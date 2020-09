Offerte PosteMobile over 60: le promozioni di settembre 2020

Offerte PosteMobile over 60 : esistono? Quali sono le soluzioni alternative nel caso in cui si fosse interessati a una nuova tariffa per la telefonia mobile ? Ecco alcune delle migliori proposte di PosteMobile da attivare nel mese di settembre 2020.

Fino a qualche tempo fa PosteMobile aveva creato una promozione dedicata proprio agli over 60, nella quale al costo di 7 euro al mese si aveva accesso a minuti e messaggi senza limiti: il nome della promozione era Creami Extra Senior.

L’offerta PosteMobile over 60 appena citata non esiste più, ma sono comunque disponibili tante altre tariffe mobile da prendere in considerazione: PosteMobile è infatti diventato nel tempo l’operatore di telefonia mobile con le offerte più segmentate fra tutti.

Si tratta di promozioni diverse tra loro, che si rivolgono a pubblici differenti e cercano di soddisfare i bisogni di tutti: si va da quelle con molti Giga a quelle con meno Giga, ma con le chiamate illimitate incluse nel prezzo.

Come funzionano le offerte PosteMobile

PosteMobile basa le sue offerte su un sistema di credit, che corrispondono a Giga, minuti e SMS inclusi nel proprio piano tariffario: nel caso di superamento dei credit, si dovranno pagare dei costi extra. Per esempio, nel caso di Internet, è pari a 50 centesimi per ogni Mega in più consumato.

Le promozioni sono davvero molto convenienti e possono essere sottoscritte direttamente online: in genere richiedono un contributo una tantum per l’attivazione, ma non sono previsti costi per l’acquisto della nuova SIM.

Passiamo in rassegna alcune delle migliori offerte PosteMobile disponibili a settembre 2020 che rappresentano un’ottima alternativa rispetto alla vecchia promozione dedicata agli over 60. Come sarà possibile notare le promozioni non solo sono comunque simili all’offerta PosteMobile over 60 presente in passato, ma ce ne sono alcune che hanno un prezzo ancora più ridotto: ecco quali sono quelle più interessanti in termini di costo e servizi inclusi.

Creami Relax100

L’offerta PosteMobile Creami Relax100 ha un costo di 8 euro al mese, nel quale sono inclusi:

credit per chiamate e SMS illimitati;

80 Giga di traffico mensile per navigare in 4G+ fino alla velocità di 300 Mbps.

Tra le particolarità della promozione troviamo il fatto che dopo 1 anno dalla sua attivazione, il numero di Giga mensili aumenti e tocchi quota 100. Per quanto riguarda, invece, il costo diminuisce con il trascorrere del tempo: i primi 3 mesi è infatti pari a 10 euro, dal 4° al 6° mese è pari a 9 euro al mese, mentre dal 7° mese in poi avrà un costo di 8 euro al mese.

Per conoscere meglio l’offerta PosteMobile Creami Relax 100 e tutte le sue caratteristiche clicca sul box che trovi qui sotto: ricordiamo che si tratta dell’unica promozione non operator attack con incluso un numero di Giga mensili così elevato.

Scopri Creami Relax100 »

La promozione include anche i servizi extra Ti cerco, Richiama ora, avviso di chiamata e hotspot, che non prevedono costi aggiuntivi. I servizi inclusi nell’abbonamento sono disponibili anche in roaming per quel che riguarda minuti e messaggi, mentre nel caso di Internet è possibile utilizzare in roaming fino a 3,75 euro, dal 7° mese in poi, senza pagare un solo euro in più.

L’offerta Creami Relax 100 può essere attivata direttamente online, facendo richiesta di portabilità del numero: la promozione non è di tipo operator attack, ragion per cui potrà essere attivata da tutti, a prescindere da quello che è l’operatore di provenienza.

Nel caso di attivazione online, la SIM sarà spedita direttamente presso il proprio domicilio, senza dover sostenere costi aggiuntivi: basterà avere a propria disposizione il documento di identità della persona che alla quale dovrà essere intestata la SIM e, in caso di portabilità del vecchio numero, oltre al numero in sé si dovrà fornire il codice seriale della SIM. In alternativa, è possibile attivare la nuova offerta recandosi presso un ufficio postale.

