con Tim a casa iPhone 12 Pro da 256 GB 1319,90 euro iPhone 12 Pro Max da 128 GB 1299,90 euro iPhone 12 Pro Max da 256 GB 1419,90 euro iPhone 12 Mini da 64 GB 849,90 euro iPhone 12 Mini da 128 GB 28 euro al mese senza interessi con Tim a casa 889,90 euro iPhone 12 Mini da 256 GB 1019,90 euro iPhone 11 da 64 GB 719,90 euro iPhone 11 da 128 GB 769,90 euro iPhone 11 Pro da 64 GB 35 euro al mese senza interessi con Tim a casa iPhone 11 Pro Max da 64 GB 38 euro al mese senza interessi con Tim a casa iPhone SE da 64 GB 499,90 euro iPhone SE da 128 GB 17 euro al mese senza interessi con Tim a casa iPhone 8 da 64 GB ricondizionato 379,90 euro

Chi acquista un prodotto Apple ottiene in regalo un anno di Apple TV+ (poi 4,99 euro al mese)

Samsung

Modello Rate (vincolo di 30 mesi) Soluzione unica Samsung Galaxy S20 FE 15 euro al mese senza interessi con Tim a casa Samsung Galaxy S20 FE 5G 769,90 euro Samsung Galaxy ZFold 2 5G 2049,90 euro Samsung Galaxy A51 309,90 euro Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 40 euro al mese senza interessi con Tim a casa Samsung Galaxy A21s 179,90 euro Samsung Galaxy Note20 5G 32 euro al mese senza interessi con Tim a casa Samsung Galaxy S20 5G 26 euro al mese senza interessi con Tim a casa Samsung Galaxy S20+ 5G 32 euro al mese senza interessi con Tim a casa

Huawei

Modello Rate (vincolo di 30 mesi) Soluzione unica Huawei P40 Pro da 256 GB 20 euro al mese senza interessi con Tim a casa Huwei P Smart 2021 219,90 euro Huawei P40 15 euro al mese senza interessi con Tim a casa Huawei P40 Lite E 189,90 euro Huawei P40 Lite 269,90 euro

Xiaomi

Modello Rate (vincolo di 30 mesi) Soluzione unica Xiaomi Redmi Note 9 199,90 euro Xiaomi Mi Mix 3 5G 799,90 euro Xiaomi Mi 10 Lite 5G 399,90 euro Xiaomi Mi 10T Pro 649,90 euro Xiaomi Mi 10 T 15 euro al mese senza interessi con Tim a casa 499,90 euro

Altri produttori

Modello Soluzione unica LG Velvet 649,90 euro Motorola Edge 639,90 euro Motorola Razr 5G 1599,90 euro Oppo Find X2 Lite 5G 499,90 euro Oppo Reno 4 5G 599,90 euro Oppo Reno 4Z 5G 399,90 euro

Iliad smartphone incluso

Iliad permette di associare l’acquisto a rate o in un’unica soluzione dei principali modelli di iPhone a qualsiasi sua offerta. Oggi la più richiesta è ancora Giga 50:

Minuti e SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+

La tariffa ha un costo di 7,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

Attiva Giga 50 »

Una volta esaurito il traffico dati incluso e previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. In Europa si applica invece la tariffa sovrapprezzo di 0,00427 euro ogni 1 MB. L’operatore inoltre include nel piano i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Per le offerte telefono incluso è previsto un vincolo di 30 mesi. Ecco i modelli tra cui è possibile scegliere:

Modello In un’unica soluzione Rate Anticipo iPhone 11 da 64 GB 779 euro 21 euro al mese 149 euro iPhone 11 da 128 GB 879 euro 23 euro al mese 189 euro iPhone 11 Pro da 64 GB 1.139 euro 31 euro al mese 209 euro iPhone 11 Pro Max da 64 GB 1.239 euro 33 euro al mese 249 euro iPhone XR da 64 GB 719 euro 19 euro al mese 149 euro iPhone SE 2020 da 64 GB 489 euro 13 euro al mese 99 euro iPhone SE 2020 da 128 GB 549 euro 14 euro al mese 129 euro iPhone 12 da 64 GB 919 euro 24 euro al mese 199 euro iPhone 12 da 128 GB 979 euro 25 euro al mese 229 euro iPhone 12 Pro da 128 GB 1.179 euro 30 euro al mese 279 euro iPhone 12 Pro Max da 128 GB 1.279 euro 32 euro al mese 319 euro iPhone 12 Mini da 64 GB 819 euro 21 euro al mese 189 euro iPhone 12 Mini da 128 GB 879 euro 22 euro al mese 219 euro