Le altre offerte PosteMobile di settembre 2020

PosteMobile è uno dei principali operatori virtuali fra tutti quelli operanti in Italia e le sue offerte hanno davvero prezzi estremamente bassi. Oltre a Creami Relax100 ci sono tante altre tariffe che potrebbero essere prese in considerazione a settembre 2020.

La prima è Creami WOW 10 Giga, che ha un costo di 4,99 euro al mese, nel quale sono inclusi crediti per chiamate e SMS illimitati, oltre che 10 Giga di Internet con i quali navigare in 4G+ fino a 300 Mbps.

Il prezzo della promozione è bloccato per tutta la durata contrattuale e include anche la navigazione in modalità hotspot, attraverso la quale è possibile condividere i propri Giga anche con altri dispositivi, senza dover sostenere costi aggiuntivi.

Troviamo poi l’offerta PosteMobile chiamata Postepay Connect Back, la quale include minuti e messaggi illimitati, e 100 Giga in 4G al costo di 10 euro al mese, oltre alla carta Postepay Evolution, che ha un costo di 12 euro all’anno ed è dotata di un sistema di cashback attraverso il quale si ottiene una ricarica bonus fino a 4 euro al mese per i Giga non utilizzati. Chi sceglie il pagamento annuale avrà diritto a uno sconto a pagherà 100 euro all’anno invece di 120.

La promozione Creami WeBack ha un costo di 9,99 euro al mese: nel piano mensile sono inclusi credit per chiamate e SMS e 50 Giga di traffico Internet. Questa offerta PosteMobile è diversa dalle altre poiché è l’unica che rimborsa i Giga che non vengono utilizzati nel mese precedente: si riceve 1 euro di credito residuo per ogni 10 Giga che non sono stati utilizzati.

Nel caso in cui nel corso dell’intero mese non si consumassero Giga, si riceverebbe una ricarica di 5 euro, mentre se si usassero meno di 10 Giga, una da 4 euro, e così via. Tutti i consumi della SIM, il traffico e il credito residuo potranno essere tenuti sotto controllo in modo molto semplice grazie all’utilizzo dell’app, la quale potrà essere scaricata da App Store, Google Play e Microsoft Store.

Un’altra offerta PosteMobile che ha un prezzo davvero vantaggioso è Creami Extra WOW 10 Giga, la quale ha un costo di 7 euro al mese nel quale sono inclusi:

crediti per chiamate e messaggi illimitati;

10 Giga di traffico al mese per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps.

Esiste anche una promozione specifica riservata ai clienti titolari di Partita IVA, ovvero Creami Extra WOW 50GB, la quale ha un costo di 8,99 euro al mese che include minuti e SMS illimitati e 50 Giga di traffico dati incluso.

Per richiedere supporto in relazione alle varie tariffe disponibili su PosteMobile, sarà sufficiente contattare il numero verde 160, oppure l’assistenza su Facebook. Inoltre la rete di vendita di PosteMobile copre tutto il territorio nazionale in modo capillare, grazie alla presenza di 13.000 uffici postali, 340 Corner specializzati, oltre ai servizi di assistenza già citati.

Come trovare la migliore offerta di telefonia mobile

Alla luce di quanto detto finora, è possibile notare come le soluzioni tariffarie di PosteMobile siano davvero convenienti, ognuna per un motivo diverso: partono infatti da un minimo di 4,99 euro al mese e non superano i 10 euro.

Ci sono promozioni che includono un numero più o meno alto di Giga, ma in pratica tutte le offerte citate prevedono minuti e SMS illimitati: rientrano, dunque, nel trend di mercato che sta caratterizzando negli ultimi anni un numero sempre maggiore di operatori di telefonia mobile, ovvero quello delle offerte all inclusive. A conti fatti, le tariffe a consumo esistono ancora, ma sono sempre meno convenienti.

Tra i vantaggi principali delle offerte PosteMobile ci sono:

il fatto di poter essere attivate da tutti i clienti e non solo da quelli che provengono da determinati operatori;

l’assenza, oltre al vincolo di provenienza, anche del vincolo di permanenza: le tariffe sono infatti tutte di tipo ricaricabile e non esistono offerte in abbonamento;

l’assenza di costi nascosti e la presenza di diversi servizi extra inclusi nel costo del canone mensile.

Nel caso in cui si fosse nel dubbio, prima di procedere con la sottoscrizione di una determinata offerta, si consiglia di utilizzare il comparatore di SOStariffe.it, che potrà fornire un supporto in pochi secondi.