Vodafone smartphone incluso

Vodafone permette di scegliere tra i migliori modelli di smartphone dei principali produttori. Per questo tipo di offerte l’operatore richiede un vincolo di 30 mesi. Pagando con Smart Pay, ovvero l’addebito automatico su carta di credito o conto corrente, è possibile ottenere uno sconto sull’addebito mensile per il piano. Le tariffe migliori per acquistare uno smartphone sono quelle della famiglia Infinito, che includono minuti, SMS e Gigabyte illimitati e la possibilità di navigare alla velocità del 5G. Oggi grazie all’opzione Infinito XMAS si possono comunque avere minuti, SMS e Gigabyte illimitati per navigare per 2 mesi alla massima velocità sulla Giga Network 5G anche per altre tariffe come RED Digital e Shake it Easy. La promozione si disattiva in automatico allo scadere dei 2 mesi.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Infinito illimitati (200 minuti in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (1 GB in roaming in Ue – velocità fino a 2 Megabit al secondo in 5G) 24,99 euro con Smart Pay (altrimenti 36,99 euro) 5 euro se si consumano 384 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso 6 mesi di NOW TV Cinema (poi 9,99 euro al mese) Infinito Gold Edition illimitati (300 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (2 GB in roaming in Ue – velocità fino a 10 Megabit al secondo in 5G) 29,99 euro con Smart Pay (altrimenti 39,99 euro) 5 euro se si consumano 575 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso 6 mesi di NOW TV Cinema (poi 9,99 euro al mese) Infinito Black Edition illimitati (500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (5 GB in roaming in Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro con Smart Pay (altrimenti 59,99 euro) 5 euro se si consumano 575 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso 6 mesi di NOW TV Cinema (poi 9,99 euro al mese)

Confronta le offerte di Vodafone »

Tutte le offerte inoltre includono:

Smart Passport + : fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. Ricevuta di ritorno SMS : informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto. Continuità del servizio : permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

(12 cent al giorno solo in caso di utilizzo) Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi

Confronta le offerte di Vodafone »

Ecco i prezzi di partenza a seconda dei modelli (Infinito Balck Edition):

Apple

Modello Costo mensile Anticipo iPhone 12 da 64 GB 24,99 euro 69,99 euro iPhone 12 da 128 GB 25,99 euro 99,99 euro iPhone 12 da 256 GB 28,99 euro 99,99 euro iPhone 12 Pro da 128 GB 30,99 euro 129,99 euro iPhone 12 Pro da 256 GB 33,99 euro 149,99 euro iPhone 12 Pro da 512 GB 40,99 euro 149,99 euro iPhone 12 Pro Max da 128 GB 32,99 euro 149,99 euro iPhone 12 Pro Max da 256 GB 36,99 euro 149,99 euro iPhone 12 Pro Max da 512 GB 43,99 euro 149,99 euro iPhone 12 Mini da 64 GB 21,99 euro 69,99 euro iPhone 12 Mini da 128 GB 22,99 euro 89,99 euro iPhone 12 Mini da 256 GB 26,99 euro 89,99 euro iPhone 11 da 64 GB 16,99 euro 99,99 euro iPhone 11 da 128 GB 16,99 euro 149,99 euro iPhone 11 da 256 GB 19,99 euro 199,99 euro iPhone 11 Pro da 256 GB 28,99 euro 129,99 euro iPhone 11 Pro da 512 GB 29,99 euro 249,99 euro iPhone 11 Pro Max da 256 GB 33,99 euro 299,99 euro iPhone 11 Pro Max da 512 GB 29,99 euro 199,99 euro iPhone SE da 64 GB 8,99 euro 79,99 euro iPhone SE da 128 GB 9,99 euro 99,99 euro iPhone SE da 256 GB 13,99 euro 99,99 euro

Samsung

Modelli Prezzo mensile Anticipo Samsung Galaxy S10 da 128 GB 14,99 euro 99,99 euro Samsung Galaxy S10+ 14,99 euro 159,99 euro Samsung Galaxy Note10+ 5G 20,99 euro 99,99 euro Samsung Galaxy A90 5G 13,99 euro 199,99 euro Samsung Galaxy S20 5G 13,99 euro 99,99 euro Samsung Galaxy S20+ 5G 24,99 euro 99,99 euro Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 29,99 euro 129,99 euro Samsung Galaxy Note20 5G 21,99 euro 99,99 euro Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 29,99 euro 99,99 euro Samsung Galaxy A42 5G 6,99 euro 9,99 euro Samsung Galaxy Z Fold2 5G 53,99 euro 99,99 euro Samsung Galaxy S20 FE 4G 10,99 euro 69,99 euro

Huawei

Modello Prezzo mensile Anticipo Huawei Y6s 99 cent 9,99 euro Huawei Mate 40 Pro 5G 22,99 euro 99,99 euro Huawei P40 5G 11,99 euro 69,99 euro Huawei P40 Pro 5G 17,99 euro 99,99 euro Huawei P Smart 2021 1,99 euro 9,99 euro

Altri produttori

Modello Prezzo mensile Anticipo Xiaomi Mi 10T Pro 5G 10,99 euro 69,99 euro Xiaomi Mi 10T Lite 5G 4,99 euro 6,99 euro Oppo Reno 4 Pro 10,99 euro 49,99 euro Motorola Razr 5G 34,99 euro 99,99 euro Oppo Find X2 5G 16,99 euro 69,99 euro Xiaomi Mi 10 5G 12,99 euro 99,99 euro